ВСУ освободили Купянск-Узловой - одна из крупнейших железнодорожных логистических развязок на Харьковщине, - ОВА
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Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил освобождение от российских оккупантов населенного пункта Купянск-Узловой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Для них (оккупантов. – Ред.) было несколько принципиальных и важных направлений – Изюм, изюмская высота так называемая. Это путь, через который они направляли свою технику на территорию Донецкой и Луганской областей, там усиливали свое военное присутствие. И, конечно, Купянск-Узловой – это одна из крупнейших логистических, железнодорожных развязок на территории Харьковщины, с первых часов полномасштабной войны она была оккупирована и враг ее сильно оборонял и держал. Благодаря успешной военной операции ВСУ отбили этот населенный пункт и полностью фактически контролируют его", - рассказал глава ОВА.
По словам Синегубова, каждый метр украинской территории освобождается "достаточно тяжело, потому что враг не отступает".
"Пытается перегруппироваться, стягивает резервы. Каждый такой успех – это подвиг наших военных", – сказал глава обладминистрации.
Пожалуйста, подождите...
Тільки не треба все прив'язувати до часу і дебільних путінських референдумів на звільнення це ніяк не вплине
А вони собі як знають,
Божеволіють й конають,
Нам своє робить -
Кацапуру насмерть бить!
Є інфа про звільнення Новоселівка на Лиманському напрямку
Набагато дешевше буде підірвати усі (в першу , але не в останню чергу) залізничні колії з Московією на глибину до 20 - 30 км ... Й на Сумщині , на Черніговщині й по усій лінії білоруського кордону це вже можливо було зробити за пів року , що їх визволили .
Тепер ось вже увесь кордон на Харківщині можно починати підривати залізничне сполучення .
Але нема політичної волі . Торгівля з московитами певних товарів продовжується й вишеозначенна ідея торпедується !
В іншому фронт вже перетік межу Харківщини й Ліман вже зараз в стратегічному оточенні й на дільниці від Лозової до Катерінівки фронт знаходиться в 25 км від річки Оскіл (лівий беріг) .
Якщо орки будуть продовжувати триматися за лівий беріг вони усі будуть фізично знищени артою -- тобто без піхотинського контакту й без втрат з боку ЗСУ .
Все буде 🇺🇦✊
Скільки кілометрів колій, що ведуть до параші, розібрано на вже деокупованій території Харківщини?
(просто розібрано, тобто знято й вивезено рейки; рівняти насипи можна пізніше)