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Кремль переводит вину за неспособность соблюдать критерии мобилизации на местные власти, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

росія,мобілізація

В России обнаружили виновных в провалах мобилизации. Мол, во всем виновата бюрократия на местах.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного аналитического отчета Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

"Распространенные нарушения закона о мобилизации Кремль умаляет как индивидуальные ошибки местных властей, заявляя, что исправляет эти ошибки, когда на них обращают внимание граждане. Однако нарушения явно слишком распространены, чтобы быть лишь результатом индивидуальных ошибок, и российские граждане могут видеть их слишком четко" , – говорится в сообщении.

Аналитики также отметили, что "в отличие от российских провалов в Украине, которые кремль смог минимизировать или скрыть, потому что россияне просто не видят их напрямую, то нарушения указа о мобилизации очевидны для многих россиян".

В российских СМИ массово публикуются жалобы на ошибки мобилизации. В основном возлагают вину на якобы немотивированных и нерадивых работников пунктов призыва в армию.

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По данным аналитиков, Кремль сталкивается с трудной задачей, пытаясь успокоить русский народ, в то же время мобилизуя достаточно людей, чтобы продолжать войну. Нынешний нарратив Кремля направлен на то, чтобы успокоить свое обескураженное и паническое население обещанием исправить и наказать бюрократические институции за массовые "ошибки" в мобилизационной кампании, но такое сообщение вряд ли решит проблемы Кремля. Некоторые россияне уже направляют свой гнев на военных: 26 сентября выступавший против мобилизации мужчина стрелял в начальника Усть-Илимского военкомата Иркутской области.

Успокоить российское население Кремля пока не удается, отмечается в отчете. Протесты прошли по меньшей мере в 35 населенных пунктах 25 сентября и по меньшей мере в 10 населенных пунктах 26 сентября.

В то же время даже грамотно осуществленный вызов российских резервов вряд ли обеспечит значительную боевую мощь в Украине в ближайшее время, отметили аналитики.
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«Новости Тюмени».
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27.09.2022 10:05 Ответить
Всех расстрелять!
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27.09.2022 10:10 Ответить
не тою стороною засовують ..і не загоряється
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27.09.2022 10:18 Ответить
Мда,а все таки риба гниє з голови.
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27.09.2022 10:19 Ответить
кремль привселюдно обісрався
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27.09.2022 10:30 Ответить
Пора ***** писати статтю "Галавакружєніє ат успехав" (як у Сталіна), в якій всю хрінь спихнути на місцеву владу
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27.09.2022 10:39 Ответить
"Царь хороший - бояре плохие".
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27.09.2022 10:51 Ответить
Вся "прєлєсть" цієї недолугої могилізації і т.зв. злочинних "референдумів" у тому, що їх неможливо відмінити чи переграти!

Таке враження, що США спеціально заманили х-ло в пастку а потім заблокувало можливість використання рашою ядерної зброї -- заяви Байдена, Саллівана і контрольовані зливи у ЗМІ не залишають сумнівів, що американська помста буде страшна і руйнівна.

І навіть не так прямим військовим ефектом -- а очікуваними політичними і репутаційними втратами, які обвалять владу опг озеро.
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27.09.2022 12:17 Ответить
 
 