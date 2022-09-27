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Новости За рубежом
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Газ (10094) газопровод (823) Польша (7457) Моравецкий Матеуш (285)

В Польше открыли газопровод Baltic Pipe. Моравецкий говорит, что это прекращает доминирование РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

baltic,pipe

В Гданьске прошла церемония открытия газопровода Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год из Норвегии в Польшу. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что газопровод положит конец эпохе доминирования России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

"Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать - эпоха доминирования России в газовой сфере заканчивается. Эпоха, отмеченная шантажом, угрозами и вымогательством", - заявил Моравецкий По его словам, сегодня начинается новая эра. "Эпоха энергетического суверенитета, энергетической свободы и повышенной безопасности - энергетической, но и безопасности в более широком смысле этого слова", - сказал Моравецкий.

Газопровод Baltic Pipe призван создать новый маршрут поставок природного газа из Норвегии на рынки Дании и Польши, а также конечным потребителям в соседних странах. Его запуск запланирован на 1 октября 2022 г. Инвесторами выступают операторы передачи: датская Energinetn и польская Gaz-System.

Польская нефтегазовая компания PGNiG уже завила, что импортирует не менее 6,5 млрд кубометров природного газа из Норвегии в 2023 году по трубопроводу Baltic Pipe.

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PGNiG также заявила, что в 2023 году она будет использовать 80% пропускной способности трубопровода, зарезервированной компанией, которая вырастет до 90% в 2024 году, что составляет около 7,7 млрд кубометров.

Трубопровод мощностью 10 млрд кубометров предоставит Польше альтернативные источники газа, которые она искала с апреля, когда прекратились поставки из России.

PGNiG заявила, что зарезервировала около 8 миллиардов кубометров пропускной способности трубопровода для своих поставок.

После переговоров с поставщиками газа с норвежского континентального шельфа у PGNiG достаточно ресурсов, чтобы полностью использовать пропускную способность трубопровода, доступную на 2022 год.
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Топ комментарии
+20
Додаємо наявний LNG-термінал, маємо непотрібність мокшагазу. Молодці поляки!
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27.09.2022 14:57
+17
Дуже гарна новина!
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27.09.2022 14:52
+13
Анджей Дуда красава...,веточку из этого газогона в Украину Дуда предусмотрел...
Слава Норвегии...👍🔱💯
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27.09.2022 15:24
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Дуже гарна новина!
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27.09.2022 14:52 Ответить
молодцы...показали кацапам фигу.
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27.09.2022 14:57 Ответить
І Меркельші теж... але не фігу.
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27.09.2022 14:59 Ответить
Додаємо наявний LNG-термінал, маємо непотрібність мокшагазу. Молодці поляки!
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27.09.2022 14:57 Ответить
Увы. Не так быстро. Потребности РП на уровне 25 млрд кубов, зависимость от экспорта на уровне 84%. Норвежский газопровод даст около 7 млрд кубов. LPG терминал дает 3 с потенциалом расширения до 8 млрд. И Дуда тут совершенно не при чем, он просто временная говорящая голова от правящей партии, если что.
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27.09.2022 22:49 Ответить
Руские хотели походу вывести из строя укр. гтс, чтоб окончательно закрыть вопрос с потоками. Как удачно кто-то сработал на опережение. Чтоб теперь даже мыслей не было что-то с нашей гтс сделать. Теперь газ в европу только через Польшу и Украину будут гонять.
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27.09.2022 15:11 Ответить
Проснулись спустя столько лет гегемонии продажных политиканов. Хороший, очень хороший, показательный пример, как безнаказанность порождает преступность. Сименс поставил турбины в Крым (да он прекрасно знал, что и куда идет) и что дальше, его наказали на десятки процентов годового оборота? Да ничего ему не сделали. И так со всем и десятки раз происходило. Даже на Шредера не завели уголовное дело.

10 млрд конечно не хватит, но пока можно суммарно обойтись этим в сочетании с другими источниками электроэнергии и тепла. И хотя бы про себя уже понять, что Кацапстан придется уничтожить. Выхода иного нету. Может не сразу, но довольно быстро. И затем уже оттуда снова можно будет качать природные ресурсы, но уже совсем-совсем по иному принципу, по справедливому, чтобы народы Якутии в первую очередь получили то, что они заслужили, подвергнувшись геноциду за последние 150 лет и сейчас продающих шкуры за водку на 95% больных алкоголизмом полуживотные. Им надо дать образование и хорошую жизнь. А остальную прибыль от продажи ископаемых уже поделить по-честному, не забыв конечно про огромную сумму репараций за все слова от кацапов, что они причинили за 100 лет и за этот год.
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27.09.2022 15:19 Ответить
Анджей Дуда красава...,веточку из этого газогона в Украину Дуда предусмотрел...
Слава Норвегии...👍🔱💯
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27.09.2022 15:24 Ответить
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЛЬШУ!
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27.09.2022 15:34 Ответить
І нашим було б непогано долучитися.
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27.09.2022 15:44 Ответить
Скоро на этом трубопроводе будет теракт и визитка Яроша.
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27.09.2022 15:55 Ответить
Не будет.
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27.09.2022 20:11 Ответить
треба його добудувати до наших сховищ і проблеми з газом можна забути
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27.09.2022 20:36 Ответить
 
 