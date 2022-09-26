РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12797 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
4 211 25

В Конгрессе США предварительно согласовали выделение Украине дополнительной помощи на $12 млрд

доллар,долар

Представители партий Конгресса США во время переговоров в понедельник договорились предусмотреть в бюджете на следующий, 2023-й финансовый год (начинается с 1 октября) почти 12 миллиардов долларов помощи для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам собеседника агентства, члены Конгресса договорились также выделить финансирование для переселения беженцев из Афганистана.

Отметим, что Конгресс имеет время до полуночи пятницы, чтобы принять новый бюджет, иначе в стране объявляется шатдаун - государственные учреждения прекращают работу до принятия закона о бюджете.

Напомним, в начале сентября стало известно, что президент США Джо Байден просит Конгресс выделить Украине 11,7 млрд долларов в качестве экстренной помощи.

Белый дом утверждал, что средства необходимы для поддержания темпов оказания помощи Украине в течение первых трех месяцев 2023 финансового года, который начинается в начале октября.

В общем Соединенные Штаты выделили Украине около 17 млрд долларов помощи в области безопасности с момента начала работы администрации Байдена, из них почти 16 млрд долларов с начала вторжения России 24 февраля.

Читайте также: Конгресс США поручил Пентагону ускорить поставку больших беспилотников для Украины

Автор: 

Конгресс США (1229) помощь (7768) США (26454)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
26.09.2022 20:43
+9
авіаносець типу "німіц" коштує з повном комплектом 10 млрд.доларів
невже американці авіаносець хочуть передати?
показать весь комментарий
26.09.2022 20:46
+9
Дядько Сем порожняк не жене
показать весь комментарий
26.09.2022 21:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.09.2022 20:40 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2022 20:43 Ответить
авіаносець типу "німіц" коштує з повном комплектом 10 млрд.доларів
невже американці авіаносець хочуть передати?
показать весь комментарий
26.09.2022 20:46 Ответить
авіаносець...хоча б "томагавків" кілька сотень, та куди там, навіть ATACMS - ні.
показать весь комментарий
26.09.2022 21:12 Ответить
ATACMS успішно по криму в серпні відпрацювали
інфа від Залужного
погугліть
показать весь комментарий
26.09.2022 23:13 Ответить
Помагаите -- на нас брати напали.
показать весь комментарий
26.09.2022 20:46 Ответить
Які нах брати? Касаби.
показать весь комментарий
26.09.2022 20:54 Ответить
Кубаь - це ж Запорожські козаки --- вовкулаки.
показать весь комментарий
26.09.2022 21:01 Ответить
кончай бред писать про братов
показать весь комментарий
26.09.2022 21:13 Ответить
Половина Сибіру походженням з Украіни .
показать весь комментарий
26.09.2022 21:18 Ответить
ну и что это уже не украинцы - если летчик с Крыма бомбит Полтаву в котором живет его мать - какой в песду он укаринец?
показать весь комментарий
26.09.2022 21:20 Ответить
Отакии украінець -- урод.
показать весь комментарий
26.09.2022 21:23 Ответить
кацапы !
показать весь комментарий
26.09.2022 21:14 Ответить
Прошлый раз вроде было 40 миллиардов?
Почему сейчас только 12?
показать весь комментарий
26.09.2022 20:56 Ответить
Можливо, тому що з жовтня вже починається ленд-ліз, 12млрд це так, на перехідний період, далі Байден ні в кого нічого просити не буде...
показать весь комментарий
26.09.2022 21:34 Ответить
ой-вей, це ж скільки мобіків можна зажмурити.... аж душа радіє....
показать весь комментарий
26.09.2022 20:57 Ответить
Дядько Сем порожняк не жене
показать весь комментарий
26.09.2022 21:01 Ответить
Может на 12млрд. купить всех касапов?? Купить и нах выкинуть..
показать весь комментарий
26.09.2022 21:05 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2022 21:35 Ответить
Спасибо США!
показать весь комментарий
26.09.2022 21:13 Ответить
У Конгресі США попередньо погодили виділення Україні додаткової допомоги на $12 млрд Джерело:

НАСКІЛЬКИ БУЛО Б ДЕШЕВШЕ Зе ВЛАДІ ФІНАНСУВАТИ ЗСУ 2019 - 2022
а не асфальт
показать весь комментарий
26.09.2022 21:26 Ответить
Це б було б збитково для офшорів зЕ- влади.
показать весь комментарий
26.09.2022 21:29 Ответить
Дякуємо. І пані Спартц, для контролю.
показать весь комментарий
26.09.2022 21:30 Ответить
Спасибо нашим друзьям , спасибо Джо Байдену . Пусть здохнет поскорее кремлевский кровавый карлик
показать весь комментарий
26.09.2022 21:37 Ответить
Конгресс це вам не Байден..Або Салливан моцкаль..сьoгодні ввечері пан Юрий Швец расскажет кому сколько и зачем Конгрес виділив баблосів...типа Зеле 10 ярдів..остальним один ярд на шкарпетки від ЗеКодломойскіих чуваков...
показать весь комментарий
26.09.2022 21:39 Ответить
 
 