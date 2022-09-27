РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6653 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Война
17 831 62
Бойко (935) война (46486) Шуфрич (939) Столар (37) Оппозиционная платформа - За жизнь (440) Исаенко Дмитрий (5)

Экс-нардепы ОПЗЖ продолжают зарабатывать миллионы в Украине во время полномасштабного вторжения России. РАССЛЕДОВАНИЕ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Журналисты проанализировали деятельность компаний бывших нардепов ОПЗЖ с конца февраля и пришли к выводу, что их бизнес нормально работает.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в июле-сентябре 2022 года Национальная гвардия Украины купила жилье для военнослужащих у структуры, бенефециаром которой является народный депутат от уже запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Дмитрий Исаенко. Всего за 26 квартир заплатили 54 миллиона гривен.

Первые 19 квартир Нацгвардия оплатила 28 июля, за них отдали около 35 миллионов гривен. Еще за семь квартир 5 сентября перечислили 19 с половиной миллионов. Договоры между Нацгвардией и получателем средств заключены за несколько дней до оплаты.

В Нацгвадрии по запросу сообщили, что деньги предусмотрены бюджетом, а именно жилье будет распределено среди военнослужащих и членов их семей в порядке очередности.

Также смотрите: Захваченный украинскими воинами трофейный российский танк Т-62М. ВИДЕО

Внимание журналистов привлекла компания, которой перечисляла деньги Нацгвардии. Это закрытый венчурный фонд "Княгиня Ярославна". Фонд "Княгиня Ярославна" указан во всех электронных имущественных декларациях, поданных нардепом Дмитрием Исаенко (2019-2021 гг.). В декларациях Исаенко отмечает себя конечным бенефициаром фонда "Княгиня Ярославна".

По данным журналистов, фирмы Вадима Столара, занимающиеся сдачей недвижимости, приносят ему миллионные прибыли.

"Только компания "Передовые технологии+", сдающая в аренду помещение в "Парусе", после полномасштабного вторжения и до сентября получила за сдачу имущества более 56 млн грн", - выяснили журналисты.

"Аналогичная компания, записанная на жену Бойко, продолжает приносить миллионы. С начала полномасштабной войны и до сентября фирма "Столичная недвижимость" получила за сдачу имущества почти 11,5 млн грн", - добавили журналисты.

"Десяток фирм, записанных на помощников Нестора Шуфрича, активны. Да и фирмы главного охранника Медведчука Виктора Черного до сих пор не в состоянии прекращения. Даже "Шторм", работники которого помогали бежать Медведчуку из под домашнего ареста, не попал под санкции", - отметили журналисты.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+31
Зелень теж не відстає. Розкрадають гуманітарку аж гай гуде.
показать весь комментарий
26.09.2022 23:47
+26
Партия запрещена,а партийцы чому не под санкциями?И почему им позволяют продолжать грабить Украину всем этим пророссийским тварям
показать весь комментарий
26.09.2022 23:55
+25
Ну то ж про сьогодення розмовляємо, мразото
показать весь комментарий
26.09.2022 23:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ТарасБузак

@TarasBuzak

·

25 сент.

Голова партії «СН» (монобільшості) Олена Шуляк: ОПЗЖ працюють дуже конструктивно.

