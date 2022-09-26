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Шольц об отказе поставлять танки Украине: "Мы никогда ничего не делаем в одиночку"

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя отказ ФРГ поставлять Украине боевые танки Leopard, сказал, что считает "абсолютно мудрым никогда не делать чего-либо в одиночку".

Об этом он сказал в интервью The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

13 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter: "Ни одного рационального аргумента, почему это оружие нельзя предоставить, только абстрактные страхи и оправдания. Чего боится Берлин, а Киев – нет?"

Как пишет NYT, Шольц в ответ на этот вопрос "разгневался".

"Лидерство не означает, что вы делаете то, о чем вас просят. Лидерство заключается в том, чтобы принимать правильные решения и быть очень сильным. И это то, что я делаю. Мы сотрудничаем и делаем это вместе с нашими союзниками, и мы никогда ничего не делаем в одиночку", – сказал немецкий канцлер.

Читайте также: Германия не поставляет Украине танки, чтобы не допустить войны НАТО с Россией, - Шольц

Он добавил, что именно так союзники реагируют "на очень опасную войну", и "абсолютно мудро никогда не делать что-то в одиночку".

Также в интервью Шольц отверг любые предположения о том, что США могут приветствовать активизацию действий Германии и взять на себя инициативу по отправке боевых танков, которые обременительны при транспортировке, особенно через океан.

Автор: 

Германия (6930) танк (2248) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+12
то ли дело маленькая но мудрая Литва... она может себе позволить опустошать свои арсеналы на 2/3 но при этом никогда не лепят горбатого... как шольц...
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26.09.2022 17:56
+10
///
Литва передала Україні 50 бронетранспортерів M113, - глава міноборони Литви Арвідас Анушаускас
Він запевнив, що Литва і надалі допомагатиме Україні.

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26.09.2022 18:08
+9
Сцыкло
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26.09.2022 17:50
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Сцыкло
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26.09.2022 17:50 Ответить
Он, кацапи, поставляють нам танки сотнями і не сцуть. У них бери приклад, сцикло!
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26.09.2022 18:32 Ответить
Козёл.
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26.09.2022 17:52 Ответить
И на горшок то-же компашкой ?
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26.09.2022 17:52 Ответить
берлин нах на раССею...
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26.09.2022 17:53 Ответить
А ви й не робитимете: українські хлопці вже воюють. Наодинці. Самотужки. Німецьким хлопцям треба лише приєднатися, плечем до плеча.
*****...
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26.09.2022 17:54 Ответить
то ли дело маленькая но мудрая Литва... она может себе позволить опустошать свои арсеналы на 2/3 но при этом никогда не лепят горбатого... как шольц...
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26.09.2022 17:56 Ответить
///
Литва передала Україні 50 бронетранспортерів M113, - глава міноборони Литви Арвідас Анушаускас
Він запевнив, що Литва і надалі допомагатиме Україні.

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26.09.2022 18:08 Ответить
Ваше право не давати чи давати зброю, але коли московити знову прийдуть в Берлін, то будете самі цими танками воювати.
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26.09.2022 17:57 Ответить
Словатчина і Польща хіба не постачають танки Україні?
Чи потрібен особливий церемоніал, щоб можна було сказати про постачання?
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26.09.2022 17:58 Ответить
Словаччина
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26.09.2022 18:04 Ответить
Olaf, you are one pathetic chickenshit!
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26.09.2022 17:58 Ответить
Надо давить. Это тяжело, но это единственный путь к получению танков. Надо работать с лобби, надо делать промоушн на телевидении, что бы рядовые немцы писали письма депутатам, как в США. Времени много потеряли и до войны и во время войны. Один посол-хайпожер чего стоит. Додипломатился, что министр иностранных дел отказывалась с ним встречаться.
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26.09.2022 17:59 Ответить
угу
тільки по колу
меркель-шольц-шредер-штайнмайєр...
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26.09.2022 17:59 Ответить
У кого ще є танки? США дадуть? Щоб цього старого кроля розворушити?
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26.09.2022 18:02 Ответить
Поляки придбали у Південної Кореї і вони краще за Абрамси та Леопарди 2.
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26.09.2022 18:09 Ответить
Современная политическая элита Германии - это позор Европы, о котором потом будут писать в учебниках по истории
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26.09.2022 18:05 Ответить
США производит танки.
Великобритания.
Франция.
А не только Германия.
Зеленскому надо говорить с американцами, Шольц сам ничего не сделает.
Ещё раз напомню, что Польше не позволили передать нам МиГи, пришлось спустя несколько месяцев что-то коллективно мутить с передачей запчастей, только с западными танками так уже не получится, их у нас изначально не было, потому уже не съедут, что это мы свои отремонтировали, как было с МиГами.

