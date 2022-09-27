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30 сентября Путин может объявить присоединение к России захваченных территорий, - МО Великобритании

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

На пятницу, 30 сентября, запланировано обращение Путина к обеим палатам российского парламента.

Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу, 30 сентября, запланировано обращение президента Путина к обеим палатам российского парламента. Существует реальная вероятность того, что Путин использует свое обращение, чтобы официально объявить о присоединении оккупированных регионов Украины к РФ. Референдумы, которые сейчас продолжаются на этих территориях, планируется завершить 27 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские лидеры надеются, что любое объявление об аннексии этих регионов будет восприниматься как оправдание "специальной военной операции" и будет консолидировать патриотическую поддержку конфликта в самой России.

"Такие стремления, вероятно, будут подорваны растущей внутренней осведомленностью о недавних неудачах России на поле боя и значительным беспокойством по поводу частичной мобилизации, объявленной на прошлой неделе", - заявили в Минобороны.

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Топ комментарии
+10
Пусть ***** еще и Берлин с Парижем объявит провинцией москвы, и Аляску, что изменится? Как били кацапов наши ВСУ, так и будут бить.
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27.09.2022 12:02
+8
А якщо ні? Ви з'їсте свій партквиток?
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27.09.2022 12:00
+7
Да нас**ть... Нам свое делать.
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27.09.2022 12:02
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И шо? В этот день надо по лахта-центру зарядить ракетами (море и страны Балтии прямо у носа), дав поняв выродкам, что их ждет и следующая ракета над любимым городом чмони может быть с другой начинкой.
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27.09.2022 11:56 Ответить
а що є варіанти?мало того після 30 вересня зеля почне з ним домовлятися!
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27.09.2022 11:56 Ответить
А якщо ні? Ви з'їсте свій партквиток?
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27.09.2022 12:00 Ответить
Ze досі не заявив що відмовляється від перемовин з кацапами після референдумів
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27.09.2022 12:02 Ответить
квиток зелених полудурків імені голобородька будеш їсти ти- путлеру ваш клоун не для того віддав дніпровську воду- сухопутний коридор в крим та найбальшу аєс в європі щоб потім її повиртати!
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27.09.2022 12:56 Ответить
Правильно "найбальшую" Вам більше підійде квиток партії ригів Миколи Яновича Азірова. Хоча він у вас напевне давно вже є
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27.09.2022 13:11 Ответить
На кого це розраховано? Невже таки росія просто країна іванушок дурачків
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27.09.2022 11:56 Ответить
країна ахматів-дурачків, якщо точніше
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27.09.2022 12:02 Ответить
На мобіків.
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27.09.2022 12:07 Ответить
все по Фрейду: звернення ***** до палат, а не до планктону...
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27.09.2022 11:56 Ответить
До палати номер 6.
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27.09.2022 12:14 Ответить
эх, долбануть бы чем-нибудь по двухголовому центру принятия решений ...
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27.09.2022 11:58 Ответить
Мы провозглашаем - путин ***** !!
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27.09.2022 11:58 Ответить
Когда ВСУ освободят эти территории, то Путин будет опять унижен!!! )))
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27.09.2022 12:00 Ответить
"нє опять а снова" (С) )
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27.09.2022 12:10 Ответить
Да нас**ть... Нам свое делать.
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27.09.2022 12:02 Ответить
Будет прикольно, что Путин оглошает захваченные территории Россией и в этот же день ВСУ их освобождает. Вот это будет сильный ход!
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27.09.2022 12:02 Ответить
Пусть ***** еще и Берлин с Парижем объявит провинцией москвы, и Аляску, что изменится? Как били кацапов наши ВСУ, так и будут бить.
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27.09.2022 12:02 Ответить
путін оголосить анексію і війна зупиниться? Таке не буде багато експертів сказали що навіть ядерний удар це не привід зупинити війну.
Тож Україна повинна робити своє а не т що нав'язує путін і анексія це нічого не значить.
Головне для України зброя і її кількість ось почне за ленд-лізом отримувати зброю і як путін завадить наступу? Ніяк . Про ядерний удар вже всі знають які наслідки будуть і путін це теж знає
Тож війна припиниться коли виженуть окупантів а не анексією територій.
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27.09.2022 12:03 Ответить
Є версія, що такими діями ***** хоче зірвати постачання Україні по Ленд-Лізу, погрожуючи ескалацією. Дуже сподіваюсь, що Захід на це не купиться.
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27.09.2022 12:15 Ответить
8 лет дамбили на бамбас, и при чем тут Запорожье и Херсон?
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27.09.2022 12:04 Ответить
Хутин по гороскопу ВЕСЫ- в душе это колеблющаяся субстанция . Весь образ, создаваемый рашкинами пропагандонами, не колеблющегося и твёрдого лидера - выдуман.

