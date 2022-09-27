Рядом с нами идет масштабная война, территориальная целостность стран должна быть незыблемой, - Токаев
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Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что безопасность страны является приоритетом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.
"В непосредственной близости от нас идет масштабная война. Помня об этом, мы должны прежде всего думать о безопасности страны", - подчеркнул Токаев.
Он заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблемой.
Токаев напомнил, что в нынешней непростой ситуации Казахстан занимает нейтральную позицию при голосовании в международных организациях, прежде всего, в ООН.
"Это отвечает нашим национальным интересам", – добавил он.
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Это лучшее, что есть, потому что Китай - это Китай. Для китайца казах, пьющий молоко лошади (да и коровы тоже), - это чудовищное существо, вызывающее отвращение. Для нас же молоко и кумыс - обычные напитки, которые пьем и мы. С Китаем союза быть не может.
Также хорошее решение - это база для американских десантников или же для ядерных глубинных ракет с нанесением удара по тому самому бункеру путина прямо у ваших границ. Это хороший способом его уничтожить, когда он там будет сидеть под землей.
Про це сьогодні заявив міністр внутрішніх справ Казахстану Марат Ахметжанов. За його словами, для цього тих, хто ухиляється від призову, мають оголосити в Росії в розшук. З початку мобілізації в Казахстан виїхали майже 100 тисяч громадян РФ (Онлайн-стрічка українською "Війна Росії проти України" в 11:37)
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Казахстан не будет выдавать России тех, кто уклоняется от мобилизации
Об этом сегодня заявил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов. По его словам, выдача разыскиваемых между странами регламентирована взаимными договорами. И розыск граждан России военкоматами не является правовым основанием для их выдачи на родину. Ранее сегодня мы рассказывали, что с начала мобилизации в Казахстан уехали почти 100 тыс. граждан РФ. (Онлайн-стрічка касапською "Война в Украине" в 11:19)
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Мораль: і ВВС здатне помилятися
На заседании Маджлиса Казахстана предупреждение Затулина о том, что Казахстан «встал на скользкую дорогу сближения с Западом», оценили, как угрозу интересам казахского народа. "
Понятно, что все это вызывает у российских пропагандистов приступы злобы, перетекающей в истерию. Этим летом Путин дал понять, что демонтаж СССР проходил на невыгодных для России условиях, заявив, в частности, что у бывших советских республик остались «подарки» русского народа в виде исконно российских исторических территорий. Интересно, какие подарки остались у казахов, если Западная Сибирь, астраханские земли и Алтай всегда являлись ареалом расселения казахов? Как свидетельствуют исторические факты, степные народы кочевали там тогда, когда российского государства еще в помине не было. К примеру, Оренбург - это первая столица Казахстана. Исконно казахские земли протираются от Астрахани до Тюмени. Так кто кому подарил исконные земли?.."