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Новости Мобилизация в РФ
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Россияне, которых еще не мобилизовали, уже звонят в Украину и спрашивают, как сдаться, - ГУР

росія,мобілізація

После объявления мобилизации в РФ на горячую линию центра приема обращений по сдаче в плен "Хочу жить" звонят даже те россияне, которых еще не мобилизовали.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Очень много сейчас обращений на горячую линию от новомобилизованных россиян или даже от тех, кто еще не мобилизован. Звонят и говорят: "В случае, если меня мобилизуют, каковы мои действия, что я должен сделать, как правильно сдаться?". Есть такая тенденция, когда действительно мотивация, психоэмоциональное состояние среди этой мобилизационной волны преимущественно крайне низкие", – сказал Юсов.

Также, по его словам, активно звонят крымчане. Ранее госпроект "Хочу жить" публиковал для них алгоритм действий в случае мобилизации.

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Комментируя ситуацию с российской мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины, представитель ГУР сказал, что в Донецкой и Луганской областях мобилизация "началась и сразу закончилась", так как там уже некого мобилизовать – из мужчин остались только те, кто работает на каких-либо предприятиях, а также больные.

Однако, по его словам, у ГУР есть информация о планах россиян по мобилизации на новооккупированных территориях – в частности, на юге. Уже сейчас, по его словам, там создаются "добровольческие подразделения", за которыми на самом деле кроется принуждение, давление и пытки.

Он не исключил, что после псевдореферендумов и насильственной паспортизации оккупанты могут начать мобилизовать мужчин и на других временно оккупированных территориях Украины.

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Автор: 

разведка (4170) россия (95388) мобилизация (2737)


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Топ комментарии
+29
Вы для начала доедьте. А то пару сотен парашников уже соскребают в пакеты в Луганской области прямо с поезда.
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26.09.2022 20:13
+20
Берите оружие и берите власть на расии,,,
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26.09.2022 20:16
+15
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26.09.2022 20:53
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Рвіт когті на Монголію -- приимут.
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26.09.2022 20:12 Ответить
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26.09.2022 20:25 Ответить
качньоцца купал нєба......... каг здорава, чьта фсе ми сдєзь, сіводня сабраліс.....!!
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26.09.2022 20:33 Ответить
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26.09.2022 20:53 Ответить
Боюсь що погидують.
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26.09.2022 23:01 Ответить
Вы для начала доедьте. А то пару сотен парашников уже соскребают в пакеты в Луганской области прямо с поезда.
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26.09.2022 20:13 Ответить
ну поперше вбити *****.
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26.09.2022 20:14 Ответить
А що від того зміниться ? Вони всі за війну , і Раша - це колективний Путін . Себе не вб'ють.
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26.09.2022 20:41 Ответить
та все зрозуміло за русню.
але по перше - ****** менше, а по друге - ви ще не чули по друге...
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26.09.2022 20:49 Ответить
Поменяется ВСЕ. Начнется развал-сходжение полное у них. Кадыркин будет эмират Кавказ лепить, если не зажмурят сходу, силовики - пытаться власть взять и удержать, либерасты их - будут выть что Крым их, но они хорошие. Короче будет расклад однозначно лучше для нас.
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26.09.2022 21:23 Ответить
З Кадирова такий мусульманин як із тебе вояка.
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27.09.2022 00:29 Ответить
О чем ты, клоун? Это задачи Кадыркина, не более того.
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27.09.2022 00:34 Ответить
Берите оружие и берите власть на расии,,,
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26.09.2022 20:16 Ответить
Постановка вопроса в корне неверная.
Берите власть в субъектах федерации и проводите рехверендумы - так будет правильно.
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26.09.2022 20:38 Ответить
сорокаградусную настойку белладонны любопытствующим от новой почты...
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26.09.2022 20:16 Ответить
Как-как,на голову два 60л черных пакета,сверху типа белую наволочку и вуаля,как карта ляжет...
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26.09.2022 20:20 Ответить
А потім їм зелені дадуть медаль « за заслуги» та громодянство України . Т
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26.09.2022 20:22 Ответить
вони уточнюють тарифи СБУ щоб порівняти з тарифами рашанських воєнкомів?

та приїздіть на танку або прилітайте на літаку.

здасте техніку - отримаєте бонус.
візу до Нідерландів, ті біглим візи ще видають)))
наші СБУшники, думаю, про перетин польського кордону для транзиту до Нідерландів домоаляться))
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26.09.2022 20:24 Ответить
руки вверх, жопу вниз - признаешься, что фашист. може и не убьют.
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26.09.2022 20:25 Ответить
Там німці і ще деякі країни говорять, що будуть приймати до себе тих кацапів, хто ,,втікає від режиму''. Так от, є пропозиція: мобілізовані заходять на територію України, тут же здаються, здають зброю, техніку, всю інформацію - а потім нехай уже німці їх забирають. А чому б і не варіант?
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26.09.2022 20:29 Ответить
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26.09.2022 20:30 Ответить
Что-то их родственникам уже не смешно

https://twitter.com/i/status/1574446874697793538
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26.09.2022 20:30 Ответить
Кожному по пляшці метілової горілки.
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26.09.2022 20:33 Ответить
Проблематично им будет сдаться. Скорее их всех еще накроют на стадии выгрузки.
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26.09.2022 20:34 Ответить
Сдаемсу!

