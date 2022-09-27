РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6792 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
50 960 284
война (46486) Медведев (4036) НАТО (8911) Россия (91187) ядерное оружие (1131)

Если Россия ударит по Украине ядерным оружием, то Запад не будет вмешиваться, - Медведев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

медведєв

Бывший президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ожидает, что страны НАТО не будут вмешиваться в случае ядерного удара по Украине.

Об этом он рассуждает в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Представим, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, совершившего масштабный акт агрессии, опасный для самого существования нашего государства. Считаю, что НАТО не будет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе. Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины, пусть даже обильно снабжаемой различным оружием", - фантазирует Медведев.

Он считает, что снабжение Украины оружием западными союзниками – это только бизнес.

"Не больше. Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому - проглотят использование любого оружия в текущем конфликте", - предполагает он.

Читайте также: Путин может устроить показательный ядерный взрыв над Украиной, Черным морем или Северным Ледовитым океаном, - The New York Times
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+68
утро? где рассол? ой ***, нужно что-то высрать в тырнеты!
показать весь комментарий
27.09.2022 12:47
+59
показать весь комментарий
27.09.2022 12:49
+35
Опух от алкоголизма Димон - суднО. Совсем плох старик. Особенно на голову.
показать весь комментарий
27.09.2022 12:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Чого тобі вибачатись. Не ти ж приймаєш рішення в Білому домі.
Як думаєш, якби в грудні - лютому, коли американські спецслужби повідомляли, що путін готує вторгнення, Байден дав Україні зброю, ту що дає зараз та ввів ті "пекельні" санкції якими грозився, то може б не було трагедій в Бучі, Ізюмі, Маріуполі? Так само і з ядерною атакою. Тим хто загине буде однаково яку відповідь дасть Байден. А путіну байдуже скільки ще вбити, свій кінець він знає і вже нічого не втрачає.
Злочин треба попередити завчасно, а не чекати поки злочинець його здійснить.
І не забувай, що Україна позбулась ядерної зброї під шаленим тиском США. Під контролем США передавалась ядерна зброя з України на парашу. Тоді, у 1996 році президентом США був так само демократ, Біл Клінтон.
показать весь комментарий
27.09.2022 17:16 Ответить
Он хоть думает, что он несёт?? Он же буквально расписывается в своём поражении! Мол злобные укры напали на рассию, супер-убер-государство, 2 армия галактики и….укры побеждают непосильно оборонявшуюся эрефию во главе великого *****. Интересно, рассеянцы зададутся вопросами и предпримут нужные действия
показать весь комментарий
27.09.2022 14:21 Ответить
Госдеп ему лично отрапортовал!
показать весь комментарий
27.09.2022 14:22 Ответить
