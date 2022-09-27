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ВСУ уничтожили вражескую баржу и три "Панциря-С1" в районе Херсона, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Обстановка в южной операционной зоне стабильно напряженная, но контролируемая. В составе сил и положении врага перемен не произошло.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

Как отмечается, оккупационные войска продолжают обстреливать наши позиции и прифронтовые территориальные громады из разных видов вооружения. В течение дня нанесены 4 авиационных и 1 ракетный удар.

Под огнем тяжелой артиллерии снова оказался Марганец. Разрушен частный гараж, ранен гражданский человек.

Также отмечается, что Кривой Рог противник атаковал ракетой воздушного базирования Х-59. Попав в аэропорт, разрушил инфраструктуру объекта. Из-за существенного повреждения аэродрома и оборудования, его дальнейшее использование по назначению невозможно. Пострадавших и жертв нет.

"По Одесщине враг направил очередную атаку дронов-камикадзе. Все три дрона-агрессора уничтожены силами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

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По данным ОК "Південь", нашей авиацией нанесено 10 ударов по врагу, в Баштанском районе Николаевщины уничтожен вражеский беспилотный разведчик "Орлан-10".

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 250 огневых задач. В Херсонском и Бериславском районах поражены 4 ячейки вражеского вооружения и техники и 4 склада с боеприпасами. Еще минус одна баржа в районе Херсона у оккупантов вместе с надеждой наладить сообщение между берегами Днепра. Огневой контроль проведен и по позициям противовоздушной обороны, и по попыткам оккупантов восстановить пропускные способности моста в Новой Каховке", - говорится в сообщении.

Подтвержденные потери врага составляют 77 рашистов, 6 танков, 5 гаубиц, в том числе самоходная "Мста-С", 3 зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1" и 14 единиц автобронетехники.

Корабельная группировка вражеского флота без изменения состава, района плавания и угроз: 4 ракетоносителя, 1 из которых подводный, держат наготове 28 "Калибров".
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Топ комментарии
+18
не у всіх рожа ботоксна і не всі на алтаї...
декотрі і на баржі були
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27.09.2022 08:52
+16
Каждый день вкусняшки, то куча самолётов, то арты, теперь панцирей, ВСУ напоминает повара, который каждый день подает разные блюда
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27.09.2022 09:21
+10
ну як то так, ***********.
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27.09.2022 08:46
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ну як то так, ***********.
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27.09.2022 08:46 Ответить
не у всіх рожа ботоксна і не всі на алтаї...
декотрі і на баржі були
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27.09.2022 08:52 Ответить
Це вже не ППО, а ППВО - протипідводна оборона.
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27.09.2022 09:13 Ответить
Каждый день вкусняшки, то куча самолётов, то арты, теперь панцирей, ВСУ напоминает повара, который каждый день подает разные блюда
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27.09.2022 09:21 Ответить
Смажені коржі готуєм на баржі.
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27.09.2022 09:27 Ответить
Баржа була з кавунами?
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27.09.2022 09:32 Ответить
Якщо там по бортах щось потекло червоного кольору, то мабуть були кацапи кавуни...
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27.09.2022 12:00 Ответить
*****, де вони стіки барж взяли. Кожен день топлять.
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27.09.2022 10:37 Ответить
Низький уклін Захисникам України!!!
Смерть рашистам ***** та їх сраколизам в Україні !!
🇺🇦❤️⚔️‼️🍒🌶🌻🌞⚔️🇪🇪🇮🇩🇦🇿🇺🇸🇬🇧🇸🇪🇩🇪🇨🇦🇹🇷🇫🇮🇳🇴🇪🇺⚔️🫡👏✊👍✌️
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27.09.2022 10:44 Ответить
Читаючи новини (не надто регулярно), примічаю, що це вже друга баржа, пущена нашими захисниками в Херсонському Дніпрі (ріці). Однак в загальному балансі, який подає Генштаб, цифра кораблів (15 штук) не змінюється вже місяців зо три. Що це за "арихметика", не второпаю.
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27.09.2022 10:52 Ответить
Це вкрадена кацапами в українського підприємства баржа.
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27.09.2022 12:01 Ответить
"Панцирь С(сыт) один"
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27.09.2022 12:36 Ответить
 
 