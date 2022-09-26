РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12323 посетителя онлайн
Новости Война
59 222 128

Путин сказал Эрдогану, что готов к переговорам с Украиной, но "на новых условиях", - глава МИД Турции Чавушоглу

ердоган,путін

Российский диктатор Путин заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что якобы готов к переговорам с Украиной.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

По его словам, встреча Путина и Зеленского может привести к прекращению огня.

Чавушоглу добавил, что на встрече с Эрдоганом в Самарканде российский диктатор сказал, что готов вернуться к переговорам.

"Однако чем дольше идет война, тем сложнее она становится, тем труднее ее закончить. Конечно, они тоже говорят, что есть новые условия", - сказал министр.

Также читайте: Путин может устроить показательный ядерный взрыв над Украиной, Черным морем или Северным Ледовитым океаном, - The New York Times

Зеленский Владимир (20246) путин владимир (31217) россия (95388) Турция (3372) Чавушоглу Мевлют (124)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+66
Умови ставлять ЗСУ.
показать весь комментарий
26.09.2022 17:55
+66
Чавушоглу иди за руцким кораблем на пару с ******
показать весь комментарий
26.09.2022 17:58
+42
показать весь комментарий
26.09.2022 18:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Вывод войск , возвращение всех пленных и депортированых , контрибуция , а потом переговоры . + выдача военных преступников
показать весь комментарий
26.09.2022 19:57 Ответить
"З сортиру чути огидливе пердіння" © Лесь Подерв'янський

Саме так слід розцінювати усі пропозиції та інші звуковиверження, що лунають з глибин ************
показать весь комментарий
26.09.2022 20:01 Ответить
Суки! Для них головне, щоб "пєрєстать стрєлять" (с). А про залишити Україну і забратись на йух всі ці бидлогани і не заїкаються.
показать весь комментарий
26.09.2022 20:03 Ответить
Давайте перемир'я, а я зберу сили і відріжу Україну від моря до кінця. Буду роздирати кусками. Хто голосував за Зе, ви будете прокляті до кінця свого життя. Бо цей клоун грає свою роль, яку йому відвів Хабад.
показать весь комментарий
26.09.2022 20:19 Ответить
Тобто ще більше ставки підняв?

Ще більше хоче чужих земель?
показать весь комментарий
26.09.2022 20:28 Ответить
росія пішла на х*р
показать весь комментарий
26.09.2022 20:41 Ответить
Вже не дивує як ***** і Зеля в унісон співають слово переговори. Тільки вчора Зеля як би для красного слівця проспівав і опа - вже ***** підтягує.
показать весь комментарий
26.09.2022 20:45 Ответить
Президент Володимир Зеленський нагадав, що після проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях переговори з президентом РФ Володимиром Путіним стануть неможливими. НЕДІЛЯ, 25 ВЕРЕСНЯ 2022, 21:00
показать весь комментарий
27.09.2022 00:07 Ответить
Точно так. Значить він ще мріє про переговори. Ви можете уявити, що Рузвельт, Черчіль чи Сталін, персонально, сіли за один стіл домовлятись з Гітлером? З ким завгодно вони могли сісти за стіл перемовин, але не з верхівкою політичного керівництва фашистів. Це ганьба на весь світ. Але Зелі до ганьби після заяв про шашлички не звикати.
показать весь комментарий
27.09.2022 13:11 Ответить
адик и коба были ОДНОЙ стороной Черчiль iршою

У полоні знаходяться більше 2,5 тис. українських військовослужбовців із заводу "Азовсталь".

Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами
показать весь комментарий
27.09.2022 13:29 Ответить
уявляю ці переговори лише в одному варіанті: Зеленський мовчки заходить в кімнату для переговорів, де його вже 2 години жде путін, сходу вискакує на стіл і просто мовчки починає валити цього урода копняками в голову до моменту. поки той не здохне.
показать весь комментарий
26.09.2022 20:45 Ответить
Ти з Безуглою ни сестри часом?
показать весь комментарий
26.09.2022 22:26 Ответить
хто це такий?
показать весь комментарий
26.09.2022 23:44 Ответить
Корчиш з себе ідіотку? Добре виходить, природньо.
показать весь комментарий
26.09.2022 23:51 Ответить
Йїбаш іх Вова! Як запекло так за переговори, тварі. Безумовна капітуляція!!
показать весь комментарий
27.09.2022 02:15 Ответить
Так-так-так...строчив у відповідь кулемет.
Оце наші переговори,поки будуть в набої патрони,ми не зупинимося.
Бо переговори - це передишка для пуйла.
Насипаємо,якщо є чим,до повної перемоги.
показать весь комментарий
26.09.2022 20:54 Ответить
"припинення вогню"



