30 сентября Путин может объявить присоединение к России захваченных территорий, - МО Великобритании
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На пятницу, 30 сентября, запланировано обращение Путина к обеим палатам российского парламента.
Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
"В пятницу, 30 сентября, запланировано обращение президента Путина к обеим палатам российского парламента. Существует реальная вероятность того, что Путин использует свое обращение, чтобы официально объявить о присоединении оккупированных регионов Украины к РФ. Референдумы, которые сейчас продолжаются на этих территориях, планируется завершить 27 сентября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские лидеры надеются, что любое объявление об аннексии этих регионов будет восприниматься как оправдание "специальной военной операции" и будет консолидировать патриотическую поддержку конфликта в самой России.
"Такие стремления, вероятно, будут подорваны растущей внутренней осведомленностью о недавних неудачах России на поле боя и значительным беспокойством по поводу частичной мобилизации, объявленной на прошлой неделе", - заявили в Минобороны.
Пожалуйста, подождите...
Зеленский: после "референдумов" переговоры с Россией будут невозможны
Тож Україна повинна робити своє а не т що нав'язує путін і анексія це нічого не значить.
Головне для України зброя і її кількість ось почне за ленд-лізом отримувати зброю і як путін завадить наступу? Ніяк . Про ядерний удар вже всі знають які наслідки будуть і путін це теж знає
Тож війна припиниться коли виженуть окупантів а не анексією територій.
Украина твёрдо стоит на своём - орки вон из Украины - и он уже начинает менять условия переговоров.
думаю, что рашу надо жестко предупредить о последствиях и бахнуть по Крымскому мосту и всем приграничным аэродромам
вернее- сначала бахнуть , а потом предупредить ШО МЫ ЕЩЁ И НЕ НАЧИНАЛИ
Кордон треба розмічувати по географічних особливостях та перепонах типу рік і іншого.
tZEinform: "Слідчі ФСБ РФ пред'явили звинувачення громадянину України МедведчукуВ.В. у привласненні державних коштів РФ виділених за період з 2012 по 2022 р. на "культурно-просветительную и разъяснительную работу" в Україні в розмірі 32.760 млрд. фублів. Питання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт обумовлено поверненням 10% суми збитків.
Для розуміння. 1. Сума оголошена слідчими ФСБ - це сума, яку вони вважать витраченою не за призначенням ОДНІЄЮ людиною Медведчуком. В неї не включені різні економічні преференції. 2. В українському парламенті сидить як мінімум з десяток осіб які отримували суми менші, але значимі".
Нехай оголошує , тільки украінцям ні одна сволоч не зможе заборонити
відвойовувати своі територіі і навіть гатити по московіі 😠