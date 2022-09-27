Уничтожены все три дрона-камикадзе, направленные россиянами на Одессу вечером 26 сентября, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оперативное Командование "Півддень" обнародовало информацию, что уничтожены все три дрона-камикадзе, которые российские оккупанты направили на Одессу вечером 26 сентября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такая информация содержится в официальном сообщении ОК "Півддень".
"На Одесщину враг направил очередную атаку дронов-камикадзе. Все 3 дроны-агрессоры уничтожены силами противовоздушной обороны", - подчеркивается в сообщении.
Топ комментарии
+32 Йцу Кенг 07b0c614
показать весь комментарий26.09.2022 23:40
+25 Панас Стець
показать весь комментарий26.09.2022 23:40
+22 Владимир Николенко 123e1460
показать весь комментарий27.09.2022 00:14
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
лише перші атаки вийшли вдалими, коли бійці перший раз в житті з подивом розглядали той літаючий мотопед...
В общем эффект как и у Рашкинского аналоговнета: против каких-то макак в горах воевать можно, а в боестолкновении с адекватными людьми - вызывает ухмылку и сочувствием верящим в силу аналоговнетного оружия.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Утятниця
C Николаева до Тегерана аккурат 2000 км.
У результаті окупанти знищили свою базу в районі міста Скадовськ Херсонської області. Крім знищеної бази, "вантажем-200" стали 40 терористів "Л/ДНР", 20 російських військових та 20 іранських інструкторів.
https://youtu.be/PviNlOwihIw?t=263
Все таки, пощастило Вєлікой Россіі, що Іран допоміг.