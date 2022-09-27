Экс-нардепы ОПЗЖ продолжают зарабатывать миллионы в Украине во время полномасштабного вторжения России. РАССЛЕДОВАНИЕ
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Журналисты проанализировали деятельность компаний бывших нардепов ОПЗЖ с конца февраля и пришли к выводу, что их бизнес нормально работает.
Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в июле-сентябре 2022 года Национальная гвардия Украины купила жилье для военнослужащих у структуры, бенефециаром которой является народный депутат от уже запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Дмитрий Исаенко. Всего за 26 квартир заплатили 54 миллиона гривен.
Первые 19 квартир Нацгвардия оплатила 28 июля, за них отдали около 35 миллионов гривен. Еще за семь квартир 5 сентября перечислили 19 с половиной миллионов. Договоры между Нацгвардией и получателем средств заключены за несколько дней до оплаты.
В Нацгвадрии по запросу сообщили, что деньги предусмотрены бюджетом, а именно жилье будет распределено среди военнослужащих и членов их семей в порядке очередности.
Внимание журналистов привлекла компания, которой перечисляла деньги Нацгвардии. Это закрытый венчурный фонд "Княгиня Ярославна". Фонд "Княгиня Ярославна" указан во всех электронных имущественных декларациях, поданных нардепом Дмитрием Исаенко (2019-2021 гг.). В декларациях Исаенко отмечает себя конечным бенефициаром фонда "Княгиня Ярославна".
По данным журналистов, фирмы Вадима Столара, занимающиеся сдачей недвижимости, приносят ему миллионные прибыли.
"Только компания "Передовые технологии+", сдающая в аренду помещение в "Парусе", после полномасштабного вторжения и до сентября получила за сдачу имущества более 56 млн грн", - выяснили журналисты.
"Аналогичная компания, записанная на жену Бойко, продолжает приносить миллионы. С начала полномасштабной войны и до сентября фирма "Столичная недвижимость" получила за сдачу имущества почти 11,5 млн грн", - добавили журналисты.
"Десяток фирм, записанных на помощников Нестора Шуфрича, активны. Да и фирмы главного охранника Медведчука Виктора Черного до сих пор не в состоянии прекращения. Даже "Шторм", работники которого помогали бежать Медведчуку из под домашнего ареста, не попал под санкции", - отметили журналисты.
Пожалуйста, подождите...
@TarasBuzak
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25 сент.
Голова партії «СН» (монобільшості) Олена Шуляк: ОПЗЖ працюють дуже конструктивно.
https://twitter.com/i/status/1573954790836649985
З іншого боку, у час війни країни повинні убезпечувати себе навіть від ймовірних зрадників. Під час Другої світової де перебували американці японського походження? А тут ми говоримо про партію Регіонів, яка завжди "проповідувала" російські наративи і члени якої на окупованих територіях майже усі поголовно - колаборанти. Зараз оголошений воєнний стан, тому ймовірні (з високою вірогідністю) колаборанти не повинні себе "прекрасно" почувати. За поїздки до Путіна не від імені держави треба відповідати.
саме тому менеджери цієї вертикалі (рьігі) залишаються у вру і зєбланьі неоднократно наголошували, що правових підстав для знищення рьігов/опзж/жзжже немає....
арахамії та єрмачки...краще скажіть як там справи у руZZкіх Злодіїв абрамовича та фрідмана...?? санкції вже відмінили?
tZEinform: "Слідчі ФСБ РФ пред'явили звинувачення громадянину України Медведчуку Віктору Володимировичу (який нині знаходится в у привласненні державних коштів РФ виділених за період з 2012 по 2022 р. на "культурно-просветительную и разъяснительную работу" в Україні в розмірі 32.760 млрд. російських рублів. Питання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт обумовлено поверненням 10% суми збитків.
Для розуміння. 1. Сума оголошена слідчими ФСБ - це сума, яку вони вважать витраченою не за призначенням ОДНІЄЮ людиною Медведчуком. В неї не включені різні економічні преференції. 2. В українському парламенті сидить як мінімум з десяток осіб які отримували суми менші, але значимі".