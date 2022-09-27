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война (46486) Минобороны (8211) ВСУ (5120) Маляр Анна (408)

Ситуация с зимней формой будет решена в течение нескольких недель, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зима,ато,оос

Заместитель министра обороны Анна Маляр дала комментарий о ситуации с зимней формой для бойцов ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Сейчас тема обеспечения зимней одеждой очень похоже развивается в соцсетях, как было в свое время с бронежилетами. Их уже в запасе 135 тыс. То есть не просто обеспечение, а еще и запас. Такая же ситуация с зимней одеждой", — отметила Маляр.

По ее словам, уже поступают большие партии зимней одежды для украинских бойцов.

"Несколько недель — и эта тема исчезнет из обсуждения. Она будет решена", — заявила Маляр.

Она добавила, что до полномасштабного вторжения профессиональная армия составляла 215 тыс. бойцов в соответствии с законом. Мобилизированы были сотни тысяч.

"Ни у одного производителя - ни у украинского, ни у западного - нет в таком количестве одежды в стоке, чтобы просто купить и привезти. То есть все эти заказы отшиваются. Как только на складе физически оформляется количество, мы выкладываем эти цифры. Полностью контракты, которые необходимы для обеспечение зимней одеждой, заключены. Сейчас продолжаются вопросы логистики и отшивки этой формы", — отметила заместитель министра обороны.

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Топ комментарии
+48
Акуєть! А пару тижнів мерзнути?
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26.09.2022 23:06
+41
е....банаты, уже заморозки! клетчатого резникова уберите из эфира и пусть занимается своими обязанностями чепушило старое
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26.09.2022 23:07
+35
Ситуація із зимовою формою буде вирішена протягом декількох тижнів Джерело: https://censor.net/ua/n3369793

Так, звичайно буде вирішена: за власний кошт солдатів та за рахунок волонтерської допомоги.
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26.09.2022 23:08
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Акуєть! А пару тижнів мерзнути?
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26.09.2022 23:06 Ответить
ще з кацапів сміються !!!
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26.09.2022 23:08 Ответить
Наші воіни вже потребують зимового одягу , так як ночі вже дуже холодні !
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27.09.2022 00:35 Ответить
До травня місяця всі будуть забезпечені зимовою формою- а у січні всім роздадуть шорти і пляжні шльопки! Не хвилюйтеся!
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27.09.2022 07:22 Ответить
это же ,, ситуация ,, , дебилы всегда любое дело доведут до ,, ситуации,, а потом ее начинают героически решать , нет ,, ситуации,, - нет делов.
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26.09.2022 23:26 Ответить
СкажIть , можна поштою на фронт доставити теплI речI, cпальнI мIшки конкретно якомусь солдату
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27.09.2022 00:09 Ответить
Можно переслати волонтерам.
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27.09.2022 10:22 Ответить
Хлопці давно прикупили. Я своєму племіннику усе купила через Амазон. Був анонс тут,як захисників склад накрили,а там була форма і провізія. На логістику надійся,але і сам не лови гав
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27.09.2022 00:26 Ответить
Я б хотIла вислати з Америки хоть одному солдату теплу форму I cпальний мIшок авIа. Конкретно. Чи дIде
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27.09.2022 00:47 Ответить
Во-первых я не знаю тебя, кто ты, что ты? А во вторых я хочу конкретно выслать человеку , которого знаю, что он воюет
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27.09.2022 01:53 Ответить
Вы правильно делаете, что не доверяете. Выход, как по мне только один, найти волонтера, которому доверяете.
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27.09.2022 11:24 Ответить
Вы можете заказывать на американский адрес наших волотнеров у посредника. То есть сами выкупать, выигрывая товар на аукционе снайпером по хорошей цене или в магазине, оплачивать сами и адрес в США не свой указывать, а одного человека конкретного. Тот все товары упакует в одну посылку (так дешевле) и отправит нам. И вам не нужно будет заполнять кучу ерунды у посредника и оплачивать его услуги, разве что надо посмотреть на запрет на пересылку и там, увы, многое под запрет попадает, но одежда и обувь отлично пройдут, а именно они и нужны и не одна пара обуви, так как нужна запасная обувь, пока основная сушится, то спишь в другой. Кстати, можно и не посредник, а просто житель США любой, понимающий кириллицу. Тогда меньше ограничений будет на тактическое. Вы узнаете четкий адрес, указывайте его как адрес доставки и покупайте что угодно, потом говорите этому человеку, что и куда надо отправить, он обычной почтой и пошлет сборную посылку, а дальше уже сами раскидаем что куда.
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27.09.2022 09:17 Ответить
Нам повезло,що не закрили кордон для малих бусиків. В суботу віддаючи,а у вівторок уже в племінника. І коштує дешево. Я маю також своїх волонтерів, давно вибрала. Вони і передають далі на фронт Свободі. Шукайте справжніх волонтерів. А ще пишіть Воїнам теплі слова
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27.09.2022 09:44 Ответить
Сейчас еще и акцызы введут
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27.09.2022 06:45 Ответить
Звільнили маляриню, чи зими не буде?
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27.09.2022 08:28 Ответить
що комітет ВР по обороні, що це ****** від слуг народу в ЗСУ
треба гнати сраним віником а потім судити за шкоду від їх діяльності
ну не було, млять, нормальних людей.....
безугла, маляр та верещук
три писди вирішують всі питання оборони. забезпечення та переселенців
а що до запасу броніків
поки ці суки "робилизамовлення" волонтери та родини забезпечили військових всім небхідним
от Вам і запас появився
з зимовим одягом буде те ж саме 100%
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27.09.2022 08:42 Ответить
А ви, ссучені потвори, не знали, що зима йде?
Зелена гидота, є вороги української нації
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27.09.2022 09:21 Ответить
Тролль, ты у себя на рассейских раскажи про "самообеспечение мобилизованных", или за это вместо денех, гирю получишь в тыловое место?
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27.09.2022 11:16 Ответить
ей... нащо ці цифри ...
декілько тижнів - це жовтень чи вже листопад??
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26.09.2022 23:06 Ответить
"но это не точно"
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26.09.2022 23:11 Ответить
зи. думаю, шо вже давно є "у всих магазинах "епіцентр".
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26.09.2022 23:15 Ответить
е....банаты, уже заморозки! клетчатого резникова уберите из эфира и пусть занимается своими обязанностями чепушило старое
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26.09.2022 23:07 Ответить
С такою владою i ворогiв не треба.
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26.09.2022 23:45 Ответить
що за урод рив оту траншею на фото ?