Украина твёрдо стоит на своём - орки вон из Украины - и он уже начинает менять условия переговоров.

думаю, что рашу надо жестко предупредить о последствиях и бахнуть по Крымскому мосту и всем приграничным аэродромам
вернее- сначала бахнуть , а потом предупредить ШО МЫ ЕЩЁ И НЕ НАЧИНАЛИ
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27.09.2022 12:04 Ответить
Тут я з тобою не згоден! путін по гороскопу - *****!
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27.09.2022 12:10 Ответить
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27.09.2022 12:04 Ответить
может то не те палаты?
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27.09.2022 12:11 Ответить
Чи є щось огидніше в світі рашиської чуми ?в вас найбілша в світі за територією так звана держава,хоч за економікою вона аж тринадцята і то переважно за рахунок сировини (я вже не кажу на душу населення на якому місці) і ви варська орда самі не вмієте жити і іншим не даєте ,тягнете в ту середньовічну тюрму народів "русский мир ".
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27.09.2022 12:17 Ответить
Ну що ж треба оголошувати по закінченню війни про приєднання до себе Білгорода, Ростова та Краснодара. Таке росіянам прощати не можна. Вони повинні заплатити не тільки ресурсами а і землею.
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27.09.2022 12:18 Ответить
так і треба оголошувати, що приєднаємо
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27.09.2022 12:41 Ответить
Додам ще Стародубщину (північні повіти Чернігівської губернії), Таганріжжя, Східний Донбас, які ми втратили в 20х
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27.09.2022 13:28 Ответить
Я думав про них. Але якщо все ж перекреслювати кордон то треба робити так щоб його потім було легко обороняти, а не як є зараз що вся оборона вибудована в інтересах москви.

Кордон треба розмічувати по географічних особливостях та перепонах типу рік і іншого.
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27.09.2022 13:39 Ответить
Все це голімі понти дешевого гопника...Усі оці дії по приєднанню,всі погрози шо ми отвєтім всємі імеющіміся у нас срєдствамі не варті виїденого яйця...Хуйло НІ РАЗУ не відповів коли його били по морді,НІ РАЗУ!Ще від того як Ердоган збив його військовий літак який по хамськи залетів на його територію до теперішнього знищення об"єктів в Бєлгороді він тільки тут же біжить на пару днів в бункер а потім знову якісь погрози...
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27.09.2022 12:55 Ответить
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27.09.2022 12:55 Ответить
Дебіл і кон- чен - ий
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27.09.2022 14:42 Ответить
Ага, і пів-Галактики на додачу. От що з людьми буває, якщо їх вчасно не госпіталізувати.
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27.09.2022 12:56 Ответить
Америці треба оголосити, що вона надасть Україні ракети, якщо росія приєднає окуповані території.
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27.09.2022 13:13 Ответить
Карл Волох: "Не знаю, наскільки правда, що свіжообміняного Медведчука тримають у Лефортово, але я цілком готовий у це повірити. Плішиве чмо відчайдушно шукає винних у своєму трагічному (це вже очевидно навіть для нього) рішенні почати повномасштабне вторгнення в Україну. І кум тут цілком легітимна ціль - як один із головних бенефіціарів розкрадання виділених Кремлем на підривну роботу мільярдів і створення вкрай нереалістичної картинки ставлення українців до дефективного молодшого брата. Я недарма колись писав, що Віктора Володимировича ми повинні були нагородити: мало хто міг би настільки бездарно «освоїти» щедре путінське фінансування. Бажано лише, враховуючи всі заслуги перед Україною нагороджуваного, зробити це чимшвидше і - посмертно"

tZEinform: "Слідчі ФСБ РФ пред'явили звинувачення громадянину України МедведчукуВ.В. у привласненні державних коштів РФ виділених за період з 2012 по 2022 р. на "культурно-просветительную и разъяснительную работу" в Україні в розмірі 32.760 млрд. фублів. Питання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт обумовлено поверненням 10% суми збитків.
Для розуміння. 1. Сума оголошена слідчими ФСБ - це сума, яку вони вважать витраченою не за призначенням ОДНІЄЮ людиною Медведчуком. В неї не включені різні економічні преференції. 2. В українському парламенті сидить як мінімум з десяток осіб які отримували суми менші, але значимі".
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27.09.2022 13:44 Ответить
Мертветчук схоже потрапив в капкан

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27.09.2022 14:41 Ответить
Ну і що ?

Нехай оголошує , тільки украінцям ні одна сволоч не зможе заборонити
відвойовувати своі територіі і навіть гатити по московіі 😠
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27.09.2022 14:39 Ответить
Нехай вже Місяц приєднує)))
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27.09.2022 16:24 Ответить
 
 