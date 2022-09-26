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Новости Война
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ВСУ уничтожили начальника ракетных войск и артиллерии 35-й общевойсковой армии РФ полковника Тотикова, - Бутусов

тотіков

Российское командование понесло существенные потери на Харьковщине.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня появилась информация о захоронении в РФ начальника ракетных войск и артиллерии 35 общевойсковой армии ВС РФ полковника Бориса Тотикова.

Российские источники ранее сообщали, что накануне украинского наступления под Балаклеей по штабу российских войск в Изюме наносились удары ракетами Хаймарс. Именно штаб 35-й армии отвечал за управление войсками в этом районе, это в их полосе случился прорыв", - отметил журналист.

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По словам Бутусова, есть определенные основания говорить, что российское командование понесло существенные потери в этом районе.

"Начальник ракетных войск и артиллерии – одно из ключевых звеньев в современной войне. Теперь понятно, что разгром россиян был в значительной степени связан с потерей управления и точным определением украинской разведкой дислокации российских штабов и их точным поражением", - подытожил главный редактор Цензор.НЕТ.

Автор: 

армия РФ (19087) Бутусов Юрий (4348) потери (4372)


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Топ комментарии
+66
///
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Прибывшие в Луганск ЧМОшники тут же отправились в пакетах обратно на свои болота,
благодаря точному удару HIMARS по эшелону
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26.09.2022 17:00
+52
туда ему и дорога.... и земля стекловатой.....
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26.09.2022 17:00
+50
Палай у пеклі вічно, тварюка!
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26.09.2022 16:59
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Правила форума Совет форумчан
А якого хера він в Украіні без намордніка болтався.
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26.09.2022 16:58 Ответить
Палай у пеклі вічно, тварюка!
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26.09.2022 16:59 Ответить
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26.09.2022 16:59 Ответить
А успел ли этот полковник нанести должный вред армии русни? Может живой он бы был более полезным для Украины? Как например Шойгу-Балаклейский)
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26.09.2022 17:00 Ответить
Цей ублюдок напевне наказував обстрілювати Харків.
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26.09.2022 17:28 Ответить
Сильно сомневаюсь, что он был первым лицом отдающим такой приказ - об обстреле украинских городов. Если он и отдавал такой приказ то только как промежуточный - получил сверху - передал дальше по цепочке.
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26.09.2022 17:35 Ответить
Этот зажмуренный полковник был на генеральской должности и имел полное право планировать и отдавать приказы на ракетно-артиллерийские налеты по нашим н.п. и ВСУ...Это большая удача,что его наши"упаковали"куда следует
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26.09.2022 17:52 Ответить
///
Первые мобики из рашки успешно утилизированы

https://t.me/dneproperatyv/41556

Прибывшие в Луганск ЧМОшники тут же отправились в пакетах обратно на свои болота,
благодаря точному удару HIMARS по эшелону
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26.09.2022 17:00 Ответить
а так хорошо начиналось - водяра, мордобои! ))
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26.09.2022 17:05 Ответить
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26.09.2022 17:07 Ответить
А там где фото - там должны быть и видео, ждем видео..
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26.09.2022 20:51 Ответить
по-домашнему...
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26.09.2022 17:10 Ответить
это они еще не доехали даже , прикинь , 3 дня назад они с улыбкой прощались с мамой и папой , кричали смеясь - я вернууууусь мама ............мы укропов поставим на место !!!! ..........чемодан , вагон , могила , и завтра уже мама с папой получит похоронку , новость ооооочень быстро разнесется по городу , и все , вот и сказочке конец , что начнется после этого не сложно представить.
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26.09.2022 17:11 Ответить
так их же чекисты не хотят забирать! тысячи по полям валяются и холодильники забитые на границе стоят....
а это, конечно, значительно ускорило бы процесс.....
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26.09.2022 17:34 Ответить
Хочу нагадати , що московити визнають лише кожну 10 свою задвухсочену тушку .

А зара (при наймі різкого стрибку тушканізації) будуть вже визнавати лише кожного двадцятого .

