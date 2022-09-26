Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту города Кривой Рог, - Резниченко

В результате удара ракеты по аэропорту Кривого Рога использование аэродрома невозможно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту. Его инфраструктура разрушена. Дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно", - написал он.

Как отметил Резниченко, люди во время удара не пострадали.

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