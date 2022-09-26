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Новости Война
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Глава ОБСЕ Рау - последователям "русского мира": Ваш "мир" бесчеловечен и жесток. Вы будете отвечать за совершенные преступления

рау

"Русский мир" является тоталитарной идеологией, бесчеловечным и жестоким, и он не может победить в Украине. Россия должна нести международную ответственность за свои преступления в Украине.

Об этом во время открытия в Варшаве двухнедельной конференции ОБСЕ по реализации мероприятий по соблюдению прав человека, организуемой Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ), заявил глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как подчеркнул Рау, жестокая и ничем не обоснованная агрессия россии против Украины подорвала понятие о мирном сосуществовании государств в европейском регионе. Он напомнил, что россия нарушает международное гуманитарное право, права человека, и это привело к крупнейшему гуманитарному кризису в Европе со дня завершения Второй мировой войны.

Глава польской дипломатии отметил, что архитектура безопасности в Европе была разрушена, "подорвана оптимистическая, но наивная надежда, что XXI век является началом мирного сотрудничества и сосуществования между обществами и государствами".

"Буча, Мариуполь, Изюм свидетельствуют о следах страшных преступлений. Это преступления, связанные с применением пыток, изнасилований, убийств находившихся в своих домах людей, на улицах городов своей страны. То, что называется фильтрационными и борами – это места, где нарушаются права человека. Мы должны помнить об этом и рассказывать об этих преступлениях", – заявил Рау.

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Он выразил убеждение: нарушения прав человека, убийства, совершаемые представителями армии одного из государств-членов ОБСЕ против населения другого, означают, что "такая страна не может быть среди цивилизованных государств".

"Призванные в армию уголовные преступники, не соблюдающие дисциплину, над которыми нет никакого контроля, не заслуживают ни малейшего уважения с нашей стороны. Как это возможно для нации, породившей Пушкина, Лермонтова и Чайковского, чтобы она так сильно деградировала и вернулась к традициям агрессии царизма и большевизма?" - подчеркнул Рау.

Глава ОБСЕ отметил, что такого рода неуважение к свободе человека, свободе собственного выбора, который сейчас демонстрирует Россия, является "основным принципом тоталитарного режима".

"Тоталитарная идеология – это то, что подразумевается, когда мы говорим о "русском мире". Последователи "русского мира", хочу вам сказать: ваш "мир" бесчеловечен и жесток. Ни одна политическая акция не приведет к тому, что мы согласимся с этими подходами. Мы не хотим, чтобы этот "мир" победил, Украина этого тоже не хочет. За преступления, которые вы совершили, вы будете отвечать", - подчеркнул глава польской дипломатии.

Автор: 

ОБСЕ (4874) россия (95388) русский мир (609) Рау Збигнев (69)


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Топ комментарии
+9
Що зробили ви, ваші попередникі, та обсє в цілому?
Рахували постріли та закликали усі сторони конфлікту?
От ціх слів: оон, обсє, магате, червоний хрест, міжнародна амністія, за кілометр тхне гнилятиною.
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26.09.2022 21:39
+7
Взагалі-то цей Рау - Міністр ЗС Польщі, який є одним з ідеологів масованої допомоги Польщі Україні після 24.02.
За принципом черговості він є наразі є Головою ОБСЄ.
Щодо ОБСЄ, то вона виконала свою історичну функцію - забезпечення співіснування країн Європи у тій конфігурації, що сформувалась після ІІ Світової війни.
ОБСЄ має бути розпущена. Тим більше, що половина Секретаріату ОБСЄ - агентура фсб рф.
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26.09.2022 21:58
+6
Ох, сонечко, де ж ти був всі ці 8 років??
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26.09.2022 21:40
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Правила форума Совет форумчан
Що зробили ви, ваші попередникі, та обсє в цілому?
Рахували постріли та закликали усі сторони конфлікту?
От ціх слів: оон, обсє, магате, червоний хрест, міжнародна амністія, за кілометр тхне гнилятиною.
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26.09.2022 21:39 Ответить
Ох, сонечко, де ж ти був всі ці 8 років??
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26.09.2022 21:40 Ответить
Взагалі-то цей Рау - Міністр ЗС Польщі, який є одним з ідеологів масованої допомоги Польщі Україні після 24.02.
За принципом черговості він є наразі є Головою ОБСЄ.
Щодо ОБСЄ, то вона виконала свою історичну функцію - забезпечення співіснування країн Європи у тій конфігурації, що сформувалась після ІІ Світової війни.
ОБСЄ має бути розпущена. Тим більше, що половина Секретаріату ОБСЄ - агентура фсб рф.
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26.09.2022 21:58 Ответить
8 лет "дамбили бамбас" а в ОБСЕ руссофашистские наблюдатели это подтверждали
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26.09.2022 21:44 Ответить
РФ это сокращённо от Руский Фашизм.
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26.09.2022 22:25 Ответить
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26.09.2022 21:45 Ответить
Он еще и очень подлый и лжывый. Отвернешся от "братушки", а он тебе топор в спину засадит!
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26.09.2022 21:45 Ответить
Проснулись - в 14 - му як забрали Крим - тільки глибокі озабочення.
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26.09.2022 21:46 Ответить
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26.09.2022 21:46 Ответить
дуже гарні слова...
тепер би діждатися дуже гарних справ...
і головне - як покарати...хто це буде робити ...і головне - коли????
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26.09.2022 21:49 Ответить
От, таки приплів у кінці Пушкіна, лєрмонтова і Чайковського... - "Плив, плив, а на березі всрався".
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26.09.2022 21:56 Ответить
Німецька нація народила Гете, Шилера і Канта. Але клеймо нацизм 30-40-х років минулого сторіччя німці носять і досі.
Ті, хто чинив злочини тоді і ті, хто чинять іх зараз є невігласами, що не знайомі з твочістю геніїв власного народу.
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26.09.2022 22:11 Ответить
шо ж до вас хлопці так мєєдленно? - жирафи в Африці сміються..
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26.09.2022 21:57 Ответить
Дуже багато балачок а по факту ОБСЕ це збіговисько таке ж як і в цілому ООН.
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26.09.2022 22:31 Ответить
волиньский рецепт:
береш цеберку, накладаеш туди буряк, траву, муку і даеш теляткові,
а як телятко не доїло, заливаєш водою і виливаеш в рашку (це таке корито для помиїв) - поросє доїсть...
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26.09.2022 22:36 Ответить
Взагалі в останні роки головуючими в ОБСЄ і багато "наглядачів" були якимось чином "просунуті-засунуті" про-росіянські "Члени".

Напевно, як і всюди і завжди (олімпіади-чемпіонати) і т.д., московія шляхом підкупу і коррупції приготувалась у всіх міжнародних організаціях до того, щоб вони стали або про-росіянськими або хоча-б "імпотентними".

Але коли весь світ застив від жаху війни московитів проти України пішли процеси "очищення".
Тепер бути про-росіянським - це як у гівно вляпатись, причому з ніг до голови.

Тому напевно тепер ми побачим катарсіс (очищення) організацій, або вони зникнуть з суспільної світової сцени. Перші звіночки уже пішли (ЄС, ООН і т.д.)
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26.09.2022 22:39 Ответить
" "Русскій мір" є тоталітарною ідеологією, нелюдським і жорстоким " - влучно, як ніколи... по троху в Світі починають розуміти той "руССкій мір"
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27.09.2022 06:53 Ответить
 
 