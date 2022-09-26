Шольц об отказе поставлять танки Украине: "Мы никогда ничего не делаем в одиночку"
Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя отказ ФРГ поставлять Украине боевые танки Leopard, сказал, что считает "абсолютно мудрым никогда не делать чего-либо в одиночку".
Об этом он сказал в интервью The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
13 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter: "Ни одного рационального аргумента, почему это оружие нельзя предоставить, только абстрактные страхи и оправдания. Чего боится Берлин, а Киев – нет?"
Как пишет NYT, Шольц в ответ на этот вопрос "разгневался".
"Лидерство не означает, что вы делаете то, о чем вас просят. Лидерство заключается в том, чтобы принимать правильные решения и быть очень сильным. И это то, что я делаю. Мы сотрудничаем и делаем это вместе с нашими союзниками, и мы никогда ничего не делаем в одиночку", – сказал немецкий канцлер.
Он добавил, что именно так союзники реагируют "на очень опасную войну", и "абсолютно мудро никогда не делать что-то в одиночку".
Также в интервью Шольц отверг любые предположения о том, что США могут приветствовать активизацию действий Германии и взять на себя инициативу по отправке боевых танков, которые обременительны при транспортировке, особенно через океан.
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Литва передала Україні 50 бронетранспортерів M113, - глава міноборони Литви Арвідас Анушаускас
Він запевнив, що Литва і надалі допомагатиме Україні.
Чи потрібен особливий церемоніал, щоб можна було сказати про постачання?
тільки по колу
меркель-шольц-шредер-штайнмайєр...
Великобритания.
Франция.
А не только Германия.
Зеленскому надо говорить с американцами, Шольц сам ничего не сделает.
Ещё раз напомню, что Польше не позволили передать нам МиГи, пришлось спустя несколько месяцев что-то коллективно мутить с передачей запчастей, только с западными танками так уже не получится, их у нас изначально не было, потому уже не съедут, что это мы свои отремонтировали, как было с МиГами.
В отсутствии передачи западных танков виноват не Шольц. Как и в случае с истребителями. Все вопросы - к коллегам из США. Надо продавливать мысль, что путлер не нападёт на НАТО, потому что боится их ядерного оружия, потому он нападает только на неядерные страны, которые не в НАТО. Когда это удастся - будут нам танки, не советские, а западные.
Или можно подождать около месяца и тогда узнаем, как Запад отреагирует на угрозу долбануть ядеркой по Украине за "нападение" на "российские" (аннексированные) территории. Но лучше начать такую риторику сейчас. Иначе войну заморозят, турки очень стараются. Надеюсь, у Зеленского найдётся немножко своего ума, чтобы не пойти на поводу у засланного казачка Ермака.
Но взамен было заявлено, что они содействуют в поставке советских танков.
Я согласен, что нужно быть благодарными хотя бы за то, что уже поставляется.
Но если нам настолько нужны современные танки, а нам их не готовы дать - нужно очень настойчиво просить, очень-преочень настойчиво.
А вместо этого мы сосредоточились на Германии, которая уже прямым текстом заявляет, что не поставлять новейшие танки - это политика всего НАТО, а не одной Германии. С тем же успехом можно биться головой о стену, выпрашивая F-15 - нам их тоже не дадут, только теперь уже США.
Такі "політики" вміють лише рахувати гроші в тепличних комфортних умовах.В реальному житті вони пропадуть
Як і це - Видання уточнює, що Угорщина, Словаччина та Чехія, які отримують російську нафту трубопроводом, хочуть гарантії, що їхні постачання залишаться незайманими після введення стелі цін на енергоресурси з РФ. Джерело: Також проти введення обмежень можуть виступити Греція та Мальта. Оскільки ці країни транспортують російську нафту.
А нафта поступає далі країнам ЕС? Так. Тому, Bloomberg в назві пише ЄС...всі розуміють, що відбувається. Постачання танків повязане і постачанням нафти та ядерного палива в Німеччину?
Все стає логічно. Тоді виникає інше питання - що Шольц знає про пост путінську росію? Раз "ігра" в "довгу"? Є домовленості?
Зачем нам нужно это болото?
Хитрожопі штазі!
Не дают - мать их так, те танки.
У нас флота нет вообще, а московиты без боя сдрыснули из Севастополя.
Придёт момент - появятся и танки, Кулебе на надо гнать лошадей.
*завалив свою оборонку,
*сократив свою армию,
*беспрепятственно впустив врага в страну с Севера и с Юга,
*гавкая на Запад и по всякому его обзывая...
...командирским тоном покрикивать на сердобольных западных опекунов и с распальцовками рассказывать им как себя вести, вместо того, чтоб благодарить за любу железку.
Про Шрёдера вообще противно вспоминать.
"Наденьте одну каску на голову, а другую возьмите в руки и скрытно подползите к окопам руZZких. Дальше неожидано прыгаете в окоп и молотите супостатов по голове каской что в руках. Ошарашенные противники впадают в уныние и разбегаются!
А вообще-то, своё надо иметь...