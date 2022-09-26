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Никаких решений о введении военного положения в РФ пока не принималось, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пєсков

В Кремле пока не принимали решения о введении военного положения на территории России.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"Никаких решений о введении военного положения в каких-либо регионах пока не принималось", - заявил он.

Песков добавил, что решений по закрытию границ для мужчин из-за мобилизации также пока нет.

Стоит отметить, что за несколько дней до объявления Путиным мобилизации его спикер Дмитрий Песков заявлял, что такого решения ожидать не стоит.

Позже он объяснил свой ответ тем, что ему задали вопрос "о полной мобилизации", а не частичной.

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Топ комментарии
+19
ну раз так, значить у підарів на днях буде військовий стан)
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26.09.2022 14:04
+9
значит уже решили - только не совсем понятно чем это поможет
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26.09.2022 14:04
+9
Если песков заявил, что не будет, то обязательно будет! Позже он объяснит это тем, что военное положение ввели не во всей россии. Так, к примеру, на Чукотке и земле Франца-Иосифа показательно не будут вводить. И то, это не точно
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26.09.2022 14:10
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ну раз так, значить у підарів на днях буде військовий стан)
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26.09.2022 14:04 Ответить
письков дай ответ - если нету военного стану - какова причина мобилизации???
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26.09.2022 14:22 Ответить
значит уже решили - только не совсем понятно чем это поможет
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26.09.2022 14:04 Ответить
****** наїбалово, еєвєрю!
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26.09.2022 14:04 Ответить
Так ви суки і від мобілізації відмовлялися, вїї запровадження. 😏
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26.09.2022 14:05 Ответить
І не будемо нападати. Головне слово - поки не ухвалювалося.
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26.09.2022 14:10 Ответить
стан рачки
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26.09.2022 14:06 Ответить
Значит завтра введут
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26.09.2022 14:07 Ответить
всі здобутки підарах були виключно на плечах українців
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26.09.2022 14:09 Ответить
Если песков заявил, что не будет, то обязательно будет! Позже он объяснит это тем, что военное положение ввели не во всей россии. Так, к примеру, на Чукотке и земле Франца-Иосифа показательно не будут вводить. И то, это не точно
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26.09.2022 14:10 Ответить
виєбем та і все
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26.09.2022 14:12 Ответить
Если нет войны как говорят в России значит не зачем и вводить военное положение а нету военного положения значит и нет компенсации военным.
Мобилизируют и кинут
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26.09.2022 14:11 Ответить
Таки да. Навіщо під час спецоперації вводити військовий стан і оголошувати могилізацію.
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26.09.2022 14:17 Ответить
Чем же так сильно Порох обидел твою пролетарскую душу, что ты приплетаешь его куда попало?
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26.09.2022 14:16 Ответить
Військовий стан був введений в прифронтових областях і то на місяць.
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26.09.2022 14:19 Ответить
В якому році? Я ж написав - 2014....
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26.09.2022 22:49 Ответить
Від твоєї писанини залишився хрестик.
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26.09.2022 22:51 Ответить
Я бачу... Тикають москалі. Українці навідь Батька і Мати на "Ви", не те що незнайому людину...

Глибоко москальщина окопалася.
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26.09.2022 23:00 Ответить
Я можу звертатись на ВИ до тих кого поважаю. Ти в їхнє число не входиш.
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26.09.2022 23:06 Ответить
Так москалі нікого не поважають. Крім свого керівництва.

Українці спочатку дізнаються про людину, перед тим як починати щось казати.

Українці не ховаються під погонялами. Шляхетно несуть своє прізвище по життю.

вас викрито.
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27.09.2022 00:42 Ответить
Дмитрий Сергеевич Песков бухает с утра без штанов !
Песков Дмитрий Сергеевич нюхает кокаина и на ночь !
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26.09.2022 14:14 Ответить
Якщо путінська говоряча папуга каже "НІ" то знайте,буде "ТАК".
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26.09.2022 14:15 Ответить
та быстрее уже давайте вводите военное положение, заградотряды росгвардии на погранпереходах, инженеров всех - в шарашки, строителей - в гулаг, недовольных интеллигентов - на свову...
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26.09.2022 14:20 Ответить
Жодних рішень про запровадження воєнного стану в РФ поки не ухвалювалося, - Пєсков - значить будуть вводити
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26.09.2022 14:25 Ответить
вертухайство у мордви закладене в хромосому. Від царя батюшки до Володьки Визволителя. вони введуть режим надзвичайного стану, піськов буде за Янаєва, в якого руки трусились.
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26.09.2022 14:30 Ответить
Тайга напала на Тундру,кто выйдет победителем?правильно...Мавзолей чЛенина и таваристч Сралин,за то что вынесли из Мавзолея в 1961 году ...незаконно ..🦍🦍 Хрущев берега попутал...🤣
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26.09.2022 14:29 Ответить
Нам українцям це до сраки, війна уже в нас.
А пуйлу він потрібний як мінімум, щоб відмінити вибори та бути царем до кінця війни(і своєї кінчини).
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26.09.2022 14:34 Ответить
підар чеше власні воші
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26.09.2022 14:39 Ответить
О, значить точно буде. Тікайте, кацапи, поки границі відкриті, бо скоро вас замурують в цій могилі з кінцями.
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26.09.2022 14:45 Ответить
вошей вичисали, далі шо
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26.09.2022 14:45 Ответить
***** має соснуть
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26.09.2022 14:46 Ответить
"она ******** матерей"
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26.09.2022 14:47 Ответить
далі кавказ
ні про що, 300000 людей *****
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26.09.2022 14:49 Ответить
виник підарамзан, засцятий
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26.09.2022 14:51 Ответить
з петухінцима путіна
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26.09.2022 14:52 Ответить
кауказ спортілса
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26.09.2022 14:53 Ответить
Пєсков, почєму нє в гімнастьоркє ?
Гімнастьорка как раз для гімнюков.
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26.09.2022 14:58 Ответить
кадиров сосет у пескова
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26.09.2022 14:59 Ответить
это видно
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26.09.2022 15:01 Ответить
 
 