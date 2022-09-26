РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12797 посетителей онлайн
Новости Война
14 743 86

"Слуги народа" в комитете ВР по обороне не знают, что зимняя форма уже должна была быть давно завезена на базы бригад, - Бутусов

форма

Сегодня выяснилось, что "Слуги народа" в комитете по обороне Верховной Рады не знают, что зимняя форма уже должна быть давно завезена на базы бригад, потому что именно комитет по обороне получает зарплату и полномочия от налогоплательщиков за контроль заключения соглашений по форме.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя соответствующий пост нардепа СН, заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой.

"Выяснить" наличие формы на складе бригады должен старшина роты, депутат Верховной Рады для этого не нужен, депутат должен был проверить контракты и их выполнение еще три месяца назад.

Четвертый год работают, а не знают, что в сентябре в Украине может быть очень холодно, в октябре холоднее, а прогнозы погоды можно на месяц вперед смотреть в интернете.

Читайте: Безуглая разоблачила Минобороны в ложной информации о военном учете женщин

И не знают в комитете по обороне, что военные уже два месяца поднимают вопросы обеспечения зимней формой.

Слуги народа в комитете ВР по обороне не знают, что зимняя форма уже должна была быть давно завезена на базы бригад, - Бутусов 01

Что должны делать "слуги народа":

- вызвать министра обороны и спросить господина Резникова, почему не обеспеченные до сих пор зимней одеждой военные, о которых пишет Безуглая, и сколько частей получили на свои склады зимнюю форму?

- проверить контракты по другим видам обеспечения зимой, которые комитет должен контролировать - это строительные материалы, печи, топливо.

- начать заниматься системным обеспечением армии, а не сбросить всю ответственность на самих военных и волонтеров и писать тексты на интеллектуальном уровне объяснительных записок начальной школы", - отметил журналист.

ВР (29229) зима (174) Бутусов Юрий (4348) ВСУ (6551) Слуга народа (2629) Безуглая Марьяна (290)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+54
показать весь комментарий
26.09.2022 19:16
+48
Какаяразніца? У плісняви свої турботи, свої херОї.
показать весь комментарий
26.09.2022 19:08
+43
Лизун ВАЗелінського. Улюбленець пліснявої влади. 4 судимості.
Поровознюк.
показать весь комментарий
26.09.2022 19:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какаяразніца? У плісняви свої турботи, свої херОї.
показать весь комментарий
26.09.2022 19:08 Ответить
до речі, справа морда "десь бачив", але ідентифікувати не можу... Підкажіть, пліз.
показать весь комментарий
26.09.2022 19:12 Ответить
Автор мема "Вова, їбаш їх", клоун по фамилии поворознюк, владелец футбольного клуба Ингулец.
показать весь комментарий
26.09.2022 19:22 Ответить
Новий хєрой зебобів. Вважає, що красти у держави це норм.
Розкручується Марафоном зеленського.

показать весь комментарий
26.09.2022 19:25 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2022 19:26 Ответить
RE: Новые лица

Голова колгоспу: "А по м'ясу ми недовиконали"...
показать весь комментарий
26.09.2022 20:11 Ответить
-Ойц, доктор, посмотрите -чиво это у миня там ?
- У вас геморрой.
- Какой геморрой- это ж у мине на лице?
- А разве это лицо?
показать весь комментарий
26.09.2022 20:58 Ответить
Лизун ВАЗелінського. Улюбленець пліснявої влади. 4 судимості.
Поровознюк.
показать весь комментарий
26.09.2022 19:27 Ответить
такі рила, навіть, у найстрашнішому сні не можуть приснитися! А тут в реалі - це жесть!
показать весь комментарий
26.09.2022 21:00 Ответить
Бандит сільського розливу з 90x.
показать весь комментарий
26.09.2022 22:34 Ответить
Та нічьо-важна шо власні дупи слуг мудрого наріду в теплі-свая жопа всєгда свая жопа...
показать весь комментарий
26.09.2022 19:09 Ответить
А цих дегенератів цікавить тільки розпилювання коштів на власні жалюгідні шкури!
показать весь комментарий
26.09.2022 19:10 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2022 19:16 Ответить
А на фото він виглядає краще, ніж у житті!
показать весь комментарий
26.09.2022 19:18 Ответить
Арахнідія фотогенічний
показать весь комментарий
26.09.2022 19:23 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2022 19:24 Ответить
Придбати зимовий одяг для воiнiв,це не гуманитарку красти,щоб они сдохли зелена мерзота.
показать весь комментарий
26.09.2022 20:02 Ответить
Що ви хочете від цієї дури?
А дарма її роздеактивували
показать весь комментарий
26.09.2022 19:11 Ответить
Чого від неї хотіти? Варто розуміти, що Боневтік, свідомо, призначив і тримає на відповідальних посадах, шизоїдів, які всіма силами заважають Україні перемогти.
показать весь комментарий
26.09.2022 19:39 Ответить
а на*я им это знать? у них более важные проблемы......
показать весь комментарий
26.09.2022 19:12 Ответить
Одразу згадувається як вони з голодомора сміялись
показать весь комментарий
26.09.2022 19:15 Ответить
они смеялись в принципе со всего Украинского.....
за это им чекисты и деньги платили......
показать весь комментарий
26.09.2022 19:19 Ответить
Таваріщь! Прєкратітє антісємітізь!!!
Чи Ви не читали новий, універсальний закон про антисемітизм? Та там корабельного кота можна посадити, що він у Хайфі ізраїльську мишку впіймав.
показать весь комментарий
26.09.2022 19:28 Ответить
бо слуги думають шо зимова форма то валянки.
показать весь комментарий
26.09.2022 19:12 Ответить
Безумна... це фіаско! навіть на фронті тебе ніхто не зігрів
показать весь комментарий
26.09.2022 19:13 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2022 19:15 Ответить
даме нужен абонемент...
показать весь комментарий
26.09.2022 19:21 Ответить
Думаю, їй байдуже: мєнт або не мєнт!
показать весь комментарий
26.09.2022 20:16 Ответить
@

