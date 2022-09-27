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ВСУ освободили Купянск-Узловой - одна из крупнейших железнодорожных логистических развязок на Харьковщине, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

купянськ

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил освобождение от российских оккупантов населенного пункта Купянск-Узловой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Для них (оккупантов. – Ред.) было несколько принципиальных и важных направлений – Изюм, изюмская высота так называемая. Это путь, через который они направляли свою технику на территорию Донецкой и Луганской областей, там усиливали свое военное присутствие. И, конечно, Купянск-Узловой – это одна из крупнейших логистических, железнодорожных развязок на территории Харьковщины, с первых часов полномасштабной войны она была оккупирована и враг ее сильно оборонял и держал. Благодаря успешной военной операции ВСУ отбили этот населенный пункт и полностью фактически контролируют его", - рассказал глава ОВА.

По словам Синегубова, каждый метр украинской территории освобождается "достаточно тяжело, потому что враг не отступает".

"Пытается перегруппироваться, стягивает резервы. Каждый такой успех – это подвиг наших военных", – сказал глава обладминистрации.

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Топ комментарии
+78
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27.09.2022 13:19
+45
Слава ЗСУ! Героям слава!
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27.09.2022 13:19
+34
Український Генштаб підтверджуєть звільнення також на східному березі річки Оскол - Кучерівки та Петропавлівки.
Є інфа про звільнення Новоселівка на Лиманському напрямку
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27.09.2022 13:31
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27.09.2022 13:17 Ответить
Тільки за вчора - кацапи накивали п'ятами з семи НП під Боровою . Але на карті deepstatemap цього не вказується . Хоча на кацапських картах , ті села , були позначені як вже їм непідконтрольні - ще вчора . .
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27.09.2022 13:37 Ответить
Слава Честь Хвала ЗСУ найкращи ‼️💙❤️❤️❤️❤️🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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27.09.2022 13:48 Ответить
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27.09.2022 13:19 Ответить
Очень мощная, яркая и полная смысла картина! 👍
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27.09.2022 14:38 Ответить
Слава ЗСУ! Героям слава!
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27.09.2022 13:19 Ответить
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27.09.2022 13:20 Ответить
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27.09.2022 13:22 Ответить
Слава ЗСУ!
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27.09.2022 13:25 Ответить
Поступово Україна просувається!
Тільки не треба все прив'язувати до часу і дебільних путінських референдумів на звільнення це ніяк не вплине
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27.09.2022 13:26 Ответить
+ 100!👍

А вони собі як знають,
Божеволіють й конають,

Нам своє робить -
Кацапуру насмерть бить!
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27.09.2022 15:37 Ответить
Український Генштаб підтверджуєть звільнення також на східному березі річки Оскол - Кучерівки та Петропавлівки.
Є інфа про звільнення Новоселівка на Лиманському напрямку
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27.09.2022 13:31 Ответить
чудова новина , Слава ЗСУ
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27.09.2022 13:47 Ответить
це важко зробити зараз, але якщо залізничний стандарт буде змінено на європейський. Тоді він буде непотрібний росіянам, навіть якщо вони його захоплять.
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27.09.2022 15:24 Ответить
Ціна питання так 20 млд. баксів ... й йще як мінімум пів крани буде працювати в цьому напрямку .

Набагато дешевше буде підірвати усі (в першу , але не в останню чергу) залізничні колії з Московією на глибину до 20 - 30 км ... Й на Сумщині , на Черніговщині й по усій лінії білоруського кордону це вже можливо було зробити за пів року , що їх визволили .
Тепер ось вже увесь кордон на Харківщині можно починати підривати залізничне сполучення .

Але нема політичної волі . Торгівля з московитами певних товарів продовжується й вишеозначенна ідея торпедується !
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27.09.2022 17:30 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
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27.09.2022 15:41 Ответить
святи ангеле, святи пращури святой Київской Русі , свята Дева Марія, захисти і покрой плащаницею всіх вояків України, Слава Нації, Слава ЗСУ
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27.09.2022 15:49 Ответить
Це прорив тільки в одному місці в бік окупованої Луганщини ...
В іншому фронт вже перетік межу Харківщини й Ліман вже зараз в стратегічному оточенні й на дільниці від Лозової до Катерінівки фронт знаходиться в 25 км від річки Оскіл (лівий беріг) .
Якщо орки будуть продовжувати триматися за лівий беріг вони усі будуть фізично знищени артою -- тобто без піхотинського контакту й без втрат з боку ЗСУ .
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27.09.2022 17:18 Ответить
Стаю на колiна перед нашими вояками
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27.09.2022 18:56 Ответить
Слава ЗСУ!!
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27.09.2022 18:59 Ответить
⚔️🇺🇦‼️❤️👍✊👏✌️🇹🇷🇫🇮🇨🇦🇪🇺🇳🇴🇬🇧🇸🇪🇺🇸🇮🇩🇪🇪🇦🇿🇱🇹🇯🇵🇨🇿
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27.09.2022 19:39 Ответить
Не треба поспішати☝️ ще йде Робота.
Все буде 🇺🇦✊
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27.09.2022 20:42 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА, БЕРЕЖИ ВАС ГОСПОДЬ, РІДНЕНЬКІ
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27.09.2022 21:47 Ответить
Молодці!

Скільки кілометрів колій, що ведуть до параші, розібрано на вже деокупованій території Харківщини?

(просто розібрано, тобто знято й вивезено рейки; рівняти насипи можна пізніше)
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27.09.2022 22:56 Ответить
Дуже добре ! Коли дізнався про звільнення Куп'янська, то якраз сподівався і на взяття цього важливого вузла. Та нічого, деяка затримка то не страшно. Тепер бажано хлопцям потихеньку і Луганщину звільняти, спочатку окуповану зараз, а там і до держкордону нечисть зачистити. Поки поза добробатом, то робимо що можемо тут. Слава ЗСУ з колегами ) та всім причетним ! Ми переможемо !
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28.09.2022 03:00 Ответить
 
 