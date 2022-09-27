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Лукашенко – Путину о ядерном оружии: "Володя, скажи, а ты сколько жить собираешься?"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лукашенко,путін

Белорусский диктатор Александр Лукашенко во время совместного обеда с диктатором РФ Владимиром Путиным в шутку спросил его, сколько тот собирается жить.

Об этом пишет телеграм-канал Generall SVR, сообщает Цензор.НЕТ.

Встреча Путина и Лукашенко прошла в Сочи. Два диктатора обсуждали признание референдумов РФ на оккупированных территориях Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также о мобилизации.

По данным канала, Лукашенко долго слушал, мало возражал, но в результате пообещал "обдумать все дома".

Generall SVR утверждает, что, по данным источников, "уже несколько недель Лукашенко через посредников ведет переговоры с руководством США, Евросоюза и нескольких европейских стран в отдельности. Более того, в этих переговорах наметился серьезный прогресс и воевать со всем миром ради дружбы с Путиным, Лукашенко явно не намерен".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко неожиданно приехал в Россию на встречу с Путиным

Белорусский диктатор также не побоялся потролить своего российского коллегу.

"Во время обеда Лукашенко в присутствии нескольких человек задал неожиданный вопрос российскому президенту: "Володя, скажи, а ты сколько жить собираешься?" Ошеломленный Путин спросил, к чему этот вопрос, Лукашенко ответил, что бряцание ядерным оружием - хорошо, когда это блеф, а если не блеф, то это самоубийство. На это Путин ответил, что пока об этом говорить рано, и сменил тему", - пишет канал.

Читайте также: Если Россия ударит по Украине ядерным оружием, то Запад не будет вмешиваться, - Медведев
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Топ комментарии
+71
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27.09.2022 13:52
+35
<******* і без ядерки зробив Маріуполь на вид і по кількості жертв як після ядерної бомби
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27.09.2022 13:49
+26
Как и тебе, картофельный фюрер, ему осталось жить не много. Как и его и твоему выводку.
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27.09.2022 13:48
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поки всіх касабів не знищить
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27.09.2022 13:47 Ответить
Пора уже и этого идиота в тайгу брать - пусть развлекаются с оленеводом
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27.09.2022 13:48 Ответить
🤣
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27.09.2022 15:20 Ответить
Как и тебе, картофельный фюрер, ему осталось жить не много. Как и его и твоему выводку.
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27.09.2022 13:48 Ответить
Е, не скажіть, бульбофюрер ще може одержати амністію від США та життя за програмою захисту свідків, от того й вирішив витерти ноги об буйла

чи може пригадав як хутін заставляв його з яхти в море пірнати в грудні минулого року😂
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27.09.2022 15:20 Ответить
Два редких ****** ...
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27.09.2022 13:48 Ответить
Почему редких? Там вся кацапия и бульборейх такой, просто эти 2 дрыща наделены диктаторской властью. Поставь других, и они то-же самое будут блеять.
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27.09.2022 15:34 Ответить
<******* і без ядерки зробив Маріуполь на вид і по кількості жертв як після ядерної бомби
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27.09.2022 13:49 Ответить
не треба все на ***** валити, то зробили рузькі
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27.09.2022 13:56 Ответить
Бульбенфюрер проявляє ознаки наявності розуму, як homo sapiens? Це щось нове у науці.
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27.09.2022 13:52 Ответить
без хитрощів та інстинкту самозбереження він не протягнув би так довго пюрером
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27.09.2022 14:11 Ответить
пюрер - зачьот! 👍😂
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27.09.2022 15:21 Ответить
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27.09.2022 13:52 Ответить
поодинцi? чи чергою?
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27.09.2022 13:59 Ответить
Два гандона, усатый и плешивый
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27.09.2022 13:53 Ответить
"Помрі ти сєгодня, а я - завтра"...
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27.09.2022 14:12 Ответить
фюрер и пюрер
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27.09.2022 13:54 Ответить
хюрер та пюрер 😂