А тьІ алконавт уверен, что не отреагирует??? Да в пьІль вас сотрут карликов кремлевских. Хотя тьІ уже вешался, тьІ уже готов в ад.
показать весь комментарий
27.09.2022 14:25 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2022 14:27 Ответить
Мендель хитрее, чем тупее кажется - он на справку от психиатра тянет, что бы не присесть на лавочку в Гааге.
показать весь комментарий
27.09.2022 14:34 Ответить
РАШИСТСЬКИЙ ІПАНАТ- Адже безпека Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Північноатлантичного альянсу набагато важливіша, ніж доля нікому не потрібної України, яка гине ,ЯКЩО УКРАЇНА НЕПОТРІБНА РАБСІЇ , ТО ЯКОГО КУЯ , 32014 РОКУ СТАРАЄШСЯ ЇЇ ОКУПУВАТИ , КРОВОПИВЦЯ, ДОКАЗУЮЧИ ВСЬОМУ СВІТОВІ, ЩО *******************, БЕЗ УКРАЇНИ НІЧОГО ВАРТА. І ЯКЩО УКРАЇНА НЕПОТРІБНА ВАШИНГТОНУ , ЛОНДОНУ БРЮСЕЛЮ , КРАЇНАМ НАТО, ТОДІ ЧОМУ ВОНИ ДОПОМАГАЮТЬ УКРАЇНІ І ЗБРОЄЮ І ГРОШИМА , ЩОБ УКРАЇНА МОГЛА ЗНИЩИТИ РАШИСТСЬКЕ ЗЛО ???(ДОЛПО...П РАШИСТСЬКИЙ)
показать весь комментарий
27.09.2022 14:38 Ответить
Воно «считает»...аксюморон.
показать весь комментарий
27.09.2022 14:39 Ответить
***** копиум, ему прямым текстом сказали что вмешаются, а оно все неверит
показать весь комментарий
27.09.2022 14:45 Ответить
Медвєдєв: Хабад уже решил судьбу украинские гоев. Будете рабами у жидов или смерть.
показать весь комментарий
27.09.2022 14:48 Ответить
Насправді це перевірка реакції Штатів і інших ядерних держав, шо вони зроблять, якщо ***** поїде кукухою і застосує ЯЗ. Бо, США не конкретизували свої кроки у відповідь. Як писали колись, Штати використовують стратегію невизначеності для противника.
показать весь комментарий
27.09.2022 14:50 Ответить
У приватному спілкуванні вони все конкретизували, а публічно такі речі не варто робити. Ну, Дімон зайняв вакантне місце Жирика.
показать весь комментарий
27.09.2022 17:39 Ответить
Пане Петренко! Ви в нас такий розумник,такий розумник!
Складається враження що ви носите папіри на підпис Байдену
з самого Пентагону.Що ви можете знати? Базікаєте казна що!
показать весь комментарий
27.09.2022 17:49 Ответить
Пане Шилов, якщо Ви серйозно сприймаєте все, що говорить дімка мєдвєдєв, то Вам пора зав'язувати з цим ділом...
показать весь комментарий
27.09.2022 18:22 Ответить
Думаю, що це вам пане Петренко треба зав'язувати з таким
ділом коли беретеся коментувати те в чому абсолютно не
розбираєтеся! Я ж не про алкаша медведева говорив,на
русню не витрачав а ні хвилинки вже років тридцять.
Ви взагалі некопенгаген.В Україні є кого послухати,тільки
диванні надувають щоки,коли починають бекати там щось
про політику. Навить текст не здатні толком прочитати!
показать весь комментарий
27.09.2022 21:54 Ответить
Кацапня , менше базікайте ,, якщо вам цікава реакція Заходу на ядерний удар по Україні , ну ризикніть , використайте ЯЗ , в чому справа .?? . Чи все ж - очко рипить .?
показать весь комментарий
27.09.2022 14:54 Ответить
В лютому так само всі думали, що кацапня базікає.
показать весь комментарий
27.09.2022 17:24 Ответить
Та й що ? Я повинен злякатись базікання якогось алкарика зараз .? Не діждуться . .

