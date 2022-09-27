Экс-нардепы ОПЗЖ продолжают зарабатывать миллионы в Украине во время полномасштабного вторжения России. РАССЛЕДОВАНИЕ

Журналисты проанализировали деятельность компаний бывших нардепов ОПЗЖ с конца февраля и пришли к выводу, что их бизнес нормально работает.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в июле-сентябре 2022 года Национальная гвардия Украины купила жилье для военнослужащих у структуры, бенефециаром которой является народный депутат от уже запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Дмитрий Исаенко. Всего за 26 квартир заплатили 54 миллиона гривен.

Первые 19 квартир Нацгвардия оплатила 28 июля, за них отдали около 35 миллионов гривен. Еще за семь квартир 5 сентября перечислили 19 с половиной миллионов. Договоры между Нацгвардией и получателем средств заключены за несколько дней до оплаты.

В Нацгвадрии по запросу сообщили, что деньги предусмотрены бюджетом, а именно жилье будет распределено среди военнослужащих и членов их семей в порядке очередности.

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Внимание журналистов привлекла компания, которой перечисляла деньги Нацгвардии. Это закрытый венчурный фонд "Княгиня Ярославна". Фонд "Княгиня Ярославна" указан во всех электронных имущественных декларациях, поданных нардепом Дмитрием Исаенко (2019-2021 гг.). В декларациях Исаенко отмечает себя конечным бенефициаром фонда "Княгиня Ярославна".

По данным журналистов, фирмы Вадима Столара, занимающиеся сдачей недвижимости, приносят ему миллионные прибыли.

"Только компания "Передовые технологии+", сдающая в аренду помещение в "Парусе", после полномасштабного вторжения и до сентября получила за сдачу имущества более 56 млн грн", - выяснили журналисты.

"Аналогичная компания, записанная на жену Бойко, продолжает приносить миллионы. С начала полномасштабной войны и до сентября фирма "Столичная недвижимость" получила за сдачу имущества почти 11,5 млн грн", - добавили журналисты.

"Десяток фирм, записанных на помощников Нестора Шуфрича, активны. Да и фирмы главного охранника Медведчука Виктора Черного до сих пор не в состоянии прекращения. Даже "Шторм", работники которого помогали бежать Медведчуку из под домашнего ареста, не попал под санкции", - отметили журналисты.