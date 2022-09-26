После "референдума" людей с оккупированных территорий отправят на войну, - предатель Балицкий

После окончания псевдореферендума в Запорожской области российские оккупанты отправят украинцев с оккупированных территорий на войну, заявил предатель, так называемый "глава" Запорожской области Евгений Балицкий.

Об этом пишет кремлевское издание ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

По словам Балицкого, после псевдореферендума за вхождение Запорожской области в состав России "добровольческие" батальоны отправятся на войну против Украины в составе ВС РФ.

Отметим, призыв жителей оккупированных территорий в ряды оккупационной армии запрещен ст. 51 IV Женевской конвенции и является военным преступлением. Отдельным военным преступлением является принуждение граждан Украины к участию в боевых действиях против собственного государства.

Читайте также: Россиян мобилизационного возраста с 28.09 не будут выпускать из РФ, - СМИ. ДОКУМЕНТ