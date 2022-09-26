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Новости Агрессия России против Украины Война
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В течение 26 сентября Силы обороны отразили вражеские штурмы вблизи 8 населенных пунктов, - Генштаб

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 26 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются двести пятнадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на удержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Враг пытается восстановить утраченные позиции на отдельных направлениях, ведет воздушную разведку и наносит удары по гражданской инфраструктуре, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Так, за текущие сутки противник нанес 2 ракетных и 4 авиационных удара, совершил более 7 обстрелов из РСЗО. Также враг задействовал ударные БПЛА в районе населенного пункта Беленькое Одесской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 57,2 тыс. человек, 260 самолетов, 224 вертолета, 2 290 танков, 1 369 артсистем и 4 857 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

От огневого влияния оккупантов пострадали 12 населенных пунктов. В частности, Запорожье, Марганец, Мусиевка, Никополь, Потёмкино, Осокоровка, Николаев и Очаков.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Одноробовка, Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Гатище, Кучеровка, Петропавловка, Купянск-Узловой, Сеньково, Каменка и Голубовка;

на Краматорском направлении – Новоселовка, Щурово, Диброва, Озерное, Закотное, Северск, Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Раздолевка, Веселое и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Григоровка, Бахмут, Веселая Долина, Клещевка, Одрадовка, Зайцево и Майорск;

на Авдеевском направлении – Первомайское, Авдеевка, Водяное, Опытное, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении – Времовка, Угледар, Павловка, Никольское и Егоровка.

на Запорожском направлении – Зеленое Поле, Новоселка, Успеновка, Новополье, Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Гуляйпольское и Новоандреевка.

На Южнобужском направлении от артиллерийского огня пострадали более 35 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники отбили атаки армии РФ вблизи 13 населенных пунктов, - Генштаб ВСУ

Оккупанты продолжают проведение так называемых "референдумов" на временно занятых и оккупированных территориях Украины.

Враг усиливает фильтрационные и контрдиверсионные меры. Большое внимание уделяется проверке личных мобильных телефонов местных жителей на предмет сотрудничества с Силами обороны Украины.

В течение суток украинские воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Подгородное, Бахмут, Майорск, Каменка, Победа и Павловка.

Авиация Сил обороны нанесла около 20 ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, позиция бронированной техники и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Утраты врага уточняются.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки, в частности, поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов, 1 позицию зенитных ракетных комплексов, 2 подразделения ракетных войск и артиллерии, 3 склада с боеприпасами, а также 12 отдельных важных целей.

Генштаб ВС (6208) ВСУ (6551)


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Топ комментарии
+13
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26.09.2022 18:45
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26.09.2022 18:51
+7
https://focus.ua/uk/*******-novosti/530684-vsu-nanesli-udar-po-eshelonu-s-mobilizovannymi-rossiyanami-donik ЗСУ завдали удару по ешелону з мобілізованими росіянами в Луганській області , внаслідок удару залишилися лише поранені та ліквідовані новоспечені солдати РФ.
Це повідомив волонтер Роман Донік; він зазначив, що в Луганську область прибув перший состав із російськими солдатами, яких мобілізували й одразу кинули в Україну на війну. Внаслідок удару залишилися лише поранені та загиблі.
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26.09.2022 18:39
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Всім героям які боронять та визволяють Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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26.09.2022 18:33 Ответить
а еще вот свежезапеченные кацапские мобики поехали не в ту сторону
https://www.youtube.com/watch?v=XZFtlnY96vI
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26.09.2022 19:00 Ответить
https://focus.ua/*******-novosti/530695-vsu-likvidirovali-nachalnika-raketnyh-voysk-35-y-obshchevoyskovoy-armii-rf-butusov Бутусов повідомляє, що при визволені Ізюму був задвухсочений полковник лаптєй, який займав генеральску посаду в їхній армі ї...
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26.09.2022 18:34 Ответить
боевая белка напала на ВСУ.....
https://twitter.com/i/status/1574407519564431360
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26.09.2022 18:39 Ответить
https://focus.ua/uk/*******-novosti/530684-vsu-nanesli-udar-po-eshelonu-s-mobilizovannymi-rossiyanami-donik ЗСУ завдали удару по ешелону з мобілізованими росіянами в Луганській області , внаслідок удару залишилися лише поранені та ліквідовані новоспечені солдати РФ.
Це повідомив волонтер Роман Донік; він зазначив, що в Луганську область прибув перший состав із російськими солдатами, яких мобілізували й одразу кинули в Україну на війну. Внаслідок удару залишилися лише поранені та загиблі.
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26.09.2022 18:39 Ответить
відуха - вище в коменті
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26.09.2022 19:27 Ответить
Кожне просування ЗСУ тепер нагадує чоловічий половий орган, що впевнено просувається в тили русні.Символічно, дуже символічно)
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26.09.2022 18:40 Ответить
Орки на тому ТГ каналі трохи ниють, але все ще впевнені, що візьмуть Київ за 3 дні...
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26.09.2022 18:41 Ответить
Блажен, кто вєруєт! (с)
Во!
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26.09.2022 22:42 Ответить
касапська "Медуза повідомляє: "В Крыму и Севастополе мобилизовали более двух тысяч бывших украинских военных. До аннексии острова до 2014 года они служили в армии Украины, а затем вошли в запас российских вооруженных сил. ТАСС https://tass.ru/armiya-i-opk/15872083 пишет , что мобилизованных собираются 27 сентября отправить к месту дальнейшей службы (к ТВД)."
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26.09.2022 18:44 Ответить
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26.09.2022 18:45 Ответить
орки погнали на передовую детей....., не своих, естественно, а бамбаса.....
https://twitter.com/i/status/1574424062797008896
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26.09.2022 18:50 Ответить
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26.09.2022 18:51 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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26.09.2022 18:58 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/live/news-62974097 ВВС в 19:17 повідомляє і наголошує: "Українські військові повністю звільнили район міста Куп'янськ, зокрема смт Куп'янськ-Вузловий на Харківщині . Про це написав військовий з ніком Kriegsforscher і опублікував фото на підтвердження. Таку ж інформацію поширила і низка телеграм-каналів.
Генштаб у своєму вечірньому зведенні непрямо підтвердив інформацію про звільнення смт Куп'янськ-Вузловий, що на правому березі річки Оскіл біля самого Куп'янська, вказавши його серед контрольованих Україною населених пунктів, які обстрілює ворог".
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26.09.2022 19:24 Ответить
Тепер буде тільки про обстріли?
Зайцеве втрачене?
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26.09.2022 19:42 Ответить
 
 