В отсутствии передачи западных танков виноват не Шольц. Как и в случае с истребителями. Все вопросы - к коллегам из США. Надо продавливать мысль, что путлер не нападёт на НАТО, потому что боится их ядерного оружия, потому он нападает только на неядерные страны, которые не в НАТО. Когда это удастся - будут нам танки, не советские, а западные.

Или можно подождать около месяца и тогда узнаем, как Запад отреагирует на угрозу долбануть ядеркой по Украине за "нападение" на "российские" (аннексированные) территории. Но лучше начать такую риторику сейчас. Иначе войну заморозят, турки очень стараются. Надеюсь, у Зеленского найдётся немножко своего ума, чтобы не пойти на поводу у засланного казачка Ермака.
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26.09.2022 18:07 Ответить
Є думка, що проблема постачання танків американці використовують, щоб тиснути на Німеччину для вибору сторони у цій війні...
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26.09.2022 18:43 Ответить
Американцы могут решить эту задачу одним заявлением: "Мы поддерживаем передачу современных танков Украине".
Но взамен было заявлено, что они содействуют в поставке советских танков.

Я согласен, что нужно быть благодарными хотя бы за то, что уже поставляется.
Но если нам настолько нужны современные танки, а нам их не готовы дать - нужно очень настойчиво просить, очень-преочень настойчиво.

А вместо этого мы сосредоточились на Германии, которая уже прямым текстом заявляет, что не поставлять новейшие танки - это политика всего НАТО, а не одной Германии. С тем же успехом можно биться головой о стену, выпрашивая F-15 - нам их тоже не дадут, только теперь уже США.
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26.09.2022 20:45 Ответить
Та воно і в купі зробило трошки білше ніж ніх*я...
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26.09.2022 18:10 Ответить
Дивишся на ОЦЕ перелякане позорисько,і навіть не віриться,що колись німецький Рейх був загрозою для світу.Якесь зашугане опущене створіння.Як таке може бути в керівництві країни?Які рішення він може приймати,в випадку небезпеки для свого народу?Та він же здасться і всіх здасть,якщо якийсь кацапський ванька з ржавим автоматом підійде до кордону Німеччини.
Такі "політики" вміють лише рахувати гроші в тепличних комфортних умовах.В реальному житті вони пропадуть
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26.09.2022 18:13 Ответить
Угу, типа не я і хата нема... правда герр Шольц? Як і це - Країни ЄС планують відстрочити обмеження цін на російську нафту, - Bloomberg.

Як і це - Видання уточнює, що Угорщина, Словаччина та Чехія, які отримують російську нафту трубопроводом, хочуть гарантії, що їхні постачання залишаться незайманими після введення стелі цін на енергоресурси з РФ. Джерело: Також проти введення обмежень можуть виступити Греція та Мальта. Оскільки ці країни транспортують російську нафту.

А нафта поступає далі країнам ЕС? Так. Тому, Bloomberg в назві пише ЄС...всі розуміють, що відбувається. Постачання танків повязане і постачанням нафти та ядерного палива в Німеччину?

