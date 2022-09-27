Наша авиация нанесла 28 ударов по противнику. Поражены 20 районов сосредоточения живой силы, 7 позиций ЗРК, 3 склада с боеприпасами, - Генштаб

Подтверждено успешное поражение личного состава и техники противника в предыдущие дни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Так, в Херсоне было уничтожено и выведено из строя семь грузовиков "Урал", в Мелитополе уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники и более 20 оккупантов. В районах населенных пунктов Токмак и Черниговка Запорожской области уничтожен вражеский комплекс С-300, 5 единиц военной техники и ранены более 50 оккупантов.

"Авиация Сил обороны нанесла 28 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются. Ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 склада с боеприпасами, а также более 10 отдельных важных целей.

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