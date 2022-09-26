"Слуги народа" в комитете ВР по обороне не знают, что зимняя форма уже должна была быть давно завезена на базы бригад, - Бутусов

Сегодня выяснилось, что "Слуги народа" в комитете по обороне Верховной Рады не знают, что зимняя форма уже должна быть давно завезена на базы бригад, потому что именно комитет по обороне получает зарплату и полномочия от налогоплательщиков за контроль заключения соглашений по форме.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя соответствующий пост нардепа СН, заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой.

"Выяснить" наличие формы на складе бригады должен старшина роты, депутат Верховной Рады для этого не нужен, депутат должен был проверить контракты и их выполнение еще три месяца назад.

Четвертый год работают, а не знают, что в сентябре в Украине может быть очень холодно, в октябре холоднее, а прогнозы погоды можно на месяц вперед смотреть в интернете.

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И не знают в комитете по обороне, что военные уже два месяца поднимают вопросы обеспечения зимней формой.

Что должны делать "слуги народа":

- вызвать министра обороны и спросить господина Резникова, почему не обеспеченные до сих пор зимней одеждой военные, о которых пишет Безуглая, и сколько частей получили на свои склады зимнюю форму?

- проверить контракты по другим видам обеспечения зимой, которые комитет должен контролировать - это строительные материалы, печи, топливо.

- начать заниматься системным обеспечением армии, а не сбросить всю ответственность на самих военных и волонтеров и писать тексты на интеллектуальном уровне объяснительных записок начальной школы", - отметил журналист.