Тобто ніяки "пАхАронак" майже ніхто не отримає й буде йще років 20 сподіватися , що їх родич не був такий ідійот , щоб загинути як тушканчик , а десь там тихо себе здався у полон и попросив політичного притулку .
Так такась природа їхнього раболіпства -- голосне за усі волати про "ми покажєм етім хАхлям куськіну маму" , але як своє , то нехай бросає зброю в першому бою й здається у полон !!!
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26.09.2022 19:46 Ответить
да , есть такая инфа от проверенных источников , говорят мяса там немерено .............
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26.09.2022 17:05 Ответить
А от у усть ілімську іркутськї області пішли трішечки далі:https://istories.media/reportages/2022/09/26/bil-ochen-*********-iz-za-povestki-drugu/
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26.09.2022 17:12 Ответить
Не встигли й " сала хахляцкава испробовать" - як потрапили на "барбекю"!
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26.09.2022 17:06 Ответить
Не успели и протрезветь.Какие все таки ВСУ гуманные-утилизировали орков под наркозом.
Общество защиты прав животных претензий не будет иметь.
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26.09.2022 17:07 Ответить
Фото с аварии в Польше . Уже говорили на Цензоре.Но мысля хорошая.
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26.09.2022 17:08 Ответить
главное тут даже не фото (это так заставка) главное чтобы факт действительно имел место...
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26.09.2022 17:14 Ответить
от ***, унитаза не то что не спи@дили, даже не увидели
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26.09.2022 17:31 Ответить
Цікаво, їх запишуть в загальні втрати, чи з'явиться новий рядок, мобілізовані барани
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26.09.2022 17:39 Ответить
от Ви мене здивували... нікуди їх не запишуть - нема тела нема дела..
в кращому випадку... прапали безвести... і то...якщо хтось настирливо питати стане
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26.09.2022 17:42 Ответить
сумніваюсь,що вернулись на болота,скоріше,поскидали все скопом в якусь закинуту шахту,нєт тєла,нєт дєла
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26.09.2022 18:01 Ответить
А як же вони поїдуть, якщо паровоз розхеоячили?
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26.09.2022 19:00 Ответить
а фсё ! приехали...))) теперя только на веслах))))
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26.09.2022 19:05 Ответить
Прощай лада-калина,мечты не сбылись!
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26.09.2022 19:22 Ответить
Яка краса
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26.09.2022 20:29 Ответить
Так козлам и надо , раз -два и в дамки ,на тот свет до Кобзона . Бинго!
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27.09.2022 08:28 Ответить
полковник мабуть з кобзоном у пеклі вже вітається...... і чорти в шоці що з кацапською навалою робити....
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26.09.2022 17:00 Ответить
Указ Сатани Всепекельного:
"З 0:00 години 1 (першого) березня 2022 року вважать російське "нарєчіє" другою державною мовою для всіх "утриманців" у казанах на всій діючій території Пекла!" Височайше лівим заднім копитом припечатано"

"Сатана"
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26.09.2022 17:41 Ответить
туда ему и дорога.... и земля стекловатой.....
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26.09.2022 17:00 Ответить
Нападение на школу: 13 погибших, более 20 раненых

