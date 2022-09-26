Мы будем бороться до последней капли крови, но наша победа не будет финалом – Залужный
Украина будет бороться "до последней капли крови", но ее победа в войне с Россией "не будет финалом".
Об этом в интервью американскому TIME заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Исходя из того, что я напрямую знаю о россиянах, наша победа не будет финалом. Наша победа будет возможностью выдохнуть и подготовиться к следующей войне", – сказал Залужный TIME.
Журналисты издания отмечают, что в начале широкомасштабного российского вторжения американский коллега Залужного – глава объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерал Марк Милли – спрашивал у украинского главнокомандующего, "планирует ли он эвакуироваться в более безопасное место".
"Я сказал ему: "Я вас не понимаю". Для меня война началась в 2014 году... Я не убежал тогда и я не собираюсь убегать сейчас", – цитирует ответ Залужного TIME.
По словам журналистов, главнокомандующий ВСУ понимал, что война неизбежна. "Запах войны невозможно спутать. И он уже был в воздухе", – передает слова Залужного TIME.
В разговоре с журналистами издания он подтвердил, что Украина готовилась к войне, однако не хотела, чтобы об этом узнали россияне. "Я опасался, что мы потеряем элемент неожиданности. Нам нужно было, чтобы враг думал, что мы все размещаемся на своих обычных базах, курим траву, смотрим телевизор и размещаем сообщения в фейсбуке", – цитирует слова Залужного американский еженедельник.
После начала широкомасштабного российского вторжения он, как отмечают журналисты, имел две главные стратегические цели. "Мы не должны допустить, чтобы пал Киев. А по всем другим направлениям нам пришлось пролить их кровь, даже если в определенных местах это требовало потери территорий", – передает слова Залужного TIME. Журналисты издания объясняют: ВСУ "хотели позволить россиянам продвинуться, а затем уничтожить их колонны на фронте и линии снабжения в тылу".
"Они просто загнали своих солдат на бойню. Они выбрали наиболее устраивавший меня сценарий", - цитирует слова Залужного TIME.
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"Так называемый конфликт с Залужным был придуман нашей оппозицией от начала и до конца. С одной стороны, это явно выдумка. С другой стороны, это имеет болезненный эффект, потому что разжигание конфликта между военачальником и главнокомандующим - это катастрофа", - отметил он." (с)
Так што, как-то так...
ТОЖ! Майдан безжалісно розстрілювали кримські менти, що вже давно готувались лягти під срашку! План назрів навіть не в тупій макітрі Яниковоча, і не в продажній макітрі Захарченка (яке огидне прізвище), а в Кремлі. Це зараз зрозуміло без доказів!
А хіба протягом останніх СТОЛіТЬ росийські кремлядські імперці не знищували постійно Україну та українців? Вони не робили перерви навіть в совковому союзі. Тепер не зупинятимуться тим більш. Чому? Від пертра 1 раша виставляла противником Захід-Європу (і при цьому безсоромно позичала або крала передові досягнення того ж Заходу). Ураїна зараз вибрала курс на Захід. Для москальні тепер Україна стала як слабка ціль, нападаючи на яку можна лякати Європу. Нажаль ми самі винуваті, що сьогодні ми не там де країни Балтії, Польща, Угорщина, Румунія, Молдова.... Це кровава ціна і за це дуже соромно.... кремляді ніколи б не напала на країну ЄС та НАТО.
https://www.youtube.com/watch?v=I9Y3kwl5VE4&ab_channel=ANNEKSIYANET
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Тому роззброїли весь південь і розмінували вихід з Криму?
І очільників "Азова", морпіхів не попередили?
Дійсно, найвеличніший стратеґ!
Я б його пойменував "стратеґ зради".
Саме тому Кривоніс волав про оборону злітних смуг навколо Києва, а найвеличніший стратеґ зняв бойову охорону в Гостомелі і Борисполі?
Цікаві покази - треба зберегти для карної справи.
Надеюсь это его высказывание фейк. иначе я просто не понимаю
той хто пояснить підготовку в результаті якої десятки тисяч загиблих громадян і військових, тисячі в полоні, сотні захоплених громад... нестачу зброї, фіглярство перед США, непідготовленість міст, які можна було обкопати рвами за останні 3 дні...
АЛЕ ТАМ РОЗУМНИХ НЕМАЄ, тільки Народ України може перемогти, при цьому жорстоко карати за зраду і тупість гетьманів всякого роду!
Як кажуть у Одесі...злізай москалику... приїхали,..конечная станция Метро, чЛєнінскіє гори ...🦍
Войны не буде...моя разведка самая крутая в Мире... зеле надо верить...бо рейтинг 73%...
"хотели позволить россиянам продвинуться, а затем уничтожить их колонны на фронте и линии снабжения в тылу".
А мужики-то и не знали!
Відео-розслідування:
https://youtu.be/LtRJ9cWITlU
Величезний матеріал про Залужного в Time і особиста обкладинка - це, серед іншого, і спосіб союзників підстрахувати Залужного і зберегти йому посаду.
Звісно, вони прекрасно інформовані про тутешній жабогадюкінг. І про ревнощі до іміджу, рейтингу, впливовості, цитованості... Але союзники не для того накачують Україну фінансами, технікою і зброєю, щоб в один прекрасний день виявити раптові кардинальні зміни в керівництві воєнної кампанії. На котрогось актора, ресторатора або іншу "дуже хорошу людину і близького друга".
Україна зобов'язана перемогти. Союзники не одразу, але вже однозначно зробили ставку саме на це. Отже, для них неприйнятні інтриги довкола фахового головнокомандувача, котрий перемогу забезпечить.
Тому отака медійна підтримка - хід логічний і очікуваний.
@andrey_poltava_
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17 год
На відміну від Зеленського, який скептично ставився до повідомлень розвідки про неминуче масове вторгнення Росії, Залужний був частиною корпусу українських офіцерів, які розглядали це як питання часу....
...Деталі своєї стратегії Залужний тримав у секреті.
https://youtu.be/LtRJ9cWITlU