На "Северном потоке-1" вслед за "Северным потоком-2" тоже упало давление газа
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Компания Nord Stream AG заявила о падении давления на обеих нитях российского газопровода Северный поток-1.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на заявление компании.
"Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока-1" зафиксировали падение давления на обеих нитях газопровода. Причины выясняются", – сообщили вечером 26 сентября.
За несколько часов до этого подобные проблемы возникли и на "Северном потоке-2". Там произошла утечка газа на морском участке возле Дании, что привело к снижению давления в трубе с 105 до 7 бар.
Напомним, "Северный поток-1" – единственный газопровод, которым российский газ поставлялся в Европу – фактически не работает с начала сентября из-за "неисправности".
"Северный поток-1" запустили в эксплуатацию в 2011 году, а после запуска второй нити в 2012 году его мощность достигла 55 млрд куб. м в год. Акционерами Nord Stream AG являются русский Газпром (51%), германские Wintershall Dea AG и PEG Infrastruktur AG (по 15,5%), нидерландская N.V. Nederlandse Gasunie и французский ENGIE (по 9%).
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На деле давно пора поднять эти трубы (с насосами и т.д.), распилить и отправить в новый газопровод из Кувейта (или Катара, ну где газ есть), из той же Турции по ЧМ подвести пару веток вполне можно.
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кадыровец заходит к лднровцу и говорит: "Поиграем в Буйок?"
лднровец: "А как это?"
кадыровец: "Буйок, твоя жопа, мой *****"
Теперь только через нас, ну и через Польшу плюс Бульбостан. Притом что будет газ поступать, что не будет - нам обоюдовыгодный вариант. Нет газа - нет денег на войну, а денег им надо много, так как при падении уровня жизни резко пойдет криминал и мусорков сотни тысяч нечем будет кормить и вооружать. И мы, имея много возможностей, сможем их перекупать за недорого, а пока это перебить невозможно, там платят слишком хорошо.
Треба взривати нах.
Эксперты считают, что внутрь газопровода могла попасть морская вода и полностью его заполнить. Если их предположения верны, то "Северный Поток 2", который так и не был запущен, теперь вообще выведен из строя.
Скорее всего, поврежден подводный участок газопровода. Для природы это не критично. Природный газ - это метан, который частично растворяется в воде и нетоксичный.
Компания Nord Stream 2 AG находится под санкциями, поэтому установить причину повреждения ей сложно: сотрудников почти нет, а счета заморожены, из-за чего она оказалась на грани банкротства.
Трубы соединяются высокоточной сваркой, поверх которой трубы затягиваются термоусадочными манжетами
Вес каждой трубы - 10-12 тонн в зависимости от толщины стенки. Металлические трубы с полимерным покрытием поступают на специальные заводы для нанесения утяжеляющей бетонной рубашки, которая доводит вес трубы до 24 тонн и служит для предотвращения всплытия.
Трубы для «Северного потока - 2» имеют в зависимости от назначения трубы. ." - из W
В этих трубах неподвижный, но был газ. Чтоб он не достался Европе расияне понаделали дырок и выпускают его в воду.