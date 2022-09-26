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На Западе кое-кто выступает за продолжение войны, чтобы ослабить Россию, однако основной ущерб терпит Украина, - глава МИД Турции Чавушоглу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чавушоглу

На Западе есть те, кто поддерживает продолжение войны на территории Украины, поскольку это может ослабить Россию.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

Во время своего визита в Японию министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "некоторые актеры на Западе выступают за продолжение войны, чтобы ослабить Россию".

"Эти актеры считают, что продолжение войны ослабит Россию. Однако факт в том, что основной ущерб терпит Украина", - заявил Чавушоглу.

По словам министра, мир находится в "периоде неопределенности", а война России на территории Украины "расшатывает баланс сил в мире и усиливает противоречие между ведущими государствами".

Читайте: Эрдоган продолжит переговоры с Путиным и Зеленским. Цель – организовать двустороннюю встречу, - МИД Турции
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Топ комментарии
+92
Да, где-то мы этот бред уже слышали - "война до последнего украинца", "войну развязал Запад для ослабления россии".
Заткнись уже, даун продажный!
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26.09.2022 12:39
+36
Що за ###ню верзе періодично цей чувашогли?
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26.09.2022 12:39
+36
До речі, Р зараз оголосила мобілізацію, тому вона, очевидно, і "виступає за продовження війни". Не розумію, чому ці слова адресовані Заходу, а не Росії.
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26.09.2022 13:07
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Лізуть на світ рашиськи курви продажні.... лопають рашиські консерви по світу.... Українці й світ бачать й розуміють !!!
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26.09.2022 15:27 Ответить
Торгаші мріють лише про свої бариші, а не про мир.
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26.09.2022 16:52 Ответить
Так ведь правильно сказал Эрдоган. Ему экономически нужна Украина и конечно РФ. За своих думает и делает.
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26.09.2022 17:09 Ответить
Правильно собака дується, та не правильно кучу кладе!!!
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26.09.2022 17:39 Ответить
Сволочь рашистская. Турки -это продажная шкура.
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26.09.2022 17:54 Ответить
і що він пропонує? здатися і капітулювати? То нехай курдам віддадуть третину Туреччини, в чому проблема?
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26.09.2022 18:12 Ответить
Агов, народе, коли ви вже звикнете до висловів турків і перестанете звертати на них увагу? Натомість дивитись на дії? Ви що не розумієте що це шоу турки влаштовують для ***** щоб і надалі вибивати у нього поступки на міжнародній арені? Це все політика в чистому виді
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27.09.2022 00:09 Ответить
Это он про Венгрию. Просто по турецки сложно понять.
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29.09.2022 20:54 Ответить
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