В Латвии предлагают ввести чрезвычайную ситуацию в граничащих с РФ регионах из-за российской мобилизации
Министерство внутренних дел Латвии в связи с начавшейся в России мобилизацией предложит правительству рассмотреть возможность объявления чрезвычайной ситуации в отдельных регионах страны, граничащих с РФ.
Об этом сообщил глава МВД Кристапс Эклонс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Латвийский министр подчеркнул, что ситуация на государственной границе стабильна и находится под контролем. И в целом ситуация на границе Латвии с Россией и Беларусью лучше, чем на границе Эстонии и Литвы с двумя странами-агрессорами.
Однако Эклонc отметил, что ситуация может быстро измениться, особенно с учетом объявленной в России мобилизации.
Он сказал, что МВД предоставит 27 сентября обоснование чрезвычайной ситуации, чтобы правительство могло оценить это предложение вместе с представителями ответственных служб. Он добавил, что в коалиции предложение единогласно поддержали.
По словам Эклонса, основные причины необходимости чрезвычайной ситуации – возможность привлечения дополнительных ресурсов и национальных вооруженных сил для охраны рубежей, а также установление процедур проверки и регистрации пересекающих границу.
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некерована армія у числі якої мобілізовані зеки за важкими статтями, та ще з пришелепкуватим фюрером це не просто мавпа з гранатою, це величезна зграя мавп озброєних гранатами без чеки.
одна надія - що граната іржава...
І не "після України", а саме зараз.
Вони можуть поперти на Литву, мотивуючи це тим, що вона влаштувала "блокаду" калінінградської області.
А потім, перерізавши сухопутний коридор між країнами Балтії та Європою, почнуть з ними "розбиратися".