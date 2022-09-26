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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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Литва (2128) Россия (91324) военное положение (400) псевдореферендум (125) Арвидас Анушаускас (34)

Россия после завершения псевдореферендумов может объявить военное положение, - министр обороны Литвы Анушаускас

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

анушаускас

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что Кремль может объявить военное положение и тем самым ограничить возможность россиян пересекать границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Я думаю, что слухи о введении военного положения в приграничных районах, граничат ли они с Украиной, или где-то еще - это не просто слухи", - сказал Анушаускас.

Он отметил, что следует ожидать введения военного положения или любого усиленного режима в РФ 28 сентября.

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Топ комментарии
+9
Українцям це нічого не змінює.
Війна була, є та на жаль ще деякий час буде.
Віримо та допомагаємо ЗСУ!
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26.09.2022 14:25
+6
быстрее бы уже вводили военное положение и начали взрывать дома в Волгодонске и бомбить Воронеж.
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26.09.2022 14:26
+3
от кто не полезет - так это казахи.
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26.09.2022 14:24
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Пусть объявляют войну сразу. Токо это еще деруны сюда полезут, армэны и казахи, подельники по ОДКБ. Но НАТО все равно войска не введет
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26.09.2022 14:20 Ответить
от кто не полезет - так это казахи.
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26.09.2022 14:24 Ответить
Значит они должны будут выйти из ОДКБ
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26.09.2022 14:30 Ответить
казахам как-то ***** на то ОДКБ вместе с назарбаевыми-токаевыми.
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26.09.2022 14:36 Ответить
одкб это не та абрревиатура, которая кого-то к чему-то обязывает.
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26.09.2022 15:20 Ответить
И армэны под большим вопросом, у них есть чем заниматься ))
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26.09.2022 15:05 Ответить
Главдерун уже картохой в кацапов кидается.
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26.09.2022 15:08 Ответить
Какая родина? Какая мать?
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26.09.2022 14:26 Ответить
Ну й рожа в цієї @обаної матері...
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26.09.2022 14:27 Ответить
І шо Вже стррррррашно
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26.09.2022 14:24 Ответить
Українцям це нічого не змінює.
Війна була, є та на жаль ще деякий час буде.
Віримо та допомагаємо ЗСУ!
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26.09.2022 14:25 Ответить
Да ясно давно, да не всем! Мы пресуем проблему сами пустыми темами, а война давно с 2014 г. Чем быстрее все карты выпадут, тем реальней выбор делать стоит. Или они нас, или мы их. Ну нет у войны иного варианта кончится.
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26.09.2022 16:51 Ответить
быстрее бы уже вводили военное положение и начали взрывать дома в Волгодонске и бомбить Воронеж.
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26.09.2022 14:26 Ответить
Та ти шо?!
І шо?
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26.09.2022 14:27 Ответить
Отлично а то европейцы чуть ли не вид на жительство кацапам готовят за политическое преследования а на самом деле спасают свою шкуру а не против войны
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26.09.2022 14:45 Ответить
Хмырь мавзолейному нужно чтобы были руины на Бамбасе.. типа Алеппо в Сирии и Мариуполь в Украине..., только при таком раскладе быдло сыграет в ящик мавзолейный...🦍☠️👽
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26.09.2022 14:46 Ответить
 
 