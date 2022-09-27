Орбан анонсировал национальные консультации с населением Венгрии по поводу санкций ЕС против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о намерении провести "первые в Европе" национальные консультации с населением по поводу влияния санкций, введенных Европейским Союзом против РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

Во время своего выступления в парламенте в понедельник, 26 сентября, Орбан заявил, что санкции против РФ в ответ на полномасштабное вторжение в Украину были введены "недемократическим способом", потому что "так решили бюрократы в Брюсселе, а европейцы платят цену".

"Нам нужно узнать мнение людей, и именно поэтому мы первые в Европе спросим людей, что они думают о санкциях. Именно так мы поступали во время миграционного кризиса, пандемии COVID-19 и гендерного вопроса", - подчеркнул венгерский премьер.

Орбан не уточнил, когда именно состоятся консультации, но сказал, что в их пределах венгры смогут "выразить свое мнение о них и введение новых".

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