34 268 99
Путин может устроить показательный ядерный взрыв над Украиной, Черным морем или Северным Ледовитым океаном, - The New York Times
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский диктатор Владимир Путин, продолжающий терроризировать весь мир, может применить тактическое ядерное оружие, чтобы устроить демонстрационный взрыв.
Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
По данным издания, взрыв может произойти над Черным морем, Северным Ледовитым океаном или на территории Украины.
При этом пока доказательств того, что РФ готовится к ядерному удару, нет. Издание считает, что Путин не осмелится это сделать, потому что услышал жесткий ответ со стороны Запада и союзников Москвы (Китай и Индия).
Напомним, Путин в выступлении 21 сентября, в котором провозгласил проведение в России частичной мобилизации, пригрозил миру ядерным оружием и заявил, что эти угрозы – не блеф.
Топ комментарии
+40 Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий26.09.2022 15:43
+28 Vlad 7ee1421c
показать весь комментарий26.09.2022 15:42
+22 Александр Юр
показать весь комментарий26.09.2022 15:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
киздобратія й киздосестрія про те як кремлівський карлан почне
бомбити нас атомними бомбами! Мосийчукчі та гончаручки просто
обсцикаються перед камерами. Говорять таку дурню що просто вуха
в'януть! Я особисто називаю це шмарофонство інформаціонним
свиноцтвом!
>"За даними видання, вибух може статися... ймовірно у процесі підготовки до запуску"
Анало-говнет💀
Та хоч фекальний вибух щоб ганебніше...
Из рашки нужно полностью выбить всю дурь а не частично. Иначе лет через 10 начнется то же самое.
Правильно, ніякої!
Збитки від війни в демократичних країнах складають до 3 тріліонів,а що тоді в ерефіїї?
Необхідні жорсткіші санкції,відмова від газу,алмазів..
>Под мониторингом США стратегическое ЯО. Тактическое, которое даже в нашу Точку-У впихивалось by design - чуть ли не в двух чемоданах пронести можно
Ну да. У Голівуді вже сотні таких чемоданів продали!
Примерное соотношение массы U235 -> 1:15. Килограмм урана дает 15 килотонн в тротиловом эквиваленте.
Например Малыш, сброшенный на Хиросиму, имел всего лишь 64 кг урана, из которого взорвалось 700 грамм, и это дало 13 кт. Остальные 63 кг урана не успели вступить в реакцию и их просто разбросало первоначальным взрывом.
Как сам считаешь, если калибр Пиона - 203 мм, масса тротила в нем 17 кг (в чемодан аж легко), и эта штука позволяет стрелять тактическим ЯО - какова будет его масса ?) Явно же не больше 17 кг ))
Хухуя собі!
Яке феєричне загальнонарідне самогубство.
Плешивый будет распоясываться ровно до тех пор, пока Салливан с Блинкеном жуют сопли, что нельзя допустить третью мировую войну. Правильно сказал кто-то из Польши - у США самих есть крутое ядерное оружие! Пора об этом вспомнить и пора понять, что чем больше уступаешь - тем больше теряешь.
Нагадаю, що це вочевидь завжди було частиною путлерівського стратегічного плану. Недаремно все починалося із захвату Чорнобиля.
Эта игра не для него. Есть игроки намного умнее . Он обычный (скорее крупный ) ЛОХ👈
он уже одной ногой там.
Крим стане непридатним і як база, і як курорт,
Зате англосакси нанесуть удар у відповідь - і не факт, що симетричний.
А англосаксы не рискнут ввязаться в ядерное противостояние с РФией из-за какого-то острова у черта на куличках.
Даже пресловутая пятая статья устава НАТО, прямо как будапештский меморандум - не содержит никакого описания прямых действий в случае нападения, а большинство необразованных поверившим пропагандистам, прямо молятся на нее. Вчитайся внимательно:
The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recognised by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area.
Где ты тут ответ увидел ? Там написано что "нападение на одного, будет считаться нападением на всех, и каждый из них будет оказывать помощь тому на кого напали". И ВСЁ.
Напала РФия на Польшу. Ну че, собрались, выразили озабоченность, направили Польше оружие, может какие-нибудь войска, да и все. Только либо очень глупый либо очень ребенок поверит, что например США гарантированно уничтожит планету вместе с собой, ради какой-то Польши или скажем Прибалтики.
Путлер - это гопник, как и вся Параша. И единственный способ обезопасить себя от отжатия мобилки - дать понять гопнику, что в процессе отжатия мобилки он гарантированно лишится зубов. А не надеяться что какой-нибудь сосед спустится с этажа и будет помогать тебе прессовать гопника.
Так что нанесут, причём большей силы и не в одном месте.
А вот рашка дёрнуться в ответ не посмеет.
и оно прыгнет, у него такое мышление
давно нужно было старого козлину выманить и ликвидировать, либо сбить его самолёт при перелете.