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26.09.2022 23:07 Ответить
резникофф и люся недополковник абдристович...
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26.09.2022 23:08 Ответить
Це техніка робила в укріпрайонах. Для швидкого пересування між лініями оборони. А бойові окопи завжди зігзагообразної форми. Та є ще деякі хитрощі...
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26.09.2022 23:13 Ответить
Ситуація із зимовою формою буде вирішена протягом декількох тижнів Джерело: https://censor.net/ua/n3369793

Так, звичайно буде вирішена: за власний кошт солдатів та за рахунок волонтерської допомоги.
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26.09.2022 23:08 Ответить
Ну не Iм же в окопI мерзнути.. вони в телевизорIзорI в основном промишляють.
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26.09.2022 23:37 Ответить
Та так.. Я вже 15 комплектів відправив...
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27.09.2022 00:06 Ответить
на рашке уже давно все решили - запасы ватников сделаны еще со времен 1-ых пятилеток...
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26.09.2022 23:08 Ответить
на данный момент у наших воинов и таких нет.
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26.09.2022 23:16 Ответить
"мы всеми силами хотели показать, что готовились к зиме..... я специально даже фуфайку надел"....
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26.09.2022 23:12 Ответить
Їх вже у запасі є 135 тис.

А решта в чому тоді? Суки зелені роблять все, щоб розкрадена обмундирування бійці і волонтери самі купляли.Про цю проблему було відомо давно, а зелені мовчали (зверніть увагу на дату статті).

