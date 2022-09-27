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Польша не будет принимать убегающих от мобилизации россиян, - глава канцелярии премьер-министра Дворчик

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кордон,польща

При этом Польша не будет закрывать границы для тех россиян, которые были репрессированы в силу своих политических убеждений или борьбы за права человека в России.

Об этом в эфире Польского радио заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, передает Цензор.НЕТ.

"С другой стороны, мы не планируем принимать российских граждан, до сих пор поддерживавших режим Владимира Путина, а теперь, когда вдруг появилась перспектива, что смогут не только на словах поддерживать этот режим, но и оказаться на фронте, они вдруг стали большими демократами и планируют покинуть Россию. Без сомнения, мы таких людей не будем поддерживать", - заявил Дворчик.

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Топ комментарии
+18
Полякам щира подяка і повага 👍🏼👍🏼👍🏼😕
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27.09.2022 14:28
+11
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27.09.2022 14:32
+9
Все вірно, на#уя їм цей непотріб
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27.09.2022 14:33
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Полякам щира подяка і повага 👍🏼👍🏼👍🏼😕
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27.09.2022 14:28 Ответить
Пам'ятник Богдану Хмельницькому починає дратувати...
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27.09.2022 14:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjN_Sd2oI

Руzzкое казачество восстало
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27.09.2022 14:28 Ответить
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27.09.2022 14:32 Ответить
😂😂😂
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27.09.2022 14:50 Ответить
Все вірно, на#уя їм цей непотріб
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27.09.2022 14:33 Ответить
НАТО защитите и спасите нас! Мы сегодня белые и пушистые, а обсирать вас будем только завтра.
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27.09.2022 14:33 Ответить
Denis Dovgopoliy

@dennydov

·

16 ч

Чуваки не курят на пороховой бочке, а жарят шашлык на ней, *****. Надо больше ада!

В Дагестане мент изнасиловал 17 летнюю девушку обещая взамен отпустить парня, задержанного на акции протеста против мобилизации.
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27.09.2022 14:43 Ответить
Щеб пак,,,,хороший сруский це дохлый сруский
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27.09.2022 14:45 Ответить
Польщі тільки сутичок узкіх з українками біженками не вистачало. Ось мине якийсь час і ті країни, які прийняли росіян, будуть клясти той день, коли їм спадло на думку це зробити.
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27.09.2022 14:46 Ответить
Точно так спало на думку. Європейські толерасти! Кацапи оговтаються через два дні і почнуть "качати права Європі". І до українок почнуть чіплятися за мову нашу. А поляки - молодці.
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27.09.2022 15:42 Ответить
Хоть поляки вменяемые.👍
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27.09.2022 15:47 Ответить
Хоть кто то здравый
Молодцы поляки.
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27.09.2022 19:45 Ответить
 
 