Zig... 🤔
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27.09.2022 15:23 Ответить
пуйло давно живе у вигаданій ним реальності, де він всіх знищує ядеркою, але сам не здихає. А от бульбофюрер чудово розуміє, що їм всім скоро *******)
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27.09.2022 13:55 Ответить
🤣
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27.09.2022 15:23 Ответить
забоявся пюрер, що ***** запускатиме ракети з ЯО з білоруських баз... знає, що ответочка з НАТО прилетить.
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27.09.2022 13:55 Ответить
мне как киевлянину пох,главное что бы после смерти моей душе дали насладиться ядерными грибами над питером и москвой.
ядеррка не ядерка все когда то сдохнем главное чтобы расии не существовало а там хоть ядерка хоть термоядерка
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27.09.2022 14:01 Ответить
Какой по Киеву . Там упреждение наметилось. Вон Болгария в срочном порядке призывает своих соотечественников покинуть немедленно нарабсею.
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27.09.2022 14:01 Ответить
Щось мені здається що Путіна ліквідують . Може це моя мрія але якщо Маніяк погрожує вбити людство ( а він це зробе та здатен я впевнена ,то хто буде на уе чекати та дивитись ци зробе чи ні) Я вважаю що цей варіант дуже можливий. Взагалі такі покидьки як він дуже нахабні та їх зупиняє тільки їх смерть
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27.09.2022 14:10 Ответить
Це взагалі вже повинно бути єдиним варіантом розвитку подій - ліквідація ***** та всієї верхівки від оленівода до тіктокера
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27.09.2022 14:48 Ответить
Не панікуй, х..ло буде знищене, коли воно почне давати коди до пуску ЯЗ.
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27.09.2022 15:28 Ответить
Тебе напомнить, что во время WW2 делали с паникерами?
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27.09.2022 15:36 Ответить
Ригоровыч а как же ламанш за 2 дня?))))))
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27.09.2022 13:57 Ответить
яркий Ла-Манш?
Ще не вся бульба викопана 😂
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27.09.2022 15:25 Ответить
Картопляний колгоспник на порядок більш грамотний ніж )(уйло. Я його навіть розумію. Якщо правиш людьми, які підстеляють газетки та мовчки сидять на пляшці, який сенс цю владу віддавти? До лютогго він Україні надто поганого нічого не робив. Хай би собі з ЄС домовлявся. )(уйло тоді само - саменьке залишиться.
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27.09.2022 14:00 Ответить
Бульбофюрер перевзувається в повітрі
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27.09.2022 14:04 Ответить
то що, перший раз? Така у нього важка робота - думає сухим вийти з цієї "каламутної води".)
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27.09.2022 14:10 Ответить
Генералитет мавзолейного Вермахта застрелит путлера 7 октября,в день рождения Пуйла...и буде Свято на планеті Земля
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27.09.2022 14:04 Ответить
бггг, подлодная водка стоіт под парАмі... в Оранієнбаумє
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27.09.2022 14:14 Ответить
буде тікати "щурячою стежкою" ?
куди?
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27.09.2022 15:27 Ответить
Новини з посиланням на телеграм-канал....
Коли вже будуть новини "мені сьогодні якийсь бомж розповів".

Нагадую, ця "новина" теж с того самого каналу:

"Стали известны подробности тяжелой неизлечимой болезни президента России Владимира Путина, которые по данным российского политолога Валерия Соловья заставят главу РФ покинуть свой пост уже в 2021 году.

Новые подробности диагноза Путина озвучил российский телеграм-канал «Генерал СВР»."
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27.09.2022 14:08 Ответить
генерал СВР це зливний бачок однієї з башт Кремля,схоже це відомо всім крім Цензора....
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27.09.2022 14:59 Ответить
Кукушка, кукушка, а сколько нам жить осталось???(с)

