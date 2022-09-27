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Новости Война в Украине Санкции против России
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Из-за неприменения закона о санкциях в отношении российских олигархов Украиной уже потеряно 2,5 миллиарда долларов, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкції

В офисе президента не спешат с конфискацией активов российских олигархов.

Об этом сообщила руководитель юридического отдела ОО "Центр противодействия коррупции" Елена Щербан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

На сегодняшний день существуют два ключевых способа отобрать украинские активы у россиян, причастных к агрессии. Первый — это конфискация в уголовном производстве. Второй — наложение санкции в виде конфискации актива. Между этими инструментами есть ключевое отличие — время. Если для конфискации активов в рамках уголовных производств понадобятся годы, то для конфискации по санкциям, согласно действующему законодательству, отведено 10 дней.

"Арест в уголовном деле — явление временное. Практика показывает, что иногда достаточно снять арест с имущества на несколько часов, чтобы переписать его на другое лицо или просто снять деньги со счетов. Путь конфискации через санкции — тоже непростая процедура, но она позволяет намного быстрее, на протяжении нескольких месяцев, взыскать актив в пользу государства и вложить средства в победу. По своей природе санкция — это контрмера, то есть наш ответ на агрессию", - подчеркивает Елена Щербан.

Однако принятие закона о санкциях не означает, что его будут выполнять. По словам представительницы ОО "Центр противодействия коррупции", в Украине его уже четвертый месяц игнорируют.

"За время, прошедшее с 24 мая, санкции были наложены на 892 лиц, из них всего несколько бизнесменов, а у остальных активов в Украине практически нет. Поэтому на практике из почти девятисот человек у нас только один удовлетворенный иск о взыскании активов российского олигарха Евтушенкова. Но это еще не самое плохое. За эти месяцы государство даже не смогло наложить санкцию по блокированию на ключевые активы российских бизнесменов. Без блокирования процесс конфискации через Минюст и ВАКС невозможно даже начать", - отмечает Елена Щербан.

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Однако до сих пор украинские власти предпочитают аресты в рамках уголовных дел с призрачной конфискацией в финале. Российские чиновники, олигархи, пропагандисты фигурируют почти в сотнях эпизодов. Путь уголовных производств может оказаться не просто продолжительным и малоэффективным, но и рискованным, говорится в публикации.

Среди ярких примеров — многочисленные дела о коррупции и других преступлениях экс-президента Януковича и его окружения. За восемь лет, прошедших от Революции Достоинства, нет ни одного приговора. Однако в процессе расследования этих преступлений годами исчезали международные санкции в отношении этих лиц и сами активы в Украине, которые потенциально можно было бы забрать в пользу государства.

"Проблемы с уголовными делами Януковича и его приспешников возникли в первую очередь вследствие того, что их банально "слили" правоохранители. Где-то это происходило из-за коррупции, где-то из-за желания "отжать" такие активы", - подчеркивает Елена Щербан.

Еще один пример - дело эксминистра Злочевского. Украинская Генпрокуратура не предоставила британским коллегам доказательства незаконного происхождения более чем 23 млн долл. бывшего министра, потому в Британии сняли с них арест. 

"На этом фоне многочисленные сообщения об арестах и передаче в АРМА активов россиян в рамках уголовных производств вместо санкций выглядят, скорее, как намек на возможность переговоров с россиянами, чем как реальное желание отобрать. При этом важно понимать, что санкции не исключают расследования преступлений со стороны россиян", - пишет Елена Щербан.

Ничто не мешает быстро конфисковать активы россиян с помощью санкций, отправив средства на армию, и дальше сколько требуется расследовать их преступления и привлекать к уголовной ответственности. Иначе у россиян есть замечательная возможность не только избежать уголовной ответственности, но и сохранить при этом все свои активы.

Как отметил в своем Telegram глава правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сумма, которую недополучила Украина из-за неработающего закона - 2,5 млрд долларов. Эти средства могли бы пойти на поддержку ВСУ.

