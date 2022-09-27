Лукашенко – Путину о ядерном оружии: "Володя, скажи, а ты сколько жить собираешься?"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Белорусский диктатор Александр Лукашенко во время совместного обеда с диктатором РФ Владимиром Путиным в шутку спросил его, сколько тот собирается жить.
Об этом пишет телеграм-канал Generall SVR, сообщает Цензор.НЕТ.
Встреча Путина и Лукашенко прошла в Сочи. Два диктатора обсуждали признание референдумов РФ на оккупированных территориях Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также о мобилизации.
По данным канала, Лукашенко долго слушал, мало возражал, но в результате пообещал "обдумать все дома".
Generall SVR утверждает, что, по данным источников, "уже несколько недель Лукашенко через посредников ведет переговоры с руководством США, Евросоюза и нескольких европейских стран в отдельности. Более того, в этих переговорах наметился серьезный прогресс и воевать со всем миром ради дружбы с Путиным, Лукашенко явно не намерен".
Белорусский диктатор также не побоялся потролить своего российского коллегу.
"Во время обеда Лукашенко в присутствии нескольких человек задал неожиданный вопрос российскому президенту: "Володя, скажи, а ты сколько жить собираешься?" Ошеломленный Путин спросил, к чему этот вопрос, Лукашенко ответил, что бряцание ядерным оружием - хорошо, когда это блеф, а если не блеф, то это самоубийство. На это Путин ответил, что пока об этом говорить рано, и сменил тему", - пишет канал.
Пожалуйста, подождите...
чи може пригадав як хутін заставляв його з яхти в море пірнати в грудні минулого року😂
Zig... 🤔
ядеррка не ядерка все когда то сдохнем главное чтобы расии не существовало а там хоть ядерка хоть термоядерка
Ще не вся бульба викопана 😂
куди?
Коли вже будуть новини "мені сьогодні якийсь бомж розповів".
Нагадую, ця "новина" теж с того самого каналу:
"Стали известны подробности тяжелой неизлечимой болезни президента России Владимира Путина, которые по данным российского политолога Валерия Соловья заставят главу РФ покинуть свой пост уже в 2021 году.
Новые подробности диагноза Путина озвучил российский телеграм-канал «Генерал СВР»."
- А чому так ма..!
Вчера ***** в Сочи провел часть уговоров Лукашенко, основная часть прошла днем ранее. Основными темами уговоров были признание «референдумов», которые в эти дни проходят на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины и признание «новых территорий», после всех формальных процедур, частью лаптєй. По этому вопросу, после дискуссии, Лукашенко пообещал обдумать всё дома, но было понятно, что решение будет отрицательным. Основной аргумент Лукашенко звучал как: «Володя, ты же видишь сколько у нас проблем из-за санкций. Ты хочешь, чтобы после признания (оккупированных территорий российскими) санкциями задушили не только тебя, но и меня? Россия большая, ты выкарабкаешься, а мне очень тяжело.» Не помогли в уговорах по этому вопросу и обещания Путина выделить пять миллиардов долларов кредита на погашение издержек для Республики Беларусь. Лукашенко сказал, что кредит жизненно необходим, но попросил Путина не настаивать с признанием. Что касается вопроса о мобилизации в Республике Беларусь, то здесь Лукашенко вообще категорически стал в позу и не хотел даже слушать доводы российского президента. Лукашенко согласился помочь вооружениями с белорусских военных складских запасов.
Не обошлось без эксцесса. Во время обеда Лукашенко, в присутствии нескольких человек, задал неожиданный вопрос российскому президенту: «Володя, скажи, а ты сколько жить собираешься?» Ошарашенный Путин спросил к чему этот вопрос, Лукашенко ответил, что бряцание ядерным оружием хорошо, когда это блеф, а если не блеф, то это самоубийство. На это Путин сказал, что пока об этом говорить рано и перевёл тему.
В отличии от Путина Лукашенко явно не собирается умирать в ближайшее время ни от онкологии, ни от ядерной катастрофы, у него на будущее большие планы. Уже несколько недель Лукашенко через посредников ведет переговоры с руководством США, Евросоюза и нескольких европейских стран по отдельности. Более того, в этих переговорах наметился серьёзный прогресс и воевать со всем миром ради дружбы с Путиным, Лукашенко явно не намерен.
Дочку пескова деруть десь західніше.
Інші кремлівські діти також десь шикують.
Хорошим строгим зашмарком для їх папаш від застосування ЗМУ буде повна ізоляція їх нащадків, наприклад в Гуантанамо..., і це треба було до березня 2022 робити!
Розказав папаші,що пишуть...
Бульбаш задумався..
В любому випадку,він зрозумів,що шуткувати захід не буде - лупонуть по бункеру і залишиться тільки попіл...
Хитрий лис!!! Ось подивимось у найближчі дні, чи буде він знову давати рашці зброю та аеродроми. Щось мені тихенько каже, що бацька починає відповзати...