Глава ОБСЕ Рау - последователям "русского мира": Ваш "мир" бесчеловечен и жесток. Вы будете отвечать за совершенные преступления
"Русский мир" является тоталитарной идеологией, бесчеловечным и жестоким, и он не может победить в Украине. Россия должна нести международную ответственность за свои преступления в Украине.
Об этом во время открытия в Варшаве двухнедельной конференции ОБСЕ по реализации мероприятий по соблюдению прав человека, организуемой Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ), заявил глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как подчеркнул Рау, жестокая и ничем не обоснованная агрессия россии против Украины подорвала понятие о мирном сосуществовании государств в европейском регионе. Он напомнил, что россия нарушает международное гуманитарное право, права человека, и это привело к крупнейшему гуманитарному кризису в Европе со дня завершения Второй мировой войны.
Глава польской дипломатии отметил, что архитектура безопасности в Европе была разрушена, "подорвана оптимистическая, но наивная надежда, что XXI век является началом мирного сотрудничества и сосуществования между обществами и государствами".
"Буча, Мариуполь, Изюм свидетельствуют о следах страшных преступлений. Это преступления, связанные с применением пыток, изнасилований, убийств находившихся в своих домах людей, на улицах городов своей страны. То, что называется фильтрационными и борами – это места, где нарушаются права человека. Мы должны помнить об этом и рассказывать об этих преступлениях", – заявил Рау.
Он выразил убеждение: нарушения прав человека, убийства, совершаемые представителями армии одного из государств-членов ОБСЕ против населения другого, означают, что "такая страна не может быть среди цивилизованных государств".
"Призванные в армию уголовные преступники, не соблюдающие дисциплину, над которыми нет никакого контроля, не заслуживают ни малейшего уважения с нашей стороны. Как это возможно для нации, породившей Пушкина, Лермонтова и Чайковского, чтобы она так сильно деградировала и вернулась к традициям агрессии царизма и большевизма?" - подчеркнул Рау.
Глава ОБСЕ отметил, что такого рода неуважение к свободе человека, свободе собственного выбора, который сейчас демонстрирует Россия, является "основным принципом тоталитарного режима".
"Тоталитарная идеология – это то, что подразумевается, когда мы говорим о "русском мире". Последователи "русского мира", хочу вам сказать: ваш "мир" бесчеловечен и жесток. Ни одна политическая акция не приведет к тому, что мы согласимся с этими подходами. Мы не хотим, чтобы этот "мир" победил, Украина этого тоже не хочет. За преступления, которые вы совершили, вы будете отвечать", - подчеркнул глава польской дипломатии.
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Рахували постріли та закликали усі сторони конфлікту?
От ціх слів: оон, обсє, магате, червоний хрест, міжнародна амністія, за кілометр тхне гнилятиною.
За принципом черговості він є наразі є Головою ОБСЄ.
Щодо ОБСЄ, то вона виконала свою історичну функцію - забезпечення співіснування країн Європи у тій конфігурації, що сформувалась після ІІ Світової війни.
ОБСЄ має бути розпущена. Тим більше, що половина Секретаріату ОБСЄ - агентура фсб рф.
тепер би діждатися дуже гарних справ...
і головне - як покарати...хто це буде робити ...і головне - коли????
Ті, хто чинив злочини тоді і ті, хто чинять іх зараз є невігласами, що не знайомі з твочістю геніїв власного народу.
береш цеберку, накладаеш туди буряк, траву, муку і даеш теляткові,
а як телятко не доїло, заливаєш водою і виливаеш в рашку (це таке корито для помиїв) - поросє доїсть...
Напевно, як і всюди і завжди (олімпіади-чемпіонати) і т.д., московія шляхом підкупу і коррупції приготувалась у всіх міжнародних організаціях до того, щоб вони стали або про-росіянськими або хоча-б "імпотентними".
Але коли весь світ застив від жаху війни московитів проти України пішли процеси "очищення".
Тепер бути про-росіянським - це як у гівно вляпатись, причому з ніг до голови.
Тому напевно тепер ми побачим катарсіс (очищення) організацій, або вони зникнуть з суспільної світової сцени. Перші звіночки уже пішли (ЄС, ООН і т.д.)