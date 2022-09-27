Мобилизационный пункт военкомата развернут на пункте пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией, - МВД РФ

Российские власти приняли решение разрешить пеший переход через границу Грузии на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии.

Об этом сообщили в региональном отделе МВД, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости".

Там объяснили, что поток машин серьезно нарастает.

"На КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата", - добавили в МВД.

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