Из-за неприменения закона о санкциях в отношении российских олигархов Украиной уже потеряно 2,5 миллиарда долларов, - СМИ

В офисе президента не спешат с конфискацией активов российских олигархов.

Об этом сообщила руководитель юридического отдела ОО "Центр противодействия коррупции" Елена Щербан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

На сегодняшний день существуют два ключевых способа отобрать украинские активы у россиян, причастных к агрессии. Первый — это конфискация в уголовном производстве. Второй — наложение санкции в виде конфискации актива. Между этими инструментами есть ключевое отличие — время. Если для конфискации активов в рамках уголовных производств понадобятся годы, то для конфискации по санкциям, согласно действующему законодательству, отведено 10 дней.

"Арест в уголовном деле — явление временное. Практика показывает, что иногда достаточно снять арест с имущества на несколько часов, чтобы переписать его на другое лицо или просто снять деньги со счетов. Путь конфискации через санкции — тоже непростая процедура, но она позволяет намного быстрее, на протяжении нескольких месяцев, взыскать актив в пользу государства и вложить средства в победу. По своей природе санкция — это контрмера, то есть наш ответ на агрессию", - подчеркивает Елена Щербан.

Однако принятие закона о санкциях не означает, что его будут выполнять. По словам представительницы ОО "Центр противодействия коррупции", в Украине его уже четвертый месяц игнорируют.

"За время, прошедшее с 24 мая, санкции были наложены на 892 лиц, из них всего несколько бизнесменов, а у остальных активов в Украине практически нет. Поэтому на практике из почти девятисот человек у нас только один удовлетворенный иск о взыскании активов российского олигарха Евтушенкова. Но это еще не самое плохое. За эти месяцы государство даже не смогло наложить санкцию по блокированию на ключевые активы российских бизнесменов. Без блокирования процесс конфискации через Минюст и ВАКС невозможно даже начать", - отмечает Елена Щербан.

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Однако до сих пор украинские власти предпочитают аресты в рамках уголовных дел с призрачной конфискацией в финале. Российские чиновники, олигархи, пропагандисты фигурируют почти в сотнях эпизодов. Путь уголовных производств может оказаться не просто продолжительным и малоэффективным, но и рискованным, говорится в публикации.

Среди ярких примеров — многочисленные дела о коррупции и других преступлениях экс-президента Януковича и его окружения. За восемь лет, прошедших от Революции Достоинства, нет ни одного приговора. Однако в процессе расследования этих преступлений годами исчезали международные санкции в отношении этих лиц и сами активы в Украине, которые потенциально можно было бы забрать в пользу государства.

"Проблемы с уголовными делами Януковича и его приспешников возникли в первую очередь вследствие того, что их банально "слили" правоохранители. Где-то это происходило из-за коррупции, где-то из-за желания "отжать" такие активы", - подчеркивает Елена Щербан.

Еще один пример - дело эксминистра Злочевского. Украинская Генпрокуратура не предоставила британским коллегам доказательства незаконного происхождения более чем 23 млн долл. бывшего министра, потому в Британии сняли с них арест.

"На этом фоне многочисленные сообщения об арестах и передаче в АРМА активов россиян в рамках уголовных производств вместо санкций выглядят, скорее, как намек на возможность переговоров с россиянами, чем как реальное желание отобрать. При этом важно понимать, что санкции не исключают расследования преступлений со стороны россиян", - пишет Елена Щербан.

Ничто не мешает быстро конфисковать активы россиян с помощью санкций, отправив средства на армию, и дальше сколько требуется расследовать их преступления и привлекать к уголовной ответственности. Иначе у россиян есть замечательная возможность не только избежать уголовной ответственности, но и сохранить при этом все свои активы.

Как отметил в своем Telegram глава правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сумма, которую недополучила Украина из-за неработающего закона - 2,5 млрд долларов. Эти средства могли бы пойти на поддержку ВСУ.

"Для осознания суммы напомню, что на байрактары Притулы украинцы собрали 16 млн долларов. 16 млн против 2,5 миллиарда долларов путинских олигархов, которые СНБО/ОП никак не замечают", - написал Шабунин.