К угрозам Путина нужно относиться серьезно, но ЕС продолжит оказывать военную поддержку Украине, - Боррель
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ЕС должен серьезно отнестись к угрозам Путина о том, что он может применить ядерное оружие в Украине.
Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
По его словам, война достигла "опасного момента".
"Безусловно, это опасный момент, потому что российская армия была загнана в угол, и реакция Путина – угроза использования ядерного оружия – это очень плохо", – подчеркнул Боррель.
Ранее Путин сказал, что его страна имеет "разное оружие уничтожения" и "использует все доступные средства", добавив: "Я не блефую".
"Когда люди говорят, что это не блеф, вы должны воспринимать их всерьез", - подчеркнул Боррель.
Он отверг обеспокоенность тем, что поставки оружия в ЕС заканчиваются, и сказал, что ЕС должен продолжать оказывать военную поддержку Украине, а также применять экономические санкции против президента Путина и его союзников и вести дипломатическую деятельность.
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А чтоб тебя черти дрючили... Вот сейчас надо Зеленскому перестать хоть ненадолго удовлетворять Ермака и в своих интервью для западных СМИ описать эту ситуацию так: распоясавшийся диктатор считает, что наличие ядерного оружия позволяет ему делать всё, что он захочет, вытирая ноги о международное право и все принципы цивилизованного мира. Если сейчас дать слабину и уступить ему в страхе перед третьей мировой войной - такая война точно начнётся в обозримом будущем, когда ему захочется посягнуть на бывшие соцстраны, вступившие в НАТО, и если диктатор не получит решительный отпор сейчас, если диктатору уступят ценой независимого государства, которое Запад вместе с россией склонил к отказу от ЯО в 1994 году, только лишь в страхе перед ядерной войной - россия снова поставит Запад перед выбором уже через 5-10 лет, только на этот раз это будет выбор защищать или так же отдать на растерзание Латвию, Литву, Эстонию, которые "на бумаге" защищены пятой статьёй договора НАТО. Гитлер тоже не удовлетворился тем, что завоевал поначалу, потому что ему на тот момент не поставили на место.
Зеленский, если ты этого не сделаешь - этого за тебя не сделает никто, тональность их СМИ задана Салливаном, Блинкеном, до этого - Столтенбергом и Шольцем, и эта тональность - страх перед третьей мировой войной.
Зеленский, это последний шанс, потом это придётся говорить, когда плешивая крыса устроит ядерное заражение где-нибудь в Украине, а если и тогда не скажешь - будет риск, что всё заморозится совсем не на наших условиях.
Зеленский, посмотри, что несёт та гнида Чавушоглу, это надо перебивать, пока это не подхватили западные СМИ.