"Для осознания суммы напомню, что на байрактары Притулы украинцы собрали 16 млн долларов. 16 млн против 2,5 миллиарда долларов путинских олигархов, которые СНБО/ОП никак не замечают", - написал Шабунин.
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Топ комментарии
+40
Собака не будет кусать того,кто ее кормит.
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27.09.2022 11:25
+39
Так вони всі друзі 95-го балагану. Їм ще й ордени повісять.
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27.09.2022 11:24
+38
І провина в цьому особисто зеленського.
Не провина, а скоріш за все вони взяли відкат - собі. Цінник депутата ж впав, а виживати треба якось.
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27.09.2022 11:25
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Так вони всі друзі 95-го балагану. Їм ще й ордени повісять.
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27.09.2022 11:24 Ответить
друзі соратники і компаньйони
зелена влада зрадників не показує і не саджає
тих хто розкрадає Україну, в тому числі й гумдопомогу, не саджає бо це саме вони й роблять
розкричались що нема зимної одежі для ЗСУ, хочуть проїхати як з броніками касками тепловізорами і дронами а потім казати що в нас запас броніків аж 176000
а він такий тому що їх купили волонтери та родини військових
кіздата тактика вибрана зекомандою
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27.09.2022 17:18 Ответить
Собака не будет кусать того,кто ее кормит.
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27.09.2022 11:25 Ответить
"ТАМ ЖЕ НАШИ ЛЮДИ " (С) ЯНЕЛОХ ОМАНСЬКИЙ
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27.09.2022 11:29 Ответить
Абгамовіч впегеді
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27.09.2022 11:29 Ответить
І провина в цьому особисто зеленського.
Не провина, а скоріш за все вони взяли відкат - собі. Цінник депутата ж впав, а виживати треба якось.
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27.09.2022 11:25 Ответить
Провина президента в тому, що країною править мафія фінансована олігархами.
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27.09.2022 12:54 Ответить
провина його, в тому, що маленьким не здох
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28.09.2022 05:31 Ответить
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27.09.2022 11:25 Ответить
Якщо таке сказав арестович, то в це можна повірити, бо він "при ділах".
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27.09.2022 12:53 Ответить
подсиживает люся...ермусю..
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27.09.2022 18:30 Ответить
Зато видосики каждый день.
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27.09.2022 11:28 Ответить
Розпихують по кишенях,знищуючи Україну. Збіговисько слюг урода
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27.09.2022 11:28 Ответить
А ты иди на войну и умирай там, в то время когда эти мудаки не хотят забрать активы сосиян и отдать их ВСУ
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27.09.2022 11:29 Ответить
Вони вкрадену гуманітарку примудрилися згноїти. Це уникальне кацапо-маланське бидло
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27.09.2022 11:31 Ответить
Й досі Стінгери ,ледь доповзають до фронту. Маринують,аби потім гешефти влаштовувати
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27.09.2022 11:32 Ответить
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27.09.2022 11:32 Ответить
Лучше сообщите, сколько приобретено властями на неутраченном олигархами. Там тоже сумма будет немалая.
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27.09.2022 11:34 Ответить
Для людей кожний день відосіки, призиви до західних лідерів посилити санкції, а сімі в той час з російськими олігархами в десни цілуються. Лицеміри.
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27.09.2022 11:37 Ответить
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27.09.2022 11:38 Ответить
За 8 з половиною років всього 2,5 мільярди? Щось малувато нарахували?
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27.09.2022 11:39 Ответить
лидоры зеленские ********* бабло "мимо кассы"
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27.09.2022 11:47 Ответить
Притягти владу до відповідальності. За ноги.
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27.09.2022 11:58 Ответить
Скільки відкату отримав зелупа та Арахамія?
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27.09.2022 12:05 Ответить
Та не меряно. Там уже не только внукам, а и пра-пра-пра-пра-внуки на золоте есть будут и в платиновый унитаз - испражнятся
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27.09.2022 20:04 Ответить
зелена мразота
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27.09.2022 12:21 Ответить
Гнати в шию після перемоги потрібно всіх цих смотрящих в глаза пуйлу
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27.09.2022 12:25 Ответить
Не гнати в шию колись, а інтернувати негайно в табори 5 колону, вводити військову владу - комендатури, військово-польові суди, трибунали. Маєтки віддати інвалідам війни, сиротам, переселенцям, кошти бариг, чинуш, бандоолігархів конфіскувати на користь ЗСУ. Владу бандюків, бариг, мародерів має замінити влада військових.
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27.09.2022 14:44 Ответить
Вперед до "перемоги" на чолі зі шмарклею.
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27.09.2022 15:19 Ответить
Ось і весь патріотизм зеленої мерзоти ,хтось боронить Україну ,а хтось відстоює олігархів країни агресора ,зате президент ніби закликає західні країни посилити санкції , який цинізм і огида.
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27.09.2022 12:26 Ответить
Ця влада корумпована та преступна! Починаючи з президента,який в перші дні війни догворняки з руськими устраює...потім знову втіхаря в Стамбулі знову з абрамовичем мутять...хочутьз нього санкції зняти... тепер його приписують(абрамовича) до визволення Азовців.....
Мразі зелені,ви зрадники,крадите гуманітарку,знаючи,що вам за це нічого не буде!
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27.09.2022 12:32 Ответить
ну що ви, хіба ж члєнограй може вводити санкції проти братішек? він же і досі хоче пасматрєтьвглаза *****!
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27.09.2022 12:43 Ответить
У нашого зю сусід по дачі в Італії Абрамович Хто сусід по квартирі у Лондоні не знаю Так що росалігархам нічого не загрожує
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27.09.2022 13:29 Ответить
Офіс зеленого резидента чудово справляється з задачами *****.
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27.09.2022 15:02 Ответить
Зе ВЛАДА -ЦЕ ВАШЕ МАЙБУТНЄ І ОЛІГАРХІВ КОЛОМОЙЩІ І НШИХ СЕПАРІВ
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27.09.2022 15:28 Ответить
- Это не ваши деньги!
- А чьи?
- Не ваши... не ваши...
- А может быть вы, пан **********, партейный?!

