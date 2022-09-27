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Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной, но ситуация и условия меняются, - Песков
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы сохраняет готовность к переговорам с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
"Россия сохраняет готовность вести переговоры с Украиной, но меняются ситуация и условия, в то же время принцип целей "военной операции" сохраняется", - отметил Песков.
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читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://daily.dialog.ua/259429_1664270753 жінки і матері мобіків з ДНР з такими словами написали звернення до свого "глави" Пушиліна ,що їх чоловіків і синів масово гвалтують кадирівці..))))
А что у лугандонских ватосамок с *****? Руzzкий мир не нравицца?
Они что, такие страшные, что зверьки предпочли шприцануть в туза их мужей?)
А вообще, если серьёзно, то это уже всё, край обрыва, когда женщины жалуются властям, что их мужчин, призванных С ОРУЖИЕМ в руках защищать очаг и страну, ****** В ТУЗА другие мужчины, причём, не фигурально, а буквально, да ещё и принародно.
Но к ним ни у кого из них претензий нет, только к Украине.
Это даже не скоты, это какие-то черви, опарыши.
https://charter97.org/ru/news/2022/9/27/517434/
І ось це як раз той випадок.
Не забывайте для чего русским всегда нужны ПЕРЕГОВОРЫ или ПЕРЕМИРИЯ❗❗❗❗❗
Им нужно время для подготовки МОБИЛИЗИРОВАННЫХ.... Потом мобиками снова ударят по Украине...
Русские всегда идут протоптанными тропами... Если у них не получилось в первую чеченскую, и был подписан ХАСАВЮРТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ....затем была вторая чеченская.....
Посмотрев на эти хари и рыла на призывных пунктах, я понял, что никакие самые мрачные прогнозы в отношении этой помеси лепрозория с дурдомом не успевают за их деградацией.
@Jojinella
·
13 год
Вперше я отримала паспорт громадянина України книжечкою вже в глибоких нульових і відтоді мене жодного разу не відвідала думка "А навіщо в моєму паспорті громадянина УКРАЇНИ листочок з даними російською мовою?"
От нахіба вона там була? Та російська
А умови путіну буде диктувати зброя і все.
Ось такі наші умови.
Але цікаво те, що навіть з точки зору російського права, вони також незаконні. Адже, згідно законодавства РФ, під час бойових дій жодні волевиявлення не проводяться. Навіть у СРСР під час Другої світової вибори до Верховної Ради не відбувалися.
До того ж російське законодавство встановлює проведення референдумів не раніше ніж за 60 днів і не пізніше ніж за 100 днів після дати їх офіційного оголошення. При цьому комісії з їх проведення формуються не пізніше ніж за 23 дні до дня голосування, а списки виборців складаються не пізніше як за 21 день до дня голосування. Джерело: https://spravdi.gov.ua/samogubstvo-putina-v-onlajn-rezhymi-dajdzhest-propagandy-rf-za-23-25-veresnya/
Їх бандугруппування втратило спроможність до перемовин ще у 2014 році......
Замість перемовин кремлівська хунта виставляє умови приєднаня до РФії загарбанних земель.
Україна не має права аобити відсрочку для надання часу ***** поповнити військовий потенціал.
ВСУ повинна повільно і потужно знищувати рашафашистських окупантів, їх окупаційні адміністрації як би вони не називались; миротворча міссія, луганДонія, кримська область ************* району, ХНР ........ БРСР.
Позиция Москвы - раком.
Бо бувають такі дня коли по 3 рази мапа Deep State показує просування ЗСУ на десятки кілометрів .
Й сьогодні саме такий день ... й йще є можливість в оркам Лимані передати ЗСУ в якості чергового лендлізу техніку й тікати полями й лугами . Може через кілька годин такої можливості (тікати полями) вже верогідно може не будь ...
Звідси: наступні домовленості з росією та зняттяя з неї санкцій обов'язково мусять включати питання позбавлення росії ядерної зброї. Під ґарантії, аналогічні Будапештському меморандуму.
2) принцип цілей військової операції зберігається
но:
3) ситуація та умови змінюються
О чем эта "статья"?
Песков: непонял, ***** это вот там?
Enter night
Grain of sand
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