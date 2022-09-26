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Почти 80% украинцев считают успехи украинской армии совместным результатом действий Украины и Запада, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

навчання,зсу,тренування

Из них 40% некоторое преимущество отдают Украине и украинцам, 36% – в равной степени видят вклад Украины/украинцев и Запада, а 5% некоторое предпочтение отдают Западу.

Такие данные социального опроса украинцев обнародовал Киевский международный институт социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во всех регионах Украины абсолютное большинство (77-82%) считают успехи украинской армии совместным результатом действий Украины/украинцев и Запада", - говорится в сообщении.

Почти 80% украинцев считают успехи украинской армии совместным результатом действий Украины и Запада, - КМИС 01

Заместитель исполнительного директора КМИСа Антон Грушецкий подытожил, что абсолютное большинство украинцев видят поддержку Запада и считают победы общими. По его словам, помощь Запада – "не просто акт "благотворительности", а именно участие в общих исторических свершениях и победах".

Он также отметил, что 73% украинцев верят, что Запад не устал и хочет победы Украины на приемлемых для нее условиях.

Почти 80% украинцев считают успехи украинской армии совместным результатом действий Украины и Запада, - КМИС 02

Грушецкий добавил, что Россия проводит псевдореферендумы вопреки реальным настроениям населения оккупированных территорий и планирует аннексировать их, поэтому важно сохранять и наращивать поддержку Украины.

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Топ комментарии
+10
Добре що люди хочь розуміють шо не Зеленський персонально виграє війну
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26.09.2022 13:28
+9
Що таке?
А де ж 90% що вважають це особистою заслугою зеленського?!!
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26.09.2022 13:31
+7
Вірю тільки ЗСУ і нашим волонтерам 😠
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26.09.2022 13:29
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Добре що люди хочь розуміють шо не Зеленський персонально виграє війну
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26.09.2022 13:28 Ответить
Як же ти, убоге,переживаєш за Зеленського? Я не розумію,як же ці журна%люхи маніпулюють будь якою новиною?В опитуванні ясно стоять питання-ДОПОМОГИ ЗАХОДУ.Ключове-допомоги.Навіщо писати про просто Заходу.З переляку подумаєш,що в Україні вже воюють регулярні війська з Європи.І чому питання саме про Захід?КМІС,ви не з Турції.Там Чавушоглу теж триндить,що деякі країни Заходу хочуть продовження війни в Україні.Не *****,а країни Заходу.Співпадіння-не думаю?
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26.09.2022 13:40 Ответить
от цікаво, тобі подляк з/п франками платить; чи чим?
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26.09.2022 13:44 Ответить
10 + 40 +36 + 5 + 3 + 7 = 101 %
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26.09.2022 13:45 Ответить
Мені платить Макрон і його уряд, і не зарплату,а соціальну допомогу, і Франція дає притулок,як біженцю.Не знаю,як зможу віддячити Франції за допомогу.Це Захід,чи не Захід?З врахуванням вашого почесного віку,докладаю,в Франції вже давно нема валюти-франк-тут,як і у більшості країн ЄС-євро....
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28.09.2022 21:08 Ответить
Вірю тільки ЗСУ і нашим волонтерам 😠
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26.09.2022 13:29 Ответить
Що таке?
А де ж 90% що вважають це особистою заслугою зеленського?!!
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26.09.2022 13:31 Ответить
нєдоработочка вийшла! Але пізніше допрацюють і видадуть 120% підтримки найнедолугішого!
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26.09.2022 13:35 Ответить
результати кожного такого опитування залежить від того, як зформульоване запитання.
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26.09.2022 13:46 Ответить
по-перше не було такого варіанта, а по друге - результати опитування сумарно 101%. Тобто намальоване.
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26.09.2022 14:11 Ответить
українці правильно вважають
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26.09.2022 13:34 Ответить
кудись так стрьомно повідомлення зникають..
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26.09.2022 13:38 Ответить
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26.09.2022 13:35 Ответить
"Потрібно розуміти, що 73% українців вірять, що Захід не втомився і хоче перемоги України на прийнятних для нас умовах. Абсолютна більшість українців хочуть бачити Україну частиною Заходу (90% за членство в ЄС і 73% за членство в НАТО)." (с)

Нам пороблено тими 73% чи шо?? Коли вже чую про ту намальовану цифру, що з виборів президента переслідує - хочеться звертатись до "Битви екстрасенсів" - може там якась чорна магія..
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26.09.2022 13:37 Ответить
Під мудрим керівництвом Янелоха.
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26.09.2022 13:39 Ответить
Стратегія маніпуляцій.
Даєш об'єктивну інформацію, і в неї закидаєш лайнєцо, про феєричну підтримку зЕ-влади.
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26.09.2022 13:54 Ответить
Від Заходу ми отримуємо матеріальні ресурси: зброю, пальне, фінансову допомогу.
Воюємо ми своїми силами.
Коли русня каже, що тут вони воюють з НАТО, це вірно лише частково.
З НАТОвською зброєю, але вона вся в руках українців. Іноземних добровольців мало, вони є лише невеликою частиною ЗСУ.
Думаю, ні для кого не секрет, що без підтримки Заходу ми б вже програли. Банально через брак техніки і боєкомплекту.
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26.09.2022 14:12 Ответить
Чому результати опитування сумарно 101%?
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26.09.2022 14:13 Ответить
 
 