Все стає логічно. Тоді виникає інше питання - що Шольц знає про пост путінську росію? Раз "ігра" в "довгу"? Є домовленості?
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26.09.2022 18:22 Ответить
А на існування домовленостей вказує призупинення банкротства "Північного потоку-2"... а це вже не про путіна.
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26.09.2022 18:30 Ответить
Дойче швайне!
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26.09.2022 18:26 Ответить
Господи, дай йому розуму! Що воно меле? До чого тут лідерство і спільні рішення? Хай 3раще просушити свої обісцяні з переляку штани. Лідер, якого треба умовляти вчинити правильно!!!! Сцикун!!!! І навіщо стільки уваги приділяти таким сцикунам!!!
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26.09.2022 18:33 Ответить
Фрау Штази разоружила Германию за 16 лет у власти очень нехило...братан путлер советовал строить северные потоки по браццки,Шредер такой же братан был...,зачем нам Бундесвер...,если путлер братан...
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26.09.2022 18:34 Ответить
Чи дурний, чи постiйно пьяний ... тьфу на твою лисину...
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26.09.2022 18:35 Ответить
феерический идиот....................
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26.09.2022 18:35 Ответить
С 1 декабря ЕС планирует ввести эмбарго на поставки газа и нефти из рабZeи... говорила Урсула фон дар Ляйн ...,если смотреть трезво на вещи... вряд ли это возможно... может произойти Рецессия...,а это финансовый кризис в странах ЕС ...,но это мое мнение ...
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26.09.2022 18:41 Ответить
А вот , дрочить Шольц может , в одиночку.
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26.09.2022 18:41 Ответить
Как они все ждут когда Украина встанет на колени. Кроме брезгливости и отвращени, эти европейские лидеры ничено не вызывают.
Зачем нам нужно это болото?
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26.09.2022 18:46 Ответить
Если зайти на сайт Бундесвера во времена Ангелы шМеркель,то узнаете много интересного...расходы на оборону Германии были резко сокращены за 16 ее лет правления...
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26.09.2022 18:49 Ответить
Какой хитрый ганс.
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26.09.2022 18:57 Ответить
"Лідерство не означає, що ви робите те, про що вас просить влада України ,для захисту її народу від рашистського геноциду ,Лідерство полягає в тому, щоб ухвалювати правильні рішення і бути дуже сильним. І це те, що я роблю. Ми співпрацюємо та робимо це разом з нашими РАШИСТСЬКИМИ союзниками, і ми ніколи нічого не робимо поодинці", щоб нашкодити якомога більше Україні і її народу, як у випадку із будівництво газогонів в обхід України ,так і з блокуванням постачання зброї НАТО ,а також у відмові поставляти Україні озброєння власного виробництва.- с..у,,,ка німецька
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26.09.2022 19:34 Ответить
Коли Іспанія хоче відправити леопарди Україні, то Німеччина блокує і потім Шольц заявляє "ми нічого не робимо поодинці"...
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26.09.2022 19:45 Ответить
НІМЕЦЬКІ НЕРОБИ!
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26.09.2022 20:36 Ответить
А в 1941 році,ви що не самі напали на Польшу?
Хитрожопі штазі!
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26.09.2022 20:49 Ответить
Стара пенсіонерка Німеччина остаточно зїхала з глузду 😆
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26.09.2022 21:21 Ответить
Куколд, одним словом
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26.09.2022 21:37 Ответить
В 21-м веке война выигрывается точно не танками.
Не дают - мать их так, те танки.
У нас флота нет вообще, а московиты без боя сдрыснули из Севастополя.
Придёт момент - появятся и танки, Кулебе на надо гнать лошадей.
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26.09.2022 21:39 Ответить
Надо иметь особую наглость , чтоб, самим обосравшись по-уши:
*завалив свою оборонку,
*сократив свою армию,
*беспрепятственно впустив врага в страну с Севера и с Юга,
*гавкая на Запад и по всякому его обзывая...
...командирским тоном покрикивать на сердобольных западных опекунов и с распальцовками рассказывать им как себя вести, вместо того, чтоб благодарить за любу железку.
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26.09.2022 22:51 Ответить
Меркель заслужила всё, что про неё было сказано.
Про Шрёдера вообще противно вспоминать.
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27.09.2022 05:08 Ответить
Ой, дались вам эти немецкие танки.Они же нам много касок подогнали. Совет от Демусики:
"Наденьте одну каску на голову, а другую возьмите в руки и скрытно подползите к окопам руZZких. Дальше неожидано прыгаете в окоп и молотите супостатов по голове каской что в руках. Ошарашенные противники впадают в уныние и разбегаются!
А вообще-то, своё надо иметь...
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27.09.2022 06:58 Ответить
 
 