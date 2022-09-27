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США не видят никаких признаков того, что Китай готовится помогать Путину, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прайс,нед

В США не видят никаких признаков того, что Китай готовится оказать помощь президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

"Мы изучаем каждую крупицу имеющейся у нас информации", - заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, в США пока не видели ничего, что указывало хотя бы на то, что Китай придерживается другого подхода, когда речь идет о помощи в сфере безопасности. Также речь не идет об усилиях по систематической помощи России в обходе санкций.

Нед Прайс подчеркнул, что замечания министра иностранных дел Китая Ван И указывают на то, что Китай испытывает "определенную обеспокоенность тем, что Россия делает в Украине".

"Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Ван И в пятницу в ООН и рассказал о последствиях, если Китай поддержит вторжение Москвы в суверенное государство", - говорится в отчете Госдепа.

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при всем уважении вы и в истории с иранскими дронами не видели ничего хотя с зебобой и шашлыками не сравнится никто
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26.09.2022 23:32 Ответить
Стоп. По-моему, раз 5 писали именно американские СМИ, что Иран поставил дроны. Многие наши называли это уткой, так как якобы США очень не любят Иран и вешают на него всех собак. Да, госдеп вякал про неподтверждение, но это было ради биржевой цены на нефть, чтобы она упала. Так как на тот момент если бы они сказали, что Иран поставил дроны, то нефть бы подорожала, так как рынок ждал нефти из Ирана и сделки с ними. Я уверен, что американцы нашим чётко сказали, что будут дроны.
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27.09.2022 09:11 Ответить
А тими часом будується москорєп для комунян.
москореп2042, а москва в минулому
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26.09.2022 23:32 Ответить
Фрагмент из книги...

КТО СДАЕТ ПРОДУКТ ВТОРИЧНЫЙ, ТОТ ПИТАЕТСЯ ОТЛИЧНО

Вывеска у входа была: ПРЕКОМПИТ ЛАКОМКА. Немного подумав, я вспомнил, что слово Прекомпит означает Предприятие Коммунистического Питания. ...

Ниже говорилось, что в Прекомпите запрещено:

1 Поглощать пищу в верхней одежде

2 Играть на музыкальных инструментах.

3 Становиться ногами на столы и стулья

4 Вываливать на столы, стулья и на пол недоеденную пищу.

5 Ковырять вилкой в зубах

6 Обливать жидкой пищей соседей.

7 Категорически запрещается разрешать возникающие конфликты с помощью остатков пищи, кастрюль, тарелок, ложек, вилок и другого государственного имущества. ...

Я встал в очередь к прилавку и, двигаясь вместе со всеми, достиг вскоре вывешенного на стене меню, которое прочел с большим любопытством. Оно состояло из четырех блюд, перечисленных в таком порядке.

1. Щи питательные Лебедушка на рисовом бульоне.

2. Свинина вегетарианская витаминизированная Прогресс с гарниром из тушеной капусты.

3. Кисель овсяный заварной Гвардейский.

4. Вода натуральная Свежесть.
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26.09.2022 23:34 Ответить
Дать бы тебе по пальцам за такой текст, неуказать в союзниках Мали, Уганду и Белорусь это неуважение к этим монстрам, они уже поставили москалям древесину для луков и картоплю для катапульт.
Ну а если серьезно то не все так очевидно, Китай, Индия и Бразилия до сих пор союзники свинособак, да они не лезут в этот точечный бой, но у них не будет выхода когда начнется массовый замес, а первые двое это ядерные державы, а Китай один из флагманов всевозможного вооружения.
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27.09.2022 10:13 Ответить
 
 