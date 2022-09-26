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Новости Война
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Мы будем бороться до последней капли крови, но наша победа не будет финалом – Залужный

залужний

Украина будет бороться "до последней капли крови", но ее победа в войне с Россией "не будет финалом".

Об этом в интервью американскому TIME заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Исходя из того, что я напрямую знаю о россиянах, наша победа не будет финалом. Наша победа будет возможностью выдохнуть и подготовиться к следующей войне", – сказал Залужный TIME.

Журналисты издания отмечают, что в начале широкомасштабного российского вторжения американский коллега Залужного – глава объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерал Марк Милли – спрашивал у украинского главнокомандующего, "планирует ли он эвакуироваться в более безопасное место".

"Я сказал ему: "Я вас не понимаю". Для меня война началась в 2014 году... Я не убежал тогда и я не собираюсь убегать сейчас", – цитирует ответ Залужного TIME.

По словам журналистов, главнокомандующий ВСУ понимал, что война неизбежна. "Запах войны невозможно спутать. И он уже был в воздухе", – передает слова Залужного TIME.

Смотрите: Залужный появился на обложке октябрьского выпуска журнала Time. ФОТО

В разговоре с журналистами издания он подтвердил, что Украина готовилась к войне, однако не хотела, чтобы об этом узнали россияне. "Я опасался, что мы потеряем элемент неожиданности. Нам нужно было, чтобы враг думал, что мы все размещаемся на своих обычных базах, курим траву, смотрим телевизор и размещаем сообщения в фейсбуке", – цитирует слова Залужного американский еженедельник.

После начала широкомасштабного российского вторжения он, как отмечают журналисты, имел две главные стратегические цели. "Мы не должны допустить, чтобы пал Киев. А по всем другим направлениям нам пришлось пролить их кровь, даже если в определенных местах это требовало потери территорий", – передает слова Залужного TIME. Журналисты издания объясняют: ВСУ "хотели позволить россиянам продвинуться, а затем уничтожить их колонны на фронте и линии снабжения в тылу".

"Они просто загнали своих солдат на бойню. Они выбрали наиболее устраивавший меня сценарий", - цитирует слова Залужного TIME.

Читайте также: Уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю - будь то добровольно или по мобилизации, - Залужный

Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+103
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26.09.2022 16:24
+87
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26.09.2022 16:24
+62
Залужному рєспєкт і уважуха!
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26.09.2022 16:29
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Оууувов... Це тепер Вова свій екземпляр журналу з ним на обгортці, може з'їсти?..
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26.09.2022 20:24 Ответить
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ОТВАЖНЫЙ КОМАНДАНТЕ ЗАЛУЖНЫЙ !!!
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26.09.2022 20:41 Ответить
В материале также затронута информация о якобы конфликте между Зеленским и Залужным. Также там проводится комментарий советника Офиса президента Алексея Арестовича, где он опровергает подобную информацию.

