Почти 80% украинцев считают успехи украинской армии совместным результатом действий Украины и Запада, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Из них 40% некоторое преимущество отдают Украине и украинцам, 36% – в равной степени видят вклад Украины/украинцев и Запада, а 5% некоторое предпочтение отдают Западу.

Такие данные социального опроса украинцев обнародовал Киевский международный институт социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во всех регионах Украины абсолютное большинство (77-82%) считают успехи украинской армии совместным результатом действий Украины/украинцев и Запада", - говорится в сообщении.

Заместитель исполнительного директора КМИСа Антон Грушецкий подытожил, что абсолютное большинство украинцев видят поддержку Запада и считают победы общими. По его словам, помощь Запада – "не просто акт "благотворительности", а именно участие в общих исторических свершениях и победах".

Он также отметил, что 73% украинцев верят, что Запад не устал и хочет победы Украины на приемлемых для нее условиях.

Грушецкий добавил, что Россия проводит псевдореферендумы вопреки реальным настроениям населения оккупированных территорий и планирует аннексировать их, поэтому важно сохранять и наращивать поддержку Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сичеславские десантники уничтожили вражеские позиции в Донецкой области. ВИДЕО