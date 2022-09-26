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Новости Война
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Венгрия будет искать финансирование в другом месте, если Брюссель не выплатит средства из фондов ЕС, - Орбан

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет искать финансирование в другом месте, если не будут выплачены средства из фондов Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Index.

"В связи с санкциями правительство обновило свою среднесрочную и долгосрочную энергетическую стратегию. С этой целью будут осуществлены 32 инвестиции на общую сумму 11 400 млрд форинтов. Необходимые ресурсы были обещаны Европейским Союзом. Если бюрократы в Брюсселе не дадут то, что принадлежит Венгрии, мы получим эти деньги откуда-то еще - мы уже начали переговоры об этом", - сказал Орбан.

Венгерский премьер во время выступления в парламенте подверг критике санкции Евросоюза против России и заявил, что Брюссель ответственен за стремительный рост инфляции.

"Рост цен на энергоносители повышает инфляцию во всех странах, и это не подменяется экономическими процессами. Это явно вызвано санкциями, и ответственны политические решения в Брюсселе. Цена на природный газ в апреле 2022 года составляла около 100 евро, прежняя позиция заключалась в том, что санкции не влияли на экономику стран. Однако в области энергетики мы карлики, а Россия - гигант. Это первый раз, когда я вижу карлика, налагающего санкции на великана", - заявил Орбан.

Смотрите также: Нельзя исключать нападение Венгрии на Украину, - Загребельская | Без цензуры Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Премьер-министр Венгрии также заявил, что война в Украине будет продолжаться и в этом году, и в следующем, а Будапешт отказывается помогать Украине из-за того, что является соседом.

"Запад на стороне войны, Венгрия на стороне мира. Мы требуем немедленного прекращения огня и мирных переговоров. Для нас важнее безопасность и национальный суверенитет, поэтому мы создали фонд национальной обороны. Мы укрепляем нашу службу национальной безопасности, чтобы они могли защитить наш суверенитет", – сказал он.

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Автор: 

Венгрия (1934) россия (95388) санкции (11259) Евросоюз (17069) Виктор Орбан (460)


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Топ комментарии
+46
100 пудово з ***** хоче поімєть
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26.09.2022 16:10
+35
В добрый путь! Попутного ветра и три пера в задницу!
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26.09.2022 16:11
+29
Вперед ! Можно у ху@ла попросить . Не придется отдавать .
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26.09.2022 16:10
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100 пудово з ***** хоче поімєть
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26.09.2022 16:10 Ответить
Ху*лу сейчас не до мадьяр...
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26.09.2022 16:20 Ответить
Якщо ****** взають шо ***** грошей не дасть то дуже швидко перевзуються
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26.09.2022 16:21 Ответить
А може краще послати мадьяр за руцикм кораблем, і Європа здихається наглих, бикуватих шльондр. А от коли і кацапія піде туда ж то буде цікаво подивитися, як орбану вставлять лома в дупу
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26.09.2022 16:36 Ответить
І я навіть знаю, що це за місце!
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26.09.2022 16:21 Ответить
а в ***** бабла катма.
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26.09.2022 16:29 Ответить
Якраз навпаки, бабла валом і рекрдні профіцити у зовнішній торгівлі були.
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26.09.2022 16:46 Ответить
у него повно. нефть и газ в цене нынче.
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26.09.2022 16:46 Ответить
Цікаво, коли до вас дойде, шо бабло за газ =\= бабло сосії, так само як і бабло за зерно =\= бабло України? газпром це приватна шарага, єслі шо.
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26.09.2022 19:50 Ответить
тоже мне, загадка с 1 неизвестным.
у вас никакого чувства юмора - взяли и ляпнули очевидное. Хоть бы сыронизировали чи шо.
ясно что в Раше, где же еще.
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26.09.2022 16:45 Ответить
Вам, упирі, орки й так не хило платять
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26.09.2022 17:10 Ответить
А кому це вам? ПАзвольтЄ усвЄдАміЦЦА?...
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26.09.2022 18:21 Ответить
Вперед ! Можно у ху@ла попросить . Не придется отдавать .
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26.09.2022 16:10 Ответить
Доведеться віддавати бо ********** ще репарації виплачувати.
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26.09.2022 16:24 Ответить
Ну то пора в Нігерію за кредитами їхати!!!
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26.09.2022 16:10 Ответить
В добрый путь! Попутного ветра и три пера в задницу!
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26.09.2022 16:11 Ответить
*******. У нас люди гибнут, а ему инфляция.
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26.09.2022 16:11 Ответить
Та пошли они нафиг все против санкций на РФ после вторжения и убийства мирных и военных и кастрации нашего военного,пусть без финансирования ес попробуют все они против путинские холуи
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26.09.2022 16:11 Ответить
Ага, знаємо ми ваше інше місце. Хочеться тільки нагадати, шо всі страни, які там кормилися - всі до однієї якось погано себе почувають. Шо Куба, шо Вєнєсуела, шо Ерітреї с Сіріями...
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26.09.2022 16:11 Ответить
28 країн пробували "будувати соціалізм" під "протекторатом" СРСР. У всіх цих країнах наступив повний економічний крах. Останній приклад Венесуела. Кацапи повністю пограбували країну, вивезли і привласнили увесь золотий запас буцімто за поставлену зброю. А про "щастя" сірійців від кацапської "дрючьби" пацанчик вже все Аллаху доповів....
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26.09.2022 16:35 Ответить
Если ты весь мир насилья
Собираешься разрушить,
И при этом стать мечтаешь
Всем, не будучи ничем,

