Россияне, которых еще не мобилизовали, уже звонят в Украину и спрашивают, как сдаться, - ГУР

После объявления мобилизации в РФ на горячую линию центра приема обращений по сдаче в плен "Хочу жить" звонят даже те россияне, которых еще не мобилизовали.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Очень много сейчас обращений на горячую линию от новомобилизованных россиян или даже от тех, кто еще не мобилизован. Звонят и говорят: "В случае, если меня мобилизуют, каковы мои действия, что я должен сделать, как правильно сдаться?". Есть такая тенденция, когда действительно мотивация, психоэмоциональное состояние среди этой мобилизационной волны преимущественно крайне низкие", – сказал Юсов.

Также, по его словам, активно звонят крымчане. Ранее госпроект "Хочу жить" публиковал для них алгоритм действий в случае мобилизации.

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Комментируя ситуацию с российской мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины, представитель ГУР сказал, что в Донецкой и Луганской областях мобилизация "началась и сразу закончилась", так как там уже некого мобилизовать – из мужчин остались только те, кто работает на каких-либо предприятиях, а также больные.

Однако, по его словам, у ГУР есть информация о планах россиян по мобилизации на новооккупированных территориях – в частности, на юге. Уже сейчас, по его словам, там создаются "добровольческие подразделения", за которыми на самом деле кроется принуждение, давление и пытки.

Он не исключил, что после псевдореферендумов и насильственной паспортизации оккупанты могут начать мобилизовать мужчин и на других временно оккупированных территориях Украины.

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