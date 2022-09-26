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Новости Санкции против России Война
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Орбан о политике ЕС в отношении России: Карлик вводит санкции против гиганта

виктор,орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Европейский Союз карликом, а Россию гигантом в области энергетики и заявил, что санкции против Кремля превратили локальную войну в Украине в глобальную.

Об этом Орбан сообщил во время выступления в парламенте Венгрии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Венгерский премьер заявил, что в Украине идет война, оставшаяся локальной, но западные санкции против России превратили ее в глобальную экономическую войну.

"Запад на стороне войны, Венгрия на стороне мира. Мы требуем немедленного прекращения огня и мирных переговоров", – сказал Орбан.

Венгерский премьер заявил, что без санкций европейская экономика восстановилась бы и избежала рецессии.

"В области энергетики мы карлики, а Россия гигант. Это первый раз, когда я вижу карлика, вводящего санкции против гиганта", – сказал Орбан.

Читайте также: Венгрия будет искать финансирование в другом месте, если Брюссель не выплатит средства из фондов ЕС, - Орбан

Автор: 

Венгрия (1934) санкции (11259) Евросоюз (17069) Виктор Орбан (460)


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Топ комментарии
+49
убогие в данном случае ес и нато, которые до сих пор держат(непонятно только, зачем) венгрию, грецию и других "союзников" в своем составе
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26.09.2022 17:47
+46
Ватный идиот
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26.09.2022 17:45
+44
Убогое.
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26.09.2022 17:44
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Убогое.
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26.09.2022 17:44 Ответить
убогие в данном случае ес и нато, которые до сих пор держат(непонятно только, зачем) венгрию, грецию и других "союзников" в своем составе
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26.09.2022 17:47 Ответить
Убогі це тварини угорці завдяки підтримці яких ***** й напало і які за свого виродки голосують уже який раз.
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26.09.2022 18:17 Ответить
Наверно Пу пообещал ему Закарпатскую область, иначе как ещё объяснить такое неадекватное поведение?
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26.09.2022 20:47 Ответить
Конченная **** этот Орбан . Иди предложи ***** Венгрию вместо Украины и закончим войну. От же ж тварь пророссийская.
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27.09.2022 08:03 Ответить
Ватный идиот
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26.09.2022 17:45 Ответить
сейчас ВСУ , этого гиганта , имеет во всех направлениях
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26.09.2022 17:47 Ответить
"...Когда я вижу карлика..."

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26.09.2022 18:01 Ответить
Заткнёся ты когда-нибудь?
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26.09.2022 17:45 Ответить
Вот гандон штопанный. А ничего , что весь народец-шваль живет на дотации ЕС?
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26.09.2022 17:46 Ответить
Орбан: "Сгорів сарай, гори і хата! *набира в груди повітря* ЄС - п%:?раси!"

Ох, не на тих ти ставиш, ідіоте...
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26.09.2022 17:46 Ответить
Угорщина історично не на тих ставить, тому й не варто дивуватись
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26.09.2022 18:07 Ответить
Выкиньте вы уже этого котенка С ЕС, оно только гадит.
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26.09.2022 17:48 Ответить
Ахахаха ВВП ЄС - 17 трлн.

ВВП РФії - 1.5 трлн.

Ну да питання тільки в тому хто тут карлик а хто гігант
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26.09.2022 17:48 Ответить
глубокая мысль! а еще если учесть что по количестку населения: ЕС=750млн.человек а ********=140млн.рабов
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26.09.2022 20:48 Ответить
дурачёк... рашка уже не гигант...это колосс на глиняных ножках...
и еще, когда 100 карликов вместе, одним фронтом, им похер любой гигант... затопчут ! )))
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26.09.2022 17:50 Ответить
****** не правильно поняли, карлик путлер ввел санкции против западного гиганта
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26.09.2022 17:50 Ответить
Навіщо ці балачки про карликів, виходьте з ЄС та НАТО і приєднуйтесь до тайожного союзу з одкб.
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26.09.2022 17:51 Ответить
І Угорщина перестане бути карликом, стане гігантом разом з РФ)))
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26.09.2022 17:56 Ответить
выйди из ЕС и НАТО, вылупень, ******** все м табором на урал, к *****, там энергоресурсов завались, а не срите тут под боком, ******
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26.09.2022 17:53 Ответить
Оцей куйло, напевне під патронатом параші, заговорив про переговори. Видно в підераші зовсім все погано.
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26.09.2022 17:53 Ответить
Кремлівські гниди відробляють гроші *****. Коли вже виженуть з Євросоюзу цих мадярських жебраків.
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26.09.2022 17:53 Ответить
Мадьярщина это далеко не все ЕС. Мадьярщина это есть карлик.
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26.09.2022 17:54 Ответить
Це їбуча циганщина, якій треба зломати ніс і відрізати язик по саме їбало...
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26.09.2022 23:07 Ответить
Никак новый агрессивный тролль появился

