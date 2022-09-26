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Новости Политика Украины
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В ноябре ВР примет законопроекты, необходимые для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

євроінтеграція

Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко рассчитывает, что до середины ноября Верховная Рада примет все законопроекты, необходимые для начала переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.

Об этом он в эфире единственного телемарафона в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Для выполнения семи требований ЕС для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз у нас буквально осталось несколько важных действий... Если говорить о датах, я думаю, что октябрь на все эти задачи точно пойдет, и где-то в середине ноября выйдем в завершение полностью этого трека. По крайней мере, относительно того, что касается Верховной Рады", - сказал он.

По словам первого вице-спикера, парламент, в частности, должен принять во втором чтении законопроект о медиа. Корниенко уверен, что, несмотря на то, что до второго чтения законопроекта народные депутаты подали более двух тысяч поправок, будут найдены взаимопонимания и никто, в частности оппозиция, его не будет затягивать.

"Что касается принятия закона о национальных меньшинствах, он сейчас находится на исследовании в Совете Европы. Мы ожидаем в ближайшее время письмо (ответ. - Ред.), а дальше будем двигаться по этому треку", - сообщил Корниенко.

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Он также напомнил, что для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС Верховная Рада должна принять во втором чтении законопроект о конституционной процедуре.
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А чому не у жовтні
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26.09.2022 13:19 Ответить
закон про медіа не відповідає євромейським вимогам.Зелені шахраї дурять і ЄС і нас.
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26.09.2022 13:20 Ответить
Брешуть ! Злодіям це не треба !
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26.09.2022 13:21 Ответить
А що таке корнієнко?
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26.09.2022 13:23 Ответить
Невдала світлина.Могли ж верховного на маленький ослінчик поставити.
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26.09.2022 13:29 Ответить
Знаючи плісняву погань, спробують протягни прокацапські, диктаторські закони, під "грифом" європейських.
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26.09.2022 13:38 Ответить
Nedumaju chto udastca protashtit nepravilnie zakoni, ved ES toze otlichno ponimajut chto delaet ZE komanda. Oni nemogut dopustit nesaatvetstvie zakonov trebuemix dlja nachala peregavorov. A potom vopshe protashtit nesmogut, tak kak ES budut smatret za etim stroga. Suzu po tom kak mi eto delali Latvija.
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26.09.2022 14:04 Ответить
Вони ще й снаряди куплені і зброю сховають через розвідку,щоб ті документи ніхто не зміг подивитись,там вони добре накрали.
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26.09.2022 14:20 Ответить
Зелені брешуть і не можуть зупинитися,вони красти прийшли,ніякі ЄС їм не потрібні.
Їх мета -красти,красти,красти.
Для кого вони брешуть?Їм же ніхто не вірить.
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26.09.2022 14:16 Ответить
Найперше почніть боротися з корупцією ,запустіть ВПК і очистіть Україну від колоборантів , і насамперед треба перемогти ворога,а що до ЄС то Північна Македонія вже більше десяти років є кандидатом і Албанія по моємй вісім років ,тобто з корупцією ,олігархами і корумпованими судами нас точно не чекають.
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26.09.2022 15:16 Ответить
 
 