"Слуги народа" в комитете ВР по обороне не знают, что зимняя форма уже должна была быть давно завезена на базы бригад, - Бутусов
Сегодня выяснилось, что "Слуги народа" в комитете по обороне Верховной Рады не знают, что зимняя форма уже должна быть давно завезена на базы бригад, потому что именно комитет по обороне получает зарплату и полномочия от налогоплательщиков за контроль заключения соглашений по форме.
Об этом на своей странице в фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя соответствующий пост нардепа СН, заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой.
"Выяснить" наличие формы на складе бригады должен старшина роты, депутат Верховной Рады для этого не нужен, депутат должен был проверить контракты и их выполнение еще три месяца назад.
Четвертый год работают, а не знают, что в сентябре в Украине может быть очень холодно, в октябре холоднее, а прогнозы погоды можно на месяц вперед смотреть в интернете.
И не знают в комитете по обороне, что военные уже два месяца поднимают вопросы обеспечения зимней формой.
Что должны делать "слуги народа":
- вызвать министра обороны и спросить господина Резникова, почему не обеспеченные до сих пор зимней одеждой военные, о которых пишет Безуглая, и сколько частей получили на свои склады зимнюю форму?
- проверить контракты по другим видам обеспечения зимой, которые комитет должен контролировать - это строительные материалы, печи, топливо.
- начать заниматься системным обеспечением армии, а не сбросить всю ответственность на самих военных и волонтеров и писать тексты на интеллектуальном уровне объяснительных записок начальной школы", - отметил журналист.
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Розкручується Марафоном зеленського.
Голова колгоспу: "А по м'ясу ми недовиконали"...
- У вас геморрой.
- Какой геморрой- это ж у мине на лице?
- А разве это лицо?
Поровознюк.
А дарма її роздеактивували
за это им чекисты и деньги платили......
Чи Ви не читали новий, універсальний закон про антисемітизм? Та там корабельного кота можна посадити, що він у Хайфі ізраїльську мишку впіймав.
> Безумна... навіть на фронті тебе ніхто не зігрів
Оце так трапляється, коли ти і на уй нікому не потрібна.
Тіко й робить, що одволікає від смакування життям, що вдалося!
Чого ця лярва тиняється на фронті
а Ви це .ібло ще тут показуєте
Гидують хлопці...
Вони кладуть асфальт
Три роки депутанства…
У трускавецьких універах вчили лише відрізняти червону й зелену кнопки та рахувати гроші у конверті одною рукою.
І виженіть вже того адвоката, який не бачив ударного угрупування перед нападом.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний посмертно нагородив "Срібним хрестом" оператора заблокованого владою телеканалу "Прямий" Олексія Юрченка, який загинув 8 вересня в боях за звільнення Балаклії.
Герою слава!
Ну, серьозно, хай закинуть її на расєю диверсантом, такий талант пропадає. Чи хоча б в бєларузкую область, хай їм кволим мізки винесе
@bryhynets
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https://twitter.com/bryhynets/status/1574386874038165507 3 ч
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний посмертно нагородив "Срібним хрестом" оператора заблокованого владою телеканалу "Прямий" Олексія Юрченка, який загинув 8 вересня в боях за звільнення Балаклії
Герою слава!
https://www.facebook.com/alexander.lozovoj ·Існує легенда, що нарасії за часів совка наштампували ******** калашей для озброєння мільйона дивізій. А сьгодні бачив мосінкі зі штиками та оце. Там ціле відео роздачі отаких от АК..
Щось не так з тою легендою..
но многие дебилы из 73% до сих в экстазе от позорного антиукраинского творчества "квартала зелёных фонарей"
Резніков відповідальний за відсутність зимової форми,
ДБР працює по волонтерах.
Дивний збіг!
Дякувати богу, у комітеті ВР по обороні є депутати від ЄС, "Голосу", етс, які знають точно, що форма мала б вже бути на складах, які "мають контракти та перевірили їх виконання ще три місяці." Зокрема перший заступник голови комітету Забродський Михайло Віталійович, генерал-лейтенант Збройних сил України (представник ЄС між іншим) куди більш компетентніший Безуглої і з огляду професії, і з огляду на займану в комітеті по обороні посаду. Невже і "європейські солідаристи" "провтикали" таке важливе питання? Чи це "другоє" і ЄС "нє прі дєлах"?
Питання виключно з позицій справедливості.
В цьому комітеті є ще один адекватний депутат, полковник Костенко, але він на фронті , так лишилися одні безуглі.
На цю зиму, якщо буде холодною, поставлять нову партію.
Путинишак или падишах.