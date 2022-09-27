Польша не будет принимать убегающих от мобилизации россиян, - глава канцелярии премьер-министра Дворчик

При этом Польша не будет закрывать границы для тех россиян, которые были репрессированы в силу своих политических убеждений или борьбы за права человека в России.

Об этом в эфире Польского радио заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, передает Цензор.НЕТ.

"С другой стороны, мы не планируем принимать российских граждан, до сих пор поддерживавших режим Владимира Путина, а теперь, когда вдруг появилась перспектива, что смогут не только на словах поддерживать этот режим, но и оказаться на фронте, они вдруг стали большими демократами и планируют покинуть Россию. Без сомнения, мы таких людей не будем поддерживать", - заявил Дворчик.

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