> Безумна... навіть на фронті тебе ніхто не зігрів

Оце так трапляється, коли ти і на уй нікому не потрібна.
показать весь комментарий
26.09.2022 20:13 Ответить
Мабуть ця ніч не була аж настільки темна і холодна.
показать весь комментарий
26.09.2022 21:35 Ответить
Вонм кошти які було виділені на зимову форму на велике будівництво перекинули
показать весь комментарий
26.09.2022 19:13 Ответить
Заїпав уже той клятий нарід - ге ж, панове можновладці?
Тіко й робить, що одволікає від смакування життям, що вдалося!
показать весь комментарий
26.09.2022 19:14 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2022 19:18 Ответить
«сьогодні ночувала з військовими на півдні...»
Чого ця лярва тиняється на фронті
показать весь комментарий
26.09.2022 19:18 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2022 19:24 Ответить
протроллил знатно! ))
показать весь комментарий
26.09.2022 19:51 Ответить
вона за...бала колись на ТВ
а Ви це .ібло ще тут показуєте
показать весь комментарий
26.09.2022 20:32 Ответить
А догадатись тяжко? Так у неї по народному "сказ матки".
показать весь комментарий
26.09.2022 20:12 Ответить
З такою надією "ночувала з військовими" (для того туди і їздить), але "пробрав" тільки холод...)
Гидують хлопці...
показать весь комментарий
26.09.2022 20:15 Ответить
Там найбільша концентрація чоловіків, мабуть Безумній щось бракує)
показать весь комментарий
26.09.2022 20:16 Ответить
Того шо війскові втекти не можуть тож і ночують разом, а цевільні чоловіки від Безуглої розбігаються
показать весь комментарий
26.09.2022 21:45 Ответить
Ніби слуги про армію думають...
Вони кладуть асфальт
показать весь комментарий
26.09.2022 19:18 Ответить
тут солдат без знаків розпізнавання жаліється союзникам на брак зимової форми
показать весь комментарий
26.09.2022 19:19 Ответить
То їм форму давай,то їм зброю давай,і нам нічого не лишилося на життя-депутати так подумали.
показать весь комментарий
26.09.2022 19:19 Ответить
Пане Бутусов, от чого Ви цькуєте безпородних двірняжок?! Тваринки не винні, що укра̀інцы їх посадили на трон. Ну так, па-**********...
показать весь комментарий
26.09.2022 19:20 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2022 19:20 Ответить
ви здивовані?я ні!
показать весь комментарий
26.09.2022 19:21 Ответить
Пляттть…

Три роки депутанства…

У трускавецьких універах вчили лише відрізняти червону й зелену кнопки та рахувати гроші у конверті одною рукою.
показать весь комментарий
26.09.2022 19:22 Ответить
Їм тепло в своїх затишних квартирах, будинках. На все друге їм пох, правда щемливі відосіки навчились записувати.
І виженіть вже того адвоката, який не бачив ударного угрупування перед нападом.
показать весь комментарий
26.09.2022 19:24 Ответить
Опять 25. Все вони знають, не треба внутрішніх ворогів тримати за дурників, які, начебто, геть не відбивають дупля. Все вони знають і чудово розуміють. Досить вже цих ********* мантр про "некомпетентність".
показать весь комментарий
26.09.2022 19:27 Ответить
Олександр Бригинець

