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Новости Киевские новости
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"Экономическая поддержка Украины усилится", - Кличко в Праге подписал декларацию о присоединении Киева к Пакту европейских городов

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

кличко

Киев присоединился к Пакту свободных городов. Церемония подписания состоялась на саммите Пакта, который начался сегодня в Праге.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КГГА, об этом заявил мэр Виталий Кличко.

"Присоединение Киева к Пакту свободных городов – это еще одна возможность для совместного и эффективного преодоления вызовов, стоящих сегодня перед Украиной и цивилизованным демократическим миром. Сегодня для нас очень важна ваша поддержка и помощь и важно наше эффективное сотрудничество. Я благодарю европейских коллег, города которых предоставили убежище украинским беженцам. Благодарю за помощь, которую вы посылали Киеву, и за то, что настроены помогать нам в восстановлении", – заявил Виталий Кличко после церемонии подписания.

На саммите Пакта мэры европейских городов обсудят поддержку Украины и помощь украинским городам – экономическую, гуманитарную, помощь в восстановлении инфраструктуры и жилья.

Виталий Кличко в Праге также провел встречи с мэрами Берлина, Варшавы, Праги, Будапешта, Гамбурга, Франкфурта, Афин и Вильнюса.

Запланирована встреча Виталия Кличко с вице-президентом Европейской комиссии.

Пакт свободных городов – это открытый и прогрессивный городской альянс, учредженный в 2019 году мэрами Варшавы, Будапешта, Праги и Братиславы. В рамках Пакта европейские города сотрудничают в защите демократии, в борьбе с коррупцией и популизмом, развитии местного самоуправления и построении эффективного взаимодействия с национальными правительствами. Также реализуют совместные инициативы и проекты, адаптированные к потребностям отдельных городов.

В частности, мэры Пакта свободных городов инициировали общеевропейское лоббирование для прямого доступа к финансированию ЕС важных для городов проектов. И обратились к другим мэрам-единомышленникам по поводу более эффективного сотрудничества и перспективного расширения сети.

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Кличко - молодець. Йому треба їхати в Індію і робити рекламу Україні - треба 1,5 млрд населення зробити бандеровцями
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26.09.2022 14:24 Ответить
Сегодня утром ехал в метро Праги..мэр города ехал со мной в одном вагоне с маленьким чемоданчиком...
Это вам не мама любит скорость...🤣
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26.09.2022 14:34 Ответить
 
 