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Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту города Кривой Рог, - Резниченко

ракета

В результате удара ракеты по аэропорту Кривого Рога использование аэродрома невозможно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту. Его инфраструктура разрушена. Дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно", - написал он.

Как отметил Резниченко, люди во время удара не пострадали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все украинские аэропорты были обстреляны, некоторые неоднократно, - Кубраков

аэропорт (1509) Кривой Рог (1395) крылатые ракеты (878) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+15
а вот что на это скажет товарищ жюков найнайзнаменитиший еврей..он же верховный главком?
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26.09.2022 22:36
+15
Скаже що це Кривоніс знов зіпсував злітну смугу.
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26.09.2022 22:42
+11
А яму засипати грунтом та поверхню бетоном залити - це дуже складне завдання?
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26.09.2022 22:41
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а вот что на это скажет товарищ жюков найнайзнаменитиший еврей..он же верховный главком?
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26.09.2022 22:36 Ответить
Ви ж чули, що все-все зруйновано і не може використовуватись....
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26.09.2022 22:41 Ответить
і шо? то на це не требе ніяк реагувати???
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26.09.2022 22:43 Ответить
Ну и к чему это?
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26.09.2022 22:41 Ответить
воно тут працює
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26.09.2022 22:44 Ответить
то заплатіть)))) за мою працю...
так "працюю", з 2016 року... і хочаб один той, хто звинувачує заплатив))))
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26.09.2022 22:48 Ответить
Роботодавець у вас - кідала
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26.09.2022 22:49 Ответить
ні... ви ... як би так сказати... не правду кажете.... тим паче тільки сьогодні з"явилися тут, а вже... як би так сказати... шуму багато ))))
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26.09.2022 22:53 Ответить
Точно! Забыл, что это Зеленский велел поставить "Мрию" на ремонт. Прошу прощения!
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26.09.2022 22:49 Ответить
пардон...не к ЧЕМУ, а к КОМУ )))) ну если внимательно почитать....
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26.09.2022 22:50 Ответить
Скаже що це Кривоніс знов зіпсував злітну смугу.
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26.09.2022 22:42 Ответить
не найнайзнаменитиший еврей, а самый ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ В МИРЕ. Пжл не путайте
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27.09.2022 02:19 Ответить
не прав! пардон))) а на шо ж оно так сильно повлияло в мире? )))
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27.09.2022 12:59 Ответить
В чому претензія? Що саме він має робити, але, на вашу думку, не робить? Може ви десь бачили зайві засоби ппо, чи може краще знаєте, як сбивати такі ракети на підльоті?
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27.09.2022 10:02 Ответить
А яму засипати грунтом та поверхню бетоном залити - це дуже складне завдання?
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26.09.2022 22:41 Ответить
Тим паче є такий великий досвід по латанню дірок
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26.09.2022 22:43 Ответить
Ви знаєте, що таке інфраструктура аеропорту?
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26.09.2022 22:45 Ответить
Так,але для цього є спеціальні люди,обладнання та і кошти на таку інфраструктуру. На ЗСУ менше виділяють.
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26.09.2022 22:50 Ответить
Дядя, не хочешь там поработать под угрозой обстрела? ты знаешь сколько за войну погибло работников ДСНС, которые разгребали подобное?
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26.09.2022 23:14 Ответить
Зараз знов нашестя летючих балалайок на Одесу й область

https://t.me/xydessa/24021

https://t.me/our_odessa/39650
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26.09.2022 22:44 Ответить
До аэропорта Белгорода от границы около 40 км.
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26.09.2022 22:47 Ответить
Вы сможете поставить хаймарсы и 30 млрд долларов вместо американцев?
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26.09.2022 23:11 Ответить
Да это в общем-то был просто выплеск эмоций. Чего хотелось бы, а не на что можно рассчитывать. Наверно там просчитывают все варианты, возможно и такие тоже, и осуществляют только наиболее оптимальные. Ну надеюсь, что так.
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26.09.2022 23:36 Ответить
Летовище це полоса і яма яка засипається за добу.Тим паче так зроблено в багатох летовищах де влучили.Так системні приміщення мінус але летовище це основа.Тому офіційно звісно всьому хана нічого не літає нічого не знаємо.
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26.09.2022 22:49 Ответить
Ага, прямо розказали які пошкоження на летовищі)))) Фотки ще забули показати
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26.09.2022 22:54 Ответить
використання летовища неможливо якщо зруйнували частину полоси.... але бетон замалює дирку і полоса за три дні буде знову в боєвому стані.
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26.09.2022 23:44 Ответить
Одна ракета не може зруйнувати аеродром.
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26.09.2022 23:48 Ответить
1- перше - ну це вже вдаліше
https://news.liga.net/all/news/rossiyane-potratili-vysokotochnuyu-raketu-h-59-na-unichtojenie-obschestvennogo-tualeta-foto Россияне потратили высокоточную ракету Х-59 на уничтожение общественного туалета - фото

2- "Росіяни поцілили ракетою Х-59 в аеропорт. Його інфраструктура зруйнована. Подальше використання летовища та устаткування неможливе" Джерело:

Де написано - що попали по взлітно - посадочній полосі

3 - Стоимость одной Х-59 составляет несколько сотен тысяч долларов США - а наскільки таки збитків ?
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27.09.2022 00:54 Ответить
Тут пишеться так,ніби все зруйновано.
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27.09.2022 02:21 Ответить
Не надо капризничать. Значит так и надо писать, что всё разрушено, ничего не работает. Это не для Украинцев написано.
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27.09.2022 05:14 Ответить
Цей аеродром все рівно не працював від початку війни. Так що дупль/пусто цей удар.
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27.09.2022 07:58 Ответить
 
 