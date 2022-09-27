Если Россия ударит по Украине ядерным оружием, то Запад не будет вмешиваться, - Медведев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Бывший президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ожидает, что страны НАТО не будут вмешиваться в случае ядерного удара по Украине.
Об этом он рассуждает в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.
"Представим, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, совершившего масштабный акт агрессии, опасный для самого существования нашего государства. Считаю, что НАТО не будет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе. Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины, пусть даже обильно снабжаемой различным оружием", - фантазирует Медведев.
Он считает, что снабжение Украины оружием западными союзниками – это только бизнес.
"Не больше. Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому - проглотят использование любого оружия в текущем конфликте", - предполагает он.
Пожалуйста, подождите...
Як думаєш, якби в грудні - лютому, коли американські спецслужби повідомляли, що путін готує вторгнення, Байден дав Україні зброю, ту що дає зараз та ввів ті "пекельні" санкції якими грозився, то може б не було трагедій в Бучі, Ізюмі, Маріуполі? Так само і з ядерною атакою. Тим хто загине буде однаково яку відповідь дасть Байден. А путіну байдуже скільки ще вбити, свій кінець він знає і вже нічого не втрачає.
Злочин треба попередити завчасно, а не чекати поки злочинець його здійснить.
І не забувай, що Україна позбулась ядерної зброї під шаленим тиском США. Під контролем США передавалась ядерна зброя з України на парашу. Тоді, у 1996 році президентом США був так само демократ, Біл Клінтон.
Складається враження що ви носите папіри на підпис Байдену
з самого Пентагону.Що ви можете знати? Базікаєте казна що!
ділом коли беретеся коментувати те в чому абсолютно не
розбираєтеся! Я ж не про алкаша медведева говорив,на
русню не витрачав а ні хвилинки вже років тридцять.
Ви взагалі некопенгаген.В Україні є кого послухати,тільки
диванні надувають щоки,коли починають бекати там щось
про політику. Навить текст не здатні толком прочитати!
Найбільше нудить від цих дебільних погроз , мовляв - та у нас ядерная бімба , та ми вас в порошок сотрьом , та ми можем то , та ми можем сьо .
От я кажу - можеш то роби , а не можеш то заткни ї.ало .
Тебе, пьяное ****** конец будет по любому.
ты ещё не понял, что Запад уже « вписался» за Украину.
Основная Надежда Кремля рухнула- цивилизованный мир с Украиной.
А Дімон з бодуна щось бовкнув. А хто буде перевіряти - той хто вижив .
Дімон має надію що у бункер пустять... Але але але.... усі бункери відомі і проти бункеру є зброя.
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