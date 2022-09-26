Никаких решений о введении военного положения в РФ пока не принималось, - Песков
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Кремле пока не принимали решения о введении военного положения на территории России.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
"Никаких решений о введении военного положения в каких-либо регионах пока не принималось", - заявил он.
Песков добавил, что решений по закрытию границ для мужчин из-за мобилизации также пока нет.
Стоит отметить, что за несколько дней до объявления Путиным мобилизации его спикер Дмитрий Песков заявлял, что такого решения ожидать не стоит.
Позже он объяснил свой ответ тем, что ему задали вопрос "о полной мобилизации", а не частичной.
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+19 Палиця Василь
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+9 Yuliya Andresyuk
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Мобилизируют и кинут
Глибоко москальщина окопалася.
Українці спочатку дізнаються про людину, перед тим як починати щось казати.
Українці не ховаються під погонялами. Шляхетно несуть своє прізвище по життю.
вас викрито.
Песков Дмитрий Сергеевич нюхает кокаина и на ночь !
А пуйлу він потрібний як мінімум, щоб відмінити вибори та бути царем до кінця війни(і своєї кінчини).
ні про що, 300000 людей *****
Гімнастьорка как раз для гімнюков.