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Я читаю: 0

Реєстрація:23.09.2022
Ну покажите нам класс, идите сломайте им носы и поотрывайте языки по самые помидоры ,если вы такой храбрый.
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27.09.2022 08:08 Ответить
Перестань спочатку гнилою язикою разболаківать, тоді поговоримо хто ще з нас двох троль...
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25.10.2022 00:40 Ответить
Иди на хрен , могу и ускорение придать.
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26.10.2022 08:34 Ответить
Знаєш є така гра "King of Avalon"... Звідти в мене цей акаунт по-перше, по-друге ненавиджу мадярів, в Данії якщо зустрічаю мадяра в нього писок синій... Тому зайшов прокоментувати пост, а тут тіпа тухле лайно на московсько бичому говорі хрипить щей хамить, ну нічого. По-третє - мало того, що допомагаєш, для хлопців на передок, тут щей тебе тролем обзиває якась трясся. Слово не горобець, вилетить не впіймаєш... А по-четверте, твоє діло по хєрах ходити 😅... Твоя справа як експресом чи по тихеньку....
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26.10.2022 20:36 Ответить
Ти дивись яка ****. Ще раз сказати - пішов н**** іди доїбiсь до когось іншого. Якийсь хрен ще буде менi рота затикати.
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28.10.2022 07:22 Ответить
Тут зараз сукчка ти! Мразь! ***** ******* ти тупа тролями обзивати людей, падло експресне...
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28.10.2022 16:04 Ответить
ОРБН ПНХ!
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26.09.2022 17:54 Ответить
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26.09.2022 17:55 Ответить
В общем, потеря даже призрачной возможности присоединения куска Украины Венгрией в случае захвата Кремлем нашей страны привела Орбана к потере остатков разума и приличий. Эта гнида с паспортом страны ЕС уже не скрываясь поносит свою же цивилизацию. Даже трудно назвать причину такой открытой ненависти к европейской руке, которая дала помидорно-яблочной стране свои технологии, средства и защиту.
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26.09.2022 17:56 Ответить
а я таку причину знаю. мадяри історичні лузери,вони 2 рази продули у війнах і у них забрали захоплені ними території СССР.Словаччина.Сербія,Румунія. Орбан думав що в ЄС вони де-факто приєднають ці території назад але їх послали НХ
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26.09.2022 18:00 Ответить
Австро-угорська імперія включала в себе безліч країн - Чехію,Словаччину,частину України,частину Італіі,частину Німеччини,Польщі тощо,але тільки мадьяри були настільки гавнисті що в назву імперіі включили і назву їх країни...Це була величезна помилка австрійських цісарів,до речі німців за походженням...Треба було цю міну уповільненої діі віддати Турціі,нехай би їй паскудили,але хто тоді думав на перспективу...
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26.09.2022 18:29 Ответить
до речі,мадярські хортисти у роки війни чинили звірства на Чернігівщині (Корюківка). в часи СССР це замовчувалося,а чому зараз ніхто не вимагає з угрів репарацій і каяття? чому Україна повинна доказувати мадярам що вона їх не притісняє?
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26.09.2022 17:57 Ответить
Орбан бачив ВВП на душу населення своєї країни?
А цей показник для РФ та ЄС?

