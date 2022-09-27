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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15308) война (46486) Генштаб ВС (4244) уничтожение (3784) техника (1540) потери (3855)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 57 750 человек, 261 самолет, 224 вертолета, 2 306 танков, 1 378 артсистем и 4 881 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 27 сентября потери личного состава противника составляют около 57 750 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 57750 (+550) человек ликвидировано,

танков - 2306 (+16) ед,

боевых бронированных машин - 4881 (+24) ед,

артиллерийских систем - 1378 (+9) ед,

РСЗО - 331 (+1) ед,

средства ПВО - 175 (+3) ед,

самолетов - 261 (+1) ед,

вертолетов - 224 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 977 (+7),

крылатые ракеты – 241 (+0),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3730 (+19) ед,

специальная техника – 131 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 57 750 человек, 261 самолет, 224 вертолета, 2 306 танков, 1 378 артсистем и 4 881 бронированная машина 01

"Самые большие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+23
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27.09.2022 09:36
+15
Смішки смішками, але й у нас таке вже трапляється - наш кулеметник з Браунінга М2 за день накосив біля сотні, спалив 2 ствола, зараз проходить психологічну реабілітацію
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27.09.2022 09:40
+11
Утилізація скотобази на благо планети набирає обертів. Шана нашим хлопцям!
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27.09.2022 09:19
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Є "запаска" на жигулі, віддам не дорого...
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27.09.2022 09:18 Ответить
Утилізація скотобази на благо планети набирає обертів. Шана нашим хлопцям!
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27.09.2022 09:19 Ответить
Судя по цифрам РоSSия ещё ничего не начинала. Следующая перегруппировка будет до Мариуполя или сразу до Керченского моста?
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27.09.2022 09:20 Ответить
До Владівостока
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27.09.2022 09:24 Ответить
Зачьотно!
Але що мається на увазі під "Краматорським напрямком"?
Лиман? Білогорівка? Чи ще щось?
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27.09.2022 09:22 Ответить
красівоє...але хочеться ще й кораблика
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27.09.2022 09:23 Ответить
У сарівнаваніях кацапосамальотов і кацаповіртальотов, аутсайдер віртальот, ніпапядок надо паднажать.
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27.09.2022 13:27 Ответить
Цивилизация в долгу перед ЗСУ, Украиной за утилизацию мусора и вирусов
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27.09.2022 09:34 Ответить
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27.09.2022 09:36 Ответить
Смішки смішками, але й у нас таке вже трапляється - наш кулеметник з Браунінга М2 за день накосив біля сотні, спалив 2 ствола, зараз проходить психологічну реабілітацію
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27.09.2022 09:40 Ответить
Стволи проходять реабілітацію??? (це тіпа жарт - 🙂🙂🙂)
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27.09.2022 10:07 Ответить
Net, proxodit rebilitaciju geroi iz za rastroistva chto zhog 2stvala pulimjota, kotorimi mog bi eshtjo sotnju naccistov roSSijskix unihtozit... (dopolnaju shutku )
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27.09.2022 12:30 Ответить
ну хто пояснить, при таких скупих повідомленнях з фронту (піздорез тільки біля Лиману і Бахмуту) - звідки береться стільки фаршу касапів?
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27.09.2022 10:49 Ответить
Луганськ! Ешелон мобілізованих прямо на вокзалі! Не встигли й українського сала скуштувать, як потрапили на "барбекю" з "Хаймерсами"
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27.09.2022 11:20 Ответить
Эшелон гусар летучих вонючих!
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27.09.2022 12:41 Ответить
та як їх там порахували?
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27.09.2022 14:01 Ответить
Не знаю! "Наші люди" є не тільки в Генштабі РФ У моргах та лікарнях Луганська - теж!
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27.09.2022 14:27 Ответить
я думаю, це наші б'ють з М777, марсів і з хаймарсів по їхнім штабам, опорним пунктам і скупченням.
а також і наша авіація б'є на Півдні.
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27.09.2022 11:21 Ответить
ВСУ задвухсотили первых чмобиков.
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27.09.2022 16:08 Ответить
Півезуть чмобіків і по тисячі в сутки дохнуть будут
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27.09.2022 12:43 Ответить
 
 