https://twitter.com/i/status/1573954790836649985
показать весь комментарий
26.09.2022 23:44 Ответить
Какая же это всё мерзость , наравне с ребятами -героями , умирающими на войне , зеленая шобла норовит из своего вонючего болота также наделать героев. Ничего не изменится и после войны , будут лезть во власть чтобы спокойно воровать и обеспечивать старость и себе любимому и сынкам и родтвенничкам.
показать весь комментарий
27.09.2022 07:16 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2022 23:47 Ответить
Ну то ж про сьогодення розмовляємо, мразото
показать весь комментарий
26.09.2022 23:57 Ответить
lhttps://www.radiosvoboda.org/a/news-medvedchuk-forbes/31241622.html
показать весь комментарий
27.09.2022 07:11 Ответить
Петро не створив умови для окупації Країни. А,це з штанів вилазило створювало й мріяло про гауляйтерство на кшалт лукадрочера. Корисно нелізти з ляпамт,аби неотримувати відповіді . Дрочить,тихесенько в куточку
показать весь комментарий
27.09.2022 00:11 Ответить
Ні ! Аж такого і близько не було.
показать весь комментарий
27.09.2022 06:44 Ответить
При петрі І, звичайно.
показать весь комментарий
27.09.2022 08:41 Ответить
Зелень теж не відстає. Розкрадають гуманітарку аж гай гуде.
показать весь комментарий
26.09.2022 23:47 Ответить
Гребе навіть те,що продати невстигає. Аби сперти
показать весь комментарий
27.09.2022 00:12 Ответить
Если бы на этом все. Вот представьте на секундочку, что война заканчивается завтра и мы полностью уничтожаем все кацапсие бандформирования на нашей земле за 24 часа. И что дальше? Сразу же расследование по поводу асфальта, по поводу миллиардов денег на подкуп и почему народ не предупредили о войне, сразу же много оружия на руках у населения, которая не позволит создать диктатуру. Генералы оказываются не у дел, особенно старые из совка еще, так как проблем была целая куча. Куча силовиков (прокуроры и суд особенно) получает усиленный шмон и всех их лендкрузеры и особняки могут конфисковать. Олигархи на длительной дистанции теряют конкурентноспособность, так как очень много инвестиций будет в страну, а это большой спрос на рынке труда, а олигархи привыкли платить народу копейки и ничего не делать в плане развития конкурентного бизнеса. То есть им наша победа, прям скажем, не особо то и нужна. Победа с разгромом всей кацапской группировки и их тотальному уничтожению. Это нужно народу, но у власти свои задачи. Так что то, что тут воруют прямо сейчас и будут еще воровать, это может быть далеко-далеко-далеко не самое страшное.
показать весь комментарий
27.09.2022 09:05 Ответить
Влад Чех,скажть всім,без пафосу і віри в вищу справедливість, а хто подасть позов? Ті що в "долі" ? Після розпаду СРСР заборонили КПУ.І що ?Кравчук -президент.Може йому щось пред*явили за його дії в КПУ? Ваш допис досить емоційний,але це лозунг.Заборонили ПР ? Один з лідерів,який побував крувати молоддю України,Льошик Гончаренко-зараз самий більший рупор іншої партії. Ніхто не буде сваритися ні з будь якою владою...
показать весь комментарий
27.09.2022 13:23 Ответить
Вона, зе-Лєнь, бореться навіть з волонтерами....
показать весь комментарий
27.09.2022 10:51 Ответить
Партия запрещена,а партийцы чому не под санкциями?И почему им позволяют продолжать грабить Украину всем этим пророссийским тварям
показать весь комментарий
26.09.2022 23:55 Ответить
Краплена колода. Ви про справи,котрі невідкриваються. Ви про потрібні голоси,аби розкрабати Країну. Чи про вибірковість застосування законів,й кримінальника що керує силовим блоком. Якось кінчика чзика припніть,будь ласка.
показать весь комментарий
27.09.2022 00:16 Ответить
Це ватно гівно 04.09.2022 яке гадить в чаті і відпрацьовує методичку
показать весь комментарий
27.09.2022 01:00 Ответить
Певен, що Бойка, Шуфрича, Суркіса можна посадити цілком законно. Наприклад, Суркіси отримали землі для спортивних баз "Динамо", а потім там раптом виросли маєтки згаданих "героїв". Зарплати футболістів "Київського Динамо" були на рівні прибиральниці. Я згадав про Суркісів лише те, що легко перевіряється. Просто хтось цього не хоче робити. З поїздками Бойка до Путіна під час війни, де у цій війні звинувачували Україну а не Росію, а останню називали братньою державою, також можна трактувати як колаборанство. Якщо Бойко не колаборант, то кого ж тоді можна у цьому звинуватити. Про Шуфрича, вірного служки Медведчука, навіть говорити не буду. Якщо захотіти, то можна відкрити не одну справу.

