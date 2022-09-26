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Справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка, - заместитель председателя Верховного суда Львов. ДОКУМЕНТ

львов,богдан

Заместитель председателя Верховного суда Богдан Львов, у которого журналисты обнаружили паспорт РФ, заявил, что справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Наверное, вы знаете, что недавно вышло "расследование" программы "Схемы" о том, что у меня якобы есть российское гражданство. В качестве доказательств в "расследовании" приводятся разные документы и формы, якобы заполненные мной. В том числе и форма, которую я прикрепляю к этому посту. А теперь – ВНИМАНИЕ! Посмотрите на дату заполнения этой формы: 26 октября 2012. И самое интересное: форма именно такого образца была утверждена в России только через месяц - 30 ноября 2012 года (приказ ФТС #391). А введена в действие вообще 27 мая 2013. То есть, простыми словами: на момент якобы заполнения этой формы, самой формы еще не существовало в природе. Она, судя по всему, прибыла из будущего). Не спорю, подделка качественная, однако дьявол кроется в деталях, и таких деталей там еще достаточно", - объяснил Львов.

По словам судьи, он не исключает, что журналистов "Схем" могли использовать "в темную", просто "слив" им качественную фальшивку".

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"Однако, подобные атаки на судей с использованием медиа и поддельных фактов, я считаю не просто недопустимыми, а несущими угрозу независимости всей судебной ветви в целом. Кто-то решил, что может давить на судей с помощью журналистов. Так не будет. Мною принято решение по этому вопросу сделать обращение на имя президента Владимира Зеленского. Также в ближайшее время я буду обсуждать этот вопрос с представителями западных демократических институтов и с конгрессменами США. В вопросах защиты чести и достоинства, а также независимости судебной системы я пойду до конца!" - подытожил Львов.

Напомним, 15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).

Сам Львов наличие российского гражданства отрицает.

Справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка, - заместитель председателя Верховного суда Львов 01
Справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка, - заместитель председателя Верховного суда Львов 02
Справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка, - заместитель председателя Верховного суда Львов 03

Автор: 

паспорт (1179) россия (95388) Львов Богдан (29)


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Топ комментарии
+34
ПО моему у него по роже видно, что есть у росийский паспорт
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26.09.2022 16:36
+16
Воно знає коли була введена ця форма. Совпадєніє - не думаю. Значить точно паспорт отримував.
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26.09.2022 16:39
+16
откуда такие глубокие познания о формах и сроках введения? ))
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26.09.2022 16:40
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Правила форума Совет форумчан
Кончений нитік. "тиснуть на судівську систему". Ти відчитуватись маєш перед народом по їхньому питанні, а не писати, що журналісти брехуни. Не було б підстав тебе б ніхто не чіпав. Підстави значить були
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26.09.2022 16:36 Ответить
ПО моему у него по роже видно, что есть у росийский паспорт
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26.09.2022 16:36 Ответить
100% викручується, шкода втратити "хлібне" місце
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26.09.2022 16:38 Ответить
Паскуда
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26.09.2022 16:38 Ответить
Воно знає коли була введена ця форма. Совпадєніє - не думаю. Значить точно паспорт отримував.
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26.09.2022 16:39 Ответить
)) апередил на секунды
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26.09.2022 16:41 Ответить
Не на секунди. На кілька місяців. Без машини часу не обішлося.
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26.09.2022 19:59 Ответить
откуда такие глубокие познания о формах и сроках введения? ))
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26.09.2022 16:40 Ответить
нічого цим не хочу сказати, але Гугл ще ніхто не відміняв
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26.09.2022 16:51 Ответить
угу,вы еще из фсб предоставте справку,что отот клиент не гражданин рф
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26.09.2022 16:41 Ответить
З таким феисом іму би десь смотрящим за общаком.
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26.09.2022 16:43 Ответить
А ты настоящую справку покажи
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26.09.2022 16:43 Ответить
А если найду...
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26.09.2022 20:00 Ответить
не надо доказывать на страница СМИ - докажи в суде (ну судья ж... и уж точно должен знать порядок подачи исковых заявлений)))
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26.09.2022 16:44 Ответить
Чрез деякий час і Путлер буде стверджувати що він не є громадянином Росії.
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26.09.2022 16:44 Ответить
"Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что он сволочь" (с) Мастер и Маргарита. Нічого, журналісти-розслідувачі встановлять, як так вийшло, що лише УВАГА! всього за місяць це рило заповнило ще не затверджену форму. За місяць, Карл!
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26.09.2022 16:44 Ответить
есть экспертиза почерка, которая и покажет, чья собака где насрала.......
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26.09.2022 16:44 Ответить
Таку експертизи можна проводити лише з оригіналами документів...
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26.09.2022 18:08 Ответить
не имеет значения - почерк он и в Африке почерк....
разница лишь в том, что для суда это не будет являться доказательством......
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26.09.2022 18:16 Ответить
Наскільки Ви дотичні до криміналістики?
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26.09.2022 18:44 Ответить
Можливо він дотичний до здорового глузду. Якимось же чином впізнають людину по її фото, а не тільки наживо.
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26.09.2022 18:53 Ответить
Здоровим глуздом я усвідомлюю, що неможливо придбати квартиру у мацкві ( ще й "забути" вказати її в декларації), мати дружину громадянку рососії, заповнити бланк до його офіційного затвердження (бо фактично той бланк вже існував) і не бути в чомусь замазаним.

