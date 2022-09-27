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В московском театре Виктюка открыли призывной пункт: На фасаде - баннер спектакля "Мертвые души". ФОТО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
С фасада московского театра Романа Виктюка, в котором разместили временный призывной пункт, сняли баннер спектакля "Мертвые души"
Об этом пишет The Insider, передает Цензор.НЕТ.
Подруга одного из призывников рассказала каналу, что баннер привлек внимание мобилизованных и их родственников — и все начали его фотографировать.
"Сегодня в Театр Романа Виктюка на улице Стромынка были отправлены призывники из военкомата для дальнейшего отправления в Наро-Фоминск. Вот с такой афишей на стене театра мы провожали наших парней. Все начали это фотографировать", — сказала она.
Помимо Театра Виктюка, временные пункты мобилизации в столице открыли в Музее Москвы и Музее Героев России и Советского Союза.
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+39 Валентина Саюн c856325a
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+20 Підлога Маккартні
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"Природа - древний храм, где строй живых колонн
Обрывки смутных фраз роняет временами.
Мы входим в этот храм в смятеньи, а за нами
Лес символов немых следит со всех сторон."(С)
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
народжуються мертвим мясом
мертвые души превратятся в мертвые туши.
Как *****, срущее в чемодан, обещало репоедам, так и будет. Прямо в *****вский рай.