"Так называемый конфликт с Залужным был придуман нашей оппозицией от начала и до конца. С одной стороны, это явно выдумка. С другой стороны, это имеет болезненный эффект, потому что разжигание конфликта между военачальником и главнокомандующим - это катастрофа", - отметил он." (с)
Так што, как-то так...
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26.09.2022 20:47 Ответить
У Арестович всё идет как -то так да не ак. Чтоб потом опять не говорил что они всё про-бали.
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27.09.2022 06:19 Ответить
Залужний достатньо розумний чоловік, щоб розуміти, що насправді являє собою Зеленський і що якісь відкриті конфлікти в такій ситуації недоречні.
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27.09.2022 10:14 Ответить
Знаєте, чим далі розвиваються події, то стає чітко зрозуміло, хоча правоохоронці зайшли в глухий кут в розслідуванні і так нічого суспільству й не надали (тому, що вийшли на самих себе). Не звинувачую інституцію як таку, а якісний склад, що завжди складався на велику долю з КОЛАБОРАНТІВ!
ТОЖ! Майдан безжалісно розстрілювали кримські менти, що вже давно готувались лягти під срашку! План назрів навіть не в тупій макітрі Яниковоча, і не в продажній макітрі Захарченка (яке огидне прізвище), а в Кремлі. Це зараз зрозуміло без доказів!
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26.09.2022 20:53 Ответить
Не зовсім згоден з Залужним: "Ми боротимемось до останньої краплі крові ворога." Так звучить набагато краще.
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26.09.2022 21:16 Ответить
Якщо перемога не буле фіналом, то це буде не перемога !
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27.09.2022 10:30 Ответить
Ніщо не зупинить ІДЕї час котрої настав....
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26.09.2022 21:17 Ответить
Фишка в том что ВСУ это не только генерал Залужный...есть ещё генерал Наев, генерал Забродский генерал Кривонос...а далее не пишу сколько ещё есть в Украине генералов ...,от которых зависит Судьба государства Украина...
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26.09.2022 21:28 Ответить
Генерал Кривонос сейчас под следствием . Зелененький не любит критики.
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27.09.2022 06:21 Ответить
"Виходячи з того, що я безпосередньо знаю про росіян, наша перемога не буде фіналом. Наша перемога буде можливістю видихнути і підготуватись до наступної війни", - сказав Залужний Джерело:

А хіба протягом останніх СТОЛіТЬ росийські кремлядські імперці не знищували постійно Україну та українців? Вони не робили перерви навіть в совковому союзі. Тепер не зупинятимуться тим більш. Чому? Від пертра 1 раша виставляла противником Захід-Європу (і при цьому безсоромно позичала або крала передові досягнення того ж Заходу). Ураїна зараз вибрала курс на Захід. Для москальні тепер Україна стала як слабка ціль, нападаючи на яку можна лякати Європу. Нажаль ми самі винуваті, що сьогодні ми не там де країни Балтії, Польща, Угорщина, Румунія, Молдова.... Це кровава ціна і за це дуже соромно.... кремляді ніколи б не напала на країну ЄС та НАТО.
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26.09.2022 21:41 Ответить
А де зараз угорщина? З москальським **** в роті, позориться на весь світ? Навіть србські братушки не дозволяють собі так обсиратися як це ледь не щодня робить угорщина...
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27.09.2022 10:35 Ответить
А Притула лутше!
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26.09.2022 22:50 Ответить
Тут цікаво.

