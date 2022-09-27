РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6748 посетителей онлайн
Новости За рубежом
6 716 50
Газ (10094) Россия (91187) Северный поток (1428)

На "Северном потоке-1" вслед за "Северным потоком-2" тоже упало давление газа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

потік,північний

Компания Nord Stream AG заявила о падении давления на обеих нитях российского газопровода Северный поток-1.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на заявление компании.

"Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока-1" зафиксировали падение давления на обеих нитях газопровода. Причины выясняются", – сообщили вечером 26 сентября.

За несколько часов до этого подобные проблемы возникли и на "Северном потоке-2". Там произошла утечка газа на морском участке возле Дании, что привело к снижению давления в трубе с 105 до 7 бар.

Напомним, "Северный поток-1" – единственный газопровод, которым российский газ поставлялся в Европу – фактически не работает с начала сентября из-за "неисправности".

"Северный поток-1" запустили в эксплуатацию в 2011 году, а после запуска второй нити в 2012 году его мощность достигла 55 млрд куб. м в год. Акционерами Nord Stream AG являются русский Газпром (51%), германские Wintershall Dea AG и PEG Infrastruktur AG (по 15,5%), нидерландская N.V. Nederlandse Gasunie и французский ENGIE (по 9%).

Читайте также: Европа будет иметь проблемы с газом, пока не снимет санкции, - Песков
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Нужно вообще те трубы демонтировать нахер, они больше не понадабятся никогда
показать весь комментарий
27.09.2022 11:26
+8
Причини відомі, РФ взялася за Європу, шантажує Європу. Йде кривава війна між цивілізованим світом та дикунами. У цій війні бої точаться на території України. Україна взяла на себе удар, щодня РФ обстрілює мирні міста, гинуть захисники та громадянське населення України, зокрема жінки, діти. Мільйони біженців. Дякую Заходу за підтримку. Але Заходу не вдасться відсидіти за спиною України. Настав час Заходу направити війська НАТО в Україну для захисту цивілізації, того ж Заходу, міжнародного права, свободи та демократії. Скільки може тільки одна Україна захищати всіх, допоможіть їй, собі, Направте війська НАТО до України.
показать весь комментарий
27.09.2022 11:33
+8
Ніколи не кажи "ніколи". Якщо рашка буде постачати газ - в цьому нема нічого поганого. Головне, шоб вона за це не отримувала гроші
показать весь комментарий
27.09.2022 11:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нужно вообще те трубы демонтировать нахер, они больше не понадабятся никогда
показать весь комментарий
27.09.2022 11:26 Ответить
Скоро і сколєновстан треба буде демонтувати нахєр
показать весь комментарий
27.09.2022 11:28 Ответить
Ніколи не кажи "ніколи". Якщо рашка буде постачати газ - в цьому нема нічого поганого. Головне, шоб вона за це не отримувала гроші
показать весь комментарий
27.09.2022 11:42 Ответить
Газ в обмін на курячі ніжки))
показать весь комментарий
27.09.2022 11:50 Ответить
Хватит, уже один раз их вскормили куриными ножками буша, теперь только: сиськи, письки и ****** большой рогатой худобы.
показать весь комментарий
27.09.2022 14:52 Ответить
Підводний дрон, шматок вибухівки, дистанційна активація - бум. Німців попереджували: не будуйте...
показать весь комментарий
27.09.2022 11:27 Ответить
Скоріше попіл, усушка, утруска - бум, в когось вілла в Італії.
показать весь комментарий
27.09.2022 11:43 Ответить
Заряди могли бути закладені при будівництві
показать весь комментарий
28.09.2022 09:20 Ответить
***** уже не имеет чем газовать после его сранья в чемодан.
показать весь комментарий
27.09.2022 11:27 Ответить
А що за тиск в ПП-2, якась технічна необхідність, по ньому ж газ не йде?
показать весь комментарий
27.09.2022 11:33 Ответить
Труба идёт по дну. Возможно, чтоб компенсировать давление воды и чтоб не было скачков давления при начале прокачки газа. Но я не специалист, наугад написал.
показать весь комментарий
27.09.2022 11:39 Ответить
Давление выровнять на стенки, чтобы на глубине вода не вдавила трубу и не поехали сварные швы. Ну и вопрос с коррозией и другими вещами типа потенциала на трубе.

