На Западе кое-кто выступает за продолжение войны, чтобы ослабить Россию, однако основной ущерб терпит Украина, - глава МИД Турции Чавушоглу
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На Западе есть те, кто поддерживает продолжение войны на территории Украины, поскольку это может ослабить Россию.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.
Во время своего визита в Японию министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "некоторые актеры на Западе выступают за продолжение войны, чтобы ослабить Россию".
"Эти актеры считают, что продолжение войны ослабит Россию. Однако факт в том, что основной ущерб терпит Украина", - заявил Чавушоглу.
По словам министра, мир находится в "периоде неопределенности", а война России на территории Украины "расшатывает баланс сил в мире и усиливает противоречие между ведущими государствами".
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