Иса Мунаев Герой Чеченского, Украинского народа!
Любой из моего народа, не живущий мыслью уничтожения российской федерации, для меня, что путин.
Любой из моего народа, думающий о каком-либо другом формате отношений с российской федерацией, тот подлее путина.
Любой враг российской федерации, автоматически без предварительных условий, мне друг!.
Иса Мунаев называл россию нечеловеческой страной, соратников путина - головорезами, которые убили 42 тысячи чеченских детей. Предупреждал, что на украинской земле россия обкатает чеченский сценарий: информационная блокада - провокации - жестокость - циничная ложь - стравливание людей, а в финале маска миротворца на дьявольской образине кремля.
Чеченский воин говорил, что к военным действиям на Донбассе привлечена та же 58-я армия, которая устраивает зачистки у него на Родине на протяжении 23 лет.
Ваш противник жесток и коварен, у него нет человеческого лица. кремлевская россия отнимет все, что только сможет отнять. Вы останетесь без дома, без семьи. Потому Украина не должна отступать ни в чем, иначе россия будет продвигаться все дальше и дальше. путин доказал миру, что его слово ничего не стоит.
Если россияне говорят о перемирии, значит, объявляют войну, будут вас убивать, если они просят прекращения огня, чтобы якобы вывести тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам «зелёный коридор» - они будут вас убивать. Они будут убивать каждый день прикрываясь «соглашениями», «меморандумами», и «перемириями». Они оглашают перемирие только для рокировки - не отводят войска, а удваивают их численность.
Наемники путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства.В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны.
показать весь комментарий
26.09.2022 21:02 Ответить
"Переговори -розмова з окупантом повинні бути не довше автоматної черги". Роман Шухевич. ПС. І тільки відносно статусу Кубані і прикордонних областей оркостану після очищення від рашистів Бандасу і Криму.
показать весь комментарий
26.09.2022 21:06 Ответить
Результаты фальшивых "референдумов" - в руках кацапов. Захотят - скажут, что Запорожская и Херсонская области проголосовали "против" аннексии и свалят оттуда. Но взамен нужно будет уступить Крым, Донецкую и Луганскую области, а также не препятствовать подаче пресной воды через крымский канал. Разумеется, также отказаться от НАТО.

Наверное, также потребуют отказаться от ракет дальностью более 280 км или даже более 120 км, чтобы мы никогда не произвели "Сапсан" на 500 км и ограничились "Вільха-М", а также отказаться от современной бронетехники и авиации. Вот такой плешивый задумал "компромисс".

***́ло отлично понимает, что только такие результаты его толпа зомби воспримет, как победу, а иначе его пнёт с поста Кадыров и тупые кацапы его поддержат, как поддержали его, когда он критиковал возврат "Азовцев".
показать весь комментарий
26.09.2022 21:18 Ответить
Звичайно нові умови, до звільнення всіх територій додаються репарації і покарання всіх винних у військових злочинах!
показать весь комментарий
26.09.2022 21:42 Ответить
путін - божевільний, він взагалі відірваний від реальності
єдине про що він має думати - це про свою смерть, про те, якою вона буде - самогубство чи вбивство? тільки таке питання він має вирішити.
показать весь комментарий
26.09.2022 22:25 Ответить
Украине не нужны переговоры. Зачем Украине останавливать войну и прикращать огонь, если у нас территории оккупированы Россией. Что за чушь вообще от Турции???
показать весь комментарий
26.09.2022 23:35 Ответить
У Украинцев одно условие и для него переговоров не нужно - это Путин должен повторить судьбу Саддама Хусейна и его нужно засунуть в петлю на виселице!
показать весь комментарий
26.09.2022 23:36 Ответить
Подождем 3 мес когда во все российские города массово будут приходить гробы. Какие-бы русские не были-бы тупым стадом и пророжденными рабами-они всеравно будут возмущаться и протиествать. Да еще и расходы на войну у парашки повысятся-это поспособствует экономическому кризису в Параше
показать весь комментарий
27.09.2022 00:32 Ответить
они уже приходили все это время. Их это не остановило
показать весь комментарий
27.09.2022 00:57 Ответить
Срунция сдесь при чем, мордоган закрой свою пась и занимайся инфляцией в своей недо империи... чмо
показать весь комментарий
27.09.2022 06:08 Ответить
наши условия-это смерть *****.
показать весь комментарий
27.09.2022 08:00 Ответить
Турецький пистун позбавляє Піськова роботи.
показать весь комментарий
27.09.2022 09:45 Ответить
Страница 2 из 2
 
 