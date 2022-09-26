ВСУ уничтожили начальника ракетных войск и артиллерии 35-й общевойсковой армии РФ полковника Тотикова, - Бутусов

Российское командование понесло существенные потери на Харьковщине.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня появилась информация о захоронении в РФ начальника ракетных войск и артиллерии 35 общевойсковой армии ВС РФ полковника Бориса Тотикова.

Российские источники ранее сообщали, что накануне украинского наступления под Балаклеей по штабу российских войск в Изюме наносились удары ракетами Хаймарс. Именно штаб 35-й армии отвечал за управление войсками в этом районе, это в их полосе случился прорыв", - отметил журналист.

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По словам Бутусова, есть определенные основания говорить, что российское командование понесло существенные потери в этом районе.

"Начальник ракетных войск и артиллерии – одно из ключевых звеньев в современной войне. Теперь понятно, что разгром россиян был в значительной степени связан с потерей управления и точным определением украинской разведкой дислокации российских штабов и их точным поражением", - подытожил главный редактор Цензор.НЕТ.