Якщо так, то він дебіл.
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26.09.2022 17:58 Ответить
Почему это бестолковое туловище ещё не завалили??
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26.09.2022 18:00 Ответить
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26.09.2022 18:02 Ответить
Альгімантас Масюліс в ролі штандартенфюрера СС Віллі Шварцкопфа. Артист с Литви.
А поряд... - Згадайте пісню В.С. Висоцького про поїздку радянського пролетарія у відрядження в Будапешт. Там є рядки: "Поживу я, воля Божья, у румын. Говорят, они с Поволжья, как и мы.
- Про румунів пролетарій згадав через неосвіченість, раз пораз вживаючи, то "...я к полякам в Улан-Батор не поеду, наконец!" То "...В этом чешском Будапеште...", тощо. А так - все вірно. Мадьяри приповзли в Паннонію з тих же країв, де весь час мешкали фіно-угорці. Вони родичі!
Він за родичів переживає.
Пропоную називати його Віктор Оркан.
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26.09.2022 18:32 Ответить
Про польський Улан-Батор і чеський Будапешт то був звичайний стьоб, а не проблема з освітою.
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26.09.2022 18:45 Ответить
То піздуй з ЄС до свого "полового гіганта", утирок.
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26.09.2022 18:04 Ответить
Интересно сколько ещё Евросоюз будет терпеть это чмо.
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26.09.2022 18:05 Ответить
Спит и видит Закарпатье.Тварь!
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26.09.2022 18:06 Ответить
Навпаки - Гігант вводить санкції проти (навіть не карлика) гомункула!
"Гігантом" цей гомункул здається лише тому, хто дивиться на нього з близька, бо засунув язика йому в сраку...
Бридотне п*дрило...
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26.09.2022 18:09 Ответить
Отрабатывает бабки, ненасытная.......... СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.09.2022 18:10 Ответить
Просто в Орбана карликовий мозок.
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26.09.2022 18:10 Ответить
Сдохни,мадьярская сволочь.
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26.09.2022 18:12 Ответить
Ну він і дебіл. Чи дибіл. Не знаю. Ну ви мене зрозуміли.
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26.09.2022 18:17 Ответить
У кого ти, падло, "вимагаєш припинення вогню"?