На деле давно пора поднять эти трубы (с насосами и т.д.), распилить и отправить в новый газопровод из Кувейта (или Катара, ну где газ есть), из той же Турции по ЧМ подвести пару веток вполне можно.
показать весь комментарий
27.09.2022 11:42 Ответить
Причини відомі, РФ взялася за Європу, шантажує Європу. Йде кривава війна між цивілізованим світом та дикунами. У цій війні бої точаться на території України. Україна взяла на себе удар, щодня РФ обстрілює мирні міста, гинуть захисники та громадянське населення України, зокрема жінки, діти. Мільйони біженців. Дякую Заходу за підтримку. Але Заходу не вдасться відсидіти за спиною України. Настав час Заходу направити війська НАТО в Україну для захисту цивілізації, того ж Заходу, міжнародного права, свободи та демократії. Скільки може тільки одна Україна захищати всіх, допоможіть їй, собі, Направте війська НАТО до України.
показать весь комментарий
27.09.2022 11:33 Ответить
Не можна цього робити.
показать весь комментарий
27.09.2022 13:41 Ответить
Шантаж - це коли погрожують щось зробити. А це наступна фаза - вже зробили
показать весь комментарий
28.09.2022 09:22 Ответить
Родичі мобілізованих до лав «армії ДНР» поскаржились Пушиліну, що їхніх вояк зґвалтували кадирівці
https://t.me/ssternenko/9150?single
показать весь комментарий
27.09.2022 11:34 Ответить
Та хрін хто кого. Бажали гратися в ту гру,хай граються. Таке їхнє щастя
показать весь комментарий
27.09.2022 11:36 Ответить
Есть такая игра в "Буйок".
кадыровец заходит к лднровцу и говорит: "Поиграем в Буйок?"
лднровец: "А как это?"
кадыровец: "Буйок, твоя жопа, мой *****"
показать весь комментарий
27.09.2022 14:56 Ответить
В кацапів летять власні газокомпресорні. Картина розвалу отраслі
показать весь комментарий
27.09.2022 11:34 Ответить
Как неожиданно накануне зимы
показать весь комментарий
27.09.2022 11:35 Ответить
Вони,ще першу могилізації незавершили. Сподівання,що тиск впав й в кацапердонії
показать весь комментарий
27.09.2022 11:37 Ответить
Наконец! Сразу после войны было очевидно, что нужно сбросить глубинные бомбы (самодельные пойдут отлично на веревке опустил с камерой и мощным магнитом, дальше бум-бум) и лишить кацапов финансирования. Не прошло и 8 месяцев. Пора Европе понять, что настало время наплевать на все договора и старые законы и одним взмахом пера их перечеркивать, а именно спокойно и открыто грабить все, что есть у кацапов, просто внаглую отнимать у них все ценное и ни за что не платить.

Теперь только через нас, ну и через Польшу плюс Бульбостан. Притом что будет газ поступать, что не будет - нам обоюдовыгодный вариант. Нет газа - нет денег на войну, а денег им надо много, так как при падении уровня жизни резко пойдет криминал и мусорков сотни тысяч нечем будет кормить и вооружать. И мы, имея много возможностей, сможем их перекупать за недорого, а пока это перебить невозможно, там платят слишком хорошо.
показать весь комментарий
27.09.2022 11:38 Ответить
Давайте краще поговоримо,про вбивства кацапами українців,зруйновані міста та інше.Чи ви вже спати лягаєте.В США зараз вже майже ранок.
показать весь комментарий
27.09.2022 12:38 Ответить
не переживай свиноцабака за Польшу...!
показать весь комментарий
27.09.2022 13:21 Ответить
Да там по АЭС, мазуту и углю вариантов огромное количество. Эти вшивые бюрократы (купленные на 75%, притом куплены за копейки и когда ты покупаешь европейца, то тот послушно все делает, а у нас 95% взяток просто кинули в будущем, получив бабки и ничего не сделав) просто не могут отменить какой-то убогий закон, принятый 5 или 10 лет назад по климату, и поэтому не спасают себя. Дайте этим дебилам понять, что ядерная война намного сильнее повлияет на их климат и здоровье населения, чем дебильные законы. И срочно утраивайте выбросы со2 и площадь захоронений, чтобы максимально включить промышленность на все рельсы и уничтожить врага. С климатом решать вопросы будем после победы. Но в Европе правят гиганты-предприятия, у них лоббисты есть, они все эти закончики для себя принимали, чтобы максимизировать прибыль, скажем те же газовые электростанции высокодоходный бизнес.
показать весь комментарий
27.09.2022 11:45 Ответить
Ненабридло принижуватись?)))
показать весь комментарий
27.09.2022 12:24 Ответить
Краще українською,кацапську погано розумію,після Бучи.
показать весь комментарий
27.09.2022 12:28 Ответить
Так як в вас з українською?
показать весь комментарий
27.09.2022 12:35 Ответить
Ви хто,кацап?????????????
показать весь комментарий
27.09.2022 12:55 Ответить
Не перебільшуй
показать весь комментарий
27.09.2022 12:11 Ответить
Витік газу по серед моря? Це та екологічна катастрофа якої боялись.

