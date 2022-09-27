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Наша авиация нанесла 28 ударов по противнику. Поражены 20 районов сосредоточения живой силы, 7 позиций ЗРК, 3 склада с боеприпасами, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

повітряні,сили

Подтверждено успешное поражение личного состава и техники противника в предыдущие дни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Так, в Херсоне было уничтожено и выведено из строя семь грузовиков "Урал", в Мелитополе уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники и более 20 оккупантов. В районах населенных пунктов Токмак и Черниговка Запорожской области уничтожен вражеский комплекс С-300, 5 единиц военной техники и ранены более 50 оккупантов.

"Авиация Сил обороны нанесла 28 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются. Ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 склада с боеприпасами, а также более 10 отдельных важных целей.

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Топ комментарии
+24
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27.09.2022 08:26
+16
Наші вийшли на стик Харківської, Донецької і Луганської в районі східніше села Піски-Редьківські, Харківська.
Далі, до Сватового, оборони у орків практично немає.
Чекаємо на новини з того напрямку.
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27.09.2022 08:37
+13
ППО кацапське наші хлопці кожен день впевнено половинять.
Надіюсь скоро не буде в них що підвозити...
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27.09.2022 08:28
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любимая, касапская демиллитаризация...
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27.09.2022 08:24 Ответить
Если в заглавии добавить "Потерь нет!", то будет как у извесных брехунов
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27.09.2022 09:34 Ответить
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27.09.2022 08:26 Ответить
ППО кацапське наші хлопці кожен день впевнено половинять.
Надіюсь скоро не буде в них що підвозити...
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27.09.2022 08:28 Ответить
Це такі хітрі ракетки від амерів - їбашать ппо русні, аж гаї шумлять.
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27.09.2022 09:20 Ответить
Новоіспєчонниє кацапчики
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27.09.2022 08:31 Ответить
Потрібно і мішки скидати безкоштовно
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27.09.2022 08:33 Ответить
Щоб самі в них залазили і чекали рефрижератори ))
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27.09.2022 09:28 Ответить
Парад орків в Україні.
https://www.youtube.com/watch?v=PYLOdYJjVPA
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27.09.2022 08:35 Ответить
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27.09.2022 09:29 Ответить
Нужно ускорять процес конфискации денег России за границей и Украина должна у США и Великобритании и Германии - купить оружия на 100 миллиардов!!! Тем самым Украина поможет деньгами и сама вооружиться. Как меня учили нужно совершать такие сделки, в которых обе стороны выигрывают. Мы должны помочь им, а они помогут нам. Идеальная сделака. Остальные деньги нам нужны на отстройку Украины и помощь людям.
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27.09.2022 08:36 Ответить
Наші вийшли на стик Харківської, Донецької і Луганської в районі східніше села Піски-Редьківські, Харківська.
Далі, до Сватового, оборони у орків практично немає.
Чекаємо на новини з того напрямку.
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27.09.2022 08:37 Ответить
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27.09.2022 09:25 Ответить
Дякуємо ЗСУ!
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27.09.2022 08:45 Ответить
Раз мы можем использовать HARM, то может можно использовать и Гарпун? И также aim-120 от nasams, чтобы использовать их как ракету воздух-воздух с хорошей дальностью поражения, а то ПВО это ближнего радиуса действия и вообще хуже, чем пускать ракету из воздуха с уже набранной скоростью.

Гарпуны воздушного базирования по сути к такому же ЭВМ подключены, что и HARM. Это видно по симулятору DCS:
https://www.youtube.com/watch?v=OLK_COVujD8
И те же харм точно также пускаются (в симуляторе на момент съемки баг был, с F-18 дополнительную скорость набирали ракеты):
https://www.youtube.com/watch?v=vHBqUcznYsM&t=119s

Тем более, что США скорее всего не ставили условий при поставке гарпунов, что мы не будем бить ими по территории Кацапстана. Не подумали об этом. Но гарпун отлично наведется на мост или отдельно стоящий у берега небоскреб (лахта-центр в основанном в 1917 Лениным городке). Из Эстонии там всего ничего лететь, атаковать будем из Балтийского моря и дальше скроемся в неизвестном направлении, то есть некому будет предъявить, что мы используем их воздушное пространство, так как сразу Латвия и Литва подходят под это дело и вообще можно сказать, что прилетели через Босфор морским путем. И вообще пора валить корабли кацапов Средиземном море и в Балтийском. У нас есть законное право на это, а это серьезно снизит угрозу для Европы. ПВО с них, кстати, все поснимали, чтобы поставить на Черноморский флот. Легкая добыча.
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27.09.2022 08:46 Ответить
Вот по С300 прям отлично, ибо зае$али
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27.09.2022 09:05 Ответить
Та какой там "отлично".. Ночью снова по Запорожью лупили этими с-300.
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27.09.2022 09:17 Ответить
Треба на ці комплекси циган нацькувати - бо їх у кацапів просто до... багато.
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27.09.2022 09:22 Ответить
Видосиком лупануть
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27.09.2022 09:37 Ответить
Дуже потужна зелена зброя з 19 року. Це ще амери про це не знають.
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27.09.2022 10:31 Ответить
Кажуть їх в Бердянськ знову навели. І коли знищують за допомогою HARM радар, то пускові ж цілі залишаються. А якщо вони пл GPS ракети запускають, то я так розумію радар їм не потрібен тоді, тільки машина управління.
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27.09.2022 09:52 Ответить
молодці!
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27.09.2022 09:05 Ответить
Соколики наші, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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27.09.2022 10:47 Ответить
війну можна закінчити за один день. і це НАБАГАТО простіше, ніж здається. навіть не треба армій і озброєнь. Потрібно тільки утилізувати пукіна, який почав війну в 2014-ому і в той самий день посадити за державну зраду зеленського, який зробив ВСЕ, що війна розгорілась в 2022-ому,....
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27.09.2022 11:23 Ответить
 
 