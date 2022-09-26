После "референдума" людей с оккупированных территорий отправят на войну, - предатель Балицкий
После окончания псевдореферендума в Запорожской области российские оккупанты отправят украинцев с оккупированных территорий на войну, заявил предатель, так называемый "глава" Запорожской области Евгений Балицкий.
Об этом пишет кремлевское издание ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
По словам Балицкого, после псевдореферендума за вхождение Запорожской области в состав России "добровольческие" батальоны отправятся на войну против Украины в составе ВС РФ.
Отметим, призыв жителей оккупированных территорий в ряды оккупационной армии запрещен ст. 51 IV Женевской конвенции и является военным преступлением. Отдельным военным преступлением является принуждение граждан Украины к участию в боевых действиях против собственного государства.
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А вродь би ніхто до цього не знав.
6.Признаю и поддерживаю всемирнопризнанный и очевидный факт-
Путин-*****,что и заверяю своей подписью.
Неужели у них не хватало ума понимать, что будет...
А раз так, то по заслугам !
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Пишуть:
«На відміну від міністерки Польщі, очільник делегації України на генконференції МАГАТЕ тво голови Держатомрегулювання України О.Коріков не запропонував у виступі жодних санкцій проти РФ, наприклад, призупинення її членства в МАГАТЕ. Тільки взивав та вносив деструктивні пропозиції.
Із релізу ДІЯРУ: "Відзначивши важливість місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, глава української делегації констатував, що наразі звіт за результатами цієї місії не наблизив до розв'язання головних проблем: припинення обстрілів ядерних об'єктів, демілітаризації та деокупації ЗАЕС (моє - а як ЗВІТ мав наблизити до цього?!).
«Повне виведення російських окупаційних військ та представників «росатому» з території ЗАЕС повинно стати основним завданням та метою цієї місії», - підкреслив глава української делегації.
Він заявив, що Україна високо цінує ухвалення резолюції Ради керуючих МАГАТЕ GOV/2022/58 від 15 вересня 2022 року та підтримує заклик до рф стосовно негайного припинення всіх дій проти Запорізької атомної електростанції та будь-якого іншого ядерного об'єкта в Україні та щодо них, з метою відновлення повного контролю компетентними органами влади України над усіма ядерними об'єктами в межах міжнародно визнаних кордонів. "
На зустрічі з представником Уряду Великобританії Коріков сказав таке: "Очільник Держатомрегулювання також зазначив, що рекомендації МАГАТЕ щодо створення зони ядерної безпеки довкола ЗАЕС можливо імплементувати лише після повного виведення російських військ та бойової техніки із промислового майданчика ЗАЕС і території довкола станції, припинення обстрілів та відновлення повного контролю української влади над АЕС.
Він додав, що місія МАГАТЕ може бути важливим інструментом для досягнення цієї мети. Водночас, якщо не йдеться про досягнення цих цілей, то подальше перебування представників МАГАТЕ на майданчику ЗАЕС є невиправдано небезпечним."
У мене питання: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine технічне завдання на переговори тво ДІЯРУ узгоджувалося з вами? Чому він озвучує тези, які схожі на рашкин "темник"? Навіщо він каже, що постійно діюча місія експертів МАГАТЕ не потрібна?! Що це взагалі відбувається?!
Куди дивляться українські спецслужби?!
Соромно перед державами-партнерами, зокрема, Польщею...»
Кадри Деркача досі діють в українській політиці та атомній енергетиці.
Прочитав - дійсно!
Впевнений , що цей покидьок скоро копита відкине 😠