Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту города Кривой Рог, - Резниченко
В результате удара ракеты по аэропорту Кривого Рога использование аэродрома невозможно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту. Его инфраструктура разрушена. Дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно", - написал он.
Как отметил Резниченко, люди во время удара не пострадали.
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товарищ жюковнайнайзнаменитиший еврей..он же верховный главком?
так "працюю", з 2016 року... і хочаб один той, хто звинувачує заплатив))))
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https://news.liga.net/all/news/rossiyane-potratili-vysokotochnuyu-raketu-h-59-na-unichtojenie-obschestvennogo-tualeta-foto Россияне потратили высокоточную ракету Х-59 на уничтожение общественного туалета - фото
2- "Росіяни поцілили ракетою Х-59 в аеропорт. Його інфраструктура зруйнована. Подальше використання летовища та устаткування неможливе" Джерело:
Де написано - що попали по взлітно - посадочній полосі
3 - Стоимость одной Х-59 составляет несколько сотен тысяч долларов США - а наскільки таки збитків ?