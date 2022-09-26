Россияне, которых еще не мобилизовали, уже звонят в Украину и спрашивают, как сдаться, - ГУР
После объявления мобилизации в РФ на горячую линию центра приема обращений по сдаче в плен "Хочу жить" звонят даже те россияне, которых еще не мобилизовали.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Очень много сейчас обращений на горячую линию от новомобилизованных россиян или даже от тех, кто еще не мобилизован. Звонят и говорят: "В случае, если меня мобилизуют, каковы мои действия, что я должен сделать, как правильно сдаться?". Есть такая тенденция, когда действительно мотивация, психоэмоциональное состояние среди этой мобилизационной волны преимущественно крайне низкие", – сказал Юсов.
Также, по его словам, активно звонят крымчане. Ранее госпроект "Хочу жить" публиковал для них алгоритм действий в случае мобилизации.
Комментируя ситуацию с российской мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины, представитель ГУР сказал, что в Донецкой и Луганской областях мобилизация "началась и сразу закончилась", так как там уже некого мобилизовать – из мужчин остались только те, кто работает на каких-либо предприятиях, а также больные.
Однако, по его словам, у ГУР есть информация о планах россиян по мобилизации на новооккупированных территориях – в частности, на юге. Уже сейчас, по его словам, там создаются "добровольческие подразделения", за которыми на самом деле кроется принуждение, давление и пытки.
Он не исключил, что после псевдореферендумов и насильственной паспортизации оккупанты могут начать мобилизовать мужчин и на других временно оккупированных территориях Украины.
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але по перше - ****** менше, а по друге - ви ще не чули по друге...
Берите власть в субъектах федерации и проводите рехверендумы - так будет правильно.
та приїздіть на танку або прилітайте на літаку.
здасте техніку - отримаєте бонус.
візу до Нідерландів, ті біглим візи ще видають)))
наші СБУшники, думаю, про перетин польського кордону для транзиту до Нідерландів домоаляться))
https://twitter.com/i/status/1574446874697793538
Напевне, не так! Вони країну боронять краще за ЗСУ! Он Кошовий та Пікалов - вже орденоносці.
Цікаво, тому хлопчині, що три танки підбив, хоч медалько дали?
Чому ці інструкції (як безпечно здатися) досі не транслюються із кожного телевізора, кожного холодильника, кожної праски?
Чому їх не передає сарафанне радіо і армянське радіо?
Чому їх досі не розмістили наші хакери на сайтах кремля, міноборони і в ефірі російських федеральних каналів у прайм-тайм?
Чому люди в Україні на окупованих територіях не знають про ці інструкції?