Найбільше нудить від цих дебільних погроз , мовляв - та у нас ядерная бімба , та ми вас в порошок сотрьом , та ми можем то , та ми можем сьо .
От я кажу - можеш то роби , а не можеш то заткни ї.ало .
показать весь комментарий
27.09.2022 17:40 Ответить
Что имеем в сухом остатке: Будапештский меморандум по которому Украина отказалась от 1800 боеголовок в обмен на безопасность и территориальную целостность РФ признапризнает и началначала бомбить Украину,мало того уже не угрожают, а хотят применить ядерное оружие против Украины за то что оно по сути уничтожила свое ЯО, а свою агресси они называют агрессией Украины ну после Мариуполя и других городов для применить ЯО это уже не вопрос кстати в котором проживали не просто рускоговорящие украинцы но много этничных россиян, но лидеров РФ интересуит только одно - роза ветров из за которой радиация может попасть на их и то может не на бездушное свое население которое признает только свое горе ,а не чужое . Даже если бы Будапешский меморандум не был подписан но есть факт об отказе Украиной 1800 боеголовок, потому что после Чернобыля не думали что бы РФ которая и взорвала Чернобыль своими эксперементами по приказу из Москвы могла применить ядерное оружие ,то все равно нужно было им с этим считаться потому что Украина внесла в безопасность всего мира в том числе и РФ большой вклад и Украина ни кому стало быть не угрожала.К сожалению мы имеем дело с ордой для которых закон не писан, бездушными людьми , а может даже с душевно больными, которые из за потери власти и богатств готовы применить ЯО, время покажет и это действительно не блеф, но и украинское руковадство не воспользовалоссь за 30 тем,,что Украина оказала всему миру услугу по ядерной безопасности и не поменяла ее во благо страны открыв рынки для Украины, что бы страна стала сильной, как например Прибалты, Поляки и многие другие не имея такого козыря,а поменяла во благо свое на иностранные офшоры где хранятся украденные деньги и ресурсы украинцев от чего Украина стала беднее и слабее , а как говорится хочеш мира готовся к войне а для этого надо быть сильным прежде всего экономически потому как только экономически сильная страна может производить конкурентное вооружение, ну а конкуренция без демократии не возможна, а у нас власть испоьзует власть не по назначению(различные депутаты и более высокие чинрвники продолжают жить в своем мире и строят монопольно-офшорную экономику так еще основанную на коррупци -воровстве и присвоении гос.ресурсов) потому пришли к такому результаиу, который приходится исправлять тысячами жизней украински солдат и гражданских, а всякое дерьмо Украине угрожает к сожалению это не блеф.
показать весь комментарий
27.09.2022 15:00 Ответить
Де факто, ядерний шантаж України вже почався. Ось такі заяви - яскраве тому підтвердження. А відреагує Захід чи ні - цього в Рашці знати не можуть...
показать весь комментарий
27.09.2022 15:02 Ответить
Димон, а ты попробуй! Думаешь уцелеешь в бункере?

