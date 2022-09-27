РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6653 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
8 564 34
Одесса (7369) дроны (2065) Воздушные силы (952)

Уничтожены все три дрона-камикадзе, направленные россиянами на Одессу вечером 26 сентября, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оперативное Командование "Півддень" обнародовало информацию, что уничтожены все три дрона-камикадзе, которые российские оккупанты направили на Одессу вечером 26 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такая информация содержится в официальном сообщении ОК "Півддень".

"На Одесщину враг направил очередную атаку дронов-камикадзе. Все 3 дроны-агрессоры уничтожены силами противовоздушной обороны", - подчеркивается в сообщении.

Также смотрите: Российские оккупанты обстреляли Краматорск - ранены 4 человека, - мэр. ФОТО

Уничтожены все три дрона-камикадзе, направленные россиянами на Одессу вечером 26 сентября, - Воздушные силы 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+32
показать весь комментарий
26.09.2022 23:40
+25
Так тримати!
показать весь комментарий
26.09.2022 23:40
+22
Дуже хочеться щоб аятолла закінчив як каддафі з черенком від лопати в дупі.Тому побажаю іранським протестувальникам перемогти і розвісити на кранах тих хто збивав літак мау так і тих хто продавав дрони фуйлу.
показать весь комментарий
27.09.2022 00:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так тримати!
показать весь комментарий
26.09.2022 23:40 Ответить
Слава 1 подяка нашим захистникам.
показать весь комментарий
26.09.2022 23:58 Ответить
Дуже хочеться щоб аятолла закінчив як каддафі з черенком від лопати в дупі.Тому побажаю іранським протестувальникам перемогти і розвісити на кранах тих хто збивав літак мау так і тих хто продавав дрони фуйлу.
показать весь комментарий
27.09.2022 00:14 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2022 23:40 Ответить
На маасковії мін. нападу.
показать весь комментарий
26.09.2022 23:42 Ответить
Вже і на цю напасть знайшли методи.
показать весь комментарий
26.09.2022 23:40 Ответить
Іранські дрони-каліни російської якості
показать весь комментарий
26.09.2022 23:41 Ответить
Добрі новини! Іранські анало говнєти виявилися тим ще гімном... Сподіваюсь, наші вже навчилися ефективно та вчасно їх збивати!
показать весь комментарий
26.09.2022 23:43 Ответить

показать весь комментарий
26.09.2022 23:47 Ответить
як і очікувалось, дрони виявились так собі...
лише перші атаки вийшли вдалими, коли бійці перший раз в житті з подивом розглядали той літаючий мотопед...
показать весь комментарий
26.09.2022 23:47 Ответить
Эта штука будет эффективна если будет стоить как мопед, на наши деньги порядка 20000 тысяч гривен так чтоб ими можно было закидать. Но поскольку оно стоит порядка семи миллионов долларов (если верить интернету) - то действительно аналоговнетное.

В общем эффект как и у Рашкинского аналоговнета: против каких-то макак в горах воевать можно, а в боестолкновении с адекватными людьми - вызывает ухмылку и сочувствием верящим в силу аналоговнетного оружия.
показать весь комментарий
26.09.2022 23:58 Ответить
Камикадзе 7 млн долларов? Свитчблейды 300-по 6000 долларов. Врзможно 7 млн-какая то ошибка?
показать весь комментарий
27.09.2022 00:07 Ответить
Що там красти з шести тисяч. А от з семи мільйонів - це вже щось. Плюс розміри та характеристики SB300 та іранського гуаноліта неспівставні.
показать весь комментарий
27.09.2022 00:17 Ответить
думаю, це не дрони такі хєрові, це наші бійці такі круті
показать весь комментарий
27.09.2022 01:11 Ответить
згадуючи остапа вишню, можно спопробувати утятниці проти дронів
https://uk.wikipedia.org/wiki/Утятниця
показать весь комментарий
26.09.2022 23:48 Ответить
Поймать, перепрошить и наухй в Тегеран!

C Николаева до Тегерана аккурат 2000 км.
показать весь комментарий
26.09.2022 23:52 Ответить
да не летять вони на 2000 км. немає там стільки бензи
показать весь комментарий
26.09.2022 23:55 Ответить
Ну добре, ви мене вмовили. Тодi на Кремль =) Там тисяча км. Бензу так i бути, я проспонсую ))
показать весь комментарий
26.09.2022 23:59 Ответить
При всьому що маємо і тисячі ракет по нам наше хлопці с ППО найкращі в світі.
показать весь комментарий
26.09.2022 23:52 Ответить
Пишить вірно: іранські дрони-мопеди "Шахідогєрань".
показать весь комментарий
26.09.2022 23:55 Ответить
Ракети майже скінчилися, довелося перейти на іранський ерзац. Скоро почнуться камінюками кидатися.
показать весь комментарий
27.09.2022 00:13 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2022 00:22 Ответить
Журналіст Роман Бочкала розповів, що іранські інструктори особисто приїхали на південь України, щоб навчити рашистів запускати "мопеди" - так називають ці дрони через те, що вони є досить шумними.
У результаті окупанти знищили свою базу в районі міста Скадовськ Херсонської області. Крім знищеної бази, "вантажем-200" стали 40 терористів "Л/ДНР", 20 російських військових та 20 іранських інструкторів.
показать весь комментарий
27.09.2022 00:31 Ответить
Жопорукая алко-армия кацапов, даже не удивительно. Но там были что то типа "профи", а что будет ,когда новобранцов подвезут
показать весь комментарий
27.09.2022 01:09 Ответить
Ех, пополювати б на тих шахідів на ось такому... *мріє*

https://youtu.be/PviNlOwihIw?t=263
показать весь комментарий
27.09.2022 00:41 Ответить
Наши пвошники сегодня просто красавцы
показать весь комментарий
27.09.2022 00:41 Ответить
отличчная реакция!
показать весь комментарий
27.09.2022 00:56 Ответить
Важко навіть уявити, що робила би Вєлікая Россія без допомоги Ірану.
Все таки, пощастило Вєлікой Россіі, що Іран допоміг.
показать весь комментарий
27.09.2022 03:17 Ответить
Бачив як був знищений третій дрон від пуску ракети десь біля кирилогундяєвського монастиря на мисі до вибуху її над морем.
показать весь комментарий
27.09.2022 07:51 Ответить
Чому досі не придумали звуконавідні ракети? Якраз проти цих дирчиків вони булиб в самий раз
показать весь комментарий
27.09.2022 08:55 Ответить
Та вже їб.ште нашими дронами по бєлгороду. Хай там кацапи сидять в бомбосховищах та здійснюють евакуацію. А то, як терпіли, бл.
показать весь комментарий
27.09.2022 09:34 Ответить
 
 