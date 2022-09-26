Путин может устроить показательный ядерный взрыв над Украиной, Черным морем или Северным Ледовитым океаном, - The New York Times

Российский диктатор Владимир Путин, продолжающий терроризировать весь мир, может применить тактическое ядерное оружие, чтобы устроить демонстрационный взрыв.

Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

По данным издания, взрыв может произойти над Черным морем, Северным Ледовитым океаном или на территории Украины.

При этом пока доказательств того, что РФ готовится к ядерному удару, нет. Издание считает, что Путин не осмелится это сделать, потому что услышал жесткий ответ со стороны Запада и союзников Москвы (Китай и Индия).

Напомним, Путин в выступлении 21 сентября, в котором провозгласил проведение в России частичной мобилизации, пригрозил миру ядерным оружием и заявил, что эти угрозы – не блеф.

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