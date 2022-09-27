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Орбан анонсировал национальные консультации с населением Венгрии по поводу санкций ЕС против РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

виктор,орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о намерении провести "первые в Европе" национальные консультации с населением по поводу влияния санкций, введенных Европейским Союзом против РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

Во время своего выступления в парламенте в понедельник, 26 сентября, Орбан заявил, что санкции против РФ в ответ на полномасштабное вторжение в Украину были введены "недемократическим способом", потому что "так решили бюрократы в Брюсселе, а европейцы платят цену".

"Нам нужно узнать мнение людей, и именно поэтому мы первые в Европе спросим людей, что они думают о санкциях. Именно так мы поступали во время миграционного кризиса, пандемии COVID-19 и гендерного вопроса", - подчеркнул венгерский премьер.

Орбан не уточнил, когда именно состоятся консультации, но сказал, что в их пределах венгры смогут "выразить свое мнение о них и введение новых".

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Топ комментарии
+42
всі мадьяри *****. Такі ж самі, як касапи. Орбан - шо *****.
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26.09.2022 23:43
+33
Венгерская ****- орбан! Ты референдум проведи о выходе из ЕС и НАТО и о вступлении в " таежный союз" !
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26.09.2022 23:48
+32
Проведите уже рехверендум о независимости от ЕС . Хватит кормить Европу .
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26.09.2022 23:55
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Орбан - типичный, на 95% ************, заноза в заднице ЕС и НАТО. Надо журналюгам присмотреться, Орбан, так-же как и ***** срет в чемодан или пока тренируется на хозяйственных сумках своей жены?
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27.09.2022 07:46 Ответить
ну то виключить їх з НАТО і ЄС хай ідуть в тайожний союз і одкб,насЄлЄнІє мадярщини ощасливить,хай проконсультується
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27.09.2022 07:55 Ответить
Венгры очень хотят облажаться как в вов.
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27.09.2022 08:15 Ответить
Пуйло проводить референдуми, а пуйлобран національні консультації. Усе по накатанному. Видно зразу чия школа.
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27.09.2022 08:16 Ответить
Лідерам ЕС треба провести Європейські консультації на предмет перебування Угорщини в ЕС.
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27.09.2022 08:19 Ответить
Невже вийдуть з ЄС?
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27.09.2022 08:38 Ответить
Угорські націоналісти під керівництвом Лайоша Кошута в лютому 1848 р. підняли повстання, Австрія завдяки вторгненню російських військ 13 серпня 1849 р. відновила контроль над Угорщиною.

Вдруге 1956 р угорські націоналісти проти законної влади, яку потопили в крові радянські війська.
В баранів-мадяр відсутній один ген, який мабуть він втік в голови кацапів
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27.09.2022 08:50 Ответить
Як гроші від ЕU брати то бюрократи не мішають
Той хто сидить на двух стільцях, доведено лишається біля розбитого корита, Яник хотів і вашим і нашим, закінчив в Ростові
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27.09.2022 08:52 Ответить
Если это включает суд над недоымператорами типа Орбана и Лукашенко за подрывное действие, предательство и поддержду военных преступлений, то я за.
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27.09.2022 09:29 Ответить
Оскільки Едвард Сноуден не служив у російській армії, не має практики та досвіду військової служби, він не підлягає призову", - відзначив адвокат. Джерело: https://censor.net/ua/n3369815
Не думаю, що москалі прирівняють мадярів до Сноудена. Мобілізують всіх *******, якщо Україна не встоїть.
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27.09.2022 09:36 Ответить
Очень интересно ) Санкции наложены на Россию, а опрашивать будут венгров ))))
Ему никто не говорил что он смешон, этот ************ и слишком явно лижет пупке задницу? )
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27.09.2022 10:00 Ответить
на осиновый кол питараса
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27.09.2022 10:26 Ответить
а было бы мило, если бы Германия как наибольший донор евробюджета, организовала национальные консультации по поводу ежегодной финпомощи венгерскому бюджету на 10 млрд евро.
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27.09.2022 11:31 Ответить
ес варто почати консультації ***** їм впала угорщина, яка бере гроші ес і відразу обпльовує спільну позицію ес.
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27.09.2022 11:32 Ответить
Наввіщо їх у єс ще держуть? Женіть ссанимі ганчірками!
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27.09.2022 16:11 Ответить
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