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний посмертно нагородив "Срібним хрестом" оператора заблокованого владою телеканалу "Прямий" Олексія Юрченка, який загинув 8 вересня в боях за звільнення Балаклії.
Герою слава!
показать весь комментарий
26.09.2022 19:31 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2022 19:32 Ответить
Не відволікайте слуг - вони кладуть кучі асфальту по всій країні
показать весь комментарий
26.09.2022 19:31 Ответить
Та ні, вони просто накладають кучі!
показать весь комментарий
26.09.2022 20:42 Ответить
"Пішла з'ясовувати ще активніше"

Ну, серьозно, хай закинуть її на расєю диверсантом, такий талант пропадає. Чи хоча б в бєларузкую область, хай їм кволим мізки винесе
показать весь комментарий
26.09.2022 19:32 Ответить
В п'ятницю я заїкнувся, тут на цензорі, за зимову форму, так мене Адмін заблокував до понеділка, а тепер ціла стаття. Знову блокувати будуть.
показать весь комментарий
26.09.2022 19:33 Ответить
"ночевала тучка золотая на груди утеса великана" тьфу гидота тупорила, знову вилізло назовні-не було чути майже місяць цю БезмоЗглу
показать весь комментарий
26.09.2022 19:35 Ответить
Олександр Бригинець

@bryhynets

·

https://twitter.com/bryhynets/status/1574386874038165507 3 ч

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний посмертно нагородив "Срібним хрестом" оператора заблокованого владою телеканалу "Прямий" Олексія Юрченка, який загинув 8 вересня в боях за звільнення Балаклії
Герою слава!

показать весь комментарий
26.09.2022 19:36 Ответить
https://www.facebook.com/alexander.lozovoj?__cft__[0]=AZXsVedaLRBqrEtkrMxCpvsJjfPHmD7pgMEN7Np1mRhpUt-1qYPH9lQ31kDxnYTJM2hxRtfv0Qvd53lZLLWJtM8qIJgOrJ6UZUYiRlstMGNDCGlZ_BTsW3wxE5XHIM0XE9xhTMQJS7UsheUX5oH6HSWy98OtkgrTbM1cWQrTgYBvuw&__tn__=-UC%2CP-R Olexandr Lozovyi

https://www.facebook.com/alexander.lozovoj ·Існує легенда, що нарасії за часів совка наштампували ******** калашей для озброєння мільйона дивізій. А сьгодні бачив мосінкі зі штиками та оце. Там ціле відео роздачі отаких от АК..

Щось не так з тою легендою..







