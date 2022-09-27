395 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 776 - ранены, - Офис Генпрокурора
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на утро 27 сентября 2022 более 1171 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 395 детей погибли и более 776 получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.
"26 сентября в результате обстрела врагом г. Первомайский Харьковской области погибла 13-летняя девочка. Стало известно, что в начале апреля в результате обстрелов оккупантами г. Рубежное Луганской области погибли трое детей. 26 сентября в результате артиллерийского обстрела войсками РФ г. Красногоровка Донецкой области ранена девочка 13 лет", - говорится в сообщении.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 401, Харьковской – 231, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 55, Запорожской – 47, Днепропетровской – 26.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
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