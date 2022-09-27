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Рядом с нами идет масштабная война, территориальная целостность стран должна быть незыблемой, - Токаев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін,токаєв

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что безопасность страны является приоритетом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

"В непосредственной близости от нас идет масштабная война. Помня об этом, мы должны прежде всего думать о безопасности страны", - подчеркнул Токаев.

Он заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблемой.

Токаев напомнил, что в нынешней непростой ситуации Казахстан занимает нейтральную позицию при голосовании в международных организациях, прежде всего, в ООН.

"Это отвечает нашим национальным интересам", – добавил он.

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Топ комментарии
+10
Это называется и нашим и вашим. Токаев, тебе так нельзя, у тебя в стране полно кацапов, которых ***** скоро захочет вернуть в свои объятия
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27.09.2022 12:07
+9
Токаев, хочешь остаться без Семипалатинска и Усть-Каменогорска - продолжай сохранять нейтралитет!!!
Успехов тебе в роботе и счастья в личной жизни...
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27.09.2022 11:55
+9
Есть пример. Это Украина, которая с 1991 по 2022 вела политику "многовекторности", типа и нашим и вашим. И даже после 2014 года продолжала торговать с паРашей и не ввела нормальные санкции и визовый режим. Видать имели выгоду с этого.
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27.09.2022 12:16
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Токаев, хочешь остаться без Семипалатинска и Усть-Каменогорска - продолжай сохранять нейтралитет!!!
Успехов тебе в роботе и счастья в личной жизни...
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27.09.2022 11:55 Ответить
Это называется и нашим и вашим. Токаев, тебе так нельзя, у тебя в стране полно кацапов, которых ***** скоро захочет вернуть в свои объятия
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27.09.2022 12:07 Ответить
У Токаева есть крыша, которая называется Китай!
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27.09.2022 12:13 Ответить
Есть пример. Это Украина, которая с 1991 по 2022 вела политику "многовекторности", типа и нашим и вашим. И даже после 2014 года продолжала торговать с паРашей и не ввела нормальные санкции и визовый режим. Видать имели выгоду с этого.
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27.09.2022 12:16 Ответить
метветчуки бойки рабіновичі
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27.09.2022 12:19 Ответить
в коробахє війна?
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27.09.2022 11:58 Ответить
Вашим национальным интересам отвечает срочный разрыв договоров в недружественным демократии страны по продаже урана и открытие обогащающих заводов для производства оружейного урана. Нам уран, а от Украины будут ракетные носители и вообще гарантии безопасности, а именно объявление войны любой страхе, которая нападет на Казахстан.

Это лучшее, что есть, потому что Китай - это Китай. Для китайца казах, пьющий молоко лошади (да и коровы тоже), - это чудовищное существо, вызывающее отвращение. Для нас же молоко и кумыс - обычные напитки, которые пьем и мы. С Китаем союза быть не может.

Также хорошее решение - это база для американских десантников или же для ядерных глубинных ракет с нанесением удара по тому самому бункеру путина прямо у ваших границ. Это хороший способом его уничтожить, когда он там будет сидеть под землей.
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27.09.2022 12:02 Ответить
Такаев понимает, что Казахстан под не меньшей угрозой, чем Украина.
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27.09.2022 12:03 Ответить
На років 20 ,думаю ,Казахстан в безпеці
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27.09.2022 12:05 Ответить
Казахстан видаватиме Росії тих, хто ухиляється від мобілізації
Про це сьогодні заявив міністр внутрішніх справ Казахстану Марат Ахметжанов. За його словами, для цього тих, хто ухиляється від призову, мають оголосити в Росії в розшук. З початку мобілізації в Казахстан виїхали майже 100 тисяч громадян РФ (Онлайн-стрічка українською "Війна Росії проти України" в 11:37)
******

Казахстан не будет выдавать России тех, кто уклоняется от мобилизации
Об этом сегодня заявил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов. По его словам, выдача разыскиваемых между странами регламентирована взаимными договорами. И розыск граждан России военкоматами не является правовым основанием для их выдачи на родину. Ранее сегодня мы рассказывали, что с начала мобилизации в Казахстан уехали почти 100 тыс. граждан РФ. (Онлайн-стрічка касапською "Война в Украине" в 11:19)
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Мораль: і ВВС здатне помилятися
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27.09.2022 12:11 Ответить
І саме тому ви впустили 90 тис потенційних вояк *****?
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27.09.2022 12:12 Ответить
як там ісконно рускій байконур? кацапи на нього давно облизуються. а ти і далі зберігай нейтралітет.
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27.09.2022 12:13 Ответить
крах путлера залежить від швидкості протидій як ЄС ,США, ООН ,так і від розумних очільників країн ОДКБ.
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27.09.2022 12:17 Ответить
А казахстанське керівництво хороші паскудники, саме через казахстан і грузію йдуть товари військового призначення для рф обходячи санкції ,тому хотілось що б Захід звернув увагу як рф обходить санкції.
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27.09.2022 12:21 Ответить
"Вслед за антиказахстанскими нападками, в которых в разные годы «отмечались» Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Евгений Примаков, Вячеслав Никонов, не говоря уже о скабрезных видеороликах Тиграна Кеосаяна, с угрожающе-уничижительными выпадами против Казахстана выступил известный спонсор сепаратизма на постсоветском пространстве и, по совместительству, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

На заседании Маджлиса Казахстана предупреждение Затулина о том, что Казахстан «встал на скользкую дорогу сближения с Западом», оценили, как угрозу интересам казахского народа. "
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27.09.2022 12:28 Ответить
Он несет чушь. Сам заявляет что рядом идет война и нужна безопасность собственной страны. И тут же бредит что страна имеет нейтральное отношение к войне. Опасная и капитулянтская политика...
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27.09.2022 12:32 Ответить
"Токаев пытается избежать повторения в Казахстане украинской ситуации.
Понятно, что все это вызывает у российских пропагандистов приступы злобы, перетекающей в истерию. Этим летом Путин дал понять, что демонтаж СССР проходил на невыгодных для России условиях, заявив, в частности, что у бывших советских республик остались «подарки» русского народа в виде исконно российских исторических территорий. Интересно, какие подарки остались у казахов, если Западная Сибирь, астраханские земли и Алтай всегда являлись ареалом расселения казахов? Как свидетельствуют исторические факты, степные народы кочевали там тогда, когда российского государства еще в помине не было. К примеру, Оренбург - это первая столица Казахстана. Исконно казахские земли протираются от Астрахани до Тюмени. Так кто кому подарил исконные земли?.."
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27.09.2022 12:33 Ответить
 
 