17:43 28.06
Міноборони України лише у червні отримало зразок літньої форми для військових. Тобто, військовим вона надійде тільки наступного літа. На зиму Міноборони замовило лише 200 000 курток для військових, лише кожен п'ятий солдат буде у зимовій куртці.
Про це розповіла відома волонтерка та генеральний директор компанії "Danaya" з виробництва одягу для військових Дана Ярова.
"На зиму легпром весь взяв замовлення від Міністерства оборони на 200 тисяч зимових курток. Це кожен п'ятий військовий по співвідношенню кількості людей, які у зоні бойових дій: 750 тисяч плюс ще 250 тисяч під мобілізацію. Тобто у нас кожен п'ятий солдат буде у зимовій курці. Загалом, до амуніції зимової належать: куртка, штани, форма, шапка, рукавички й так далі",- розповіла вона в ефірі радіо "Київ FM".
https://bigkyiv.com.ua/chas-koly-vsi-kazaly-ne-na-chasi-zakinchyvsya-minoborony-zamovylo-lyshe-200-000-zymovyh-kurtok-dlya-vijskovyh-volonterka/
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26.09.2022 23:13 Ответить
Про західне забезпечення теж мовчать, вони все в останній момент роблять.
А це вже від 5 вересня інформація.

За кілька тижнів країнам НАТО вдалося зібрати половину зимового одягу та спорядження для військових, про які попросила Україна. Як повідомляє Spiegel, ще в липні Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до Генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга. Він направив запит з проханням надати зимовий одяг (форма і зимове взуття) і зимові намети для 200 000 солдатів ЗСУ.
https://www.unian.ua/war/nato-zbiraye-zimovu-formu-dlya-zsu-ale-stikayetsya-z-problemami-spiegel-11968161.html
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26.09.2022 23:17 Ответить
Через місяць чекаємо на гундосе виклянчування:"Чому НАТО не забезпечило наших Захисників зимовим військовим одягом??
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27.09.2022 00:58 Ответить
Ну I cобI ж обов'язково отберуть, щоб же ж мелькати на каналах войовничо. А солдатам? Та то таке.
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26.09.2022 23:40 Ответить
Нет культурних слов
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26.09.2022 23:14 Ответить
А , що мішало раніше про це подумати і вирішити ?
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26.09.2022 23:15 Ответить
Хто ж знав, що буде зима?
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26.09.2022 23:19 Ответить
То, чего нет в голове
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27.09.2022 09:46 Ответить
Володя, в окопах і під вітрами і дощами давно холодно і мова сьогодні малаб йти про другий комплект, а перший вже мав бути в середині вересня у військах. Верховний не тільки ракети закатав в асфальт, та ще і одежу не підготував. Зато відоси кожного дня на "єдиному каналі" за народні гроші л'ються рікою.
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26.09.2022 23:15 Ответить
Та якось до весняного тепла вже дотягніть і вже не треба буде.
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26.09.2022 23:17 Ответить
Ваша безумна вже там околіє.....
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26.09.2022 23:19 Ответить
все нужно делать в последний момент!
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26.09.2022 23:19 Ответить
За "декілька тижнів" можна захворіти декілька разів. Це жах. Мали в серпні вже розподілити,а вони тільки відшивають 😡
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26.09.2022 23:20 Ответить
Так наверно все лето дрались за заказ Мин Обороны
Получил кто-то свой ( и может любитель русни !)

