Мобилизационный пункт военкомата развернут на пункте пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией, - МВД РФ
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Российские власти приняли решение разрешить пеший переход через границу Грузии на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии.
Об этом сообщили в региональном отделе МВД, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости".
Там объяснили, что поток машин серьезно нарастает.
"На КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата", - добавили в МВД.
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Главное всегда говорить: "я политикой не интересуюсь".
Это - верный путь погибнуть от минометного ранения в брюшную полость где-нибудь в лесах на севере Луганщины или в степях Херсонщины, держа в руках собственные кишки.
Ещё раз поздравляю!
Сильно прагнули української землі - всі ляжете в неї, суки.