Тебе, пьяное ****** конец будет по любому.

ты ещё не понял, что Запад уже « вписался» за Украину.
Основная Надежда Кремля рухнула- цивилизованный мир с Украиной.
показать весь комментарий
27.09.2022 15:05 Ответить
Такому подонку отрезать язык не грех .
показать весь комментарий
27.09.2022 15:06 Ответить
лучше вместе с головой
показать весь комментарий
27.09.2022 15:09 Ответить
от твоей расеи мразь ********** даже ядерного пепла не останется если вы по УКРАИНЕ посмеете ударить!
показать весь комментарий
27.09.2022 15:08 Ответить
Зондирование реакции . . . Ну-ну. Дурень думкою багатіє.
показать весь комментарий
27.09.2022 15:09 Ответить
Хто цей алкаш? Дайте йому бойарьішніку.
показать весь комментарий
27.09.2022 15:13 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2022 15:19 Ответить
Тупий російський валянок може думати, що завгодно. А є світ і є якісь правила встановлені світом, а не російськими свинями і у відповідь скоріше за все це хворе утворення, яке само себе назвало росією, буде знищено і головне, що ніхто не постраждає!
показать весь комментарий
27.09.2022 15:19 Ответить
😅
показать весь комментарий
27.09.2022 15:23 Ответить
Прав айфончик, действительно, «погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются» и поэтому они превентивным ударом прикончат всю кацапню вместе с ***********. Пусть только дёрнутся.
показать весь комментарий
27.09.2022 15:27 Ответить
Не знаю, що буде з військовою відповіддю, але розрив дипвідносин та будь-яких зв'язків, включаючи сьогоднішніх "союзників" Індію та Китай більш ніж ймовірні.
показать весь комментарий
27.09.2022 15:31 Ответить
Цей елітний членосос скаже правду собі про агресію парашії в Україні тільки коли його почати заживо натирати на овочетерку з перцем та ацетоном.
показать весь комментарий
27.09.2022 15:32 Ответить
Як може поєднуватися в одній істоті стільки ненависті і нікчемності? Наймерзенніша істота, сподіваюсь, здихати ти будеш так само нікчемно
показать весь комментарий
27.09.2022 15:35 Ответить
так прочитав велику кількість коментарів, я не почув найголовнішого де комментарі про творця меморандуму Кучми, зараз цей щур сидить тихо в Європі, і дивиться із зятем футбольний матч, між хохлами та кацапами. Дай бог нам вистояти, і я сподіваюся на ніч довгих ножів
показать весь комментарий
27.09.2022 15:37 Ответить
налейте этому..он без стакана трезво мыслить не в состоянии. утром он должен начинать день со стакана. иначе день пропал.
показать весь комментарий
27.09.2022 15:37 Ответить
Медведєв очІкує чи очкУє?!
показать весь комментарий
27.09.2022 15:44 Ответить
А шо Дімон - он Гундяєву можна....він індульгенції ворам і вбивцям роздає.
А Дімон з бодуна щось бовкнув. А хто буде перевіряти - той хто вижив .
Дімон має надію що у бункер пустять... Але але але.... усі бункери відомі і проти бункеру є зброя.
показать весь комментарий
27.09.2022 15:52 Ответить
Запад, может, вмешиваться и не будет, но вот Китай и особенно Индия могут резко изменить свое отношение к рашке. И когда она окажется уже в полной изоляции, ущерб от этого будет сравним с ответным ядерным ударом!
показать весь комментарий
27.09.2022 15:53 Ответить
Тільки тим хто загине від ядерного удару буде по барабану відношення Індії й Китаю до рашки.
показать весь комментарий
27.09.2022 17:31 Ответить
Да, но пуйло, думаю, понимает, что это случится, так что все эти угрозы просто блеф. Страны Востока-его последняя надежда.
показать весь комментарий
27.09.2022 17:44 Ответить
***** розуміє, що крім трибуналу йому більше нічого не світить, тому може піти на все.
показать весь комментарий
27.09.2022 18:01 Ответить
Если РФ нанесет по Украине ядерный удар, то США применит НАТОвское ядерное оружие!!!
показать весь комментарий
27.09.2022 15:56 Ответить
Хто, Байден застосує ядерну зброю??? Не смішіть.
показать весь комментарий
27.09.2022 17:33 Ответить
запад в приватной беседе сказал путину, что его (путина) уничтожат в бункере на урале специальным боеприпасом, разработанным для этого. а так, конечно, вмешиваться не будет
показать весь комментарий
27.09.2022 15:57 Ответить