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27.09.2022 14:15 Ответить
- Ку!..
- А чому так ма..!
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27.09.2022 19:33 Ответить
Скільки жити ху*лу вирішує ЗСУ.
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27.09.2022 14:18 Ответить
Скільки він жити збирається? У мене таке враження, що він давно мертвий.
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27.09.2022 14:22 Ответить
Бульбофюрер має унікальний шанс "пропетляти і вийти сухим з води", але що в замін на гарантії від США повинен зробити, важко уявити. Він вже відчув програш Ху ла, тепер шукає вихід для себе.
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27.09.2022 14:24 Ответить
Уже и лукашатор троллит ***** его же "оружием" - во ху*ло докатился, - как же так "произошло"?... Видно "драник" знает что-то ... Но не хочет идти за сумасшедшим *****дедом "паровозом".
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27.09.2022 14:31 Ответить
йому давно пора здохнуть , та й бульбашу тоже
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27.09.2022 14:33 Ответить
Генерал СВР:
Вчера ***** в Сочи провел часть уговоров Лукашенко, основная часть прошла днем ранее. Основными темами уговоров были признание «референдумов», которые в эти дни проходят на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины и признание «новых территорий», после всех формальных процедур, частью лаптєй. По этому вопросу, после дискуссии, Лукашенко пообещал обдумать всё дома, но было понятно, что решение будет отрицательным. Основной аргумент Лукашенко звучал как: «Володя, ты же видишь сколько у нас проблем из-за санкций. Ты хочешь, чтобы после признания (оккупированных территорий российскими) санкциями задушили не только тебя, но и меня? Россия большая, ты выкарабкаешься, а мне очень тяжело.» Не помогли в уговорах по этому вопросу и обещания Путина выделить пять миллиардов долларов кредита на погашение издержек для Республики Беларусь. Лукашенко сказал, что кредит жизненно необходим, но попросил Путина не настаивать с признанием. Что касается вопроса о мобилизации в Республике Беларусь, то здесь Лукашенко вообще категорически стал в позу и не хотел даже слушать доводы российского президента. Лукашенко согласился помочь вооружениями с белорусских военных складских запасов.
Не обошлось без эксцесса. Во время обеда Лукашенко, в присутствии нескольких человек, задал неожиданный вопрос российскому президенту: «Володя, скажи, а ты сколько жить собираешься?» Ошарашенный Путин спросил к чему этот вопрос, Лукашенко ответил, что бряцание ядерным оружием хорошо, когда это блеф, а если не блеф, то это самоубийство. На это Путин сказал, что пока об этом говорить рано и перевёл тему.
В отличии от Путина Лукашенко явно не собирается умирать в ближайшее время ни от онкологии, ни от ядерной катастрофы, у него на будущее большие планы. Уже несколько недель Лукашенко через посредников ведет переговоры с руководством США, Евросоюза и нескольких европейских стран по отдельности. Более того, в этих переговорах наметился серьёзный прогресс и воевать со всем миром ради дружбы с Путиным, Лукашенко явно не намерен.
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27.09.2022 14:36 Ответить
Лукашенко будет встерчаться с Ердоганом
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27.09.2022 14:48 Ответить
Колгоспна дупа бульбофюрера чує, що не ту мясу з'їла і скоро прийде пушнастий песец.
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27.09.2022 14:42 Ответить
Жити він буде до «покойного проїб~у»(колись чув таке від старіших людей)
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27.09.2022 14:49 Ответить
теперь уже не годы и это точно. Не спроста спросил , попросили спросить наверное. Психологи. СЛАВА УКРАИНЕ !
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27.09.2022 14:54 Ответить
Що би там самозванець не вякав, але він співучасник злочинів ху@ла та його кацапії.
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27.09.2022 15:12 Ответить
за такие вопросы влетит бульбохуйло если не под маз с бульбой, то под ка маз з буряками ))
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27.09.2022 15:15 Ответить
Фейк
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27.09.2022 15:18 Ответить
Дочка пуйла їздить в Мюнхен на потрахушки.
Дочку пескова деруть десь західніше.
Інші кремлівські діти також десь шикують.
Хорошим строгим зашмарком для їх папаш від застосування ЗМУ буде повна ізоляція їх нащадків, наприклад в Гуантанамо..., і це треба було до березня 2022 робити!
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27.09.2022 15:29 Ответить
Наверху це табу - чіпати дітей опонентів і викривати сексуальні шкандали.
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27.09.2022 16:04 Ответить
Колгоспник крутиться як вуж бід жабою 🤣
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27.09.2022 16:03 Ответить
У бульбаша молодий синок вміє читать інтернет...
Розказав папаші,що пишуть...
Бульбаш задумався..
В любому випадку,він зрозумів,що шуткувати захід не буде - лупонуть по бункеру і залишиться тільки попіл...
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27.09.2022 19:09 Ответить
Є в мене підозра, що Лука подивився на Ізюмський контрнаступ, об...какався, прикинув щось до носа і вирішив не займатися самогубством. Бо путін - це вже навіть не вчорашній пиріг, а вчора з'їдений: користі вже ніякої, і треба думати далі.

Хитрий лис!!! Ось подивимось у найближчі дні, чи буде він знову давати рашці зброю та аеродроми. Щось мені тихенько каже, що бацька починає відповзати...
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27.09.2022 19:40 Ответить
 
 