30 сентября Путин может объявить присоединение к России захваченных территорий, - МО Великобритании

На пятницу, 30 сентября, запланировано обращение Путина к обеим палатам российского парламента.

Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу, 30 сентября, запланировано обращение президента Путина к обеим палатам российского парламента. Существует реальная вероятность того, что Путин использует свое обращение, чтобы официально объявить о присоединении оккупированных регионов Украины к РФ. Референдумы, которые сейчас продолжаются на этих территориях, планируется завершить 27 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские лидеры надеются, что любое объявление об аннексии этих регионов будет восприниматься как оправдание "специальной военной операции" и будет консолидировать патриотическую поддержку конфликта в самой России.

"Такие стремления, вероятно, будут подорваны растущей внутренней осведомленностью о недавних неудачах России на поле боя и значительным беспокойством по поводу частичной мобилизации, объявленной на прошлой неделе", - заявили в Минобороны.

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