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Новости За рубежом Санкции против России
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Россия (91187) санкции (10609) США (23153) Жан-Пьер-Карин (33) псевдореферендум (122)

США в ближайшие дни объявят о реакции на российские псевдореферендумы, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

дім,білий

Соединенные Штаты уже на этой неделе планируют объявить о мерах, которые будут приняты против России в ответ на проведение так называемых псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом на брифинге в понедельник заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Что касается псевдореферендумов, свидетелями которых мы являемся, то мы никогда не признаем эти территории чем-то другим, кроме как частью Украины. Мы будем и дальше работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности и поддерживать Украину столько, сколько нужно", - подчеркнула она.

Представительница Белого дома напомнила, что США готовы заставить Россию "платить дополнительную быструю и тяжелую экономическую цену" в ответ на "референдумы".

"США никогда не признают эти территории чем-то другим, кроме как частью Украины, и совместно с партнерами отклоняем любой сфальсифицированный результат ("референдумов"), который анонсирует Россия. Больше об этом вы услышите от нас в ближайшие дни", - добавила Жан-Пьер.

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Топ комментарии
+16
Я думаю, санкції будуть нишівними: Пушиліну та іншим колаборантам заборонять відкривати візу до США. Американці - вони безжалісні. Як Обама в свій час.
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27.09.2022 00:10
+8
Єдина реакція - це більше важкої зброї. Чим більше - тим краще
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27.09.2022 02:01
+7
Невже ви думаєте, що буде настільки суворе покарання?
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27.09.2022 00:29
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В усіх словниках світу зявилося нове слово "*****". Можливо скоро зявиться і "*****" як визначення ставлення до кацапів.
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27.09.2022 03:11 Ответить
Я думаю, санкції будуть нишівними: Пушиліну та іншим колаборантам заборонять відкривати візу до США. Американці - вони безжалісні. Як Обама в свій час.
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27.09.2022 00:10 Ответить
Невже ви думаєте, що буде настільки суворе покарання?
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27.09.2022 00:29 Ответить
не очень. Дадут еще штук пять "хаймарсов" и несколько сотен ракет. Как раз к тому времени, что бы салютом по эшелону со свежемобилизированными на ж\д станции отметить присоединение Старобельска к расее. Всё идет своим чередом.
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27.09.2022 00:48 Ответить
Тільки сотню ракет і чергову велику стурбованість.
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27.09.2022 02:35 Ответить
это нормальная реакция разумных и прагматичных людей на типа <*******референдум. На следующей неделе будет снова очередная сотня ракет и большая озабоченность. И так будет еще долго. А если ждёте обещанных чудес, то тогда вам надо вернуться в девятнадцатый год - там раздавали обещания чудес.
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27.09.2022 03:09 Ответить
Якщо би це не сопроводжувалось мобілізацією більше мільйона кацапів і не тільки.
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27.09.2022 04:07 Ответить
в следующем году они там объявят у себя мобилизацию трёх миллионов в кацовойско. И что? Блинкен должен лично приехать вас утешать?
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27.09.2022 04:40 Ответить
Блінкен, як держсекретар США, країни, яка більше всіх наполягала на нашому роззброєні і є основним гарантом, він має виконувати ті гарантії. Бо дограють, що Китай побачить слабкість США і нападе на Тайвань, а в цьому конфлікті США, як вони моделювали, за кілька тижнів втратять літаків тільки літаків 900 одиниць. А стосовно гарантій, то вже і так повагу в світі втратили, обіцяли рік тому гарантії КНДР в обмін на ядерну зброю, то ці голодні чучхе відповіли, бачили ми вже ваші гарантії ( маючи на увазі приклад України). І з кацапами все одно прийдеться воювати, бо у кацапів далі ідуть країни Балтії, а потім Польща, чи якщо умиють руки, то розпад НАТО і США втрачає світове лідерство, економічна криза,... Маю елементарні речі пояснювати.
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27.09.2022 05:40 Ответить
поток сознания , не имеющий к нашим актуальным проблемам никакого отношения. Идите в политологи, сейчас они нарасхват.
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27.09.2022 05:44 Ответить
Все точно. Они должні США и Запад- так как они заставили отказатся от ЯО и передать его Параше. Нето что должні- они б*дь так су:ка должні. Не будь терпилой
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27.09.2022 09:58 Ответить
Фанати Пороха все більш схожі на російське ІПСО.
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27.09.2022 03:59 Ответить
росийское ИПСО успешно провернули в 19-м, и теперь те, кому с руки солнцессяйного не досталось шашлыков, занимаются перевоспитанием великовозрастного мальчика советского разлива и непонятного этнического происхождения, пытаясь слепить из него хотя бы какой-то эрзац крутого бойскаута. Но пластуна из него точно не получится, його би навіть в УПЮ не прийняли би.
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27.09.2022 04:51 Ответить
Якщо так, то ви доповнюєте це ІПСО.
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27.09.2022 06:48 Ответить
стрєлочник Саша Неначасі ))
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27.09.2022 12:16 Ответить
Давай, кажи іще, що американці не ті, європейці не ті, усюди зрада, ще обізви мене якось, і ти ще більш будеш походити на російске ІПСО, дурнику.
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27.09.2022 23:07 Ответить
Рецепт ІПСО від Пороха.
Інгредієнти:
1. Телевізійний канал (г+г)
2. Мозок не сформованої особистості (73%)
3. "Голобородько"- 1штука
Приготування:
Беремо " Голобородька" і вичавлюємо на телеканал. Туди ж додаємо мозок не сформованої особистості і добре це все змішуємо.
Так як інґредієнти мають досить дубову консистенцію то існує доцільність готувати їх на кондитерській хвабриці города Ліпєцк, попередньо пропустивши через Панамські опшори.
Важливо! Готове "блюдо" подається на стіл само. Само себе їсть, і само ж гидує тим що наварилось.
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27.09.2022 07:51 Ответить
Это кто безжалостный ? трусливый Обама ,из-за которого и Грузины и Украинцы потерпели поражение, обыкновенный балабол . как и Горбачёв был, и который наделал столько долгов Америке во времена его правления и получил Нобелевскую премию мира , за то что не вмешивался в международные конфликты.
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27.09.2022 06:52 Ответить
Представьте, как было бы красиво:
"В связи с псефдореферендумом, запрет на использование американского оружия по хрюсии больше не имеет смысла, поэтому мы его отменяем"
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27.09.2022 00:43 Ответить
1001-е американское предупреждение

