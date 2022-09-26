Скоординировали поддержку инициатив Украины в рамках ООН, - Зеленский провел переговоры с Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте ситуацию на фронте и последующую оборонную поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

"Украина и Нидерланды единодушны: мир должен решительно отреагировать на псевдореферендумы и усилить санкционное давление на РФ. Скоординировали поддержку инициатив Украины в рамках ООН", - написал Зеленский.

Президент Украины назвал разговор с премьером Нидерландов продуктивным.