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26.09.2022 20:37 Ответить
ми здайомсоооо
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26.09.2022 22:20 Ответить
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26.09.2022 20:37 Ответить
😯😄
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26.09.2022 20:41 Ответить
Главное - правильно вставить.
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26.09.2022 21:06 Ответить
А как правильно? Они фитилем вверх вставляют или внутрь?
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26.09.2022 21:42 Ответить
Не знаю. Я без свечей от российской армии закосил. Может, поперёк?
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26.09.2022 21:47 Ответить
Свічка ректальна, інакше не спрацює. Треба вставляти кожному працівнику війскомата - забудуть все.
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26.09.2022 21:11 Ответить
Не понимаю в чем проблема сломать руку или ногу или подхватить коронавирус и откосить от мобилизации. Или уйти в поход в лес на месяц-другой кто там будет бегать искать мобиков. Как они сдадутся на войне где 90% работает только артиллерия. Да еще свои пристрелят в спину.
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26.09.2022 20:40 Ответить
Правильно сдаваться - с исправной техникой, полным боекомплектом и связанным особистом.
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26.09.2022 20:43 Ответить
И с портретом Бандеры.
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26.09.2022 21:05 Ответить
Інструкцію в ЗМІ давайте
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26.09.2022 20:43 Ответить
Навіщо ГУР, як і бункерні ОП розхолажують людей? Нічого тут доброго немає для українців, бо кацапський бункерний терорист офіційно сказав цифру 300 тисяч, а неофіційно призве мільйони і вони полізуть зо всіх щілин на нашу Україну і відбиватися підуть знову наші прості і найкращі пацани і дівчата, а бункерні будуть з глибого бункера розповідати, які вони хоробрі, знімати відоси за народні гроші і розповідати, як "перемелюють" орків, нічого не кажучи, що орки гинуть найгірші, а наші найкращі. "Квартальці" і "риги" як сиділи, так і будуть сидіти по санаторіях в західній частині України і позакордонах. Чи я щось не так написав?
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26.09.2022 20:45 Ответить
все вірно, але вас зараз звинуватять у зрадофільстві, а то і взагалі - у роботі на пуйла.
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26.09.2022 20:53 Ответить
я це розумію, а ще більше розумію чого нам чекати, коли полізе нова орда і вже по нових правилах і нікого не лякаю, а попереджаю, що легко не буде і потрібно готуватися до запеклих боїв, бо кацапня вся зомбована і вона думає, що йде когось спасати від злих бандерівців, яких ще у 1939 році придумали самі ж кацапи. Всі кацапи без виключення бажають українцям смерті і ніякої свободи. Цей бій за наше життя, за життя України і тільки разом ми переможемо цього ворога і ні в якому разі не варто його недооцінювати і сміятися, що вони нічого не можуть і їх не зберуть. Це відверта неправда. Тільки на окупованих територіях зберуть десятки тисяч. Ось і порахуйте - це Крим, Донецьк, Луганськ, Запорізька і Херсонська область.
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26.09.2022 21:21 Ответить
Зі всім згоден, за винятком того, що в окупованих Донецьку й Луганську вже набирати особливо немає кого, всіх боєздатних сєпарів там вже давно забрали на фронт. Щодо Запорізької чи Херсонської областей - більшість проукраїнських чоловіків звідти евакуювались, ті що там зостались, всіми силами будуть ухилятися від призову або ж здаватимуться в полон до ЗСУ відразу ж. А зрадників, які стрілятимуть в українців там не настільки багато.
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26.09.2022 23:04 Ответить
Хочу добавити,що тепер ця Київська всячина"какаяразница" яка в лютому 22 р. дерла з Києва тепер показує "пазурі влади"і дальше спілкується з тобою зверхньо на "расейськом язіке",сволота кацапська.
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26.09.2022 20:56 Ответить
Висказалися, добре. Так і що ви пропонуєте?
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26.09.2022 22:13 Ответить
"Квартальці" і "риги" як сиділи, так і будуть сидіти по санаторіях в західній частині України і позакордонах. Чи я щось не так написав?

Напевне, не так! Вони країну боронять краще за ЗСУ! Он Кошовий та Пікалов - вже орденоносці.

Цікаво, тому хлопчині, що три танки підбив, хоч медалько дали?
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27.09.2022 08:08 Ответить
Чули які халявщики? Квиток до Тбілісі мільйон рублів коштує, а вони на шару звалити з рашки хочуть! 😆
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26.09.2022 21:48 Ответить
Інтеллектуали ...
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26.09.2022 22:42 Ответить
Так а ви представте,що скільки ще там по кацапії вештається "українців",які раніше або чухнули,або робили.Так їх також зараз через воєнкомати мобілізовують.
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26.09.2022 23:01 Ответить
Увидел что https://charter97.org/ru/news/2022/9/26/517378/ Сноуден теперь тоже гражданин РФ . Интересно, получит ли он повесточку? А следовало бы.
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26.09.2022 23:56 Ответить
Ничего себе, думал, что он уже давно получил гражданство. Оказывается, он имел лишь ВНЖ.
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27.09.2022 01:20 Ответить
Так а заявить о пацифистских убеждениях не поможет?
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27.09.2022 01:15 Ответить
Якщо досі треба дзвонити, то це означає, що центр прийому звернень щодо здачі в полон "Хочу жити" НЕДОПРАЦЬОВУЄ !

Чому ці інструкції (як безпечно здатися) досі не транслюються із кожного телевізора, кожного холодильника, кожної праски?
Чому їх не передає сарафанне радіо і армянське радіо?
Чому їх досі не розмістили наші хакери на сайтах кремля, міноборони і в ефірі російських федеральних каналів у прайм-тайм?

Чому люди в Україні на окупованих територіях не знають про ці інструкції?
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27.09.2022 02:37 Ответить
І ще цю інформацію можна розсилати SMS та на e-mail.
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27.09.2022 02:38 Ответить
 
 