Последствия за «референдумы», в частности, будут включать экономические санкции против компаний за пределами России, которые поддерживают военную машину РФ, - заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.
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27.09.2022 00:51 Ответить
США нужно сказать, что если россия оглашает результаты референдумов - то они предоставляют Украине ракеты большой дальности, и Украина будет иметь право делать с ними всё, что хочет!
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27.09.2022 01:32 Ответить
Да если бы!! АТак Байден говорит ,что если пуйло применит ядерный взыв на Украине то тогда Байден потопит его Черноморский флот. Какой то не равнозначный обмен угрозами - вам не кажется?
Если ты убьеш украинскую цивилизацию то тогда я потоплю часть твоих корабликов в Чёрном море. По мне так это выглядит как издевательство.
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27.09.2022 06:56 Ответить
дати вам трампа? - в нас ********** , як і у вас - 73%.
надамо... - без ниття тільки потому....
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27.09.2022 06:59 Ответить
Не надо мне ни нашего Байдена и тем более вашего Трампа, нужен человек типа Рейгана или на другой случай Клинтона,который и во внешней политике прекрасно разбирался да и в экономике Америки тоже . Когда он ушел у Америки не было ни цента долга . А что сейчас творится? И когда -то и кому -то это надо будет отдавать. Я знаю сколько долга у Америки на душу населения .но не хочу портить вам вечер неприятными новостями.
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27.09.2022 07:30 Ответить
так виберіть - за чим діло стало?
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27.09.2022 07:34 Ответить
а знаєте скільки зовнішньго боргу в Амеріки?
це вам кацапи, не козу пасти
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27.09.2022 07:36 Ответить
від вас рязанью тхне... - без поваги, закінчуйте з кацтв...
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27.09.2022 07:39 Ответить
Сперва показались нормальным челоевеком а сейчас видно что плохо вас мама с папой учили культурно разговаривать с людьми.
Чем от вас тхне я писать не буду, а то всю жизнь оставшуюся будете к себе принюхиваться. И прощайте , я с хамами не общаюсь.
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27.09.2022 09:12 Ответить
а ви ще 3 рази напишіть за "внешній долг США на душу населенія" ..
і не треба образ - за своїм запахом слідкуйте.
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27.09.2022 09:15 Ответить
обеспокоенность ?
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27.09.2022 01:47 Ответить
Єдина реакція - це більше важкої зброї. Чим більше - тим краще
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27.09.2022 02:01 Ответить
ГЛІБОКО ОБЄСПОКОЄНІ, ВГАДАВ ⁉️ 😁
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27.09.2022 02:12 Ответить
Цей нескінчений потік "китайських попереджень" від США вже просто набрид, навіть немає бажання витрачати будь-які емоції.
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27.09.2022 10:19 Ответить
сша останні роки тупо реагує.... реагує.... реагує і ніяк не виреагує щось толкове! сша - вже тупий реагент...
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27.09.2022 11:29 Ответить
 
 