В ЕС готовят санкции против российской металлопродукции

Страны ЕС начали консультации по восьмому пакету санкций против России за агрессивную войну против Украины. Российская металлопродукция может попасть в санкционный список.

Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

"Поскольку G7 все еще работает над деталями прайс кепов на нефть, то она, вероятно, не будет фигурировать в пакете немедленных санкций ЕС против России. Но скорее всего будут санкции на химикаты, машиностроение, металлопродукцию (стоимость порядка 12 млрд евро)", - сообщил Йозвяк.

По данным западных СМИ из дипломатических источников, новый пакет санкций могут одобрить уже 6-7 октября, когда состоится заседание Евросовета, а Европейская комиссия внесет соответствующие предложения уже на следующей неделе.

В марте в рамках четвертого санкционного пакета Европа запретила импорт большинства видов российской стальной продукции. Однако полуфабрикаты и ЖРС в список не попали (за исключением произведенных компаниями, на которые распространяются прямые санкции). Поэтому Россия продолжает поставки данной продукции в ЕС. Крупнейшими потребителями российской металлопродукции являются Италия, Бельгия, Словакия, Дания.

Читайте также: В восьмом пакете санкций ЕС не будет ограничения цен на российскую нефть, - СМИ