Та візьміть і за допомогою здорового глузду проведіть впізнання по фото на тому бланку? Якщо діяти "якимось чином" то скільки тисяч людей буде схоже на те зображення? Так само і з почерком. Хіба, що то халтурна підробка де всі літери будуть однакові (бо насправді вони у нас різні). Чи знали Ви, що по оригіналу можна встановити час коли був здійснений напис? Чи знали Ви, що впродовж життя почерк змінюється і можна порівняти записи того судді зроблені в 2013 р. А те, що силу і кут тиску ні по фото ні по ксерокопії визначити неможливо? Це як відбитки пільців - можливо і з*явилися якісь квантові машини, що можуть підробити ту купу характерних й перемінних ознак - та я про них не чув.
Здогадайтеся чим закінчиться така "експертиза"?
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26.09.2022 20:05 Ответить
а жінка його росіянка і зараз в москві
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26.09.2022 16:46 Ответить
А-ну скажи "паляниця"!
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26.09.2022 16:47 Ответить
перевірте цього вилупка на детекторі.
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26.09.2022 16:48 Ответить
Ніяких відмовок -- під білі рученьки і в цугундер.
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26.09.2022 16:49 Ответить
А є такі хто довіряє нашим судам--я не знаю.
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26.09.2022 17:05 Ответить
У нас правовое государство.
Если правоохранительные органы и разведка выяснят, что у него есть гражданство россии, выданное с его согласия - тогда лишение статуса судьи и, козлины, обязательно дайте ему возможность смыться за границу!

Если же это - одна большая подстава, тогда инициаторов этого действа нужно тщательно проверить на предмет связи со спецслужбами россии. Потому что, если этот Львов, допустим, перешёл дорогу какому-нибудь пособнику Ермака, то его действительно могли подставить.
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26.09.2022 17:07 Ответить
Якось пригадалась сценка із комедійної передачки на ТБ совка 70-х під назвою "Кабачек 13 стульев", в якій сценарій був підлаштований під атмосферу польської аудиторії.
Так ось в одній із сцен пан Гімалайський попросив пана Директора про одну послугу: " Вьідайте мне справку, что я не женат...".
Так і тут із цим горе-суддею ситуація набирає 95-кварталівських відтінків.
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26.09.2022 17:13 Ответить
А квартиру в Москві теж купиив по фальшивому паспорту?
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26.09.2022 19:16 Ответить
Во времена Вихтара Хвидаровича ксиву Мавзолейну получали все подряд.... министры и их замы,прокуроры, судьи и прочие челдоны,а звания Звидарович давал с барского плеча Путлера пачками....быть лояльным к фюреру мавзолея и получать за єто нехилую Мзду...это был особый тренд... крысы путлера,я прав?😝😂😂
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27.09.2022 12:33 Ответить
 
 