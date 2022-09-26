ВСУ уничтожили начальника ракетных войск и артиллерии 35-й общевойсковой армии РФ полковника Тотикова, - Бутусов
Российское командование понесло существенные потери на Харьковщине.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Сегодня появилась информация о захоронении в РФ начальника ракетных войск и артиллерии 35 общевойсковой армии ВС РФ полковника Бориса Тотикова.
Российские источники ранее сообщали, что накануне украинского наступления под Балаклеей по штабу российских войск в Изюме наносились удары ракетами Хаймарс. Именно штаб 35-й армии отвечал за управление войсками в этом районе, это в их полосе случился прорыв", - отметил журналист.
По словам Бутусова, есть определенные основания говорить, что российское командование понесло существенные потери в этом районе.
"Начальник ракетных войск и артиллерии – одно из ключевых звеньев в современной войне. Теперь понятно, что разгром россиян был в значительной степени связан с потерей управления и точным определением украинской разведкой дислокации российских штабов и их точным поражением", - подытожил главный редактор Цензор.НЕТ.
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Прибывшие в Луганск ЧМОшники тут же отправились в пакетах обратно на свои болота,
благодаря точному удару HIMARS по эшелону
а это, конечно, значительно ускорило бы процесс.....
А зара (при наймі різкого стрибку тушканізації) будуть вже визнавати лише кожного двадцятого .
Тобто ніяки "пАхАронак" майже ніхто не отримає й буде йще років 20 сподіватися , що їх родич не був такий ідійот , щоб загинути як тушканчик , а десь там тихо себе здався у полон и попросив політичного притулку .
Так такась природа їхнього раболіпства -- голосне за усі волати про "ми покажєм етім хАхлям куськіну маму" , але як своє , то нехай бросає зброю в першому бою й здається у полон !!!
Общество защиты прав животных претензий не будет иметь.
в кращому випадку... прапали безвести... і то...якщо хтось настирливо питати стане
"З 0:00 години 1 (першого) березня 2022 року вважать російське "нарєчіє" другою державною мовою для всіх "утриманців" у казанах на всій діючій території Пекла!" Височайше лівим заднім копитом припечатано"
"Сатана"
https://youtu.be/WN0-Qw-dQzU
https://twitter.com/i/status/1574147777579319296
любого из этой помойки выхватывай, кидай в топку и не ошибешься......
Гробовые на Ладу сына взял молодой
" Наш отец был героем, я верна лишь ему одному.."
Сын ответил :"Не знаю.." продолжая есть шаурму..
Ты убил сотни невиновных девок и парней на Салтовке, Холодной горе и пр.районах Харькова.
Пусть дьявол смотрит вечность в твою душу.
тому достатньо полковника.