З іншого боку, у час війни країни повинні убезпечувати себе навіть від ймовірних зрадників. Під час Другої світової де перебували американці японського походження? А тут ми говоримо про партію Регіонів, яка завжди "проповідувала" російські наративи і члени якої на окупованих територіях майже усі поголовно - колаборанти. Зараз оголошений воєнний стан, тому ймовірні (з високою вірогідністю) колаборанти не повинні себе "прекрасно" почувати. За поїздки до Путіна не від імені держави треба відповідати.
показать весь комментарий
27.09.2022 02:16 Ответить
А кто их садить будет ?
показать весь комментарий
27.09.2022 09:06 Ответить
Хтось з ОПЗЖ сидить?Або перевірили через СБУ?Або конфіскували їх майно і їх родин?Або заборонили їм державні посадити?Не кажучи про інше лайно типу батальона Монако?Ні ,от і все.Журналісти молодці ,роскопали ,ми прочитали на тому і приїхали,а лайно далі творе свою брудну справу.
показать весь комментарий
26.09.2022 23:57 Ответить
владна (законодавча, виконавча, судова, +змі) вертикаль рьіганалів побудована під будь який партійний бізнес проект - чи то "зє" чи то "хз"(((
саме тому менеджери цієї вертикалі (рьігі) залишаються у вру і зєбланьі неоднократно наголошували, що правових підстав для знищення рьігов/опзж/жзжже немає....
показать весь комментарий
27.09.2022 07:56 Ответить
Друг баканаФФ ВЖЕ поїхав перевіряти....в Монако.... і "100%-своя прокурорша" вінідіктава...ВЖЕ сидить в Швейцарії в засідці.....
арахамії та єрмачки...краще скажіть як там справи у руZZкіх Злодіїв абрамовича та фрідмана...?? санкції вже відмінили?
показать весь комментарий
27.09.2022 10:46 Ответить
О, зеленi стрижут шерсть з усiх овец.
показать весь комментарий
26.09.2022 23:59 Ответить
Там,ще й рабіновичі на підхваті
показать весь комментарий
27.09.2022 00:17 Ответить
рбнч вже вдома і " вєртєл вашьі проблемьі на х....ю"
показать весь комментарий
27.09.2022 07:59 Ответить
Боневтік герой визволитель зданої його шоблою території. Темпи визволення дозволяють розграбовувати нерозграблене
показать весь комментарий
27.09.2022 00:20 Ответить
З той пори коли ця вся сволота працює на Бойко який на пряму співпрацює с рашистами.Потрібно читати матеріал а не строчити при любій нагоді про зелень.Таке пише типічний бот русні.
показать весь комментарий
27.09.2022 00:20 Ответить
По перше Вася тебі самогон за гаражами продає.С того що ти написав це більше схоже на все пропало і потік лайна якось боягуза і панікера.І головне я не росіянин ти палишься рашиське лайно.Фігова методичка.
показать весь комментарий
27.09.2022 00:47 Ответить
Як би так думали як ти фашистське лайно би б втратили давно все і не звільнили багато своїх територій.Ти зразковий приклад боягуза зрадника панікера і сволоти яка в першій шерензі цілує ватні сапоги .Лайно ти собаче рашиське.Від тебе тхне болотом. Ти крутися як вуж на сковороді а твоя дата 04.09.2022 на сайті каже сама за себе ватне гівно !
показать весь комментарий
27.09.2022 00:59 Ответить
А Вы - подолятский бот. Вам тут не рады
показать весь комментарий
27.09.2022 06:42 Ответить
нікому не цікаві такі справи окрім журналістів
показать весь комментарий
27.09.2022 00:24 Ответить
ОПЗЖ І Слуги наріду , наразі в коаліціі , тому іх ніхто не чіпатиме , бо вони всі під дахом ЗеБені !!
показать весь комментарий
27.09.2022 00:41 Ответить
Бо платять членські внески куди треба.
показать весь комментарий
27.09.2022 01:19 Ответить
Не ОПЗЖ під дахом зелі, а зеля і зелені холуї під дахом ОПЗЖ.
показать весь комментарий
