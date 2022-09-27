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Мобилизационный пункт военкомата развернут на пункте пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией, - МВД РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мобілізація

Российские власти приняли решение разрешить пеший переход через границу Грузии на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии.

Об этом сообщили в региональном отделе МВД, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости".

Там объяснили, что поток машин серьезно нарастает.

"На КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата", - добавили в МВД.

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Топ комментарии
+12
Поздравляю, кацапы!
*************?
Главное всегда говорить: "я политикой не интересуюсь".
Это - верный путь погибнуть от минометного ранения в брюшную полость где-нибудь в лесах на севере Луганщины или в степях Херсонщины, держа в руках собственные кишки.
Ещё раз поздравляю!
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27.09.2022 10:26
+11
ловить живцов
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27.09.2022 10:23
+10
Карма.
Сильно прагнули української землі - всі ляжете в неї, суки.
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27.09.2022 10:29
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ловить живцов
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27.09.2022 10:23 Ответить
Це виходить, що штурмувати кордони Грузії не має потреби, бо там уже чекають з чорним мішком,автоматом 1945 року випуску і Камазом того ж року
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27.09.2022 10:24 Ответить
ГАЗ-АА
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27.09.2022 10:34 Ответить
Поздравляю, кацапы!
*************?
Главное всегда говорить: "я политикой не интересуюсь".
Это - верный путь погибнуть от минометного ранения в брюшную полость где-нибудь в лесах на севере Луганщины или в степях Херсонщины, держа в руках собственные кишки.
Ещё раз поздравляю!
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27.09.2022 10:26 Ответить
Карма.
Сильно прагнули української землі - всі ляжете в неї, суки.
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27.09.2022 10:29 Ответить
-По азимуту ищи!(с)

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27.09.2022 10:39 Ответить
Добрива для української землі збирають по всій рашці.
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27.09.2022 10:44 Ответить
Все логічно: від мобільного військкомату до мобільного крематорію
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27.09.2022 10:44 Ответить
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27.09.2022 10:46 Ответить
Сподіваюся, що кацапи продовжують пишатися своїм кацапстаном і обожнювати свого вєлікого *****? Впевнена, що вони мають ще більше його возлюбіть! Це ж вільна та щаслива ​​кацапендія, не те, що, наприклад, хвашиська Україна або загнівающій Захід!
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27.09.2022 10:55 Ответить
 
 