https://www.youtube.com/watch?v=I9Y3kwl5VE4&ab_channel=ANNEKSIYANET
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26.09.2022 22:55 Ответить
У розмові з журналістами видання він підтвердив, що Україна готувалась до війни, однак не хотіла, щоб про це дізнались росіяни.
======================
Тому роззброїли весь південь і розмінували вихід з Криму?
І очільників "Азова", морпіхів не попередили?
Дійсно, найвеличніший стратеґ!
Я б його пойменував "стратеґ зради".
Саме тому Кривоніс волав про оборону злітних смуг навколо Києва, а найвеличніший стратеґ зняв бойову охорону в Гостомелі і Борисполі?
Цікаві покази - треба зберегти для карної справи.
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26.09.2022 23:00 Ответить
Я тут тоже не поняла , то есть Залужный твердил что они до начала войны ничего не делали ,не копали траншеи ,как им говорили в Америке )еще в Октябре, не занимались ТРО, не занимались подготовкой граждан Украины. Ни хрена ничем не занимались.
Надеюсь это его высказывание фейк. иначе я просто не понимаю
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27.09.2022 05:56 Ответить
Що саме ви не розумієте? Що здача в окупацію мільйонів людей на півдні, Сумщині, Чернігівщині, втрата території надважливої Херсонщини, вбивство Маріуполя - це геніальний план мегастратега Залужного заради ( своїх дуп і майна в нікому не потрібному окрім зажраних) Києва! А ви меньше марафон дивіться і ідола з нього ліпіть,тоді швидше і зрозумієте.
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28.09.2022 01:08 Ответить
Стыдно читать, как Залужный ложится под брехню зелёных... Ему, наверно, тоже сказали, что правда не на часі. Зачем легендарному военному такая брехеня про "готовились к войне" про "заманивали" И в Бучу заманивали ? И в Тростянец ? И в Мариуполь? и в Харьков ? И в Чернигов ? Так вы пан Залужный , берёте на себя кровь всех невинных , павших при этой заманухе ? Ай-ай-ай... как глупо ...Испанский стыд, пан Залужный.
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26.09.2022 23:16 Ответить
Наверно получил задачу из ОПЫ президента , вытаскивать зеленского из этого говна, в которое тот влез. со товарищами.
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27.09.2022 05:58 Ответить
Стыдно прятаться за бугром, когда враг убивает Украину! Вдвойне стыдно комментировать, при этом, боевого генерала лежа на диване в благословенной загранице.
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27.09.2022 11:34 Ответить
Залужный, ну прямо "украинский Моше Даян". Амбиции такие же. Только с его лицом украинцам поработать надо. И будет как как в старом одесском анекдоте конца 60-х годов прошлого века: Моше Кутузов, Моше Даян, Моше Залужный.
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26.09.2022 23:47 Ответить
Моше Даян, це той що за спинами британців і французів, танками, літаками та гвинтокрилами героїчно переміг фидаїніф на віслюках і мулах? Саме той?
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27.09.2022 00:12 Ответить
Посмотри в зеркало на свое отображение! У тебя все ок? Или дело в недостатке ума?
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27.09.2022 11:24 Ответить
бред залужный понес...стыдно сейчас за него
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27.09.2022 00:45 Ответить
Не бред, а правду. А якщо вона вам не подобається, ну то йдіть і далі марафон дивитися.
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28.09.2022 01:11 Ответить
ми так хочемо вірити, що хтось є розумний в керівництві цієї клоаки, той хто допоможе, підкаже як відбитися від вічних ворогів.
той хто пояснить підготовку в результаті якої десятки тисяч загиблих громадян і військових, тисячі в полоні, сотні захоплених громад... нестачу зброї, фіглярство перед США, непідготовленість міст, які можна було обкопати рвами за останні 3 дні...
АЛЕ ТАМ РОЗУМНИХ НЕМАЄ, тільки Народ України може перемогти, при цьому жорстоко карати за зраду і тупість гетьманів всякого роду!
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27.09.2022 05:53 Ответить
МогилиZацию рабZeи продолжат уже сами рабZeянцы...,каже известный Азербайджанский политолог из США Рамис Юнус...,главное чтобы путлер заявил о военном положении на концлагере...
Як кажуть у Одесі...злізай москалику... приїхали,..конечная станция Метро, чЛєнінскіє гори ...🦍
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27.09.2022 06:00 Ответить
Зеля приказал готовить шашлыки на 9 мая..
Войны не буде...моя разведка самая крутая в Мире... зеле надо верить...бо рейтинг 73%...
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27.09.2022 07:42 Ответить
так віримо ж усіма 73 відсотками, а як піднатужимося то і всіма 74ма практично буде...