Смело двигайся за нами
По проложенной дороге,
Мы тебе дорогу эту
Можем даже уступить. - https://socratify.net/quotes/grigorii-oster Григорий Остер
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26.09.2022 20:51 Ответить
"...Бєйте лампочкі в подєздах..." також допоможе.
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27.09.2022 02:53 Ответить
куясебе как страшно!
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26.09.2022 16:12 Ответить
а то?! )))
в том же месте уже лукашенка сидит...

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26.09.2022 16:18 Ответить
"- Ты что, орбан, дypак? Что делаешь?
- Да вот, не могy понять, говно это или пластилин?
- Hy, ты точно дypак! Hе можешь pазобpать, дай сюда!
бульбохуйло взял, покpyтил, понюхал:
- Точно, непонятно.. . Попpобовал на вкyс:
- Вpоде, на говно похоже.. .
орбан:
- нy и я дyмаю, откyда в жопе ***** пластилин?" (С)
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26.09.2022 16:37 Ответить
Путинские холуи те венгры,прекратить финансирование ЕС и все
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26.09.2022 16:12 Ответить
московити обовязково привезуть орбану гроші. на танках. договориться, придурок.
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26.09.2022 16:13 Ответить
І хто ж ці танки з грошима через свою територію пропустить?
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27.09.2022 02:55 Ответить
правильно, рублями бери. А ще можеш цьому страшному ЕС погрозити що рашка зробить по території угорщини ядерний удар.
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26.09.2022 16:13 Ответить
Угры перешли к ультиматумам. Европе это точно не понравится.
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26.09.2022 16:13 Ответить
перед получением финансирования из "других источников" возьми несколько уроков у немецкого сантехника. будет тяжко, но зато окупиться в последствии.
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26.09.2022 16:15 Ответить
Схоже в угорщини така карма - бути фашистськими (а тепер рашистськими) прихвостнями. І таку нечисть прийняли до ЄС і НАТО!
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26.09.2022 16:15 Ответить
На касапів намекують? Так ті самі, без штанів, дуже незабаром бігати будуть.
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26.09.2022 16:16 Ответить
Ще одне фашистське бидло на горизонті Европи. Здохнеш в муках, мадЯр!
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26.09.2022 16:16 Ответить
орбан в открытую заявил, что будет сосать у ху@ла.
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26.09.2022 16:16 Ответить
"Білими ладами" візьмете?
Знаю де взяти, звертайтесь, суки (ОЙ)бані...
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26.09.2022 16:17 Ответить
Ключевое разногласие между ********* и лгбт заключается в том, что лгбт по любви, а ******* за деньги.
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26.09.2022 16:17 Ответить
прав был сапёр Водичка.
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26.09.2022 16:17 Ответить
чудовий план Вітьок!
надійний, як швейцарський годинник!
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26.09.2022 16:17 Ответить
фінансування з днр та лнр
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26.09.2022 16:18 Ответить
Ну що ж так з сусідами не повезло. Маю надію, що це гівно прийме декілька важливих помилкових рішень і угорці знімуть його з посад.
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26.09.2022 16:18 Ответить
У цій історії з кацапопоклоніння мадьяр справджується Істина, що коли Бог хоче покарати грішників, то насамперед лишає їх розуму. А у нас є проста приказка:"Баба з воза - коням легше!". Ну то прапор мадьярам в руки, і вперед до орального сексу з їхніми братами коцапоординцями.
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26.09.2022 16:18 Ответить
Дайте вгадаю! В рашці!
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26.09.2022 16:19 Ответить
По перше в ЄС остаточно переконаються що з вами не можна мати справу. По друге у ***** грошей стане трохи меньше. По третє у ЄС грошей залишиться трохи більше.