показать весь комментарий
26.09.2022 19:38 Ответить
Нажаль немає чого перевіряти. Якщо вірити інформації сайту Прозоро, то Міністерство оборони навіть не намагалося зробити замовлення на закупівлю зимової форми. Так що надія тільки на волонтерів. Ну і на поставки партнерів, які будуть десь після нового року. Так що донатимо, донатимо і ще раз донатимо.
показать весь комментарий
26.09.2022 19:39 Ответить
Ні сном ні духом -- тільки тільки починают роздуплятися.
показать весь комментарий
26.09.2022 19:42 Ответить
Волонтери з народом назбирають і закуплять, влада це знає і витрачати не хоче, бо як же їм жити, кажуть, і так сутужно стало, нема звідки навіть вкрасти, окрім гуманітарки.
показать весь комментарий
26.09.2022 19:44 Ответить
..и у зебилов так везде - тренируются рулить страной просто на живых людях, тысячи которых не пережили их страстного желания поруководить и прибарахлиться..
но многие дебилы из 73% до сих в экстазе от позорного антиукраинского творчества "квартала зелёных фонарей"
показать весь комментарий
26.09.2022 19:45 Ответить
Безмозглая, на то и безмозглая!
показать весь комментарий
26.09.2022 19:59 Ответить
главно дело шоб безумная вовремя зимнюю форму получила. Считаю, необходимо Бутусова назначить ответственным за это.
показать весь комментарий
26.09.2022 20:01 Ответить
им некогда, они заняты поддержкой журнашлюх из единого марафета
показать весь комментарий
26.09.2022 20:06 Ответить
Це тупориле пхає носа куди тільки можливо. Дока у озброєнні, у перемовинах про обмін полонених, сама наодинці відбила пів Харківської області. Піариться , навіть, на смерті- написала співчуття у стрічці на ФБ стосовно загибелі Ольги з Челябінська, та у цьому ж допичі написала,- "Мені соромно за свою країну!" Депутату ВР соромно за свою країну. Маю надію, люди, що прийдуть до влади у післявоєння відфільтрують отаке багною.
показать весь комментарий
26.09.2022 20:11 Ответить
У зелених покидьків простий розрахунок, нехай військові самі купляють обмундирування, їм же зарплату платять, а магазини зараз забиті військовою формою і взуттям якраз з цих міркувань. В кінці кінців Резніков теж хоче прикупити зимову порядну курточку не гіршу, ніж у Степанова
показать весь комментарий
26.09.2022 20:20 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2022 20:26 Ответить
Все вони знали. МО замовило аж 60 тис ( пам'ятаю не точно, бо може 30 тис ) комплектів зимового обмундирування у виробників на мільйонну армію. Ця інфа була оприлюднена здивованими виробниками ще в серпні. Саботажники брехливі, у них одне виправдання - " ******** ".
показать весь комментарий
26.09.2022 20:32 Ответить
А вони знають, Притула з Порошенком допоможуть, а там і інші підтягнуться...
показать весь комментарий
26.09.2022 20:43 Ответить
Армія без забезпечення наступати не може!
Резніков відповідальний за відсутність зимової форми,
ДБР працює по волонтерах.
Дивний збіг!
показать весь комментарий
26.09.2022 20:48 Ответить
Є причина зачекати на травень.
показать весь комментарий
27.09.2022 07:56 Ответить
Розрахунок знову на звинувачення інших країн
показать весь комментарий
26.09.2022 21:10 Ответить
навіщо про Безумну згадувати наніч?
показать весь комментарий
26.09.2022 21:21 Ответить
Щоб нарід знав що у нас є інваліди дитинства.
показать весь комментарий
27.09.2022 07:54 Ответить
Зате вони добре знають, до копійки, скільки їм належить надбавка до зарплати, за те, що вони у цьому комітеті!
показать весь комментарий
26.09.2022 21:25 Ответить
""Слуги народу" в комітеті ВР по обороні не знають, що зимова форма вже мала бути давно завезена на бази бригад Джерело: ".

Дякувати богу, у комітеті ВР по обороні є депутати від ЄС, "Голосу", етс, які знають точно, що форма мала б вже бути на складах, які "мають контракти та перевірили їх виконання ще три місяці." Зокрема перший заступник голови комітету Забродський Михайло Віталійович, генерал-лейтенант Збройних сил України (представник ЄС між іншим) куди більш компетентніший Безуглої і з огляду професії, і з огляду на займану в комітеті по обороні посаду. Невже і "європейські солідаристи" "провтикали" таке важливе питання? Чи це "другоє" і ЄС "нє прі дєлах"?

Питання виключно з позицій справедливості.
показать весь комментарий
26.09.2022 22:10 Ответить
Забродський з початку цієї фази війни працює у Генштабі, йому там, як ви можете зрозуміти, не до зимової форми.
В цьому комітеті є ще один адекватний депутат, полковник Костенко, але він на фронті , так лишилися одні безуглі.
показать весь комментарий
27.09.2022 00:20 Ответить
...то можливо той комітет і не потрібен? Якщо він настільки нікчемний, що депутати на нього "забили". Значить і ні на що той комітет не впливає і нічого не вирішує важливого. Якщо у ньому може чисто номінально рахуватись а не працювати цілий перший заступник голови, то які можуть бути претензії до інших членів комітету? До того ж Костенка, чи Безуглої, чи того ж Рахманіна... Логічно?
показать весь комментарий
27.09.2022 01:52 Ответить
Готувались до війни добре. І зимова форма поставлена вчасно, але зношена ще минулої зими.
На цю зиму, якщо буде холодною, поставлять нову партію.
показать весь комментарий
26.09.2022 22:13 Ответить
Видимо знают что зимняя форма ни к чему. Надеятся суки на референдум, на то что Пыня где-нибудь по договоренности епанет пару килотонн, они поднимут лапки, скажут что не могут дальше сопротивляться и еще на 8 лет заключат перемирие, а там или Путин ишак или падишах.
показать весь комментарий
26.09.2022 22:34 Ответить
Зато в раде каждый «Коля митболл» по 3 комплекта полевого одностроя ВСУ имеет…
показать весь комментарий
26.09.2022 22:50 Ответить
А правда те, що досі зимовой форми у ЗСУ нема !
показать весь комментарий
27.09.2022 07:50 Ответить
 
 