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Новости Политика Украины
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Зеленский (16489) Нидерланды (1383) посол (1727) Швейцария (511) Мальта (72)

Зеленский уволил послов Украины в Швейцарии и Нидерландах и назначил посла на Мальте

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины в Ватикане Андрея Юраша послом Украины при Мальтийском ордене по совместительству.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы 27 сентября опубликованы на сайте главы государства.

Указом №671/2022 посла Украины при Ватикане Андрея Юраша назначили послом Украины при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

Кроме того, Зеленский уволил с должностей посла Украины в Нидерландах и по совместительству постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Максима Кононенко, а также посла Украины в Швейцарии и по совместительству посла Украины в Лихтенштейне Артема Рыбченко.

Соответствующие указы №669/2022 и №670/2022 также датированы 27 сентября.

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Как сообщалось, Юраш и Кононенко были назначены послами в Ватикане и Нидерландах согласно соответствующим указам Зеленского в 2021 году, Рыбченко был назначен послом Украины в Швейцарии согласно указу пятого президента Петра Порошенко в 2018 году.
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Топ комментарии
+5
Так Бенядіктову треба ж уже пристроїти подалі від Києва. Бо ще почне правду розповідати, як готувались до війни, хто мав закупити м'ясо на шашлики, хто балтіку#9...
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27.09.2022 14:47
+3
Подібні повідомлення все ще сприймаються як чорний гумор.
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27.09.2022 14:40
+3
О, будет опять назначать очередных Верещуков послами
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27.09.2022 14:41
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Подібні повідомлення все ще сприймаються як чорний гумор.
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27.09.2022 14:40 Ответить
О, будет опять назначать очередных Верещуков послами
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27.09.2022 14:41 Ответить
До Швейцаріі поіде , мабуть , Бенядіктова 😠
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27.09.2022 15:09 Ответить
Я щось пропустив? А куди венедіктова поділась?
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27.09.2022 14:42 Ответить
Чекала звільненого місяця в Швейцаріі 😠
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27.09.2022 15:11 Ответить
Добре, хоч не баканова...
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27.09.2022 14:43 Ответить
Так Бенядіктову треба ж уже пристроїти подалі від Києва. Бо ще почне правду розповідати, як готувались до війни, хто мав закупити м'ясо на шашлики, хто балтіку#9...
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27.09.2022 14:47 Ответить
Зеля прилаштовує всіх своіх зелених на кращі і найліпші посади , як в Украіні так і
за кордоном 😠
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27.09.2022 15:13 Ответить
 
 