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26.09.2022 16:19 Ответить
Бункерный упырь именно сейчас будет особо счастлив фразе "дай 8 ярдов, а то начнём Украине помогать"
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26.09.2022 16:19 Ответить
Если бы только это *****. В Италии на выборах три правые партии победили. Последователи Муссолини. Которые до 24 февраля не стесняясь говорили, что в Украине фашистское государство. ***** ********. это мы то фашисты, где президент еврей, а в парламенте ни одной националистической партии.
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26.09.2022 16:20 Ответить
там только Сальвини такое мочил, Джоржиа Меллони зато ярая антипутинистка.
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26.09.2022 16:25 Ответить
Ты про старого ****** берлускони забыл.
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26.09.2022 18:19 Ответить
вся эта победившая братия твердо стоит на про украинских позициях
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26.09.2022 18:38 Ответить
Орбан - ПНХ!
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26.09.2022 16:20 Ответить
А від кого Орбан вимагає припинення вогню? Може від Путлєра?
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26.09.2022 16:20 Ответить
Ці паскуди показали себе вже достатньо щоб викинути їх з ЄС. Але що з лідорів ЄС взяти, якщо росія досі в ООН, МАГАТЕ і тд... Глибоко стурбовані керманичі.
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26.09.2022 16:20 Ответить
Іди, іди шукай, індик мадярський. Там, де ти зібрався шукати, зараз точно не до тебе.
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26.09.2022 16:21 Ответить
Венгрия будет денацифицированна сразу после россиюшки
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26.09.2022 16:22 Ответить
Евросоюз- 20% мировой экономики. Росия- 1,5 %, кто еще карлик)
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26.09.2022 16:22 Ответить
Так это угрофины, вполне логично, что они за своих болеют)
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26.09.2022 16:23 Ответить
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26.09.2022 16:24 Ответить
Да пусть отсасываетту *уйла, прихвостень.
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26.09.2022 16:24 Ответить
нафиг надо такой евросоюз лучше с англией что то создать
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26.09.2022 16:25 Ответить
То йдіть в те місце.
Нафіга вам той ЄС?
Будете у тайожному союзі, але з'явиться один маленький нюанс: доки ви в ЄС та маєте змогу паскудити іншим країнам ЄС, ви ***** потрібні.
А як тільки вийдете, то цінність ваша, значно впаде.
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26.09.2022 16:27 Ответить
Условия кредитования очень просты - руский, второй государственный и потом защита узкоговорящих. Давайте мадьяры - грабли свободны. Там правда немцы и испанцы на те же грабли хочут наступить пуская дезертиров с раши - идиотов ничего не лечит.
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26.09.2022 16:28 Ответить
Хто б сумнівався.
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26.09.2022 16:28 Ответить
Подводный камень - это будут рубли и на территории россии.
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26.09.2022 16:31 Ответить
В Європі нажаль невистачає зараз яскравого лідера, людини з твердою волею і характером яка ставила би на місце всяких Орбанів і інших **************. Європа похожа на клуб по інтересах де кожен тягне ковдру на себе
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26.09.2022 16:31 Ответить
"путь бульбохуйла" ))
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26.09.2022 16:32 Ответить
нефть через Украину получают?
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26.09.2022 16:33 Ответить
Якщо навіть і в ***** він візьме, припустимо ₽100млрд (навряд чи в ***** нині знайдеться більше вільних фублей); але, для того, щоб отримати реальні для Європи гроші - їх потрібно перевести в . В кращому випадку їх куплять по курсу один до ста (якщо не по двісті). Один мільярд євриків навіть для мад'ярського уряду - ніщо, ні на що не вистачить...