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27.09.2022 07:46 Ответить
О, ничё се!
"хотели позволить россиянам продвинуться, а затем уничтожить их колонны на фронте и линии снабжения в тылу".
А мужики-то и не знали!
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27.09.2022 08:02 Ответить
Всі воюють якраз за те, щоб ця війна з кацапами була для них ОСТАННЬОЮ, щоб наступні покоління не знали війни ! Якщо Залужний натякає, що перемога буде неповною і ворог збереже свою державу (а можливо і плацдарми на наших окупованих територіях), то це виглядаєтє як підготовка до поступок. І хто буде воювати в наступній війні ? Біженці, які вже не повернуться, чи може син Зеленського, який до того часу якраз підросте?
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27.09.2022 10:24 Ответить
Істинний Патріот України.
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27.09.2022 10:26 Ответить
Пане Євгене! Залужний говорить (і міркує) від свого імені. Він - військовик, справжній професіонал. І тому в статті він "розписується" тільки як за військового. А за політичну складову частину Великої Перемоги відповідає Зеленський, Верховний совєт, ну і ми з вами, всі Українці і пан Євген в т.ч.! Що ж ми робимо для цього? В деяких напрямах - зовсім нічого! Наприклад, Бен Годжес натякнув на можливість розвалу Московської імперії. Кому, як не нам, годилось би в кожному місті створити національні групи спротиву Московському Мордорові з усіх народів цієї імперії. Хоча б із тих, які сотні років героїчно борються за свій порятунок. А в Києві (чи Львові) годилось би вже на 10 березня 2022 року мати тимчасові уряди та представницькі органи вільних ічкерійців, якутів, тувинців, інгрійців, башкирів, чувашів, удмуртів, ерзя... і навіть свідомих мосугрофіннів. Де вони??? Але це вже наша "робота", а не Залужного!!!
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27.09.2022 10:39 Ответить
Пане Андрію-71 ! Так можна говорити тільки гарним, але незрячим Поетам. Доля політиків полягає в тім, щоб цей час наближувати, всіма засобами, так як це робили в абсолютно безнадійні часи, наші світочі Левко Лук'яненко, Василь Стус, Валерій Марченко, Алла Горська, Оксана Мешко, Данило Шумук, Олекса Гірник... і ще тисячі інших, іменних і безіменних Українських Патріотів.
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27.09.2022 10:46 Ответить
А тим часом Зє з ОПою планують звільнити Залужного і замінити його на людину коломойського - хомчака Сирського.
Відео-розслідування:
https://youtu.be/LtRJ9cWITlU
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27.09.2022 10:53 Ответить
https://t.me/allgolobutsky/21042 Олексій Голобуцький :
Величезний матеріал про Залужного в Time і особиста обкладинка - це, серед іншого, і спосіб союзників підстрахувати Залужного і зберегти йому посаду.
Звісно, вони прекрасно інформовані про тутешній жабогадюкінг. І про ревнощі до іміджу, рейтингу, впливовості, цитованості... Але союзники не для того накачують Україну фінансами, технікою і зброєю, щоб в один прекрасний день виявити раптові кардинальні зміни в керівництві воєнної кампанії. На котрогось актора, ресторатора або іншу "дуже хорошу людину і близького друга".
Україна зобов'язана перемогти. Союзники не одразу, але вже однозначно зробили ставку саме на це. Отже, для них неприйнятні інтриги довкола фахового головнокомандувача, котрий перемогу забезпечить.
Тому отака медійна підтримка - хід логічний і очікуваний.
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27.09.2022 11:05 Ответить
Андрій Карпов
@andrey_poltava_
·
17 год
На відміну від Зеленського, який скептично ставився до повідомлень розвідки про неминуче масове вторгнення Росії, Залужний був частиною корпусу українських офіцерів, які розглядали це як питання часу....
...Деталі своєї стратегії Залужний тримав у секреті.
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27.09.2022 11:15 Ответить
ОПа планує поміняти Залужного на людину коломойського-хомчака, відео-розслідування:
https://youtu.be/LtRJ9cWITlU
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27.09.2022 12:30 Ответить
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27.09.2022 11:43 Ответить
Залужному дали працювати з 25лютого Готувалися до війни зеопи шашлик їсти
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27.09.2022 13:46 Ответить
Мене дивують люди, які моляться на Залужного і при цьому цькують ЗеЛоха. Невже так важко скласти до купи? На Зе і при зеленій владі працюють лише ті, хто йому вірні. Зе+За це одне ціле.
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28.09.2022 01:26 Ответить
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