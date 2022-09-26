Мы будем бороться до последней капли крови, но наша победа не будет финалом – Залужный

Украина будет бороться "до последней капли крови", но ее победа в войне с Россией "не будет финалом".

Об этом в интервью американскому TIME заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Исходя из того, что я напрямую знаю о россиянах, наша победа не будет финалом. Наша победа будет возможностью выдохнуть и подготовиться к следующей войне", – сказал Залужный TIME.

Журналисты издания отмечают, что в начале широкомасштабного российского вторжения американский коллега Залужного – глава объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерал Марк Милли – спрашивал у украинского главнокомандующего, "планирует ли он эвакуироваться в более безопасное место".

"Я сказал ему: "Я вас не понимаю". Для меня война началась в 2014 году... Я не убежал тогда и я не собираюсь убегать сейчас", – цитирует ответ Залужного TIME.

По словам журналистов, главнокомандующий ВСУ понимал, что война неизбежна. "Запах войны невозможно спутать. И он уже был в воздухе", – передает слова Залужного TIME.

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В разговоре с журналистами издания он подтвердил, что Украина готовилась к войне, однако не хотела, чтобы об этом узнали россияне. "Я опасался, что мы потеряем элемент неожиданности. Нам нужно было, чтобы враг думал, что мы все размещаемся на своих обычных базах, курим траву, смотрим телевизор и размещаем сообщения в фейсбуке", – цитирует слова Залужного американский еженедельник.

После начала широкомасштабного российского вторжения он, как отмечают журналисты, имел две главные стратегические цели. "Мы не должны допустить, чтобы пал Киев. А по всем другим направлениям нам пришлось пролить их кровь, даже если в определенных местах это требовало потери территорий", – передает слова Залужного TIME. Журналисты издания объясняют: ВСУ "хотели позволить россиянам продвинуться, а затем уничтожить их колонны на фронте и линии снабжения в тылу".

"Они просто загнали своих солдат на бойню. Они выбрали наиболее устраивавший меня сценарий", - цитирует слова Залужного TIME.

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