Треба взривати нах.
показать весь комментарий
27.09.2022 11:45 Ответить
І чуть не забув санкції та штраф за створену екологічну катастрофу.
показать весь комментарий
27.09.2022 11:46 Ответить
Только со льдом если, а так факел сделал и свободен. Или подождал, пока газ смешается с воздухом, и сделал бавовну.
показать весь комментарий
27.09.2022 11:47 Ответить
"Где-то должна быть дыра. Только никто не знает, где именно", - сказал представитель оператора трубопровода Nord Stream 2 AG Ульрих Лиссек уточнил, что давление в трубе снизилось с 105 до 7 бар.

Эксперты считают, что внутрь газопровода могла попасть морская вода и полностью его заполнить. Если их предположения верны, то "Северный Поток 2", который так и не был запущен, теперь вообще выведен из строя.

Скорее всего, поврежден подводный участок газопровода. Для природы это не критично. Природный газ - это метан, который частично растворяется в воде и нетоксичный.

Компания Nord Stream 2 AG находится под санкциями, поэтому установить причину повреждения ей сложно: сотрудников почти нет, а счета заморожены, из-за чего она оказалась на грани банкротства.
показать весь комментарий
27.09.2022 11:45 Ответить
Меркель необхідно запитати, де обіщаний дешевий газ від Путіна. Це вона посадила Європу на газову Путіна голку. Хай тепер відповість
показать весь комментарий
27.09.2022 11:47 Ответить
Там кожне слово виключно через адвоката) бабушка не дура....
показать весь комментарий
27.09.2022 11:54 Ответить
мокша - надёжный подставнык .. да, пани МерТель?
показать весь комментарий
27.09.2022 11:54 Ответить
"Подводная часть газопровода труб внутренний диаметр 1153 мм, толщина стенки составляет 41, 30,9 или 34,6 мм длиной 12 метров каждая - прямошовные трубы большого диаметра/ Трубы рассчитаны на рабочее давление до 220 атм.

Трубы соединяются высокоточной сваркой, поверх которой трубы затягиваются термоусадочными манжетами

Вес каждой трубы - 10-12 тонн в зависимости от толщины стенки. Металлические трубы с полимерным покрытием поступают на специальные заводы для нанесения утяжеляющей бетонной рубашки, которая доводит вес трубы до 24 тонн и служит для предотвращения всплытия.

Трубы для «Северного потока - 2» имеют в зависимости от назначения трубы. ." - из W
показать весь комментарий
27.09.2022 11:57 Ответить
А хіба СП-2 таки запустили? Він же мав валятися на дні моря залізякою?! Чи я щось пропустила?
показать весь комментарий
27.09.2022 12:00 Ответить
Там треба технічний газ проганяти для тиску на дні моря.
показать весь комментарий
27.09.2022 12:16 Ответить
Газопровод заполнили природным газом, который называют "технологическим", и оставили при давлении 105 бар. И вот в результате разгерметизации давление снизилось до 7 бар. - потеря давления почти на 100 бар. По известному закону Бойля - Маріотта Р*V = constans в каждом новом состоянии при постоянной температуре, замкнутий в трубопроводе объем газа при падении давления на 100 бар. занял объем в 100 раз больший при атмосферном давлении.
показать весь комментарий
27.09.2022 12:11 Ответить
Чиясь субмарина поюзала... одразу в трьох місцях.
показать весь комментарий
27.09.2022 12:39 Ответить
Газ сжигают в скважинах миллионами кубиков,єто фишка така у крыс путлера врагу не сдаецца наш сраный ГрязьПром...,страны НАТО враги рабZeи что и Мировая буржуазия ..😝🤣когда помиряцца?когда Йенс Столтенберг вернёт границы НАТО к 1997 году...такой Ультиматум плешивого перед войной не забыли?
показать весь комментарий
27.09.2022 12:41 Ответить
Чё непонятного-то?
В этих трубах неподвижный, но был газ. Чтоб он не достался Европе расияне понаделали дырок и выпускают его в воду.
показать весь комментарий
27.09.2022 12:57 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2022 12:59 Ответить
 
 