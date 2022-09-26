Путин сказал Эрдогану, что готов к переговорам с Украиной, но "на новых условиях", - глава МИД Турции Чавушоглу

Российский диктатор Путин заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что якобы готов к переговорам с Украиной.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

По его словам, встреча Путина и Зеленского может привести к прекращению огня.

Чавушоглу добавил, что на встрече с Эрдоганом в Самарканде российский диктатор сказал, что готов вернуться к переговорам.

"Однако чем дольше идет война, тем сложнее она становится, тем труднее ее закончить. Конечно, они тоже говорят, что есть новые условия", - сказал министр.

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