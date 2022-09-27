В Польше открыли газопровод Baltic Pipe. Моравецкий говорит, что это прекращает доминирование РФ

В Гданьске прошла церемония открытия газопровода Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год из Норвегии в Польшу. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что газопровод положит конец эпохе доминирования России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

"Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать - эпоха доминирования России в газовой сфере заканчивается. Эпоха, отмеченная шантажом, угрозами и вымогательством", - заявил Моравецкий По его словам, сегодня начинается новая эра. "Эпоха энергетического суверенитета, энергетической свободы и повышенной безопасности - энергетической, но и безопасности в более широком смысле этого слова", - сказал Моравецкий.

Газопровод Baltic Pipe призван создать новый маршрут поставок природного газа из Норвегии на рынки Дании и Польши, а также конечным потребителям в соседних странах. Его запуск запланирован на 1 октября 2022 г. Инвесторами выступают операторы передачи: датская Energinetn и польская Gaz-System.

Польская нефтегазовая компания PGNiG уже завила, что импортирует не менее 6,5 млрд кубометров природного газа из Норвегии в 2023 году по трубопроводу Baltic Pipe.

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PGNiG также заявила, что в 2023 году она будет использовать 80% пропускной способности трубопровода, зарезервированной компанией, которая вырастет до 90% в 2024 году, что составляет около 7,7 млрд кубометров.

Трубопровод мощностью 10 млрд кубометров предоставит Польше альтернативные источники газа, которые она искала с апреля, когда прекратились поставки из России.

PGNiG заявила, что зарезервировала около 8 миллиардов кубометров пропускной способности трубопровода для своих поставок.

После переговоров с поставщиками газа с норвежского континентального шельфа у PGNiG достаточно ресурсов, чтобы полностью использовать пропускную способность трубопровода, доступную на 2022 год.