27.09.2022 07:14 Ответить
Схоже що так.
показать весь комментарий
27.09.2022 07:21 Ответить
Пішов бігус на юх разом зі своїми бенями і Боневтіками. Ти вже навішав наріду у 2019 році про "свинарчуків" і своїми діями посадив "ригів" ОПЗЖ у всі владні крісла татарова,єлдака,смірнова, демченка, шкарлета, вілкулів тва інших. Правдорув херів. Йди на курст до мосєйсучки будете разом готувати програму вартість борщового нарбору. Зимню одежу військові вже отримали, чи хай мерзнуть у Вови в бункері є декілька американських комплектів?
показать весь комментарий
27.09.2022 08:03 Ответить
Чому лише екснардепи а діючі ті що злились в екстазі зі слугами Те що назвали себе по іншому іншими не стали і також заробляють
показать весь комментарий
27.09.2022 08:07 Ответить
Під час війни за мародерство тільки розстріл ,отже "кому война а кому мать родна".
показать весь комментарий
27.09.2022 08:46 Ответить
нам не треба піднімати ці питання, бо якщо в нас людина обкрадає Украіну і любить рашу, то вона причисляється до св'ятих, а нам краще треба переживати щоб їм зараз там за кордонами було комфортно та добре, а якщо ми виживемо, то будем повинні їх радо вітати вдома, щоб вони далі нас обкрадали та любили расіюшку.
показать весь комментарий
27.09.2022 08:48 Ответить
А чем можно говорить если меРтвечук при Оманском Осле увеличил свое наворованное в 20 раз, он продолжает владеть частью 1+1 с беней, шуфрич отвечает за цензуру, всё это отребье продолжает сидеть в раде и работать на кремль...
показать весь комментарий
27.09.2022 08:56 Ответить
ахтожцезробивсеберазом, а тепер цілує дупу боневтіка, а 73-шечки? Зате у вас тепер появився шанс "хотьпаржать" - кожну п'ятницю о 18:00 по каналу тет - лігасмєха! правда, суки, весело? вже кількість вбитих перевалила за сотню тисяч (в Маріуполі тільки 87), щодня ховають Героїв, скільки ще відкопають тіл на тимчасово окупованих територіях - невідомо, десятки міст та сіл зруйновані, морських шляхів немає, економіки немає, країна в повній сраці - зате тупому наріду включили **********. ржіть п@дли!
показать весь комментарий
27.09.2022 09:07 Ответить
Екснардепи ОПЗЖ продовжують заробляти мільйони в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії, з дозволу"зе лідорів", ділячись при тому з ними .
показать весь комментарий
27.09.2022 09:28 Ответить
Продовюують ))) чи при порошенко вони не могли цього побити, а?
показать весь комментарий
27.09.2022 14:48 Ответить
Якщо вони при Порошенкові це робили, то "зелідор" ідучи до влади ,обіцяв "мудрому наріду" бути кращим від Порошенка..(а что мы имеем сгусь.?нет мы имеем шкгвагки...)
показать весь комментарий
27.09.2022 15:01 Ответить
ключове тут - безплатна квартира, і що так думає більшість точно більше 50% громадян, а насправді це капець як не бесплатно, ці гроші на квартири могли збільшити зп військовим які ефетивніше були би використані, але сумнівні чінуші залазять в бюджет військовим якоби їм помогти - в результаті млн. не те що без житла але і з нищими доходами + плодять корупцію і годують не тільки цю свиню на майбаху.
показать весь комментарий
27.09.2022 09:43 Ответить