Галімий піар Орбана.
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26.09.2022 16:38 Ответить
Якщо пригадати, шо емітентом ****** є сам кацапстан, то він скільки завгодно може надрукувати. Інше питання - шо Угорщина буде робити з ними? Затарюватися шишками з ягєлєм на всі гроші? Хіба що за газ з нафтою платити, шоб показати, що розрахунки в рублях. Але в цьому випадку получиться, що рашка сама собі заплатить за це.
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26.09.2022 17:03 Ответить
Орбан в печалі - не отримав обіцяне Закарпаття від плюгавого карлика
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26.09.2022 16:38 Ответить
А если вас выпрут из ЕС и НАТО? Поползете в ОДКБ?
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26.09.2022 16:52 Ответить
Угорщина традиційно "вписується за фашистів". При цьому кожного разу втрачаючи території, що в знову і знову викликає зростання реваншизму... Такими темпами територія Угорщини зменшиться до камери Орбана.
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26.09.2022 16:52 Ответить
Намьйок....кацапія нам паможет! Ню...ню!!!
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26.09.2022 16:54 Ответить
Ну Мадяри ще ті шсливчики. Завжди роблять правильний вибір. 1 світова - у складі авторо-угорщини. 2 світова - з гітлером. ну й зараз з неназиваємим.
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26.09.2022 16:57 Ответить
На карті не покаже місце, може з Поля чудес?
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26.09.2022 17:01 Ответить
В тайожному союзі пошукай, підар мадьярський.
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26.09.2022 17:09 Ответить
Что значит "будет искать"?
Уже давно нашла. Теперь отрабатывает по полной.
Надо выкинуть Венгрию из ЕС и НАТО и взять взамен Украину.
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26.09.2022 17:21 Ответить
Цікаво, де...?
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26.09.2022 17:28 Ответить
Цікаво, якщо ******* випнути з ЄС, як довго протримається країна-пустишка в ізоляції навіть с грошима ***** і як швидко головами Орбана та Сійярто голодний натовп буде грати в футбол?
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26.09.2022 17:43 Ответить
Кацапские подстилки вон из Евросоюза и НАТО.
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26.09.2022 17:54 Ответить
В добрый путь...
Наверняка Орбан найдет кучу желающих финансировать убыточную и неблагодарную дыру на карте.
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26.09.2022 18:03 Ответить
Венгрию нужно было давно выгнать из ЕС и включить в состав России. Они одной крови финно угры в ( венгры - это гунны , пришедшие в Европу из- за Волги, в своё время). Кроме этого они одинаковы ментально - фашисты на клеточном уровне. Если ЕС развалится - а это должно случиться, то благодаря Сербии, Венгрии и частично Италии. Англичане первыми это поняли, что он мертвый. Новый Союз будет более жизнестойкий, в нем будут сильные общие принципы. Интересно, кто даст денег Венгрии и Сербии , за что? Что производят эти страны ??? Это страны пустышки. Россия сдохнет, разве что Китай возьмёт в рабство?
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26.09.2022 18:04 Ответить
3 мільярда януковича в студію !
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26.09.2022 18:22 Ответить
В чоловічой компанії вжеб давно отримав би в рило. Заява йовбика схожа на погрозу. Якби в ЕС були я...ца викинулиб мадярів із ЕС, або наклали якійсь санкції, ну а так будуть умовлять та висловлювати здивування.
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26.09.2022 18:56 Ответить
Це перший раз, коли я бачу карлика, який накладає санкції на велетня", - заявив Орбан.
==============================================================
Таке ж дурне, як кацапи з їхнім ****** та бидло, яке носиться тут в коментах з доходами Кацапії за нафту та газ.
Хоча, якщо ЄС воно вважає гігантом, а кацапію економічним карликом, то я згоден. Десь читав, що маленькі Нідерланди мають ВВП на душу населення на порядки більший, ніж *********.
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26.09.2022 18:57 Ответить
"- Короче говоря, мадьяры - шваль,- закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка.- Каждый из них виноват...
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26.09.2022 19:09 Ответить
Иво Виктор - Мой номер первый
(вратарь сборной Чехословакии)

"С нетерпением ждал встречи с венграми.
...
Главный объем работ выполнил, конечно, Квашняк.
Именно он начал подготавливать наш натиск, собственно, уже в перерыве между таймами - в раздевалке.
После грубых ошибок обороны мы проигрывали - 1:2.
Настроение было ниже среднего, атмосфера напряженная.
Именно в этот момент бразды правления взял невесть откуда появившийся Квашняк.
Доложил скороговоркой и с традиционным квашняковским юморком:

- Господа, только что из туалета. Но пришлось искать. другой. Как вы думаете, почему? Все кабинки заняли венгры...

Это была полуправда, но мы невольно рассмеялись.
А смех в тех условиях оставался единственным средством снятия напряжения.
Шутка может показаться плоской, но в ту минуту она пришлась весьма кстати, и мысль о том, что наши соперники столь напуганы нами, помогла нам собраться."
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27.09.2022 10:48 Ответить
Пора перекривати нафтопровід дружба https://www.youtube.com/watch?v=qiv1jYV13Vk https://www.youtube.com/watch?v=qiv1jYV13Vk

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26.09.2022 19:09 Ответить
Угорці геть з ЄС... ви нація не достойна там бути!!!
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26.09.2022 19:31 Ответить
Когда же лопнет терпение у чиновников ЕС и этого продажного подху*ловника вышвырнут вон из ЕС? Вместо Венгрии надо принять Украину. 🤗
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26.09.2022 20:24 Ответить
За финансы надо будет отсосать. Ну это ему не в первые.
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26.09.2022 21:51 Ответить
В рублях будет финансирование.
И лопата в жопе как и путину.
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27.09.2022 05:04 Ответить
Я навіть заю те інше місце... Угорщина шукатиме фінансування в іншому місці Джерело:
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07.11.2022 12:50 Ответить
 
 