если в сентябре как правило неделя холодная, то задержка с формой - саботаж
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26.09.2022 23:25 Ответить
Так наче ж немає тендерів в оборонці,відмінили. Всі дозорро/прозорого в нас перестали працювати. Тобто замовляйте собі по спрощеній процедурі. Більше схоже на чергову халатність.
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26.09.2022 23:55 Ответить
За халатность тоже есть наказания
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26.09.2022 23:57 Ответить
вже зараз іноді зимні ночі - розумію, це не чутно в Кончій Заспі...
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26.09.2022 23:24 Ответить
Як? Хіба кончу заспу не віддали дітям?!!
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27.09.2022 06:22 Ответить
Я вже все купив.
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26.09.2022 23:26 Ответить
Що заважало це вирішити останні шість місяців, "велике крадівництво"?
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26.09.2022 23:31 Ответить
Если бы мы начали готовиться к ЗЕме заблаговременно, то мы бы раскрыли врагу наши планы, враг бы начал паниковать и устроил бы заторы на дорогах, это вызвало бы панику в стане врага и помешало бы нам наступать. А теперь,своей неготовностью к ЗЕме, мы спутали планы врага своим "гениальным" ходом и враг уже не знает кого благодарить за нашу неготовность к ЗЕме - генштаб в МаЦкве или лично ЗЕленского и его ОПу ... с Резниковым в придачу.
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26.09.2022 23:31 Ответить
"Декілька тижнів"?!!! А холодно вже теж декілька тижнів... То може ми поки по домівках, погрітися, а фронт потримають депутати, кабмін, ОПа та боневтік?
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26.09.2022 23:32 Ответить
Як правило, коли кажуть що є, то цього точно немає.
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26.09.2022 23:35 Ответить
Видно, що Міноборони дбає виключно про свої шкурні інтереси, бо запиту в пошуку "зсу зимова форма" гугол видає в першу чергу сайти, де продають.
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26.09.2022 23:35 Ответить
I нIхто з силовикIв цього не баче! НI CБУ нI IншI наглядовI органи
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26.09.2022 23:45 Ответить
Дармоеды с минобороны привыкли жить припеваючи,ничего не делая,до войны.А после её начала его функции взяли на себя волонтёры и союзники.Они же не мёрзнут.
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26.09.2022 23:44 Ответить
С Маляр зам министра, как с зеленого дерьма пуля! Это же бывшая звезда ЖЕЛТОГО ТВ - шоу " Один за всех", Там она сверкала, клеймя позором все виды детского ********!
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26.09.2022 23:45 Ответить
Зелені гниди роблять все щоб нашкодити армії. Щоб забезпечити армію зимовою формою потрібно сперти гроші на ту саму форму, а відповідальність покласти на союзників.
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26.09.2022 23:48 Ответить
Вірю в те що зелені ще отримають своє по заслузі ...
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26.09.2022 23:50 Ответить
Кончені! Форма буде тільки но відшиватись! Форма,потрібна була бути вже.!!!!! Сучку маляр в окопи без форми.
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26.09.2022 23:54 Ответить
Головне машинки волонтерські на баланс поставити,щоб потім перепродати!
А вдягнути то діло волонтерське,чи самого бійця!!
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26.09.2022 23:55 Ответить
Есть такая пословица: "Готовь сани летом, а телегу зимой". Зеленский, Данилов, Резников сидят до сих пор в бункере. Зе видосики озвучивает в футболке. Им там жарко. А интенданты, как всегда, всё разворовали.
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27.09.2022 00:12 Ответить
А несколько недель назад вы зеленые ...... не знали, что холода придут. Вы письку дрочили вислюку.
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27.09.2022 00:24 Ответить
Ну і як їх не назвати потворами? Попереджені волонтерами, що холоди ідуть не учора.
А календар в МО мав дзвеніти з весни.
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27.09.2022 01:05 Ответить
На сьогодні всі контракти Міноборони укладені. Мається на увазі на той весь обсяг який потрібен. І з наступного тижня ми очікуємо вже великі поставки. Тому що зараз у нас були поставки незначними партіями, але тепер ці партії збільшаться. Тому хвилюватися не треба", - запевнила Маляр. Джерело: https://censor.net/ua/n3368304
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27.09.2022 01:20 Ответить
на вас один хер, зеИуды и не рассчитывали
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27.09.2022 01:21 Ответить
Данія забезпечить українських захисників військовою формою та зимовим одягом.

Глава держави відзначив постачання Данією військової форми та зимового одягу для українських захисників.

