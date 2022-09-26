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Новости Мобилизация в РФ
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В Латвии предлагают ввести чрезвычайную ситуацию в граничащих с РФ регионах из-за российской мобилизации

латвія

Министерство внутренних дел Латвии в связи с начавшейся в России мобилизацией предложит правительству рассмотреть возможность объявления чрезвычайной ситуации в отдельных регионах страны, граничащих с РФ.

Об этом сообщил глава МВД Кристапс Эклонс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Латвийский министр подчеркнул, что ситуация на государственной границе стабильна и находится под контролем. И в целом ситуация на границе Латвии с Россией и Беларусью лучше, чем на границе Эстонии и Литвы с двумя странами-агрессорами.

Однако Эклонc отметил, что ситуация может быстро измениться, особенно с учетом объявленной в России мобилизации.

Он сказал, что МВД предоставит 27 сентября обоснование чрезвычайной ситуации, чтобы правительство могло оценить это предложение вместе с представителями ответственных служб. Он добавил, что в коалиции предложение единогласно поддержали.

По словам Эклонса, основные причины необходимости чрезвычайной ситуации – возможность привлечения дополнительных ресурсов и национальных вооруженных сил для охраны рубежей, а также установление процедур проверки и регистрации пересекающих границу.

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Автор: 

Латвия (1330) россия (95388) мобилизация (2737) чрезвычайная ситуация (34)


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Топ комментарии
+9
абсолютно логічно підготуватися до захисту просто про всяк випадок
некерована армія у числі якої мобілізовані зеки за важкими статтями, та ще з пришелепкуватим фюрером це не просто мавпа з гранатою, це величезна зграя мавп озброєних гранатами без чеки.
одна надія - що граната іржава...
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26.09.2022 19:57
+6
Правильно делают ‼️Это, не то ,что Зе с дерьмаком , зная о готовящейся ВОЙНЕ в Гуту летали погульванить ,на ВЕРТОЛЕТАХ МЧС , потом в Буковеле с Каламойшей и Демченко в одном отеле БУХАЛИ , договариваясь , как подороже и безнаказанно капитулировать , а украинцев призывали не смотреть вверх не закупать спички с гречкой ‼️
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26.09.2022 20:40
+4
Це вірне рішення, бо країни ЄС, навіть не задумуються, що орда яку збирають кацапи, несе загрозу і для Європи!
І не "після України", а саме зараз.
Вони можуть поперти на Литву, мотивуючи це тим, що вона влаштувала "блокаду" калінінградської області.
А потім, перерізавши сухопутний коридор між країнами Балтії та Європою, почнуть з ними "розбиратися".
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26.09.2022 20:00
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Правила форума Совет форумчан
абсолютно логічно підготуватися до захисту просто про всяк випадок
некерована армія у числі якої мобілізовані зеки за важкими статтями, та ще з пришелепкуватим фюрером це не просто мавпа з гранатою, це величезна зграя мавп озброєних гранатами без чеки.
одна надія - що граната іржава...
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26.09.2022 19:57 Ответить
А наше чмо даже после 28 предупреждений от США не смогло это сделать. Сколько бы жизней было спасено!
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26.09.2022 21:15 Ответить
Виправте назву статті.
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26.09.2022 19:59 Ответить
Це вірне рішення, бо країни ЄС, навіть не задумуються, що орда яку збирають кацапи, несе загрозу і для Європи!
І не "після України", а саме зараз.
Вони можуть поперти на Литву, мотивуючи це тим, що вона влаштувала "блокаду" калінінградської області.
А потім, перерізавши сухопутний коридор між країнами Балтії та Європою, почнуть з ними "розбиратися".
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26.09.2022 20:00 Ответить
Та там самих дезертиров кацапских будет расползаться во все стороны,як тараканы. Так шо всё правильно латыши делают. Главное, вовремя отстреливать шоб не задавили численностью
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26.09.2022 22:08 Ответить
По факту это тихий захват Монголии,Грузии, Казахстана и т.д. рюZZkим быдлом...,потом скажут проводим рехверендум для защиты баранов РАБzeи типа в Финляндии или Монголии...они рюZZkaязычные дебилы...🦍🦍🦍Шариковы...
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26.09.2022 20:26 Ответить
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26.09.2022 20:37 Ответить
Правильно делают ‼️Это, не то ,что Зе с дерьмаком , зная о готовящейся ВОЙНЕ в Гуту летали погульванить ,на ВЕРТОЛЕТАХ МЧС , потом в Буковеле с Каламойшей и Демченко в одном отеле БУХАЛИ , договариваясь , как подороже и безнаказанно капитулировать , а украинцев призывали не смотреть вверх не закупать спички с гречкой ‼️
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26.09.2022 20:40 Ответить
У прибалтийских государств хороший шанс воспользоваться упущенной 30 лет назад возможностью полной деокупации от руzzких захватчиков. Собрать вражескую 5 колонну кацапсинового поголовья и пинками загнать обратно в Орду.
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26.09.2022 20:45 Ответить
Ждём повода. Повод для сноса ордынских идолов эпохи СССР уже нашёлся. Местные ымперские консервы из банки оффицеров и служб Прибалтийского военного округа СССР и ихние личинки уже с мая что то мутит. Вылезет - пойдёт в удобрение. И выжившие - с чемоданами в матушку.
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26.09.2022 22:52 Ответить
 
 