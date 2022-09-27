США в ближайшие дни объявят о реакции на российские псевдореферендумы, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Соединенные Штаты уже на этой неделе планируют объявить о мерах, которые будут приняты против России в ответ на проведение так называемых псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом на брифинге в понедельник заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Что касается псевдореферендумов, свидетелями которых мы являемся, то мы никогда не признаем эти территории чем-то другим, кроме как частью Украины. Мы будем и дальше работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности и поддерживать Украину столько, сколько нужно", - подчеркнула она.
Представительница Белого дома напомнила, что США готовы заставить Россию "платить дополнительную быструю и тяжелую экономическую цену" в ответ на "референдумы".
"США никогда не признают эти территории чем-то другим, кроме как частью Украины, и совместно с партнерами отклоняем любой сфальсифицированный результат ("референдумов"), который анонсирует Россия. Больше об этом вы услышите от нас в ближайшие дни", - добавила Жан-Пьер.
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Інгредієнти:
1. Телевізійний канал (г+г)
2. Мозок не сформованої особистості (73%)
3. "Голобородько"- 1штука
Приготування:
Беремо " Голобородька" і вичавлюємо на телеканал. Туди ж додаємо мозок не сформованої особистості і добре це все змішуємо.
Так як інґредієнти мають досить дубову консистенцію то існує доцільність готувати їх на кондитерській хвабриці города Ліпєцк, попередньо пропустивши через Панамські опшори.
Важливо! Готове "блюдо" подається на стіл само. Само себе їсть, і само ж гидує тим що наварилось.
"В связи с псефдореферендумом, запрет на использование американского оружия по хрюсии больше не имеет смысла, поэтому мы его отменяем"
Последствия за «референдумы», в частности, будут включать экономические санкции против компаний за пределами России, которые поддерживают военную машину РФ, - заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.
Если ты убьеш украинскую цивилизацию то тогда я потоплю часть твоих корабликов в Чёрном море. По мне так это выглядит как издевательство.
надамо... - без ниття тільки потому....
це вам кацапи, не козу пасти
Чем от вас тхне я писать не буду, а то всю жизнь оставшуюся будете к себе принюхиваться. И прощайте , я с хамами не общаюсь.
і не треба образ - за своїм запахом слідкуйте.