Це нам усім так хочеться, щоб Захід так сказав путіну. Але ми не чули, і ті хто нам про це каже також не були присутні на тій розмові. А ті хто з путіним розмовляє цього нам не каже. І я дуже сумніваюсь, що у Макрона чи Шольца язик повернувся так сказати. Чи міг Байден сказати *******, що його знищить в бункері, я дуууже сумніваюсь. Якщо щось і казав, то обтєкаємо, щоб ***** само здогадалось. Прямим текстом, що і Британія має ядерну зброю говорив Джонсон. І тільки Ліз Трасс казало, що готова застосувати ядерну зброю у разі потреби.
показать весь комментарий
27.09.2022 17:46 Ответить
путін це ще не каддафі, хоча і йде великими кроками до цього, тому сказали поки що приватно, це підтверджується незалежними політичними оглядачами
показать весь комментарий
27.09.2022 20:49 Ответить
Путін вже догнав і перегнав каддафі. А те що кажуть ці незалежні політичні оглядачі, то як на мене це те саме, що обс - одна баба сказала. Так само і вони, десь, колись від когось щось почули, тільки на рівні вищому.
показать весь комментарий
27.09.2022 22:38 Ответить
Він "закинув вудку"! Подивимось що скаже "захід" на це!
показать весь комментарий
27.09.2022 16:00 Ответить
вже сказали США офіційно
показать весь комментарий
27.09.2022 16:04 Ответить
Да, от пьянки медведик совсем опух, да ещё в добавок, что он лопух!!!
показать весь комментарий
27.09.2022 16:05 Ответить
Якщо рашка вдарить ядерною зброєю з України будуть зняті моральні фізичніі людні моменти.Тобто Що ЗСУ що кожен українец без розбору від мало до велика без напряг совісті МАЄ право вбивати кожного руського від мало до велика.Метро Школи Больниці любі заклади будь що під вибух.Все що шевелиться і двигається в руському мирі буде знищено.
показать весь комментарий
27.09.2022 16:12 Ответить
Нанесение ядерного удара по Украине вычеркивает наРФию из людей!
Вы становитесь автоматически нелюдями. Бешеными собаками, которых необходимо уничтожить, чтобы не погиб весь Мир.
показать весь комментарий
27.09.2022 16:18 Ответить
А після Бучі і інших злочинів кацапи ще люди?Схоже на те що до кацапів вже і так доходить що вони вже наробили такого що якісь там моральні обмеження там нікого не хвилюють....
показать весь комментарий
27.09.2022 17:03 Ответить
Пожалуйста, уберите фото этого чучела. Замените на что-то хотя бы нейтральное.
показать весь комментарий
27.09.2022 16:30 Ответить
А ну скажи сраный карлик, чем ты недоволен Украиной, что так её грязью обливаешь, что она тебе, на х#й соль насыпала, или подлянку какую-то сделала??? Это твоя, проклятая всем миром рассея, ищет всё новые и новые приключения на оппу, без которых просто жить не можете. Вот какого хрена припёрлись в Украину, ведь вас идиотов сюда никто не просил. Будь ты проклят, вместе со своим таким же карликом, как и ты, гореть вам всем, (кто против Украины) в аду!!!
показать весь комментарий
27.09.2022 16:48 Ответить
Він невиправний оптиміст. Уже казав що захід війну проковтне, а зрештою раша проковтнула щось інше
показать весь комментарий
27.09.2022 16:49 Ответить
він невиліковний ідіот!
показать весь комментарий
27.09.2022 16:55 Ответить
Нехай би краще бавився айфонами, аніж з бодуна щось пиз...ти
показать весь комментарий
27.09.2022 16:53 Ответить
Ох и мразь. Его мамка высрала из жопы в сортире
показать весь комментарий
27.09.2022 16:56 Ответить
Скільки там кілометрів від кордону до курської АЕС?
показать весь комментарий
27.09.2022 17:01 Ответить
алковедмідь знов півлітру "ваструбіл")))
показать весь комментарий
27.09.2022 17:03 Ответить
Ой, пошёл бы лучше опохмелился бы. А то, как всегда, -- бред несёт.
показать весь комментарий
27.09.2022 17:04 Ответить
А де гарантія що кацапи самі по собі не їпануть???
показать весь комментарий
27.09.2022 17:33 Ответить
Колись (давно) читав, що Штати можуть знищити будь-яку армію протягом сорока хвилин: 1) відключається зв'язок (будь-який), інтернет, електоростанції, РЛС. Противник стає сліпим і німим. 2) після наносяться масовані удари крилатими ракетами по всіх військових та стратегічних об'єктах.
показать весь комментарий
27.09.2022 17:34 Ответить
