Справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка, - заместитель председателя Верховного суда Львов. ДОКУМЕНТ
Заместитель председателя Верховного суда Богдан Львов, у которого журналисты обнаружили паспорт РФ, заявил, что справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Наверное, вы знаете, что недавно вышло "расследование" программы "Схемы" о том, что у меня якобы есть российское гражданство. В качестве доказательств в "расследовании" приводятся разные документы и формы, якобы заполненные мной. В том числе и форма, которую я прикрепляю к этому посту. А теперь – ВНИМАНИЕ! Посмотрите на дату заполнения этой формы: 26 октября 2012. И самое интересное: форма именно такого образца была утверждена в России только через месяц - 30 ноября 2012 года (приказ ФТС #391). А введена в действие вообще 27 мая 2013. То есть, простыми словами: на момент якобы заполнения этой формы, самой формы еще не существовало в природе. Она, судя по всему, прибыла из будущего). Не спорю, подделка качественная, однако дьявол кроется в деталях, и таких деталей там еще достаточно", - объяснил Львов.
По словам судьи, он не исключает, что журналистов "Схем" могли использовать "в темную", просто "слив" им качественную фальшивку".
"Однако, подобные атаки на судей с использованием медиа и поддельных фактов, я считаю не просто недопустимыми, а несущими угрозу независимости всей судебной ветви в целом. Кто-то решил, что может давить на судей с помощью журналистов. Так не будет. Мною принято решение по этому вопросу сделать обращение на имя президента Владимира Зеленского. Также в ближайшее время я буду обсуждать этот вопрос с представителями западных демократических институтов и с конгрессменами США. В вопросах защиты чести и достоинства, а также независимости судебной системы я пойду до конца!" - подытожил Львов.
Напомним, 15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).
Сам Львов наличие российского гражданства отрицает.
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разница лишь в том, что для суда это не будет являться доказательством......
Та візьміть і за допомогою здорового глузду проведіть впізнання по фото на тому бланку? Якщо діяти "якимось чином" то скільки тисяч людей буде схоже на те зображення? Так само і з почерком. Хіба, що то халтурна підробка де всі літери будуть однакові (бо насправді вони у нас різні). Чи знали Ви, що по оригіналу можна встановити час коли був здійснений напис? Чи знали Ви, що впродовж життя почерк змінюється і можна порівняти записи того судді зроблені в 2013 р. А те, що силу і кут тиску ні по фото ні по ксерокопії визначити неможливо? Це як відбитки пільців - можливо і з*явилися якісь квантові машини, що можуть підробити ту купу характерних й перемінних ознак - та я про них не чув.
Здогадайтеся чим закінчиться така "експертиза"?
Если правоохранительные органы и разведка выяснят, что у него есть гражданство россии, выданное с его согласия - тогда лишение статуса судьи и, козлины, обязательно дайте ему возможность смыться за границу!
Если же это - одна большая подстава, тогда инициаторов этого действа нужно тщательно проверить на предмет связи со спецслужбами россии. Потому что, если этот Львов, допустим, перешёл дорогу какому-нибудь пособнику Ермака, то его действительно могли подставить.
Так ось в одній із сцен пан Гімалайський попросив пана Директора про одну послугу: " Вьідайте мне справку, что я не женат...".
Так і тут із цим горе-суддею ситуація набирає 95-кварталівських відтінків.