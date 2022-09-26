Почти 80% украинцев считают успехи украинской армии совместным результатом действий Украины и Запада, - КМИС. ИНФОГРАФИКА
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Из них 40% некоторое преимущество отдают Украине и украинцам, 36% – в равной степени видят вклад Украины/украинцев и Запада, а 5% некоторое предпочтение отдают Западу.
Такие данные социального опроса украинцев обнародовал Киевский международный институт социологии, сообщает Цензор.НЕТ.
"Во всех регионах Украины абсолютное большинство (77-82%) считают успехи украинской армии совместным результатом действий Украины/украинцев и Запада", - говорится в сообщении.
Заместитель исполнительного директора КМИСа Антон Грушецкий подытожил, что абсолютное большинство украинцев видят поддержку Запада и считают победы общими. По его словам, помощь Запада – "не просто акт "благотворительности", а именно участие в общих исторических свершениях и победах".
Он также отметил, что 73% украинцев верят, что Запад не устал и хочет победы Украины на приемлемых для нее условиях.
Грушецкий добавил, что Россия проводит псевдореферендумы вопреки реальным настроениям населения оккупированных территорий и планирует аннексировать их, поэтому важно сохранять и наращивать поддержку Украины.
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А де ж 90% що вважають це особистою заслугою зеленського?!!
Нам пороблено тими 73% чи шо?? Коли вже чую про ту намальовану цифру, що з виборів президента переслідує - хочеться звертатись до "Битви екстрасенсів" - може там якась чорна магія..
Даєш об'єктивну інформацію, і в неї закидаєш лайнєцо, про феєричну підтримку зЕ-влади.
Воюємо ми своїми силами.
Коли русня каже, що тут вони воюють з НАТО, це вірно лише частково.
З НАТОвською зброєю, але вона вся в руках українців. Іноземних добровольців мало, вони є лише невеликою частиною ЗСУ.
Думаю, ні для кого не секрет, що без підтримки Заходу ми б вже програли. Банально через брак техніки і боєкомплекту.