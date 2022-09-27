Наша авиация нанесла 28 ударов по противнику. Поражены 20 районов сосредоточения живой силы, 7 позиций ЗРК, 3 склада с боеприпасами, - Генштаб
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Подтверждено успешное поражение личного состава и техники противника в предыдущие дни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Так, в Херсоне было уничтожено и выведено из строя семь грузовиков "Урал", в Мелитополе уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники и более 20 оккупантов. В районах населенных пунктов Токмак и Черниговка Запорожской области уничтожен вражеский комплекс С-300, 5 единиц военной техники и ранены более 50 оккупантов.
"Авиация Сил обороны нанесла 28 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются. Ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 склада с боеприпасами, а также более 10 отдельных важных целей.
Пожалуйста, подождите...
Надіюсь скоро не буде в них що підвозити...
https://www.youtube.com/watch?v=PYLOdYJjVPA
Далі, до Сватового, оборони у орків практично немає.
Чекаємо на новини з того напрямку.
Гарпуны воздушного базирования по сути к такому же ЭВМ подключены, что и HARM. Это видно по симулятору DCS:
https://www.youtube.com/watch?v=OLK_COVujD8
И те же харм точно также пускаются (в симуляторе на момент съемки баг был, с F-18 дополнительную скорость набирали ракеты):
https://www.youtube.com/watch?v=vHBqUcznYsM&t=119s
Тем более, что США скорее всего не ставили условий при поставке гарпунов, что мы не будем бить ими по территории Кацапстана. Не подумали об этом. Но гарпун отлично наведется на мост или отдельно стоящий у берега небоскреб (лахта-центр в основанном в 1917 Лениным городке). Из Эстонии там всего ничего лететь, атаковать будем из Балтийского моря и дальше скроемся в неизвестном направлении, то есть некому будет предъявить, что мы используем их воздушное пространство, так как сразу Латвия и Литва подходят под это дело и вообще можно сказать, что прилетели через Босфор морским путем. И вообще пора валить корабли кацапов Средиземном море и в Балтийском. У нас есть законное право на это, а это серьезно снизит угрозу для Европы. ПВО с них, кстати, все поснимали, чтобы поставить на Черноморский флот. Легкая добыча.