.. просто, ніхто не вірить ссученій оманськійвладі перевертнів,крім українців.Здати СВОЇХ найкращих воїнів в полон на поталу ворогам (хоча були ті ,що хотіли і могли їх відбити) а ті закатовані...ще й дякують за звільнення (???),зараз контролює оборонку "смотрящий"януковичаєрмак і все інше теж,швидкі "закони" під **********************,суди в мільярди доларів на користькаламоявсесвітнього злодія (?) і інших злодіїв,рейдерство,навіть держпідприємств,медальки 95кварталу і ін.курвам (як це ************* цілим світом),гастролі розчепіри в Омєріку, що б замовити слівце,який гарний єРМАЧІЛО (?)продовження нікчемних переслідувань волонтерів (вся логістика на них і їхніх плечах)....а арахамло вже веде в відкриту перемовини з ворогом (типу торгується)... може вже відкриті військові заводи?Ні....зате переслідують бойових командувачів за оборону України (?)Чим займається сбу ???Українці,чому ви такі наївні та добрі ?......вас же нищать і обманюють ті,кому ви довірились...
показать весь комментарий
27.09.2022 10:54 Ответить
а це все Порох, зе-гній не може.)))
показать весь комментарий
27.09.2022 11:04 Ответить
Мало того , що зрадники-колаборанти не в тюрмі і заробляють в Україні мільйони (майно у них не конфіскували) , - так Зеленський ще й телеефіри на Марафоні "Єдині новиени" для членів забороненої ОПЗЖ представляє з вересня ц.р. ! ! ! ЄПитання : 1.Зеленський президент чи ні ? 2. Зеленський контролює ситуацію чи ні ? 3. Це Зеленський робить свідомо чи всім керує Єрмак , а не він ? ? ? 4.Навіщо нам такий президент , що надає телеефіри колаборантам-зрадникам ? ? ?
показать весь комментарий
27.09.2022 11:19 Ответить
просто, навіщо нам це гундозе гуано із скумбрією??? Хто ще не наржався, а дебіли 73%?
показать весь комментарий
27.09.2022 11:53 Ответить
Пане ,Гаврилюк,а ви випадково не так само,з отруйною пінею з рота , кричали про свободу слова,про іншу точку зору,про альтернативне мислення? Тримайтеся якось одного берега.Або труси вдягніть,або хрестик знімайте...
показать весь комментарий
27.09.2022 13:57 Ответить
І шмаркля нас до "перемоги" веде !
показать весь комментарий
27.09.2022 12:16 Ответить
здорового глузду над розумом?
показать весь комментарий
28.09.2022 09:44 Ответить
Карл Волох: "Не знаю, наскільки правда, що свіжообміняного Медведчука тримають у Лефортово, але я цілком готовий у це повірити. Плішиве чмо відчайдушно шукає винних у своєму трагічному (це вже очевидно навіть для нього) рішенні почати повномасштабне вторгнення в Україну. І кум тут цілком легітимна ціль - як один із головних бенефіціарів розкрадання виділених Кремлем на підривну роботу мільярдів і створення вкрай нереалістичної картинки ставлення українців до дефективного молодшого брата. Я недарма колись писав, що Віктора Володимировича ми повинні були нагородити: мало хто міг би настільки бездарно «освоїти» щедре путінське фінансування. Бажано лише, враховуючи всі заслуги перед Україною нагороджуваного, зробити це чимшвидше і - посмертно"

tZEinform: "Слідчі ФСБ РФ пред'явили звинувачення громадянину України Медведчуку Віктору Володимировичу (який нині знаходится в у привласненні державних коштів РФ виділених за період з 2012 по 2022 р. на "культурно-просветительную и разъяснительную работу" в Україні в розмірі 32.760 млрд. російських рублів. Питання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт обумовлено поверненням 10% суми збитків.
Для розуміння. 1. Сума оголошена слідчими ФСБ - це сума, яку вони вважать витраченою не за призначенням ОДНІЄЮ людиною Медведчуком. В неї не включені різні економічні преференції. 2. В українському парламенті сидить як мінімум з десяток осіб які отримували суми менші, але значимі".
показать весь комментарий
27.09.2022 13:35 Ответить
Нужно быть объективным. - опзж и по порошенко не Хило себя чухали в Украине )) не? Даже собственные телеканалы были, бизнес и т д
показать весь комментарий
27.09.2022 14:46 Ответить
 
 