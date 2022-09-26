Глава ОБСЕ Рау - последователям "русского мира": Ваш "мир" бесчеловечен и жесток. Вы будете отвечать за совершенные преступления

"Русский мир" является тоталитарной идеологией, бесчеловечным и жестоким, и он не может победить в Украине. Россия должна нести международную ответственность за свои преступления в Украине.

Об этом во время открытия в Варшаве двухнедельной конференции ОБСЕ по реализации мероприятий по соблюдению прав человека, организуемой Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ), заявил глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как подчеркнул Рау, жестокая и ничем не обоснованная агрессия россии против Украины подорвала понятие о мирном сосуществовании государств в европейском регионе. Он напомнил, что россия нарушает международное гуманитарное право, права человека, и это привело к крупнейшему гуманитарному кризису в Европе со дня завершения Второй мировой войны.

Глава польской дипломатии отметил, что архитектура безопасности в Европе была разрушена, "подорвана оптимистическая, но наивная надежда, что XXI век является началом мирного сотрудничества и сосуществования между обществами и государствами".

"Буча, Мариуполь, Изюм свидетельствуют о следах страшных преступлений. Это преступления, связанные с применением пыток, изнасилований, убийств находившихся в своих домах людей, на улицах городов своей страны. То, что называется фильтрационными и борами – это места, где нарушаются права человека. Мы должны помнить об этом и рассказывать об этих преступлениях", – заявил Рау.

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Он выразил убеждение: нарушения прав человека, убийства, совершаемые представителями армии одного из государств-членов ОБСЕ против населения другого, означают, что "такая страна не может быть среди цивилизованных государств".

"Призванные в армию уголовные преступники, не соблюдающие дисциплину, над которыми нет никакого контроля, не заслуживают ни малейшего уважения с нашей стороны. Как это возможно для нации, породившей Пушкина, Лермонтова и Чайковского, чтобы она так сильно деградировала и вернулась к традициям агрессии царизма и большевизма?" - подчеркнул Рау.

Глава ОБСЕ отметил, что такого рода неуважение к свободе человека, свободе собственного выбора, который сейчас демонстрирует Россия, является "основным принципом тоталитарного режима".

"Тоталитарная идеология – это то, что подразумевается, когда мы говорим о "русском мире". Последователи "русского мира", хочу вам сказать: ваш "мир" бесчеловечен и жесток. Ни одна политическая акция не приведет к тому, что мы согласимся с этими подходами. Мы не хотим, чтобы этот "мир" победил, Украина этого тоже не хочет. За преступления, которые вы совершили, вы будете отвечать", - подчеркнул глава польской дипломатии.