https://youtu.be/WN0-Qw-dQzU
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26.09.2022 17:00 Ответить
Якы втрати! Для "могилізації"... Не зможуть віддать життя за Путіна!
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26.09.2022 17:14 Ответить
В 89 році довелось побувати в іжевську по розшуку строковика за самовільне залишення військової частини. Спілкування з різними кацапами після п"яти років служби в Польщі допомогло мені остаточно прийти до висновку, що з армії треба звільнятись якнайшвидше. Молодь вже тоді там була відморожена на всю голову. Дорслі теж через одного п"янички і нероби.
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26.09.2022 18:02 Ответить
Ти в Польщі служив А я з 79-го по 92-й всю Росію об"їздив! (в основному - від Волги і до Уссурійського краю Так що можеш не розказувать! "П"янь" "срань" і "рвань"!
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26.09.2022 18:09 Ответить
Так і було. Тільки в Польщі 5 років. А ще 3 роки біля Підєра ( дві кампанії в автобаті в "бітвє за урожай). Останні 3 роки в кунгурі біля пермі. Там і звільнився по "горбачовському скороченню " в дев"яностому.
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26.09.2022 19:03 Ответить
Серед засуджених війським трибуналом ГСВГ за період 77 79 роки хохлів не наблюдалось.
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26.09.2022 19:13 Ответить
Ви були членом військового трибуналу гсвг?
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26.09.2022 19:57 Ответить
https://istories.media/reportages/2022/09/26/neizvestnii-otkril-strelbu-v-shkole-v-izhevske/
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26.09.2022 17:15 Ответить
Effectively reducing the new supply of putin's zombies.
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26.09.2022 17:25 Ответить
Пишуть, що там діти першокласники загинули. Я проти вбивства дітей в Україні чи будь-де в інших частинах світу. Не по-людськи це.
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26.09.2022 17:35 Ответить
поїдь це розкажи батькам вбитих дітей у Бучі,Ізюмі тощо. Поїдь розкажи що ти проти дівчинці в Бучі в якої ампутовано ручку і поставлений протез.розкажи це батькам згвалтованих українських дітей,а потім,будь людиною,застрелься на руїнах,наприклад,Бородянки!!
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26.09.2022 17:51 Ответить
А ти з тих, хто стріляє в дітей? Нехай навіть в дітей зрадників України?
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26.09.2022 18:01 Ответить
А я з тих хто стріляє в усе, що шивелиться та дише, особливо якщо з цього виросте черговий кровожерливий орк.
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26.09.2022 22:39 Ответить
розкажи це дівчинці з Бучі в якої ампутували ручку!
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26.09.2022 17:52 Ответить
Я готовий убити того, хто це зробив. Голими руками задушив би.
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26.09.2022 18:03 Ответить
Так ти ще й не знаєш, що батьків дівчинки вбили і вона одна уціліла, без руки лишилась. Дякуючи американцям отримала біонічний протез.
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26.09.2022 18:40 Ответить
Кузьменко. Ти напевно правосланутий пріхажанін гундяєвської неканонічної ФСБшної секти -- хлыстов--глистов--. І должон внімательно пріслушиваться о чом вещают твоі куратори сексоти. "Деточъкі атвечают за грехі радителей, антихристов -бесов."
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26.09.2022 21:19 Ответить
Так що тобі заважає?!!! ВСУ та ТрО чекають на тебе!
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26.09.2022 22:41 Ответить
а детки там не далеко ушли от своих родителей:
https://twitter.com/i/status/1574147777579319296
любого из этой помойки выхватывай, кидай в топку и не ошибешься......
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26.09.2022 18:12 Ответить
Город Первомайский, Харьковской области. Небольшой, тихий городок. Сегодня днем от ракетной атаки там погибли семь человек, в том числе девочка -подросток, еще ребенок. Представляю, сколько горьких слез на московии будет пролито по этому поводу. А если без сарказма, то тварь кацапская не только не задумывается, что их оружие убивает наших детей, они еще этому открыто радуются. А мы должны им сочувствовать...
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26.09.2022 18:30 Ответить
Кацапи нині чинять геноцид проти українського народу. І це вже далеко не вперше. Ми пам'ятаємо Батурин, голодомор, їх звірства на Західній Україні... Кацапів треба знищувати на полі бою. За злочини проти людяності, за геноцид українців вони відповідатимуть по закінченню війни, як гітлерівці на трибуналі в Нюренбергу відповідали. Тільки нам не можна уподоблюватися тим червеноармійцям, які в Берліні в 1945-му вбивали, гвалтували і грабували німців як помсту за їх звірства під час окупації. Ми не маємо права опускатися до рівня звірів під личиною кацапів. Ми їх знищимо і без звірств з нашого боку.
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26.09.2022 23:35 Ответить
Ще одна рашистська наволоч відстрілялась! На могилі не вистачає осикового кілка!
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26.09.2022 17:01 Ответить
Mars said Hi!
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26.09.2022 17:01 Ответить
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26.09.2022 17:04 Ответить
полковник Тиктоков
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26.09.2022 17:05 Ответить
ЗСУ, вибачте. ******** усе шо там дригається
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26.09.2022 17:16 Ответить
Её муж не вернулся из армейки домой
Гробовые на Ладу сына взял молодой
" Наш отец был героем, я верна лишь ему одному.."
Сын ответил :"Не знаю.." продолжая есть шаурму..
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26.09.2022 17:08 Ответить
Гарний кацап- дохлий кацап. Майже цитата...
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26.09.2022 17:11 Ответить
крепкого здоровья палковнику Тотикову
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26.09.2022 17:13 Ответить
Начальник ракетних військ та артилерії цілої армії і всього лише полковник? Видно після поразок ***** провів ротацію ліжок в борделі...
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26.09.2022 17:20 Ответить
це могло бути з самого початку, є підозра, що деякі командири зі структури ВС РФ не були допущєні до прийняття оперативно-тактичних рішень в цій війні із-за низької лояльністі (або із-за параної путлєра).
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26.09.2022 17:38 Ответить
Героям слава!!!
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26.09.2022 17:20 Ответить
смерть ворогам !!!
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26.09.2022 17:43 Ответить
І чому мені не сумно?
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26.09.2022 17:21 Ответить
Тому що ви -нормальна людина а не кацап.
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27.09.2022 08:33 Ответить
там у них в Рязани ещё одного хоронили в этот же день, капитан Олег Лебедев, начальник автомобильной службы в/ч 74268
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26.09.2022 17:25 Ответить
Побільше полковників на концерт кобзона!
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26.09.2022 17:29 Ответить
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26.09.2022 17:39 Ответить
яка сумна новина!!!!
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26.09.2022 17:53 Ответить
Боря, Боренька, надеюсь, ты сейчас смотришь в глаза дьяволу на том свете.
Ты убил сотни невиновных девок и парней на Салтовке, Холодной горе и пр.районах Харькова.
Пусть дьявол смотрит вечность в твою душу.
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26.09.2022 17:54 Ответить
Тотіков? То тіко так!
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26.09.2022 18:13 Ответить
Яке прикре самогубство!
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26.09.2022 18:30 Ответить
Начальник ракетних військ та артилерії -странно шо не хенерал
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26.09.2022 18:41 Ответить
не взагалi всiх збройних сил паРашi, а лише однієї армiї.

тому достатньо полковника.
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26.09.2022 22:45 Ответить
а якщо обнулити пукіна, то і вся війна закінчиться, але зеленський і пукін з одного племені, тому на такий фінал розраховувати важко....
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27.09.2022 00:42 Ответить
туда всем им дорога.
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27.09.2022 08:01 Ответить
Тотик💀 и его мобики💀
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27.09.2022 15:46 Ответить
 
 