Орбан о политике ЕС в отношении России: Карлик вводит санкции против гиганта
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Европейский Союз карликом, а Россию гигантом в области энергетики и заявил, что санкции против Кремля превратили локальную войну в Украине в глобальную.
Об этом Орбан сообщил во время выступления в парламенте Венгрии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Венгерский премьер заявил, что в Украине идет война, оставшаяся локальной, но западные санкции против России превратили ее в глобальную экономическую войну.
"Запад на стороне войны, Венгрия на стороне мира. Мы требуем немедленного прекращения огня и мирных переговоров", – сказал Орбан.
Венгерский премьер заявил, что без санкций европейская экономика восстановилась бы и избежала рецессии.
"В области энергетики мы карлики, а Россия гигант. Это первый раз, когда я вижу карлика, вводящего санкции против гиганта", – сказал Орбан.
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Ох, не на тих ти ставиш, ідіоте...
ВВП РФії - 1.5 трлн.
Ну да питання тільки в тому хто тут карлик а хто гігант
и еще, когда 100 карликов вместе, одним фронтом, им похер любой гигант... затопчут ! )))
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Реєстрація:23.09.2022
Ну покажите нам класс, идите сломайте им носы и поотрывайте языки по самые помидоры ,если вы такой храбрый.
А цей показник для РФ та ЄС?
Якщо так, то він дебіл.
А поряд... - Згадайте пісню В.С. Висоцького про поїздку радянського пролетарія у відрядження в Будапешт. Там є рядки: "Поживу я, воля Божья, у румын. Говорят, они с Поволжья, как и мы.
- Про румунів пролетарій згадав через неосвіченість, раз пораз вживаючи, то "...я к полякам в Улан-Батор не поеду, наконец!" То "...В этом чешском Будапеште...", тощо. А так - все вірно. Мадьяри приповзли в Паннонію з тих же країв, де весь час мешкали фіно-угорці. Вони родичі!
Він за родичів переживає.
Пропоную називати його Віктор Оркан.
"Гігантом" цей гомункул здається лише тому, хто дивиться на нього з близька, бо засунув язика йому в сраку...
Бридотне п*дрило...
Вже сціярта послав до коняки з такою вимогою?
Население ЕС(с Украиной) - пол миллиарда.
ВВП ЕС - четверть от Мирового...
іди ще раз поцілуй дупу свому господарю і скажи хай припинить війну