Щоб те все, що ви колись давно читали зробити, треба щоб був хтось, хто віддасть наказ. Невже ви вірите, що 80-літній, старий дід Байден піде на такий крок?
показать весь комментарий
27.09.2022 17:54 Ответить
навряд чи Байдену треба віддавати такі накази, є ядерна доктрина, там все прописано
показать весь комментарий
27.09.2022 17:59 Ответить
**** себя по лбу ударь алкаш ***************. В желтой мацковской прессе пишут шо от медведя жена ушла из за того что пацан бухает очень сильно. А по пьяни конечно чего только не наварнякаеш.
показать весь комментарий
27.09.2022 17:36 Ответить
Цій істоті череп треба буде відпиляти чи відрізати? Ось і всі питання 🤷
показать весь комментарий
27.09.2022 17:46 Ответить
Опять Медведев со Скабеевой жрали всю ночь водяру?
показать весь комментарий
27.09.2022 17:55 Ответить
Гопники уже не знают по кому ударить: сначала по Германии и Англии, потому что им жить в Украине, а теперь по Украине, наверно потому что сыночки и дочки гопников живут в Англии и Германии
показать весь комментарий
27.09.2022 17:59 Ответить
Кацапские карлики-маньяки думали что они нападут и Запад проглотит. Но не проглотил. И здесь маньяки тоже горько для себя ошибаются. Один из вариантов, что США нам может дать ядерное оружие. Возможно наши бойцы на Западе уже учатся с ним обращаться.
показать весь комментарий
27.09.2022 18:10 Ответить
этот идиот -- медведев какой-то троюродный внук последнего царя николая второго. Они и внешне похожи.
показать весь комментарий
27.09.2022 18:25 Ответить
Ну на счёт этого факта сомневаюсь я что то , царя не видел, в то время не жил, но думаю что царь наверное поумнее этих алкашей был. Во писали что путлер с медведем раньше (когда помоложе были) любовниками были. В это верю…. Кстати а путлер не внук адольфа шикельгрубера??? Нет? А похож… только адольф не плешивый был и не *****
показать весь комментарий
27.09.2022 18:38 Ответить
Путлер маниакально возомнил, что он может прославиться среди своих козломордов. Но все идет к тому, что козломорды возненавидят его навека. Потому что он ведет козломордов к катастрофе.
показать весь комментарий
27.09.2022 18:33 Ответить
Я вже коментував тут, прокоментую ще раз. У випадку застосування ядерної зброї росією, правила гри поміняються і незалежно від того, чи буде ядерна відповідь від заходу чи ні, Україна застосує всі наявні засоби які в неї є. Рівноцінною відповіддю на ядерні удари буде атака "брудними бомбами" з наявних у нас ядерних відходів і про це мають казати наші владні структури, щоб москалі розуміли, що весело не буде, коли кількасот кілограм відпрацьованого палива впаде на Ростов чи Белгород.
показать весь комментарий
27.09.2022 18:37 Ответить
Вам всiм це може не сподобатись... але це чмо каже правду - втручатись нiхто не стане. Ядерну зброю не дадуть для вiдповiдi - не треба тiшити себе марними сподiваннями! Якщо ракети дальноi дii не дали - то можете самi зробити висновки. Готуйтесь до гiршого, люди. Столтенберг ще на початку вIйни сказав ясно: ця вiйна не вийде за межi Украiни. Треба було свою зброю робити, щоб тепер не канючити у iнших.
показать весь комментарий
27.09.2022 18:53 Ответить
США , Европа, Япония и др страны бурно развиваются в области космоса и других направлениях. Парашные козломорды в тупике. Единственные аргументы о чем они могут говорить это ядерное оружие. Все больше становятся просто человекообразными дикими животными. Хотя они такими были всегда. Тупиковая ветвь.
показать весь комментарий
27.09.2022 18:54 Ответить
а где то в горах Карпат на бывших складах яо случайно затерялось. Как думаешь алик, куда полетит?
показать весь комментарий
27.09.2022 18:56 Ответить
Еперный театр... Да шо они там курят?
показать весь комментарий
27.09.2022 19:33 Ответить
К сожалению, он прав. Все зассут.
показать весь комментарий
27.09.2022 22:22 Ответить
Первыми зассыт окружение путена, их семьи и сожительницы с чадами и домочадцами
показать весь комментарий
04.02.2023 12:16 Ответить
Он себя успокаивает?
показать весь комментарий
28.09.2022 01:21 Ответить
Интересно, что его жена по этому поводу ему сказала.
показать весь комментарий
04.02.2023 12:14 Ответить
Страница 3 из 3
 
 