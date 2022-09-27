США не видят никаких признаков того, что Китай готовится помогать Путину, - Госдеп
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В США не видят никаких признаков того, что Китай готовится оказать помощь президенту России Владимиру Путину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.
"Мы изучаем каждую крупицу имеющейся у нас информации", - заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
По его словам, в США пока не видели ничего, что указывало хотя бы на то, что Китай придерживается другого подхода, когда речь идет о помощи в сфере безопасности. Также речь не идет об усилиях по систематической помощи России в обходе санкций.
Нед Прайс подчеркнул, что замечания министра иностранных дел Китая Ван И указывают на то, что Китай испытывает "определенную обеспокоенность тем, что Россия делает в Украине".
"Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Ван И в пятницу в ООН и рассказал о последствиях, если Китай поддержит вторжение Москвы в суверенное государство", - говорится в отчете Госдепа.
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москореп2042, а москва в минулому
КТО СДАЕТ ПРОДУКТ ВТОРИЧНЫЙ, ТОТ ПИТАЕТСЯ ОТЛИЧНО
Вывеска у входа была: ПРЕКОМПИТ ЛАКОМКА. Немного подумав, я вспомнил, что слово Прекомпит означает Предприятие Коммунистического Питания. ...
Ниже говорилось, что в Прекомпите запрещено:
1 Поглощать пищу в верхней одежде
2 Играть на музыкальных инструментах.
3 Становиться ногами на столы и стулья
4 Вываливать на столы, стулья и на пол недоеденную пищу.
5 Ковырять вилкой в зубах
6 Обливать жидкой пищей соседей.
7 Категорически запрещается разрешать возникающие конфликты с помощью остатков пищи, кастрюль, тарелок, ложек, вилок и другого государственного имущества. ...
Я встал в очередь к прилавку и, двигаясь вместе со всеми, достиг вскоре вывешенного на стене меню, которое прочел с большим любопытством. Оно состояло из четырех блюд, перечисленных в таком порядке.
1. Щи питательные Лебедушка на рисовом бульоне.
2. Свинина вегетарианская витаминизированная Прогресс с гарниром из тушеной капусты.
3. Кисель овсяный заварной Гвардейский.
4. Вода натуральная Свежесть.
Ну а если серьезно то не все так очевидно, Китай, Индия и Бразилия до сих пор союзники свинособак, да они не лезут в этот точечный бой, но у них не будет выхода когда начнется массовый замес, а первые двое это ядерные державы, а Китай один из флагманов всевозможного вооружения.