(Если что, формулировку "слуги народа" придумал сралин в адрес компартии. В отсутствии черного юмора беню не упрекнешь)
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27.09.2022 16:05 Ответить
Якщо припустити що це так,то виникає питання:"Який відсоток відкату,від цієї суми,отримують там де блокують?" Великі будівельники не альтруісти і за "дякую" не працюють.
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27.09.2022 16:45 Ответить
Ви не панімаєтє, це не на часі.
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27.09.2022 17:55 Ответить
Не переживайте, Зеля і Беня компенсують українцям втрачене з власної кишені, вони люди небідні... Ну а Єрмак ,звичайно, "не при делах", у нього накрадене дуже далеко сховане...
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27.09.2022 18:59 Ответить
крім сученої, зеленої влади, ці питання не піднімають, люди, які називають себе опозицією, ні разу, ні ким?(((((
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27.09.2022 19:00 Ответить
А может наши непримиримые борцы с коррупцией все-таки озвчат фамилии и активы о которых пространно намекают, но не решаются сказать наши отвественные и независмые журналисты?
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27.09.2022 20:06 Ответить
такие действия клоуна и его банды хуже мародерства и предательства.
нужно прекратить подобное мародёрство и пособничество кацапам любыми средствами и способами, потому что это вопрос выживания страны.
любые оставшиеся адекватные силы в стране (возможно антикоррупционные ведомства либо военное руководство) должны повлиять на такую гнилую систему власти.
потому что это очень деморализует.
становится непонятно для чего скидыватья на ЗСУ и зачем умирать за такую страну?
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28.09.2022 06:20 Ответить
 
 