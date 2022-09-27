ВСУ уничтожили вражескую баржу и три "Панциря-С1" в районе Херсона, - ОК "Південь"

Обстановка в южной операционной зоне стабильно напряженная, но контролируемая. В составе сил и положении врага перемен не произошло.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

Как отмечается, оккупационные войска продолжают обстреливать наши позиции и прифронтовые территориальные громады из разных видов вооружения. В течение дня нанесены 4 авиационных и 1 ракетный удар.

Под огнем тяжелой артиллерии снова оказался Марганец. Разрушен частный гараж, ранен гражданский человек.

Также отмечается, что Кривой Рог противник атаковал ракетой воздушного базирования Х-59. Попав в аэропорт, разрушил инфраструктуру объекта. Из-за существенного повреждения аэродрома и оборудования, его дальнейшее использование по назначению невозможно. Пострадавших и жертв нет.

"По Одесщине враг направил очередную атаку дронов-камикадзе. Все три дрона-агрессора уничтожены силами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

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По данным ОК "Південь", нашей авиацией нанесено 10 ударов по врагу, в Баштанском районе Николаевщины уничтожен вражеский беспилотный разведчик "Орлан-10".

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 250 огневых задач. В Херсонском и Бериславском районах поражены 4 ячейки вражеского вооружения и техники и 4 склада с боеприпасами. Еще минус одна баржа в районе Херсона у оккупантов вместе с надеждой наладить сообщение между берегами Днепра. Огневой контроль проведен и по позициям противовоздушной обороны, и по попыткам оккупантов восстановить пропускные способности моста в Новой Каховке", - говорится в сообщении.

Подтвержденные потери врага составляют 77 рашистов, 6 танков, 5 гаубиц, в том числе самоходная "Мста-С", 3 зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1" и 14 единиц автобронетехники.

Корабельная группировка вражеского флота без изменения состава, района плавания и угроз: 4 ракетоносителя, 1 из которых подводный, держат наготове 28 "Калибров".