Ситуация с зимней формой будет решена в течение нескольких недель, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заместитель министра обороны Анна Маляр дала комментарий о ситуации с зимней формой для бойцов ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Сейчас тема обеспечения зимней одеждой очень похоже развивается в соцсетях, как было в свое время с бронежилетами. Их уже в запасе 135 тыс. То есть не просто обеспечение, а еще и запас. Такая же ситуация с зимней одеждой", — отметила Маляр.
По ее словам, уже поступают большие партии зимней одежды для украинских бойцов.
"Несколько недель — и эта тема исчезнет из обсуждения. Она будет решена", — заявила Маляр.
Она добавила, что до полномасштабного вторжения профессиональная армия составляла 215 тыс. бойцов в соответствии с законом. Мобилизированы были сотни тысяч.
"Ни у одного производителя - ни у украинского, ни у западного - нет в таком количестве одежды в стоке, чтобы просто купить и привезти. То есть все эти заказы отшиваются. Как только на складе физически оформляется количество, мы выкладываем эти цифры. Полностью контракты, которые необходимы для обеспечение зимней одеждой, заключены. Сейчас продолжаются вопросы логистики и отшивки этой формы", — отметила заместитель министра обороны.
Пожалуйста, подождите...
треба гнати сраним віником а потім судити за шкоду від їх діяльності
ну не було, млять, нормальних людей.....
безугла, маляр та верещук
три писди вирішують всі питання оборони. забезпечення та переселенців
а що до запасу броніків
поки ці суки "робилизамовлення" волонтери та родини забезпечили військових всім небхідним
от Вам і запас появився
з зимовим одягом буде те ж саме 100%
Зелена гидота, є вороги української нації
декілько тижнів - це жовтень чи вже листопад??
Так, звичайно буде вирішена: за власний кошт солдатів та за рахунок волонтерської допомоги.
А решта в чому тоді? Суки зелені роблять все, щоб розкрадена обмундирування бійці і волонтери самі купляли.Про цю проблему було відомо давно, а зелені мовчали (зверніть увагу на дату статті).
17:43 28.06
Міноборони України лише у червні отримало зразок літньої форми для військових. Тобто, військовим вона надійде тільки наступного літа. На зиму Міноборони замовило лише 200 000 курток для військових, лише кожен п'ятий солдат буде у зимовій куртці.
Про це розповіла відома волонтерка та генеральний директор компанії "Danaya" з виробництва одягу для військових Дана Ярова.
"На зиму легпром весь взяв замовлення від Міністерства оборони на 200 тисяч зимових курток. Це кожен п'ятий військовий по співвідношенню кількості людей, які у зоні бойових дій: 750 тисяч плюс ще 250 тисяч під мобілізацію. Тобто у нас кожен п'ятий солдат буде у зимовій курці. Загалом, до амуніції зимової належать: куртка, штани, форма, шапка, рукавички й так далі",- розповіла вона в ефірі радіо "Київ FM".
https://bigkyiv.com.ua/chas-koly-vsi-kazaly-ne-na-chasi-zakinchyvsya-minoborony-zamovylo-lyshe-200-000-zymovyh-kurtok-dlya-vijskovyh-volonterka/
А це вже від 5 вересня інформація.
За кілька тижнів країнам НАТО вдалося зібрати половину зимового одягу та спорядження для військових, про які попросила Україна. Як повідомляє Spiegel, ще в липні Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до Генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга. Він направив запит з проханням надати зимовий одяг (форма і зимове взуття) і зимові намети для 200 000 солдатів ЗСУ.
https://www.unian.ua/war/nato-zbiraye-zimovu-formu-dlya-zsu-ale-stikayetsya-z-problemami-spiegel-11968161.html
Получил кто-то свой ( и может любитель русни !)
если в сентябре как правило неделя холодная, то задержка с формой - саботаж
А вдягнути то діло волонтерське,чи самого бійця!!
А календар в МО мав дзвеніти з весни.
Глава держави відзначив постачання Данією військової форми та зимового одягу для українських захисників.
"Хочу вам подякувати за цю підтримку і таку досить швидку реакцію", - сказав Володимир Зеленський.
Джерело: https://censor.net/ua/n3364790
А тим часом Солдат в сирому окопі гниє,мерзне, хворіє. Його підбадьорює вєсєльчак вечірніми відосиками.
Пані заступниця, мабуть, не сильно мерзне у своєму кабінеті, якшо ще не вирішила питання щодо теплої форми для українських солдат у окопах. Як би усе міністерство перебувало не у комфортних кабінетах, а у польових умовах, то це пішло б на користь ЗСУ.
Смеялись с планового хозяйства
Надо просто было его адаптировать к современным реалиям
Половина точно застужена.
Кого подякувати ?
Усе, як із ТСК по злиттю вагнерівців з ОПУ, задній розум !!
На календарі уже ЖОВТЕНЬ і ДОЩІ !!!!,
нардепи в зимовій формі полізуть фоткатися із ЗАХИСНИКАМИ на передок, це ж класика, «для служок»!!
Тендернодурнуваті процедури закінчаться у ГРУДНІ!!!
Слава Захисникам України!!,