"Хочу вам подякувати за цю підтримку і таку досить швидку реакцію", - сказав Володимир Зеленський.
Джерело: https://censor.net/ua/n3364790
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27.09.2022 01:27 Ответить
Так ніхто ж нікуди не спішить по причині - А раптом війна скінчиться. А ми тут понашивали за асфальтні гроші.
А тим часом Солдат в сирому окопі гниє,мерзне, хворіє. Його підбадьорює вєсєльчак вечірніми відосиками.
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27.09.2022 01:40 Ответить
Слуги народу" в комітеті ВР по обороні не знають, що зимова форма вже мала бути давно завезена на бази бригад, - Бутусов Джерело: https://censor.net/ua/n3369745
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27.09.2022 02:06 Ответить
Что ты там лепечешь,маляр? Зимней формы сейчас на передке по факту нет? Значит вы облажались. В очередной раз. Подонки.
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27.09.2022 06:33 Ответить
За словами чиновниці, наразі вже поступають великі партії зимового одягу для українських бійців. "Декілька тижнів - і ця тема зникне з обговорення. Її буде вирішено", - заявила Маляр. Джерело: https://censor.net/ua/n3369793
Пані заступниця, мабуть, не сильно мерзне у своєму кабінеті, якшо ще не вирішила питання щодо теплої форми для українських солдат у окопах. Як би усе міністерство перебувало не у комфортних кабінетах, а у польових умовах, то це пішло б на користь ЗСУ.
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27.09.2022 07:23 Ответить
брехливое ганна малят пару недель тому сказало, что одежда уже идет в армию... сейчас ей понадобилось еще две недели... уволить манду за брехню и халатное исполнение служебных обязанностей...
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27.09.2022 07:41 Ответить
уволить можно вас или меня а ******* зеленую судить надо.
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27.09.2022 09:08 Ответить
В общем, дело ясное - пора сажать волонтеров.
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27.09.2022 07:51 Ответить
За свій нікчемний марафон на 2023р зеленський подбав заздалегідь - у бюджеті на його служки проголосували аж 600 лімонів гривень. І будуть на марафоні втирати лохам, як успішно політичний лідор вірішує питиння - геній - военний, політичний, діпломатичний, єкономічний, сантехнічний,кримінальний, космічний..... а по справді - навіть на фано грає не як всі люди - чим грає - така і музика - хреновая, хриплая, під камертон бені.
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27.09.2022 08:02 Ответить
вони могли б ті гроші направити на армію, але брехати за безплатно ніхто не буде, а це іх турбує.
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27.09.2022 08:41 Ответить
******* умеют только в шоубизнес, ну и в откаты за асфальт немножко. Выбрали шлюх, а спрашиваете как с порядочных
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27.09.2022 08:04 Ответить
А в магазинах все є. Навіть з бірками не для продажу.
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27.09.2022 08:29 Ответить
Зима пришла неожиданно
Смеялись с планового хозяйства
Надо просто было его адаптировать к современным реалиям
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27.09.2022 08:48 Ответить
весною? чи як каже абдристович ерпегешний - максимум 2+-3 тижні.
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27.09.2022 09:13 Ответить
Недель ?! они ох****и
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27.09.2022 09:15 Ответить
Щоб ви розуміли, військові зараз ходять у літній формі.
Половина точно застужена.
Кого подякувати ?
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27.09.2022 09:19 Ответить
це просто - звістно США.
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27.09.2022 09:24 Ответить
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27.09.2022 09:52 Ответить
Я так себе думаю "Война всё спишет"?Нет,не спишет...А вот по счетам придётся платить...и не бабками из бюджета...Думай-ТЕ....
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27.09.2022 09:24 Ответить
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27.09.2022 09:31 Ответить
Мар'яні, як члену відповідного комітету треба було влітку, завчасно думати разом із резніковм та шмигалем про ЗИМОВУ УНІФОРМУ для Захисників України, а її бач, тільки пробрало !!!
Усе, як із ТСК по злиттю вагнерівців з ОПУ, задній розум !!
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27.09.2022 11:02 Ответить
Марьяна галіма дура. Ця влада вміє лише ржати і тринькати гроші на себе.
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27.09.2022 11:04 Ответить
Верим. Почему-то вспомнился старый армейский анекдот. Генерал: Ну что, солдаты, еды хватает? Солдаты: Хватает, даже остаётся! Генерал: А что остаётся, куда деваете? Солдаты: Доедаем и даже не хватает!
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27.09.2022 10:08 Ответить
Під...си знову все на волонтерів зіпхнули, цікаво звідки форма в продажі? от реально, якщо МО не може її закупити у виробників
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27.09.2022 10:40 Ответить
Стефанчук-Зеленський, поставте завдання, щоб Арахамія з мариною безумною разом та нардепами служок із 95 квартальними «орденоносцями», нехай шиють зимову форму для ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ без канікул !!
На календарі уже ЖОВТЕНЬ і ДОЩІ !!!!,

нардепи в зимовій формі полізуть фоткатися із ЗАХИСНИКАМИ на передок, це ж класика, «для служок»!!
Тендернодурнуваті процедури закінчаться у ГРУДНІ!!!
Слава Захисникам України!!,
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27.09.2022 10:56 Ответить
Холода как обычно пришли неожиданно.....рассуждал кто то в минобороны.
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27.09.2022 11:34 Ответить
про..бали в черговий раз. А навіщо зимова форма якщо арестовичі сказали "бовліткузакінчиться"
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27.09.2022 11:57 Ответить
 
 