Вже сціярта послав до коняки з такою вимогою?
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26.09.2022 18:20 Ответить
Орбан , кроме того, что фашист , ещё и имбецил. У карлика ЕС ВВП порядка 14 трл долларов , у гиганта России около одного. Технологии России( как и Венгрии- молоток и топор ). Главное богатство великана - рукожопость, полная алкоголизация и отбитость мозга пропагандой. Великан вечно пьяный ( пожизненно) , валяющийся в гавне и кричащий о великости. ,,Сожрав,, террором около ста миллионов людей великан что то сделал - это все на что он способен. Для прогресса ему нужно загнать в Гулаг , шарашки новые миллионы людей и постоянные аннексии и грабежи других стран. Если Европа дрогнет они прийдут и в Европу - там есть что грабить.
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26.09.2022 18:20 Ответить
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан - ручная собачка хйла, с низкой социальной ответственностью, много шума из ничего
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26.09.2022 18:22 Ответить
Ха! А здорово підгорає в рашафашистів! Он яку гарну пісню написали для своєї підстилки, аж приємно слухати
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26.09.2022 18:23 Ответить
'подстилка кацапская! Миротворець , херов-пнх!
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26.09.2022 18:25 Ответить
карлик или гигант смотрится не по залежам полезных ископаемых, а по экономике и населению. что-то в фамилии орбан есть неприятное, орк, орбан, все они оттуда, из оркостана, кстати, венгры пришли в европу из зауралья
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26.09.2022 18:31 Ответить
Какой-то совсем отмороженный этот МАДЬЯРОКИ...
Население ЕС(с Украиной) - пол миллиарда.
ВВП ЕС - четверть от Мирового...
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26.09.2022 18:32 Ответить
то что путин сейчас истово дергает за нитки своих марионеток на Западе говорит о полнейшей фрустрации *****. До дня кащеевой смерти осталось 4 дня.
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26.09.2022 18:34 Ответить
Гоните их ***** из ЕС!
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26.09.2022 18:35 Ответить
жалюгідна європа стерпить і не таке. "озабоченьіх" вже навіть така помийка раком ставить, не кажучи вже про *****.
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26.09.2022 18:43 Ответить
Орбана видно як і путю в дитинстві не долюбили і у нього виник імперський комплекс
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26.09.2022 18:44 Ответить
Интересно почему же сруцкий "гигант" так усрался от ВСУ? Почему болезненны санкции "карлика" ЕС? Потому что ********* большая только территориально - начинка там одно ублюдочное ватное гамнище которое не умеет созидать,а только несет разрушения!
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26.09.2022 18:46 Ответить
Оркбан би з "карликом" не заїкався, ***** і так дуже нервове щодо зросту, та й не тільки..
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26.09.2022 18:47 Ответить
30% мирового ВВП против 1.5% ???
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26.09.2022 18:55 Ответить
Кто карлик понятно, на счёт гиганта так же всё ясно кто это, а вот этот опарыш живущий в жопе плешивого карлика, он кто такой? Ааааа, это же потомок обосравшихся с перепугусыкунов трусливо бежавших аж с Урала от монголов и зря пропущенных Киевом на Запад.
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26.09.2022 18:55 Ответить
Перемовини про що? Який предмет? Кончене якесь...
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26.09.2022 18:55 Ответить
Лизок с причмоком в перевороте.
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26.09.2022 19:05 Ответить
підарас
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26.09.2022 19:13 Ответить
Коли ЄС поставить питання про виключення Угорщини, народ змете цього Орбана, Сіярто та всіх підпівал. Бо Угорщина без ЄС взагалі ніхто. Що там в них? Автобуси Ікарус та овечеві консерви Балатон? Це все що є? І звідки їм гроші брати?
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26.09.2022 19:16 Ответить
Орбан пішов нах........
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26.09.2022 19:24 Ответить
Орбан шакал Табакі, але ***** не тигра, а свинособака.
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26.09.2022 19:40 Ответить
Тут такоє : цей Орбан або гей, що залюбки щоранку підлизує путлєру, або такий же "сплячий" диктатор-маккіавелі, або просто продався. Ні про які цінності-принципи в контексті думки ******** Угорщини воно говорити не може, що очевидно 🤭
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26.09.2022 20:11 Ответить
какое же он ничтожество!
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26.09.2022 20:16 Ответить
Він,як і деякі європейці вчився зле в школі.Московію називає гігантом,бо дивиться на карту ,а краще б порівняв кількість населення,ВВП на душу населення...
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26.09.2022 20:28 Ответить
можна його якось швирнуть з ЄС?
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26.09.2022 20:30 Ответить
Сьогодні заправив свою машину в Угорщині і був здивований тим, що для українців паливо на 25-30% дорожче чим для місцевих. Це вже як називається?
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26.09.2022 21:11 Ответить
вам там не рады. Вы ж не русский
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27.09.2022 00:55 Ответить
Та воно не сповне розуму! ...Цікаво,як довго ще ЄС буде терпіти в своєму складі совкова відрижку?
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26.09.2022 21:26 Ответить
Дідько його знає. Жодна наркота, про яку я будь-коли чув, не дає такого лютого приходу. Тому тут бачу лише два варіанти: або воно під дією якоїсь принципово нової нарко-гидоти, або це сезонне загострення (осінь настала!) по психіатричній частині.
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26.09.2022 22:36 Ответить
Пшов ***** мадярський підорас , мерзота *************! Щоб ти здох разом з ****** в одну хвилину!
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26.09.2022 21:39 Ответить
Орбан сам карлик и на додачу - спалившийся ******.
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26.09.2022 21:41 Ответить
сам ти карлик,
іди ще раз поцілуй дупу свому господарю і скажи хай припинить війну
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26.09.2022 22:19 Ответить
Пля... Від чого орбана так плющить?!
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26.09.2022 22:31 Ответить
Ще один підар, тільки циганський...
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26.09.2022 23:04 Ответить
Цей угорський вилупок не розуміє, що використання викопних ресурсів це тільки перехідний шлях до впровадження технологій використання невичерпної енергії сонця. Це як для того, щоб побудувати дім і далі жити і ньому, треба спершу купити доски, молоток і цвяхи. Весь світ йде до енергетичної незалежності і лише один Орбан з тупою наполегливістю глибше лізе у петлю.
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26.09.2022 23:11 Ответить
Ну , то мабуть , санкції карлика не страшні та невідчутні для ГІГАНТА.
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27.09.2022 00:42 Ответить
Мабуть треба ще більше заводів з виготовлення зброї побудувати в огорщині.
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19.08.2023 11:46 Ответить
 
 