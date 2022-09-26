Справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка, - заместитель председателя Верховного суда Львов. ДОКУМЕНТ

Заместитель председателя Верховного суда Богдан Львов, у которого журналисты обнаружили паспорт РФ, заявил, что справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Наверное, вы знаете, что недавно вышло "расследование" программы "Схемы" о том, что у меня якобы есть российское гражданство. В качестве доказательств в "расследовании" приводятся разные документы и формы, якобы заполненные мной. В том числе и форма, которую я прикрепляю к этому посту. А теперь – ВНИМАНИЕ! Посмотрите на дату заполнения этой формы: 26 октября 2012. И самое интересное: форма именно такого образца была утверждена в России только через месяц - 30 ноября 2012 года (приказ ФТС #391). А введена в действие вообще 27 мая 2013. То есть, простыми словами: на момент якобы заполнения этой формы, самой формы еще не существовало в природе. Она, судя по всему, прибыла из будущего). Не спорю, подделка качественная, однако дьявол кроется в деталях, и таких деталей там еще достаточно", - объяснил Львов.

По словам судьи, он не исключает, что журналистов "Схем" могли использовать "в темную", просто "слив" им качественную фальшивку".

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"Однако, подобные атаки на судей с использованием медиа и поддельных фактов, я считаю не просто недопустимыми, а несущими угрозу независимости всей судебной ветви в целом. Кто-то решил, что может давить на судей с помощью журналистов. Так не будет. Мною принято решение по этому вопросу сделать обращение на имя президента Владимира Зеленского. Также в ближайшее время я буду обсуждать этот вопрос с представителями западных демократических институтов и с конгрессменами США. В вопросах защиты чести и достоинства, а также независимости судебной системы я пойду до конца!" - подытожил Львов.

Напомним, 15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).

Сам Львов наличие российского гражданства отрицает.





