Венгрия будет искать финансирование в другом месте, если Брюссель не выплатит средства из фондов ЕС, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет искать финансирование в другом месте, если не будут выплачены средства из фондов Евросоюза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Index.
"В связи с санкциями правительство обновило свою среднесрочную и долгосрочную энергетическую стратегию. С этой целью будут осуществлены 32 инвестиции на общую сумму 11 400 млрд форинтов. Необходимые ресурсы были обещаны Европейским Союзом. Если бюрократы в Брюсселе не дадут то, что принадлежит Венгрии, мы получим эти деньги откуда-то еще - мы уже начали переговоры об этом", - сказал Орбан.
Венгерский премьер во время выступления в парламенте подверг критике санкции Евросоюза против России и заявил, что Брюссель ответственен за стремительный рост инфляции.
"Рост цен на энергоносители повышает инфляцию во всех странах, и это не подменяется экономическими процессами. Это явно вызвано санкциями, и ответственны политические решения в Брюсселе. Цена на природный газ в апреле 2022 года составляла около 100 евро, прежняя позиция заключалась в том, что санкции не влияли на экономику стран. Однако в области энергетики мы карлики, а Россия - гигант. Это первый раз, когда я вижу карлика, налагающего санкции на великана", - заявил Орбан.
Премьер-министр Венгрии также заявил, что война в Украине будет продолжаться и в этом году, и в следующем, а Будапешт отказывается помогать Украине из-за того, что является соседом.
"Запад на стороне войны, Венгрия на стороне мира. Мы требуем немедленного прекращения огня и мирных переговоров. Для нас важнее безопасность и национальный суверенитет, поэтому мы создали фонд национальной обороны. Мы укрепляем нашу службу национальной безопасности, чтобы они могли защитить наш суверенитет", – сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у вас никакого чувства юмора - взяли и ляпнули очевидное. Хоть бы сыронизировали чи шо.
ясно что в Раше, где же еще.
Собираешься разрушить,
И при этом стать мечтаешь
Всем, не будучи ничем,
Смело двигайся за нами
По проложенной дороге,
Мы тебе дорогу эту
Можем даже уступить. - https://socratify.net/quotes/grigorii-oster Григорий Остер
в том же месте уже лукашенка сидит...
- Да вот, не могy понять, говно это или пластилин?
- Hy, ты точно дypак! Hе можешь pазобpать, дай сюда!
бульбохуйло взял, покpyтил, понюхал:
- Точно, непонятно.. . Попpобовал на вкyс:
- Вpоде, на говно похоже.. .
орбан:
- нy и я дyмаю, откyда в жопе ***** пластилин?" (С)
Знаю де взяти, звертайтесь, суки (ОЙ)бані...
надійний, як швейцарський годинник!
Нафіга вам той ЄС?
Будете у тайожному союзі, але з'явиться один маленький нюанс: доки ви в ЄС та маєте змогу паскудити іншим країнам ЄС, ви ***** потрібні.
А як тільки вийдете, то цінність ваша, значно впаде.
Галімий піар Орбана.
Уже давно нашла. Теперь отрабатывает по полной.
Надо выкинуть Венгрию из ЕС и НАТО и взять взамен Украину.
Наверняка Орбан найдет кучу желающих финансировать убыточную и неблагодарную дыру на карте.
==============================================================
Таке ж дурне, як кацапи з їхнім ****** та бидло, яке носиться тут в коментах з доходами Кацапії за нафту та газ.
Хоча, якщо ЄС воно вважає гігантом, а кацапію економічним карликом, то я згоден. Десь читав, що маленькі Нідерланди мають ВВП на душу населення на порядки більший, ніж *********.
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка.- Каждый из них виноват...
(вратарь сборной Чехословакии)
"С нетерпением ждал встречи с венграми.
...
Главный объем работ выполнил, конечно, Квашняк.
Именно он начал подготавливать наш натиск, собственно, уже в перерыве между таймами - в раздевалке.
После грубых ошибок обороны мы проигрывали - 1:2.
Настроение было ниже среднего, атмосфера напряженная.
Именно в этот момент бразды правления взял невесть откуда появившийся Квашняк.
Доложил скороговоркой и с традиционным квашняковским юморком:
- Господа, только что из туалета. Но пришлось искать. другой. Как вы думаете, почему? Все кабинки заняли венгры...
Это была полуправда, но мы невольно рассмеялись.
А смех в тех условиях оставался единственным средством снятия напряжения.
Шутка может показаться плоской, но в ту минуту она пришлась весьма кстати, и мысль о том, что наши соперники столь напуганы нами, помогла нам собраться."
И лопата в жопе как и путину.