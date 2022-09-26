Путин собирает новую орду. Но миллион человек пока одеть и вооружить не сможет, - ГУР
Российский президент Владимир Путин "собирает новую орду", однако прямо сейчас вооружить, одеть и прокормить 1 млн или 1,2 млн мобилизованных он не сможет.
Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Он подчеркнул, что мобилизация в РФ будет проходить в несколько этапов. Часть мобилизованных отправят на фронт, чтобы восполнить потери армии РФ, а часть оставят в России, чтобы создавать новые подразделения и формирования.
"О 300 000 можем говорить, то есть это в планы вкладывается. По состоянию на сейчас 1 млн или 1,2 млн в краткосрочной перспективе выглядят несколько фантастическими цифрами, потому что ни одеть, ни вооружить такое количество Путин не сможет. Но можем утверждать, что Путин собирает новую орду. Предыдущую орду Украина разбила и утилизировала – и вот теперь новая орда движет на Украину", – сказал Юсов.
Он подчеркнул, что это "весомый фактор", несмотря на то, что у мобилизованных в РФ будут проблемы с вооружением и снабжением.
"Но это вызов, к которому Украина готовится. И новые ординцы так же будут разбиты", – добавил представитель ГУР.
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це саме те мясо яким ***** буде намагатися закидати Україну в надії,
що в хлопців скiнчяться набої...
І команда зразу пакуватися, там можна поспати ... вічно.
Але ж надіємося, що наше командування та прогресивний захід
також щось думають.
Віримо та допомагаємо ЗСУ!
https://twitter.com/i/status/1574456276397932545
ще менший термін вийде.
3-5 років на поселенні, рік-два і УДО.
Тєма також нормальна.
От тільки всім воєнкомів дійсно може не вистачити.....
Але таку орду недооцінювати не можна.
Готуємося зустрічати.
За його словами, загарбники не знають, що робити з великою кількістю поранених, оскільки лікарні вже забиті. Хлань зазначив, що через це ще живих солдатів окупанти теж ховають.
«Вони привозять камазами трупи своїх, закопують їх масово. Разом з ними з'являються і поранені військові. Вони їх теж закопують... Вони нелюди і до своїх, і до всіх інших», - підсумував радник голови ОВА.
https://vgolos.ua/news/okupanti-hovayut-svoyih-soldativ-shche-zhivimi---hlan_1427714.html
По іншому хз.....
- Нi синку.
- А сусiд каже що лiтають.
- Ну якщо лiтають, то низенько низенько =)
Все одно не довго.
А кабіна з дерева - тепла, та й горить за милу душу.
...какое-то время, пока не пропьют компенсацию.
https://twitter.com/i/status/1574462081193185298
Це не тільки одягти це стадо яке будуть намагатися реально підготувати.Саме перші будуть м'ясом і типу дадуть час виграти, але це не так.Вони всі помруть в перші два тижні на нулі.Попереду зима.Все що є с техніки там плюс їхній ВПК воєнний видасть за пару місяців це те що буде перти після нового року аби втримати територію або якось зупинити ЗСУ.Тут по різному до цього можна відноситься.
Втримати ЗСУ і наповнити армію яку знищили.По факту в рашки на разі проблема кадрова.І вона не вирішиться швидко.Основну кадрову вмотивовану і з умінням бойових дій перебили.Кадрова армія готувалася роками.Зараз вже немає чим рашці боронити кордони це вже очевидно.І це стадо що вони набрали не вийде щось навчити через психологію не бажання і зиму.А тисячі трупів зіграють свою роль.І це, притому що не зрозуміло як ця могилізація може вплинути в регіонах і взагалі через місяць.Страх і невдоволення будуть наростати.Та й всі ми розуміємо що ми не будемо сидіти чогось чекати і динаміка на фронті йде дуже швидко.Прогнозувати марна справа.Але те що все це стадо будемо могилізувати факт.Іншого виходу немає.
@AndreySmetanen7
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https://twitter.com/AndreySmetanen7/status/1574363261654470657 6 ч
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если пришедшему к вам с повесткой военкому дать пи@дюлей и забрать его кошелёк - то срок вам дадут меньше, чем уклонение от мобилизации.
Хроники Маразма
Всегда удивляли такие "новости". Вообще поухй что там у кацапов. Наши ребята-то одеты будут ? Или все опять на плечи волонтеров ?